Rețeaua Moldovei rezistă: ajutorul României a stabilizat sistemul energetic
NordNews, 8 decembrie 2025 13:10
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță că sistemul electroenergetic național funcționează din nou în parametri normali, după solicitarea de „ajutor de avarie” adresată României în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene. Într-un comunicat emis pe 8 decembrie, operatorul național de transport al energiei a precizat că aprovizionarea cu electricitate pentru consumul intern este complet acoperită, [...] Articolul Rețeaua Moldovei rezistă: ajutorul României a stabilizat sistemul energetic apare prima dată în NordNews.
• • •
Acum 30 minute
13:10
Acum o oră
13:00
Platforma Națională pentru Turism, lansată în Republica Moldova: un nou mecanism pentru modernizarea industriei turistice # NordNews
Republica Moldova a lansat Platforma Națională pentru Turism – o inițiativă amplă care urmărește coordonarea eficientă a sectorului turistic, ridicarea standardelor de calitate și consolidarea cooperării dintre autorități, mediul privat și organizațiile din domeniu. Noua structură va facilita digitalizarea datelor turistice și promovarea brandului de țară atât la nivel național, cât și internațional. În cadrul [...] Articolul Platforma Națională pentru Turism, lansată în Republica Moldova: un nou mecanism pentru modernizarea industriei turistice apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
12:30
Trei morți în Tenerife după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală. O persoană este dată dispărută # NordNews
Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, după ce un val uriaș a izbit o piscină naturală de pe coasta vestică a insulei Tenerife, în zona stâncilor Los Gigantes, municipalitatea Santiago del Teide. Incidentul s-a produs duminică, în condițiile în care autoritățile locale emiseseră avertizări privind valuri extreme, informează DPA, citată [...] Articolul Trei morți în Tenerife după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală. O persoană este dată dispărută apare prima dată în NordNews.
12:00
Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a anunțat luni achiziția tuturor acțiunilor Czech Airlines și ale filialei sale low-cost Smartwings, într-o tranzacție evaluată la 154 milioane de euro. Acordul, confirmat de AFP, urmează să fie analizat și aprobat de autoritățile de reglementare, transmite agerpres.ro. Potrivit mai multor agenții internaționale de presă, oferta Pegasus a surclasat propunerile [...] Articolul Pegasus Airlines intră pe piața din Europa Centrală: preia Smartwings și Czech Airlines apare prima dată în NordNews.
11:40
Tenismena moldo-americană Abigail Rencheli a obținut un nou succes internațional, câștigând medalia de aur la dublu în cadrul turneului ITF desfășurat la Daytona Beach, Florida (SUA), transmite IPN. În ultimul act al competiției, Rencheli, alături de partenera sa din Estonia, Ingrid Neel, a învins perechea americană formată din Anastasia Goncharova și Madison Tattini. Meciul a [...] Articolul Tenismena moldo-americană Abigail Rencheli câștigă aurul la dublu la turneul ITF din SUA apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
10:20
Platforma de analiză Star Gage a publicat un clasament al celor mai urmărite conturi de Instagram asociate Republicii Moldova. Datele indică un top dominat de creatori de conținut, influenceri, actori și interpreți, ale căror comunități online numără sute de mii de urmăritori. Potrivit clasamentului, Marin Mocanu conduce detașat lista, cu 1.122.038 de urmăritori. Top 10 [...] Articolul Cine sunt cei mai urmăriți moldoveni pe Instagram. Liderul topului trece de 1,1 milioane apare prima dată în NordNews.
09:34
Peste 200 de jurnaliști, manageri media, reprezentanți ai organizațiilor de profil, comunicatori, profesori și studenți la jurnalism se reunesc la Chișinău la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media din Republica Moldova, cel mai reprezentativ eveniment al comunității jurnalistice, organizat anual sub egida Consiliului de Presă. Evenimentul se desfășoară timp de două zile și este [...] Articolul Forumul Mass-Media 2025 reunește la Chișinău peste 200 de jurnaliști și experți media apare prima dată în NordNews.
