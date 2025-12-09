(video) Puneau bani falși în circulație: Doi tineri din capitală, reținuți de polițiști. Ce riscă
UNIMEDIA, 9 decembrie 2025 08:00
Doi tineri, de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de plasarea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei.
• • •
Acum 10 minute
08:10
Numerologia anului 2026 indică o perioadă deosebită: Datele-cheie și predicțiile după ziua de naștere # UNIMEDIA
Fiecare an poartă o energie specială, dar numerologia lui 2026 sugerează că acesta va fi un an deosebit de dinamic. Fiind un An Universal 1, 2026 este despre a face pași noi îndrăzneți, despre a avea încredere în necunoscut și despre a intra într-un ciclu proaspăt, fără a uita lecțiile trecutului, scrie clik.ro.
Acum 30 minute
08:00
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
(foto) Larry, motanul celebru de la Downing Street, a furat privirile în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra: „Lasați-l să intre, e frig” # UNIMEDIA
Larry, celebrul motan de la Downing Street 10, a atras din nou atenția lumii și presei internaționale, luni, în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra. În timp ce era întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o strângere de mână și o îmbrățișare, președintele ucrainean l-a observat pe Larry așteptând în fața ușii reședinței oficiale, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
07:30
Mărul discordiei de pe frontul diplomatic: SUA insistă ca Ucraina să cedeze în fața lui Putin, Kievul mizează pe un nou plan # UNIMEDIA
Discuțiile dintre Washington și Kiev pentru ajungerea la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina s-au împotmolit în jurul unei singure probleme principale: cum poate fi forțată Ucraina să renunțe la ceea ce armata Moscovei nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, scrie Politico, potrivit hotnews.ro.
07:20
Vremea în Moldova se va menține astăzi stabilă, cu cer mai mult acoperit și condiții atmosferice calme, fără precipitații semnificative.
Acum 2 ore
07:10
„Super-gripa” mutantă face ravagii într-o țară din Europa: Spitale pline, școli închise, iar oamenii sunt îndemnați să poarte mască # UNIMEDIA
Valul unei „super-gripe” mutante a dus la închiderea școlilor, internări în creștere, apeluri la purtarea măștilor și focare pe un vas de croazieră, unde zeci de pasageri au fost loviți de norovirus, în Marea Britanie. Autoritățile avertizează asupra unui sezon gripal fără precedent, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:30
Pericol ascuns în plic: 374 kg de ceai contaminat cu pesticide, oprit la graniță. ANSA a distrus peste 11.000 de pachețele toxice # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană, menționeaza responsabilii.
22:00
21:30
21:10
Un ucrainean, prins la vama română cu un permis rusesc fals, destinat unui cetățean al Republicii Moldova: Bărbatul, cercetat # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galați–Rutier efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cetățean ucrainean care avea asupra sa un permis de conducere fals cu însemnele autorităților din Federația Rusă, emis pe numele unei persoane din Republica Moldova.
20:50
Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: Mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi # UNIMEDIA
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ales să le vorbească „prietenilor americani” într-un moment în care relația dintre Europa și Statele Unite se află sub tot mai multe semne de întrebare. Mesajul lui, scurt și fără menajamente, a depășit în vizualizări chiar și postările lui Elon Musk, proprietarul platformei X – o ironie pe care mulți utilizatori n-au ratat-o, scrie adevarul.ro.
20:20
„Copiii vin la școlile din Chișinău, pentru că sunt închise cele din sate.” Ceban și Pavaloi, despre clădirile „promise” de Perciun capitalei: Nu avem niciun demers de la MEC # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, și șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, vin cu o reacție la acuzațiile consilierilor PAS, care susțin că Primăria Chișinău nu vrea să accepte cele două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, despre care ministrul Dan Perciun a anunțat că vor fi date în comodat municipalității, astfel încât să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. „Oamenii fug de la sate la Chișinău nu de vremuri bune, dar în căutarea condițiilor adecvate care se oferă la Chișinău, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor a crescut considerabil cu peste 20 de mii, în ultimii ani, ceea ce constituie o majorare cu 25 de procente, anume din cauza că în localități se închid școlile sau nu sunt condiții, iar părinții aduc copiii în capitală”, a menționat edilul. Iar Pavaloi a menționat că MEC nu a transmis, deocamdată, niciun demers autorităților municipale.
20:00
Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal: Ambele au trecut prin aceeași suferință # UNIMEDIA
Cântăreața britanică Jessie J a vorbit recent despre Kate Middleton după ce s-a întâlnit și chiar îmbrățișat cu prințesa la Royal Variety Performance, luna trecută, transmite cancan.ro.
