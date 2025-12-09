Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întîlnit la Londra
Noi.md, 9 decembrie 2025 08:30
Premierul britanic Keir Starmer l-a primit luni, pe scările numărului 10, pe Downing Street, pe preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski, la cîteva momente după ce i-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei reuniuni privind Ucraina, relatează știrileprotv.ro.Liderii europeni i s-au adresat în mod direct lui Volodimir Zelenski, în desc
• • •
Acum 30 minute
08:30
Curtea de Apel Centru a dispus, luni, prelungirea arestului preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi cu 30 de zile.Procurorii Anticorupție au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care fostului politician democrat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului preventiv cu 20 de zile.{{842528}}Pe 28 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a a
08:30
Cutremur puternic în Japonia: Ambasada Republicii Moldova îndeamnă cetățenii la prudență maximă # Noi.md
Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade a zguduit aseară, în jurul orei 23:15, zonele de coastă ale prefecturilor Aomori, Iwate și Hokkaido, anunță Ambasada Republicii Moldova în Japonia.Deși alerta de tsunami emisă inițial a fost retrasă, autoritățile japoneze avertizează că riscurile nu au trecut.Potrivit Agenției Meteorologice a Japoniei, există în continuare posibilitatea producerii u
08:30
08:30
Cazul dronei din Pepeni: autoritățile investighează, primarul întreabă „Pentru ce să fie pedepsit?” # Noi.md
La o săptămînă după ce în spațiul public au apărut informații despre o dronă găsită în satul Pepeni și dezmembrată de către un localnic, poliția nu ne poate spune dacă bărbatul deja a fost audiat.Pe de altă parte, serviciul de presă al Procuraturii Generale (PG) ne-a declarat că: ”La Inspectoratul de Poliție Sîngerei a fost înregistrat un proces penal. Au fost dispuse expertizele relevante, ia
Acum o oră
08:00
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 0,7 bani, iar de la dolarul american – 1,3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8086 lei pentru un euro (-0,67 bani) și 17,0024 lei pentru un dolar (-1,3 bani)
08:00
Circa 200 de persoane au participat la lansarea proiectului CGP – Constant Gentle Pressure, o inițiativă dedicată încurajării mișcării zilnice.Cursa s-a desfășurat pe Aleea Mircea cel Bătrîn, pe o distanță de 1,5 km, parcursă de participanți în aproximativ 15 minute, transmite IPN.La eveniment au fost prezenți elevi din instituțiile de învățămînt din sectorul Ciocana, reprezentanți ai cl
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an, fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 9 decembrie sînt:09 decembrie — a 344-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 22 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:26 9 Sf. Cuv. Alipie Stîlpnicul şi Nicon. Sf. Cuv. Stelian Paflago
08:00
Minorii, tot mai implicați? Poliția trage un semnal de alarmă după acțiunile naționale antidrog # Noi.md
Poliția Republicii Moldova intensifică operațiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri, cu un accent special pe identificarea minorilor și tinerilor implicați în consumul, distribuirea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și platformelor online.În perioada 1–7 decembrie, oamenii legii au desfășurat acțiuni complexe la nivel național,
Acum 2 ore
07:30
Marți, 9 decembrie se așteaptă cer înnorat.Temperatura maximă pe parcursul zilei va urca până la +5°C, iar minima nocturnă va coborî până la +1°C.Vântul va sufla din sud-vest cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea atmosferică va atinge 75%.Meteorologii anunță că nu sunt prognozate precipitații, însă norii vor domina cerul pe tot parcursul zilei.
