O nouă dronă pe teritoriul R.Moldova // Un localnic a luat-o acasă și a dezamorsat-o
Anticoruptie.md, 3 decembrie 2025 22:20
O nouă dronă rusească a fost depistată pe teritoriul Republicii Moldova. De data această în satul Pepeni din raionul Sângerei, localitate aflată departe departe de hotarul cu Ucraina. Un locuitor care a găsit drona pe un câmp, a încărcat-o în motocultor și a dus-o
• • •
Alte ştiri de Anticoruptie.md
Acum 30 minute
22:20
Acum 12 ore
12:10
DOC// Cum se vor acorda compensațiile pentru sezonul rece. Guvernul a aprobat mecanismul final # Anticoruptie.md
Cabinetul de miniștri a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026. Familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la
11:40
DOC// Dosarul mitei de la Aeroport. Fiica fostei deputate PAS, Victoria Cazacu, pierde litigiul cu Serviciul Vamal # Anticoruptie.md
Fosta inspectoare vamală Diana Cazacu, fiica ex-deputatei PAS, Victoria Cazacu, exclusă din partid după scandalul răsunător de corupție, a pierdut, în primă instanță, litigiul cu Serviciul Vamal. Aceasta a fost disponibilizată după ce, pe 1 aprilie 2024, procurorii și ofițerii CNA au descins cu
11:00
După aproape 5 și 6 ani de activitate în fruntea misiunilor diplomatice din România și China, Victor Chirilă și Dumitru Braghiș au fost rechemați din funcțiile de ambasadori. Cele două decizii au fost aprobate de Guvern și au legătură cu expirarea mandatului. Victor Chirilă a
10:50
Instanța a aprobat 27 din cei 168 de martori, declarațiile cărora ar urma să fie folosite de apărarea lui Vlad Plahotniuc în proces. Printre aceștia se numără: foști șefi de la BNM, Dorin Drăguțanu și Emma Tăbârță, ex-premierul Iurie Leancă, fostul președinte al Parlamentului Andrian
10:30
După primărița de Orhei, Tatiana Cociu, un alt edil afiliat lui Ilan Șor renunță la funcție. Este vorba despre Veaceslav Lupov, primar de Taraclia, care și-a anunțat decizia prin intermediului rețelelor de socializare. „Demisionez! Este o decizie dificilă, dar e singura onestă posibilă în condițiile
Acum 24 ore
09:20
DOC// Krasnoselski dă startul. Pretinsul legislativ de la TIraspol își începe activitatea # Anticoruptie.md
Ședința de inaugurare a pretinsului nou Soviet Suprem al autoproclamatei rmn, se convoacă începând cu ora 10.00. Decretul privind convocarea primei ședințe a noului așa-numitului legislativ din stânga Nistrului a fost semnat de liderul nelegitim al regiunii, Vadim Krasnoselski.Pretinsele alegeri s-a desfășurat duminică, 30 noiembrie. Scrutinul a fost
Ieri
20:10
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației Uniunii Europene (UE), care în prezent conduce Colegiul Europei din Bruges, este una dintre cele trei persoane reținute, marți, de poliția belgiană într-o cauză de fraudă. O altă persoană reținută ar fi diplomatul de rang înalt, Stefano Sannino,
18:40
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus în fața instanței, pentru prima dată din momentul extrădării. În cadrul ședinței de judecată, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost examinat episodul din cauza penală denumită generic „Frauda bancară”, în care el are
18:40
Planul de consolidare a rezilienței R.Moldova // Maia Sandu: „Reziliența informațională, cibernetică și lupta împotriva finanțării ilicite sunt măsurile pentru ca să avem un stat mai puternic, mai pregătit la următoarele scrutine” # Anticoruptie.md
Consiliul Național de Securitate, întrunit, marți, la Președinție, sub conducerea șefei sttaului Maia Sandu, a aprobat un plan de consolidare a rezilienței Republicii Moldova, un plan de măsuri pentru următorii ani 2026-2027 și care vine să răspundă la necesitățile de consolidare a securității statului
15:30
8 milioane de lei din impozite, tăinuiți de o companie de construcții din capitală # Anticoruptie.md
Oamenii legii au descins cu percheziții la sediul unei companii de construcții din capitală, în cadrul unei cauze penale privind evaziunea fiscală de aproximativ 8.000.000 lei, a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). Schema a fost deconspirată de procurorii PCCOCS
11:30
RFI România va realiza, pe 3 decembrie curent, patru emisiuni speciale dedicate Republicii Moldova și provocărilor pe care le înfruntă în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Programul special, realizat sub genericul „Drumul către Europa: după un scrutin major, Republica Moldova se pregătește