09:34
Rezultate finale alegeri locale parțiale București. Ciprian Ciucu, ales primar general al Capitalei cu peste 36% din voturi. Anca Alexandrescu se clasează pe locul doi # NordNews
Victorie la alegerile pentru Primăria Capitalei pentru candidatul liberal Ciprian Ciucu. S-a finalizat numărarea voturilor. Candidatului partidului condus de premierul Ilie Bolojan a obținut peste 36% dintre voturi, la alegerile locale parțiale organizate ieri, potrivit datelor publicate în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Pe locul doi se clasează Anca Alexandrescu, cu aproape 22 [...] Articolul Rezultate finale alegeri locale parțiale București. Ciprian Ciucu, ales primar general al Capitalei cu peste 36% din voturi. Anca Alexandrescu se clasează pe locul doi apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
09:20
Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a fost distinsă cu trofeul „Femeia Moldovei 2025”, la prima Gală dedicată celebrării femeilor care schimbă societatea. Evenimentul a avut loc duminică, 7 decembrie, și a reunit peste 750 de participante din țară și diaspora. În mesajul său, Doina Gherman a dedicat premiul tuturor femeilor din Republica Moldova, menționând [...] Articolul VIDEO Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, desemnată „Femeia Moldovei 2025” apare prima dată în NordNews.
09:20
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți. „La demersul procurorilor de la Procuratura Bălți, 5 persoane învinuite [...] Articolul Cinci persoane din dosarul celor publice din Primăria Chișinău, arestate preventiv apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 8 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8153 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 17.0154 lei, mai scump cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8909 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Dolarul se scumpește. Curs valutar oficial, 8 decembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025 spune că este o zi în care sufletul tău se liniștește și începi să vezi cu mai multă claritate unde te afli și ce îți dorești cu adevărat. Energie calmă, stabilă și blândă te înconjoară pe tot parcursul zilei, iar tu ai ocazia să te bucuri de momente simple, [...] Articolul Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
16:20
Republica Moldova avansează în procesul de aderare la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München în 1973 și revizuită cel mai recent prin Actul din 29 noiembrie 2000, transmite IPN. Odată ce Convenția va intra în vigoare, Acordul dintre Guvern și Organizația Europeană de Brevete, semnat în 2013, își va înceta efectele, însă brevetele [...] Articolul R. Moldova avansează în procesul de aderare la Convenția brevetelor europene apare prima dată în NordNews.
14:40
Băuturi care au mai mult zahăr decât o gogoașă. Pericolul ascuns pe care nu l-ai observat până acum # NordNews
Specialiștii spun că există anumite băuturi care au mai mult zahăr decât o singură gogoașă. Acesta este pericolul ascuns pe care nu l-ai observat până acum. Alegerea inteligentă a alimentelor și băuturilor înseamnă adesea reducerea zaharurilor adăugate, potrivit catine.ro. Ghidul dietetic pentru americani recomandă limitarea zaharurilor adăugate la mai puțin de 10% din caloriile zilnice. [...] Articolul Băuturi care au mai mult zahăr decât o gogoașă. Pericolul ascuns pe care nu l-ai observat până acum apare prima dată în NordNews.
13:40
MEC va refuza și va anula indemnizațiile viagere acordate sportivilor care încalcă legislația antidoping # NordNews
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră reprezintă o prestație financiară lunară [...] Articolul MEC va refuza și va anula indemnizațiile viagere acordate sportivilor care încalcă legislația antidoping apare prima dată în NordNews.