19:40
A mers cu trenul, dar oricum a rămas fără permis de conducere: Vameșii români au găsit actul fals la un pasager moldovean # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iași – feroviar au depistat la un bărbat un permis de conducere fals, similar celor eliberate de autoritățile din Republica Moldova.
19:20
Zinaida Popa explică „misterul” împrumutului de aproape 2 mil. de lei de la soț, trecut în declarația de avere: „A fost o eroare mecanică” # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa vine cu precizări după ce ar fi indicat în declarația de avere pentru anul 2024 un împrumut de 2 milioane de lei contractat de la soțul ei. Consiliera respinge „interpretările” și spune că este vorba despre „o eroare mecanică” în completarea formularului.
Acum 24 ore
19:10
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a murit „în mod subit” pe 6 decembrie, la vârsta de 70 de ani, a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în contextul intensificării relațiilor diplomatice, militare și economice dintre Moscova și Phenian, scrie adevarul.ro.
18:50
„Luxul nedeclarat”: Haine, încălțăminte și parfumuri de branduri scumpe, descoperite la un pasager în vamă. Valoarea mărfii - 90 mii Euro # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români de la PTF Sculeni investighează un caz de contrafacere, după ce un moldovean a fost depistat deținând bunuri cu însemnele unor branduri de lux, susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea estimată a produselor ridicate este de aproximativ 450.000 de lei românești. (n.n. 90 mii euro).
18:30
Patru militari ruşi, condamnaţi pentru uciderea „Cowboy-ului din Donbas”. Americanul, confundat cu un spion # UNIMEDIA
Patru militari ruşi au fost condamnaţi la ani grei de închisoare pentru uciderea unui american care lupta alături de ei încă din 2014. Americanul, cunoscut sub numele de "Texas" sau "Cowboy-ul din Donbas", a fost ucis în 2024, după ce a fost confundat cu un spion. Decizia a fost luată de o instanţă din teritoriile ocupate de ruşi în Ucraina, mai exact din Doneţk, scrie Kyiv Independent, citat de observatornews.ro.
18:10
(foto) Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept, cea mai înaltă distincție: Decretul, semnat de Volodimir Zelenski # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat astăzi cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept de gradul I, în semn de apreciere a sprijinului constant pentru Ucraina”. Distincția a fost conferită prin Decretul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski și înmânată de ambasadorul Paun Rohovei.
18:00
Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația: Măsurile stabilite # UNIMEDIA
Consiliul de Miniștri al UE, organismul care reprezintă guvernele statelor membre, a anunțat luni că a căzut de acord asupra a două componente din legislația pentru instituirea unor proceduri de azil mai rapide și mai eficiente în cazul migranților care nu ar trebui să beneficieze de protecție în UE, scrie hotnews.ro.
17:50
(video) Copaci tăiați ilegal, ziua în amiaza mare, la un ocol silvic din Strășeni: Pădurarul, amendat și dat afară # UNIMEDIA
În urma unei sesizări din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, și a informațiilor din spațiul public, Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, a efectuat un control la ocolul silvic Scoreni, unde au fost depistate tăieri ilegale. Astfel, pădurarul responsabil a fost concediat și obligat să achite prejudiciul de 11.438 de lei.
17:40
(video) „Hai să facem încă un copil. De la 10 la 11 nu e mare diferență.” Cum îi răspunde Marina Cârnaț soțului său, într-un video pe rețele # UNIMEDIA
Soții Marina și Teodor Cârnaț și-au băgat în ceață urmăritorii, după ce au postat pe rețele un clip video în care, mai în glumă, mai în serios, discută despre al 11-lea copil. „E ca fabrica de păpuși!”, „Faceți, doar nu vi-i creștem noi”, „Sarcină ușoară și binecuvântări”, au comentat internauții.
17:20
Procurorul General interimar și un adjunct de la PA, chemați la „covorul vettingului”: Când vor fi audiați Machidon și Plevan # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat orarul audierilor programate pentru luna decembrie 2025, incluzând și audierea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon.
17:20
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, transmite digi24.ro.
17:10
Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează „propaganda LGBT”, au raportat miercuri media de stat, informează AFP, citată de digi24.ro.
17:00
Biatlonista Alina Stremous, medaliată cu argint în prima etapă a Cupei IBU: Când se va desfășura următoarea probă # UNIMEDIA
Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint în prima etapă a Cupei IBU, care s-a desfășurat în orașul Obertillach din Austria, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
16:50
(video) S-au dat drept polițiști și au cerut peste 1000$ de la o femeie, pentru a-i salva „o rudă implicată în accident”: Trei tineri, reținuți # UNIMEDIA
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub numele „Ruda implicată în accident”.