07:30
Autoritățile vor lansa săptămîna viitoare licitația pentru instalarea a 170 MW în centrale eoliene.Anunțul urmează să fie publicat după ședința din 15 decembrie, în care va fi aprobată documentația finală, transmite IPN.Comisia de licitație a decis astăzi publicarea proiectului documentației pentru consultări finale, oferind părților interesate posibilitatea de a prezenta propuneri și co
07:00
Universitatea din Cahul, în pericol de desființare? Corneliu Popovici acuză Guvernul că urmărește interese ascunse # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, critică dur intenția autorităților de a lichida Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, calificînd acțiunea drept una arbitrară și lipsită de logică strategică.Într-o postare publică, acesta susține că decizia ar putea servi unui scop politic: justificarea celui de-al treilea mandat al actualului rector al Universității Tehnice a Moldove
Acum 6 ore
04:30
O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru şantaj la adresa fotbalistului Son Heung-Min # Noi.md
O tînără de aproximativ 20 de ani a fost condamnată la patru ani de închisoare la Seul, după ce a pretins că este însărcinată și l-a șantajat pe fotbalistul Son Heung-Min.Acuzata, „în vîrstă de aproximativ 20 de ani şi al cărei nume de familie este Yang”, a fost condamnată „la patru ani de închisoare pentru şantaj”, a anunţat postul de televiziune, transmite stirileprotv.roYang a fost acuz
03:30
Angajații Muzeului Luvru intră în grevă din cauza condițiilor de muncă și a degradării clădirii # Noi.md
Personalul Muzeului Luvru din Paris este chemat la o „grevă pe termen nelimitat” începînd din 15 decembrie, pentru a protesta împotriva „condițiilor de muncă degradate” și a „mijloacelor insuficiente”.Apelul, depus la Ministerul Culturii și lansat de sindicatele CGT, Sud și CFDT, a fost „votat în unanimitate” în cadrul unei adunări generale care a reunit „aproximativ 200 de persoane” în audito
Acum 8 ore
02:30
Donald Trump a declarat că Netflix ar putea întîmpina dificultăți în obținerea aprobărilor pentru tranzacția de 83 de miliarde de dolari prin care intenționează să preia Warner Bros.„Au o cotă de piață foarte mare, iar cînd vor avea Warner Brothers, această cotă va crește mult”, a spus președintele SUA. „Ar putea fi o problemă”, a adăugat Trump, transmite mediafax.roNetflix, care ar ajunge
01:30
Începînd cu anul viitor, Primăria Chișinău intenționează să implementeze pe scară largă sistemul de tichetare electronică în transportul public, prin instalarea de echipamente moderne în toate autobuzele și troleibuzele.Despre acest proiect a vorbit, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, șeful interimar al Direcției generale mobilitate urbană, Dorin Ciornîi, transmite ipn.md
01:00
Prețul acțiunilor transportatorului aerian indian IndiGo a scăzut cu 7,6%, iar vînzarea acestora a dus la o scădere a valorii de piață a companiei cu 4,3 miliarde de dolari din cauza anulării în masă a zborurilor.Se remarcă faptul că valoarea acțiunilor companiei InterGlobe Aviation, care administrează IndiGo, a scăzut brusc după reclamațiile din partea Direcției Generale a Aviației Civile din
Acum 12 ore
00:30
La Scala a inaugurat duminică nou stagiune cu „Lady Macbeth din Mțensk”, operă a compozitorului rus Dmitri Șostakovici, opera fiind un omagiu adus lui Șostakovici la 50 de ani după moartea sa.Opera, bazată pe o piesă a lui Nikolai Leskov, a avut premiera la Sankt Petersburg în 1934 și era prima parte a unei trilogii pe care Șostakovici intenționa să o dedice femeilor ruse. În pofida succesului
00:00
O idee descoperită pe internet s-a transformat într-o afacere locală neobișnuită în satul Step-Soci, raionul Orhei.De mai bine de șapte ani, Ghenadie Balan crește măgărițe pentru producerea laptelui – un produs rar, apreciat pentru proprietățile sale terapeutice. Dacă la început avea doar 15 animale, astăzi ferma numără aproximativ 50 de capete, informează Noi.md cu referire la Radio Moldova.