Ieri
12:20
Cererea de personal este în creștere în Republica Moldova: la finele trimestrului III, au fost raportate 33,8 mii de locuri de muncă vacante, cu 3,5% mai multe decât în trimestrul precedent, potrivit BNS. Asta înseamnă că aproape 5 din 100 de posturi existente rămân neocupate, semn că angajatorii caută tot mai activ candidați, atât în [...] Articolul Aproape 5% dintre joburile din Moldova sunt vacante. Cererea de angajați, în creștere apare prima dată în NordNews.
11:50
Președinta Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat prin decret decizia de conferire a distincțiilor de stat pentru două persoane din domeniul sportului: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Postică, antrenor de lupte, transmite MOLDPRES. Revocarea survine la scurt timp după ce în spațiul public au fost readuse în [...] Articolul Președinta Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor apare prima dată în NordNews.
09:40
Republica Moldova deschide ușa investitorilor români. Până la 75% sprijin financiar pentru proiecte industriale # NordNews
Companiile românești interesate să investească în sectorul industrial din Republica Moldova pot beneficia de una dintre cele mai avantajoase scheme de ajutor regional din regiune — cu finanțări ce pot ajunge până la 75% din valoarea proiectului. Programul, aliniat regulilor Uniunii Europene, are ca scop accelerarea industrializării țării și atragerea investițiilor strategice din statele vecine, [...] Articolul Republica Moldova deschide ușa investitorilor români. Până la 75% sprijin financiar pentru proiecte industriale apare prima dată în NordNews.
08:30
Bucureștenii sunt așteptați la urne, astăzi, 7 decembrie 2025 pentru a-și desemna noul primar general al Capitalei, într-un scrutin local parțial, organizat după vacantarea funcției. Alegerile au loc după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a părăsit funcția, demisia sa intrând în vigoare din 26 mai 2025, odată cu preluarea mandatului de președinte. În cursă [...] Articolul Bucureștenii își aleg noul primar general. 17 candidați în cursă apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 7 decembrie 2025 spune că este o zi în care îți privești viața cu mai multă luciditate și te gândești tot mai mult la succesul personal. Nu neapărat la succesul pe care îl văd ceilalți, ci la acela care te face să te simți împlinită cu adevărat. Ziua aceasta îți oferă [...] Articolul Berbecii sunt mai puternici ca niciodată. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
6 decembrie 2025
21:20
VIDEO Turneu internațional de box la Bălți, dedicat antrenorilor emeriți Boris Petuhov și Grigore Țisari # NordNews
Ovațiile, strigătele și adrenalina au umplut Casa de Cultură din Bălți în prima zi a turneului internațional de box, organizat în memoria antrenorilor emeriți Boris Petuhov și Grigore Țisari. Evenimentul, dedicat celor 65 de ani de la fondarea Școlii Sportive din Bălți, a adunat 100 de tineri sportivi din mai multe raioane ale Republicii Moldova [...] Articolul VIDEO Turneu internațional de box la Bălți, dedicat antrenorilor emeriți Boris Petuhov și Grigore Țisari apare prima dată în NordNews.
18:00
O tânără care dispăruse anterior în Chișinău a fost găsită decedată în raionul Ialoveni. Femeia, în vârstă de 26 de ani, soția unui angajat al poliției, era căutată din noaptea de 3 decembrie, după ce a dispărut în jurul orei 01:25. Potrivit presei din Republica Moldova, corpul neînsuflețit a fost depistat într-o fâșie forestieră din [...] Articolul Tânăra, dispărută în Chișinău, găsită decedată la Ialoveni apare prima dată în NordNews.
15:50
Șapte persoane au murit și 11 au fost rănite sâmbătă dimineață devreme, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP. Camionul cu semiremorcă era oprit după ce-i explodase un pneu, a relatat agenția de [...] Articolul Turcia: Șapte morți și 11 răniți într-un accident de autobuz apare prima dată în NordNews.
