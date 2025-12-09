Se ieftinesc carburanții. Noile prețuri afișate de ANRE

14:40

Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut după luni de cercetări, fiind suspectat că și-ar fi ucis mama în vârstă de 81 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, &ic...