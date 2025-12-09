O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru şantaj la adresa fotbalistului Son Heung-Min

16:00

Prevederile cuprinse în strategia americană actualizată în materie de securitate națională sînt „extrem de îngrijorătoare”, a declarat un oficial european pentru Politico. El a adăugat că acestea provoacă furie.La începutul lunii decembrie, SUA au actualizat Strategia de securitate națională — pentru prima dată în al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump. Documentul de 33 de pagini a