00:00
În perioada 4-13 decembrie, pe arena deschisă a terenului de tenis din capitala Emiratelor Arabe Unite, 428 de boxeri din 108 țări luptă pentru medaliile Campionatului Mondial de Box, cu un fond record de premii de 8,32 milioane de dolari americani. La competiție participă 8 boxeri din Moldova, care au trecut de etapa 1/32 de finală și au acces în etapa următoare - 1/16 de finală, transmit
00:00
„Cînd un partener te sprijină constant, este firesc să deveniți prieteni și să vă susțineți reciproc. Iar China este un adevărat prieten al Africii”, a declarat președintele Ghanei, John Dramani Mahama, într-un interviu acordat în exclusivitate China Media Group, în marja Summitului Global al Femeilor 2025, desfășurat recent la Beijing, scrie romanian.cgtn.com.Anul acesta se împlinesc 65 de an
8 decembrie 2025
23:30
Un covor tradițional lucrat manual a fost recuperat dintr-o gunoiște din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, după ce a fost aruncat în procesul de eliberare a casei unei localnice decedate.Piesa a fost găsită de regizorul Victor Maxian, care a mers la fața locului după ce a aflat că în deșeuri au ajuns inclusiv covoare vechi, țesute în stil tradițional, transmite Noi.md cu referire la Zdgust.
23:00
Arheologii au descoperit în Tanis 225 de figurine funerare ushabti, așezate într-o ordine ritualică complexă. Despre acest lucru a comunicat serviciul de presă al Ministerului Turismului și Antichităților din Egipt.În timpul săpăturilor în zona unui vechi cimitir, echipa de cercetători a descoperit un set de ushabti ascuns în adîncul unei camere de piatră.{{848811}}Figurine erau așezate în
22:30
În Transnistria se analizează posibilitatea reducerii iluminatului stradal din cauza deficitului de resurse.Această problemă a fost discutată în cadrul unei reuniuni a conducerii republicii nerecunoscute pe tema deficitului acut de limite pentru iluminatul stradal al drumurilor de uz public.Potrivit mass-media locale, în prezent nu este posibilă creșterea volumului rezervelor alocate din c
22:30
Urgențele cardiace, pe primul loc între chemările de ambulanță raportate la început de decembrie # Noi.md
Urgențele cardiovasculare au fost cele mai frecvente situații la care au intervenit echipele de ambulanță în perioada 1–7 decembrie 2025, însumînd 3 998 de chemări, dintre care 44 cazuri de sindrom coronarian acut.Potrivt Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (SAMUP), în total au fost înregistrate 14318 solicitări, dintre care 391 au fost inutile, care nu corespund criteri
22:00
Începînd cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate va fi completată cu un nou preparat
22:00
Opt gravuri ale lui Henri Matisse au fost furate dintr-o bibliotecă din São Paulo, Brazilia.Potrivit presei locale, doi bărbați înarmați au intrat în Biblioteca Mario de Andrade și au fugit cu operele de artă.Incidentul a fost confirmat duminică de Primăria São Paulo, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Pe lângă cele opt gravuri ale pictorului francez Henri Matisse, au fost furat
22:00
Vicepreședintele Han Zheng s-a întîlnit luni, la Beijing, cu ministrul german de externe, Johann Wadephul, scrie romanian.cgtn.com.Han Zheng a subliniat că, de la instalarea noului guvern german, contactele la nivel înalt dintre China și Germania au rămas constante. În luna mai, președintele Xi Jinping și cancelarul Friedrich Merz au avut o convorbire telefonică în care au oferit direcții stra
21:30
Autoritățile Republicii Moldova au desfășurat un exercițiu tehnic amplu dedicat îmbunătățirii mecanismelor de pregătire și răspuns rapid în situații de urgență din domeniul siguranței alimentelor.Atelierul, organizat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), a reunit membrii Celulei Naționale de Criză și specialiști internaționali în evaluarea riscurilor și gestionarea incident
21:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va efectua anul viitor 6 890 de controale planificate în cele 11 domenii de competență, conform Planului anual al controalelor de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2026.Potrivit documentului, cele mai multe verificări – 3 917 – sînt prevăzute în domeniul siguranței alimentelor și protecției consumatorilor în sectorul alimentar.