16:40
(foto) Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol: Cum a împodobit bradul de Crăciun # UNIMEDIA
Smiley a publicat pe Facebook, la rubrica story, o imagine surprinsă personală, în care apare fetița lui, Josephine, care are deja patru ani. Fotografia surprinde un moment din timpul decorării bradului de Crăciun, scrie Libertatea.ro.
16:30
(foto) Un tată milionar și-a făcut o școală în curte: Peste 175.000 de euro ca să își ferească odraslele de sistemul educațional din Marea Britanie # UNIMEDIA
Un milionar britanic și-a construit propria școală în curte, după ce a decis că sistemul din Marea Britanie nu îi mai ajută copiii. Așă că bărbatul și-a transformat grădina într-o clasă modernă, a angajat doi profesori și a început să predea el însuși educație financiară. Povestea lui a devenit virală în presa britanică, titrează Libertatea, cu referire la Manchester Evening News.
16:20
Toate semnele de circulație ar putea fi eliminate dintr-un oraș francez: „Toată lumea este mai atentă”, susține un candidat la Primărie # UNIMEDIA
Louis Sarkozy, candidat la primăria orașului francez Menton, propune o reformă radicală a infrastructurii rutiere locale. Printre altele, el dorește eliminarea tuturor indicatoarelor de circulație, relatează cotidianul olandez Algemeen Dagblad, citată de libertatea.ro.
16:10
(foto) Dosar pe omor la Chișinău, viață de lux în străinătate: Cum continuă Irina Borodkina, proprietara salonului în care a murit Liubovi Babuțchi, să facă intervenții ilegale nu doar la Kiev # UNIMEDIA
Proprietara salonului „Dr. Serebrova”, unde în Chișinău erau efectuate intervenții estetice periculoase, fără autorizație, Irina Borodkina, pare să ducă o viață prosperă. În timp ce în Republica Moldova continuă procesul privind moartea clientei Liuba Babuțchi, iar anestezista și asistenta medicală riscă pedepse cu închisoarea, ucraineanca Borodkina, care a părăsit țara, și-a reluat activitatea și apare din nou în atenția publicului, potrivit omniapres.
16:00
Principalul obstacol în planul de pace pentru Ucraina: Putin nu acceptă un acord fără cedări teritoriale # UNIMEDIA
Problema teritorială rămâne principalul obstacol în negocierile de pace, Moscova cerând retragerea trupelor ucrainene din zonele pe care Kievul încă le controlează în est, a declarat pentru AFP un înalt responsabil implicat în dosar, scrie presa română.
16:00
(video) Dodon: Guvernul ar fi putut obține 170 mil. $ de la FMI cu dobândă de 1,5–2%, dar a îmbogățit băncile - a împrumutat de la ele cu 9% # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că guvernarea PAS „ar fi putut obține 170 milioane de dolari de la FMI cu dobândă de 1,5–2%, dar în schimb a împrumutat aceeași sumă de la bănci comerciale cu dobândă de 8–9%”. Declarația a fost făcută în emisiunea Rezoomat de la Realitatea tv, în cadrul discuțiilor despre tranșa de aproape 170 de milioane de dolari din programul de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, pe care RM a ratat-o pe motiv că Guvernul Recean nu a implementat reformele pe care și le-a asumat.
15:40
Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile: Demersul procurorilor, admis de Curtea de Apel # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, va sta încă 30 de zile după gratii. Demersul procurorilor a fost admis de Curtea de Apel.
15:30
(foto) Momente grele pentru Ion Nicolaescu: Atacantul moldovean va fi supus unei operații, după o accidentare în timpul meciului din Israel # UNIMEDIA
Ion Nicolaescu, atacantul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a suferit o accidentare gravă în meciul de campionat dintre Maccabi Tel Aviv și Hapoel Beer Sheva. Fotbalistul a fost nevoit să părăsească terenul după doar 15 minute de joc.
15:30
De ce „nu a citit” Volodimir Zelenski planul de pace al SUA: Declarațiile președintelui ucrainean, înainte de întâlnirea de la Londra # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean, scie hotnews.ro.
15:20
(video) „7 din 10 femei în Moldova suferă în tăcere”. Șefa Coaliției „Viață fără violență” explică de ce bărbații devin agresori și cine sunt victimele: Au șarm și carismă # UNIMEDIA
Violența împotriva femeilor rămâne o realitate dură în Republica Moldova, iar datele recente sunt îngrijorătoare. În cadrul unui interviu „Fără protocol” cu Dorin Galben, Veronica Teleucă, directoarea Coaliției „Viață fără violență”, a declarat că 7 din 10 femei din țară au trecut printr-o formă de abuz, însă majoritatea preferă să tacă, scrie SHOK.md.