15:20
Moldova, în alertă energetică după atacul Rusiei în Ucraina. Moldelectrica cere sprijin din România # NordNews
Republica Moldova ar putea rămâne temporar fără energie electrică în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei, care a provocat deconectarea unui grup energetic important. Moldelectrica anunță că liniile de interconexiune sunt aproape de limita maximă și a cerut preventiv ajutor de avarie din România pentru următoarele ore, pentru a menține stabilitatea sistemului. Autoritățile le recomandă [...] Articolul Moldova, în alertă energetică după atacul Rusiei în Ucraina. Moldelectrica cere sprijin din România apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO Turneu internațional de box la Bălți, dedicat antrenorilor emeriți Boris Petuhov și Grigore Țisari # NordNews
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Programul guvernamental „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), prin care întreprinderile mici și mijlocii pot accesa credite cu rată fixă de 5,1% anual, dispune pentru perioada următoare de fonduri de 129,2 milioane de lei pentru împrumuturi și 28,5 milioane de lei pentru granturile aferente proiectelor eligibile, transmite IPN, citând Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). [...] Articolul FCA finanțează agricultura: 129 milioane lei pentru credite și granturi apare prima dată în NordNews.
11:10
UE se va confrunta cu „consecințe considerabile” dacă va finanța Ucraina cu bani din activele rusești înghețate (diplomat rus) # NordNews
Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, amenință că recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecinţe considerabile” pentru Uniunea Europeană. Declarația vine în contextul în care cancelarul german şi premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă, transmite Digi24.ro. „Orice operaţiune care implică [...] Articolul UE se va confrunta cu „consecințe considerabile” dacă va finanța Ucraina cu bani din activele rusești înghețate (diplomat rus) apare prima dată în NordNews.
10:10
Plățile cu cardul în ultimele 12 luni au ajuns la 225 de miliarde de lei, în creștere cu 25% în ultimii cinci ani. Potrivit expertului Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, aceasta cea mai rapidă creștere din istorie și astfel plata cu cardul devine principalul motor al modernizării sectorului financiar, transmite IPN. [...] Articolul Cardul câștigă teren: achitările pot depăși 100 de miliarde de lei într-un an apare prima dată în NordNews.
10:00
Un incident grav a perturbat aseară activitatea Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”. Un polițist aflat în serviciul s-a rănit în zona maxilarului după ce arma din dotare s-a descărcat accidental. Evenimentul a avut loc pe 5 decembrie, iar agentul a fost găsit de colegiu în jurul orei 21:30, potrivit Poliției de Frontieră. Potrivit informațiilor preliminare, [...] Articolul Un polițist, rănit accidental cu arma din dotare în timpul serviciului apare prima dată în NordNews.
09:50
Mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin rămâne valabil, indiferent de rezultatul negocierilor de pace conduse de SUA, anunță procurorii CPI # NordNews
Mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin rămâne valabil, chiar dacă un eventual acord de pace ar include o amnistie generală pentru crimele comise în Ucraina. Anunțul a fost făcut de procurorii Curții Penale Internaționale (CPI), care afirmă că justiția internațională nu poate fi anulată prin negocieri politice. Declarația a fost făcută vineri, 5 [...] Articolul Mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin rămâne valabil, indiferent de rezultatul negocierilor de pace conduse de SUA, anunță procurorii CPI apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,22 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,18 lei până la costul de 19,94 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Prețul Motorinei „slăbește”. Tarifele pentru 6 – 8 decembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025 spune că astrele îți trimit un îndemn clar. Ai ocazia să schimbi ceva important în viața ta, fie că este vorba despre relații, carieră, sănătate sau ritmul tău interior. Ești în centrul propriei evoluții, iar Universul îți pune la dispoziție instrumentele necesare pentru a face un pas înainte. Ziua [...] Articolul Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
5 decembrie 2025
16:30
Aproximativ 50.000 de persoane consumă droguri în Republica Moldova, iar 21.000 dintre acestea folosesc substanțe injectabile. Datele au fost prezentate de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-o emisiune televizată, unde a atras atenția asupra creșterii fenomenului și a lipsei de implicare în tratament, transmite ipn.md. Potrivit ministrului, doar 12.000 de consumatori urmează un program medical de [...] Articolul Circa 50.000 de moldoveni consumă droguri: date prezentate de ministrul Sănătății apare prima dată în NordNews.