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Publicitatea politică și electorală, la control // Difuzorii de publicitate trebuie să depună declarații de intenție pentru anul 2026 # Anticoruptie.md
Difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă care intenționează să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului 2026 sunt obligați să depună o declarație de intenție la Comisia Electorală Cengtrală p până pe 15 decembrie 2025. Aceștia vor prezenta Comisiei Electorale Centrale declarații
12:10
Transportul școlar din Moldova va fi monitorizat printr-o platformă digitală, achiziționată cu sprijinul UE # Anticoruptie.md
Autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS pentru a spori siguranța elevilor și a asigura utilizarea eficientă a mijloacelor de transport. Fiecare vehicul utilizat pentru transportarea copiilor va fi monitorizat prin intermediul unei platforme digitale accesibile atât printr-o interfață web, cât și
30 noiembrie 2025
16:10
Sub presiunea Rusiei, în Kârgâzstan au loc alegeri parlamentare // Ilan Șor prezent cu imperiul său mediatic # Anticoruptie.md
În Kârgâzstan, o țară fostă sovietică din Asia Centrală, duminică, au loc alegeri parlamentare, conform unui sistem nou de vot în circumscripții. Scrutinul e marcat de influența puternică a Moscovei și o presiune fără precedent asupra mass-media. Cu o săptămână înainte de alegeri, la Bishkek,
29 noiembrie 2025
16:50
Două petroliere ce navigau spre Rusia au luat foc în largul coastelor turceşti din Marea Neagră, fără a face victime, au anunţat vineri seara autorităţile turce, relatează AFP. Potrivit unor surse acestea fac parte din flota din umbră a Rusiei și sunt utilizate pentru
16:10
Drone rusești perturbează spațiul aerian al Moldovei // Avioane reținute la sol pe Aeroportul din Chișinău # Anticoruptie.md
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone au survolat spațiul aerian național, creând un pericol
28 noiembrie 2025
22:30
Abia azi, la 7 zile de la depistarea armelor și munițiilor de război, la Vama Albița, aflăm detalii despre acea încărcătură: proviniența armelor și cum au ajuns în Moldova. E adevărat, o spun procurorii, după o cercetare. Între timp în spațiul public au tot curs
12:00
DOC// Omul din umbra lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, rămâne în „lista neagră” SIS # Anticoruptie.md
Prima instanță a respins cerere ex-vicepreședintelui democrat și mâna dreaptă a lui Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Iarolov cere, în instanță, anularea ordinului prin care a fost inclus în lista persoanelor afiliate lui Plahotniuc, subiect al restricțiilor internaționale. După hotărârea
10:40
DOC// Procuratura Generală, obligată să-i achite o indemnizație unică Victoriei Furtună # Anticoruptie.md
Procuratura Generală, obligată să-i achite ex-procurorei Victoria Furtună, lideră a partidului Moldova Mare afiliat lui Ilan Șor, indemnizația unică de concediere. În rest, pretențiile sale nu au fost admise. Hotărârea a fost pronunțată de prima instanță în data de 20 noiembrie, dar poate fi contestată la
08:30
Fiecare al șaptelea procuror a demisionat sau a fost exclus din procedura vetting. 50 așteaptă verdictul Comisiei # Anticoruptie.md
50 din cei 191 de procurori care au ajuns în fața Comisiei de evaluare externă au fost audiați. Totodară, 29 de acuzatori supuși procedurii au demisionat sau au fost excluși. Datele au fost prezentate de Comisia de evaluare a procurorilor, care informează despre un
08:20
Parlamentul a recroit bugetul de stat. Primarii au obținut sporurile pe care le cereau # Anticoruptie.md
Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost
27 noiembrie 2025
13:00
Schimbări la Banca Națională// Procedura de numire a membrilor în organele de conducere, modificată # Anticoruptie.md
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată, anunță Legislativul. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați.Documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub
11:20
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a casat încheierea Curții de Apel Chișinău și a dispus rejudecarea litigiului de apărare a onoarei inițiat de președintele CUB, Igor Munteanu, împotriva fostei sale colege Arina Spătaru, președinte ALDE. Un an în urmă, judecătoarea Natalia Lupașcu a respins ca neîntemeiată
10:20