21:00
Compania aeriană low-cost turcă Pegasus a semnat un acord obligatoriu pentru achiziționarea celei mai mari companii aeriene cehe, Smartwings, și a filialei sale, Czech Airlines, pentru 154 de milioane de euro, potrivit unui comunicat publicat pe platforma de informare publică (KAP).Compania va primi nu numai acțiunile, ci și creanțele transportatorilor aerieni, care vor trebui achitate. Tranza
21:00
Autoritățile Thailandei au decis să suspende temporar activitatea a 641 de școli din zonele de frontieră din cauza escaladării conflictului cu Cambodgia.Despre acest lucru se menționează într-o declarație a Ministerului Educației din Thailanda. {{852412}}Ministerul Educației al țării urmărește cu atenție situația și elaborează planuri de acțiune în cazul în care va fi necesară prelungirea
21:00
Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a acuzat duminică aviația militară chineză de blocarea radarului unor avioane de vînătoare japoneze în zona Insulei Okinawa, acuzațiile fiind respinse de armata chineză. Potrivit Ministerului chinez al Apărării, recunoașterile apropiate și perturbările frecvente efectuate de avioanele de vînătoare japoneze asupra activităților militare derulate
20:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor (din FNDAMR), în valoare totală de 8,10 mil. lei.Sumele sînt direcționate către fermieri pe diverse măsuri de subvenționare, după cum urmează: 0,30 mil. lei – pentru 1 cerere aferentă plăților în avans, și anume pentru finisare
20:30
Pe 6 decembrie, în Las Vegas, a avut loc ultimul turneu al anului UFC. Evenimentul principal al serii a fost meciul revanșă dintre fostul campion Petr Yan și actualul campion la categoria greutate ușoară Merab Dvalishvili.Meciul principal al seriiCategoria pană: Petr Yan (nr. 3, Rusia) l-a învins pe Merab Dvalishvili (campion, Georgia) prin decizia unanimă a arbitrilor (49-46, 49-46, 48-47
20:00
Începînd cu 20 noiembrie 2025, au intrat în vigoare noile reguli privind accesul la dosarul Consiliului Concurenței stabilite prin Instrucțiunea aprobată prin Hotărîrea Plenului nr. 06 din 29 octombrie 2025.Instrucțiunea stabilește în detaliu: procedura și modalitatea de acces la dosar în cadrul investigațiilor privind încălcarea legislației concurențiale și al concentrărilor economice; reguli
20:00
Pompeii continuă să dezvăluie secrete după aproape 2.000 de ani, iar noua etapă a proiectului de arheologie digitală aduce în prim-plan o descoperire remarcabilă: o scară antică care reconstruiește o parte din „Pompeiul pierdut” și readuce la viață lumea romanilor bogați înainte de erupția devastatoare din anul 79 d.Hr.Folosind tehnici moderne — de la scanări LiDAR pînă la imagistică de ultra-
20:00
China pregătește direcțiile economice pentru 2026: stabilitate, reforme și un nou ciclu de dezvoltare # Noi.md
Economia națională din 2026 a fost tema centrală a reuniunii conducerii de partid din China, scrie romanian.cgtn.com.Anul viitor, Partidul Comunist Chinez va urmări stabilizarea ocupării forței de muncă, sprijinirea companiilor, consolidarea pieței și îmbunătățirea prognozelor economice. Obiectivul este asigurarea unei creșteri de calitate, menținerea stabilității sociale și obținerea unui înc
Acum 24 ore
19:30
Marți, pe mai multe adrese din mun. Chișinău, vor fi stopate livrările de apă potabilă, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 17:00, pe 09 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii din satul Coloniţa, de pe următoarele adrese:-str. Şt. cel Mare 48-66 ; 41 ; 47 ; 49 ; 51-63 ;Tohatin 1 ;2; 4; Sf. Maria 2-8 ; 1-7Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S
19:30
Luptătorul moldovean din categoria grea al UFC, Serghei Spivac, supranumit „Ursul polar”, care ocupă locul 7 în clasament, va disputa următorul meci pe 1 februarie, la turneul de la Sydney.Potrivit informațiilor publicate de „Vestnik MMA”, adversarul său ar putea fi croatul Ante Delija, în vîrstă de 35 de ani, fost campion PFL.Cariera lui Spivac Debut în MMA: septembrie 2014. Debut
19:00
Festivalul Mămicilor a avut loc recent la Spitalul Raional Căușeni și a reunit medici pediatri, specialiști și zeci de mame din întreg raionul.Evenimentul a avut drept scop informarea părinților despre bolile de sezon și măsurile eficiente de prevenție. Pediatrii din Căușeni, dar și medici invitați din Chișinău, au discutat cu mamele despre provocările cu care se confruntă copiii în perioada r