15:10
15:10
(video) „În cabinete la percheziții vă pare că frunze au găsit?” Cojocaru, cu replici la angajații care au venit la CMC să ceară salarii: Sunteți folosiți # UNIMEDIA
Replici între angajații care au venit astăzi din nou la CMC, pentru a cere aleșilor să voteze ajustarea bugetului, ca să-și poată primi salariile, și consilierul socialist Dinari Cojocaru. După ce o muncitoare a unei întreprinderi municipale a citit de pe foaie un mesaj de la tribuna CMC, Cojocaru a răbufnit: „Primarul vă folosește ca pe o sculă. Ce vă pare, că în cabinete când au fost percheziții frunze au găsit? Aceia sunt bani, e vorba de milioane, iar dvs spuneți că nu au de unde să vă dea bani să vă majoreze salariile sau să vă ofere o indemnizație sau un premiu”.
15:00
Doliu în lumea muzicală: Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit # UNIMEDIA
Este doliu în lumea muzicală. Unul dintre cei mai versatili artiști s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 84 de ani și a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă. De-a lungul carierei sale a colaborat cu unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală, scrie cancan.ro.
14:50
Un bărbat de 44 ani, încătușat de polițiști, la aproape un an de la omorul mamei sale: Acesta a venit beat acasă și a ucis-o, pentru că a refuzat să-i dea bani de alcool # UNIMEDIA
Un bărbat de 44 de ani din satul Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de omorul mamei sale, în vârsta de 81 de ani. Potrivit Poliției, crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an.
14:40
Ultimul rămas-bun pentru Ella Golberg: Tânăra găsită moartă la o margine de Ialoveni, după ce a dispărut la începutul lunii, va fi înmormântată mâine, la Bălți # UNIMEDIA
Cei care doresc să își ia rămas-bun de la Ella Golberg, tânăra dispărută în Chișinău și găsită decedată la Ialoveni, o pot face astăzi, 8 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, potrivit nordnews.md
14:30
Taurii ating un punct critic în carieră, iar Balanțele se vor găsi jonglând cu multe probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă prin creativitate și curaj, dar și prin nevoia de echilibru și prudență.
14:30
(video) Ceban, după valul de critici pe ambuteiajele din ziua inaugurării Pomului de Crăciun: Nu am văzut așa expuneri când sunt unele vizite. Ne cerem scuze pentru disconfort # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat după valul de critici privind ambuteiajele create în ziua inaugurării Pomului de Crăciun. El și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a remarcat că nu a văzut expuneri similare atunci când traficul este blocat pentru vizite oficiale.
14:20
Atunci când trimiți un buchet de flori, gestul nu se rezumă doar la frumusețea aranjamentului în sine. Un cadou floral poate fi transformat într-o experiență completă prin serviciile suplimentare oferite de o florărie profesionistă. Detaliile acelea fine dau profunzime emoției și fac surpriza memorabilă. Fie că este trimisă unei persoane dragi, unui coleg sau cuiva care merită un zâmbet neanunțat.
14:10
Un accident cu implicarea a doua automobile a avut loc în această dimineață, în fața Primăriei Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului ambele mașini au fost grav deteriorate.
14:10
Irina Vlah, despre scrisoarea adresată lui Alain Berset: Excluderea fără precedent a Partidului „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei # UNIMEDIA
„Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei. Am primit confirmare oficială: sesizarea noastră, care conține faptele legate de încălcările comise împotriva candidaților noștri, a fost acceptată și transmisă către structurile competente ale organizației” - a anunțat Irina Vlah, liderul formațiunii.
14:10
O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul # UNIMEDIA
„O sumă record din moșteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe fondul unei populații îmbătrânite și al tot mai multor persoane fără familie apropiată, transmite Bloomberg, citată de protv.ro.
14:10
„Aduc marfa, pun 5 prețuri deasupra și miorlăie că nu sunt vânzări.” Anunțul premierului pe taxele pentru coletele de pe Temu a aprins internetul: „Genial” # UNIMEDIA
Societatea a răbufnit, după ce premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. În timp ce unii antreprenori susțin această inițiativă, cetățenii de rând se arată indignați și acuză comercianții că importă și vând consumatorilor din țară chinezării de pe aceleași platforme menționate mai sus „cu supraprofit exagerat și se jeluie că sunt afectati de posibilitatea oamenilor simpli de a-și cumpăra fără taxe produsele” respective.