Cincisprezece judecători au fost numiți în funcții, până la atingerea plafonului de vârstă. Un Decret în acest sens a fost demnat de președinta Maia Sandu, iar documentul a și fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, noii magistrați își pot începe activitatea la judecătoriile Chișinău, Soroca,
26 noiembrie 2025
16:10
VIDEO// Voia probe, le-a primit. Ambasadorul Ozerov, față în față cu drona rusească # Anticoruptie.md
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, convocat din nou la Ministerul de Externe, după ce șase drone au survolat neautorizat spațiul aerian pe 25 noiembrie. Cu șase zile în urmă, Oleg Ozerov a declarat că partea moldovenească nu are probe după incidentul din noaptea
12:10
DOC// Guvernul vrea să schimbe la față curțile blocurilor din capitală. Bani aprobați pentru alte 380 de locații # Anticoruptie.md
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor
11:50
DOC// Adoptat de Guvern. Ce prevede Programul de ordine și securitate publică pentru următorii patru ani # Anticoruptie.md
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește, anunță Guvernul, după ce a aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Pe lângă reducerea timpului de reacție la apelurile de urgență, autoritățile pun accent distinctiv pe drepturile
10:20
DOC// Fostul șef al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi, pierde procesul împotriva SIS. „Legăturile primejdioase” care i se impută # Anticoruptie.md
Cel mai longeviv director al Serviciului Vamal din istoria Republicii Moldova, Tudor Balițchi, a pierdut în primă instanță procesul împotriva Serviciului de Informații de Securitate (SIS). Decizia a fost pronunțată în data de 12 noiembrie, dar poate fi contestată în instanța de apel. Balițchi a fost
10:00
DOC// Constantin Țuțu, așteptat să-și spună ultimul cuvânt. Instanța i-a admis cererea # Anticoruptie.md
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, este așteptat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și spune ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită, escrocherie și două episoade de fals în declarații. Ședința urma să aibă loc pe 24
08:50
Munițiile depistate într-un camion, la vamă, ar proveni din Ucraina și au fost introduse în Republica Moldova prin contrabandă. Procurorii declară că, momentan, nu se poate afirma că „armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale
00:50
Dosarul „kuliok”, în care Igor Dodon este cercetat pentru corupere pasivă, reluat de la zero # Anticoruptie.md
Dosarul denumit generic „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului din surse ilegale, a fost realuat de la zero, cu un alt complet de judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme
25 noiembrie 2025
19:10
Autoritățile investighează activitatea TUX în lipsa instrumentelor și fără suportul victimelor # Anticoruptie.md
În prezent autoritățile încă nu cunosc valoarea prejudiciului, nici numărul persoanelor care au păgubit în urma activității platformei online de investiții TUX. Situația a fost discutată, marți, în cadrul Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova. Anterior, presa a scris că
14:40
Corupție electorală // Percheziții matinale la mai multe locații din Chișinău. Ar fi vizași reprezentanți ai unui partid politic # Anticoruptie.md
Ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS au discins în dimineața zilei de luni, cu percheziții, într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari, în mai
14:30
Specialiștii din cadrul Poliției Republicii Moldova, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aceasta este una
14:10
Șeful PCCCOS Victor Furtună și procurorul anticorupție Mihail Ivanov au promovat evaluarea externă # Anticoruptie.md
Procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) Victor Furtuna și procurorul anticorupție Mihail Ivanov au promovat evaluarea evaluarea externă privind integritate etică și financiară. Comisia de evaluare a procurorilor a publicat astăzi rapoartele motivate privind evaluarea integrității a celor doi procurori, în
13:20
Declarație la nivel internațional // „Guvernele trebuie să se asigure că jurnaliștii pot relata liber și în siguranță” # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a lansat o acțiune de solidaritate la deschiderea Conferinței Globale de Jurnalism de Investigație din Malaezia, cea mai mare conferință de jurnalism de investigație din lume, pe 21 noiembrie, cerând guvernelor din întreaga lume să elibereze peste 320 de jurnaliști