19:00
Blocurile Unității de Primiri Urgente și cele curativ-chirurgicale ale Spitalului raional Cimișlia au fost izolate termic în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.Valoarea totală a proiectului investițional este de 2,7 milioane de lei, sumă alocată int
18:30
Locuitorii municipiului Bălți se bucură de Bradul din centrul orașului, care este piesa principală în recuzita sărbătorilor de iarnă, notează Noi.md.În Piața Vasile Alecsandri din centrul orașului, a fost instalat bradul principal al municipiului Bălți.În următoarele zile, va fi conectată și iluminatul de sărbători.Inaugurarea festivă a bradului principal din Bălți va avea loc pe 14 de
18:00
Guvernul și UNICEF vor continua colaborarea pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor, scăderea ratei de sărăcie în rîndul acestora și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate.Proiectele desfășurate în țara noastră pentru oferirea unui răspuns prompt la necesitățile copiilor au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanta rezidentă UNICEF în Rep
18:00
Datoria de stat internă a Moldovei continuă să crească, ajungînd la 49,547 miliarde de lei în noiembrie 2025, față de 48,674 miliarde de lei în octombrie 2025, adică în creștere cu 873 milioane de lei.Economistul, doctor în științe economice Vladimir Golovatiuc a menționat că în decembrie 2024 datoria publică internă era de 44 miliarde de lei, iar în noiembrie 2024 de 42,9 miliarde de lei. Ast
18:00
Tăieri ilicite au ieșit la iveală în cantonul nr. 1 al ocolului silvic Scoreni, în urma unui control dispus după semnalări publice și sesizarea ministrului Mediului. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, care, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, a constatat încălcări în exploatarea masei lemnoase.O verificare amplă, realizată ulterior cu participare
18:00
Fermierii și crescătorii de animale din toată Grecia au intensificat, luni, blocajele rutiere, extinzînd protestele împotriva întîrzierilor în plata subvențiilor.În țară sînt organizate aproximativ 20 de blocaje, iar pe autostrăzi și drumuri regionale sînt staționate mii de tractoare.Protestatarii declară că există un deficit de aproximativ 600 de milioane de euro din subvențiile UE și alt
17:30
Magia sărbătorilor începe să prindă contur în pepinierele „Moldsilva”, unde primii pomi de Crăciun își așteaptă deja cumpărătorii, răspîndind aroma proaspătă de iarnă.Aproape 40 de mii de molizi, pini și brazi au fost pregătiți anul acesta pentru vînzare, însă entuziasmul oamenilor pare mai temperat ca altădată, tot mai multe familii preferînd un brad artificial în locul celui natural, informe
17:30
Tinerii fotbaliști moldoveni ai echipei spaniole „Atletico Madrid” sub 16 ani — portarul Octavian Ghiaur u și atacantul Alexandru Grigorii — vor participa la prima ediție a prestigiosului turneu Messi Cup, care se va desfășura în perioada 9-14 decembrie în SUA.Despre turneu Organizator: Lionel Messi și clubul său, Inter Miami. Participanți: opt academii ale cluburilor de top din lume î
17:30
Andrei Pavaloi: „Supraaglomerarea invocată a claselor poate ascunde o nouă rundă de închideri de școli” # Noi.md
Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport Chișinău, a reacționat la intenția Ministerului Educației și Cercetării de a transmite Primăriei două clădiri ale unor foste instituții de învățămînt, menționînd că pînă în prezent nu a existat nicio discuție oficială între cele două instituții.El subliniază că tema supraaglomerării școlare este invocată într-un conte
17:00
Modernizarea turismului prinde contur: instituții și sectorul privat, unite într-o platformă comună # Noi.md
Sectorul turistic din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu lansarea Platformei Naționale pentru Turism, un instrument menit să unifice actorii din domeniu și să accelereze modernizarea industriei.Noua structură își propune să îmbunătățească standardele de calitate, să coordoneze inițiativele publice și private și să impulsioneze digitalizarea datelor turistice, astf
