Sub presiunea Rusiei, în Kârgâzstan au loc alegeri parlamentare // Ilan Șor prezent cu imperiul său mediatic

Ministerul Apărării confirmă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă. Aparatul de zbor nu a putut fi detectat de sistemele de monitorizare din cauza altitudinii mici. Poliția de Frontieră a anunțat că incidentul s-a produs În noaptea de 19 noiembrie 2025, atunci când