13:10
Presiunea de moment și informații lipsă: riscurile contractelor semnate în afara spațiilor comerciale # Anticoruptie.md
Contractele încheiate în afara spațiilor comerciale sunt percepute ca fiind mai riscante decât celelalte tipuri de contracte, iar pentru prevenirea eventualelor abuzuri și protejarea consumatorilor acestea sunt guvernate de reguli specifice. Mai mult, prin unele caracteristici ale lor, acest tip de contracte pot pune consumatorii
13:00
„Nomad TV” în Kârgâzstan — un post nou, prezentat oficial ca un proiect media modern. Mai multe anchete realizate de Obyektiv.media și Radio Azattyk (redacția kârkâză a RFERL) descriu proiectul drept o verigă din lanțul de influență construit în ultimii ani de cercurile pro-Kremlin
11:30
Șase drone rusești au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 25 noiembrie # Anticoruptie.md
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național.Ministerul Apărării al Republicii Moldova precizeză
09:30
Omnibusul digital al UE: Demontarea protecțiilor pentru confidențialitate sub pretextul simplificării # Anticoruptie.md
Omnibusul Digital al UE, introdus de Comisia Europeană la 19 noiembrie 2025, reprezintă cea mai semnificativă revizuire și potențială înfrângere pentru confidențialitatea digitală în Europa de la adoptarea GDPR în 2018. Prezentat ca o actualizare tehnică pentru a simplifica conformitatea și a stimula competitivitatea,
07:00
Primăriile, instruite pentru acces mai rapid la finanțare pentru dezvoltarea localităților # Anticoruptie.md
Primăriile din Republica Moldova vor putea participa în cadrul unui program de abilitare a autorităților publice locale care doresc să acceseze finanțări pentru proiecte de dezvoltare locală. Programul este realizat de Asociația Expert-Grup, cu suportul Regatului Țărilor de Jos.Programul va începe în ianuarie 2026
04:20
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 6 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Alte peste șase milioane de lei din sechestre aplicate anterior de ARBI,
24 noiembrie 2025
22:20
06:40
Aderarea Republicii Moldova la UE: până sau după reintegrarea regiunii transnistrene # Anticoruptie.md
Factorii de decizie de la Bruxelles și Chișinău transmit multiple semnale politice care ar indica faptul că reglementarea transnistreană ar putea căpăta semnificație în politica de extindere a UE către Est. Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova a fost menționată ca o necesitate pentru eforturile moldovenești de
23 noiembrie 2025
18:50
Fraude cu preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie // Ce trebuie să știm # Anticoruptie.md
Comisia Națională a Pieței Financiare atenționează cetățenii să fie vigilenți, întrucât în ultimul timp se atestă mai multe fraude cu preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber etc.) de către persoane care pretind că
15:30
Detalii noi în cazul camionului cu arme, depistat la Vama Albița // Două persoane reținute # Anticoruptie.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care transmite vineri că a
21 noiembrie 2025
12:50
DOC// Scandalul ferestrelor de la Lift Service. Petru Budurin scapă, din nou, de contravenție # Anticoruptie.md
Petru Budurin, director al întreprinderii Municipale Liftservice, scapă din nou de contravenție. Scandalul a izbucnit după ce o mașină de serviciu încărcată cu geamuri demontate de la Îîntreprindere a fost surprinsă lângă casa sa. Acesta este cel puțin al patrulea caz de suspiciuni de
10:20
„Pământurile nu sunt de vânzare!”. Ucraina și-a trasat „liniile roșii" pentru negocieri # Anticoruptie.md
Ucraina este pregătită să lucreze constructiv la "planul de pace" pe care l-a primit din partea americană, dar statul a stabilit „linii roșii" clare și de neclintit, care se referă la integritatea teritorială și suveranitatea țării. Afirmația a fost făcută de adjunctul Reprezentantului Permanent
20 noiembrie 2025
16:50
Autoritățile din Bișkek, capitala Kârgâzstanului, încearcă să ascundă drapelul Ucrainei, astfel încât să nu-l vadă Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, care se așteată să participe la un forum pe 27 noiembrie. Ambasada Ucrainei se afla la 200 de metri de locația unde va avea loc Forumul.