16:10
Nicolai Frangu este campion european la kettlebell. Aur pentru Moldova la Campionatul European de la Chișinău # NordNews
Sportivul moldovean Nicolai Frangu a devenit campion european la kettlebell, după ce a obținut medalia de aur la competiția continentală găzduită în aceste zile de Arena Chișinău. Performanța a fost înregistrată la categoria de greutate până la 74 kg, în proba 2×32 kg, acolo unde Frangu a reușit 51 de ridicări, un rezultat care i-a [...] Articolul Nicolai Frangu este campion european la kettlebell. Aur pentru Moldova la Campionatul European de la Chișinău apare prima dată în NordNews.
15:50
Delegatie din Vinița în vizită la Rîșcani: proiecte comune și schimb de experiență în domeniul sportului # NordNews
O delegație din regiunea Vinița, Ucraina, a efectuat o vizită oficială în orașul Rîșcani, în cadrul unui program de schimb de experiență și consolidare a relațiilor de parteneriat. Reprezentanții ucraineni au vizitat Școala Sportivă din localitate, unde au făcut cunoștință cu activitatea instituției, au examinat infrastructura sportivă și au discutat cu antrenorii și administrația. Oaspeții [...] Articolul Delegatie din Vinița în vizită la Rîșcani: proiecte comune și schimb de experiență în domeniul sportului apare prima dată în NordNews.
15:40
VIDEO Sărbătorile de iarnă, fără petarde și focuri de artificii? Ce cred cetățenii despre posibilele interdicții # NordNews
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, tema interzicerii utilizării articolelor pirotehnice a început să fie intens dezbătută în spațiul public. MAI avertizează că petardele sunt interzise, iar artificiile pot fi folosite doar conform unor reguli stricte, fără lansări între orele 22:00 și 07:00. Bălțenii au opinii diferite cu privire la aceste măsuri „Depinde de [...] Articolul VIDEO Sărbătorile de iarnă, fără petarde și focuri de artificii? Ce cred cetățenii despre posibilele interdicții apare prima dată în NordNews.
12:00
Avertisment pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate din cauza protestelor fermierilor # NordNews
Cetățenii moldoveni, care se află în Grecia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească în perioada următoare sunt avertizați asupra unor perturbări în trafic, cauzate de protestele fermierilor eleni. Ambasada Republicii Moldova la Atena anunță că blocajele afectează atât drumurile naționale, cât și autostrăzile care duc la punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei. Misiunea [...] Articolul Avertisment pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate din cauza protestelor fermierilor apare prima dată în NordNews.
11:20
Siegfried Mureșan: „UE rămâne alături de Moldova”. Reformele, fondurile europene și aderarea, discutate la Chișinău # NordNews
Republica Moldova va continua să primească sprijin ferm din partea Parlamentului European în procesul de aderare la Uniunea Europeană. O declarație în acest sens a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan, aflat în vizită oficială la Chișinău în fruntea delegației PE, care a discutat joi, 4 decembrie, cu premierul Alexandru Munteanu despre implementarea reformelor și [...] Articolul Siegfried Mureșan: „UE rămâne alături de Moldova”. Reformele, fondurile europene și aderarea, discutate la Chișinău apare prima dată în NordNews.
10:40
Eurodeputatul Dan Barna, a efectuat o vizită de două zile la Chișinău, în cadrul delegației Legislativului European la Comitetul de Asociere Parlamentară UE–Moldova, pentru a reconfirma sprijinul instituției europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru deschiderea rapidă a negocierilor de aderare. Potrivit europarlamentarului, delegația s-a întâlnit joi, 4 decembrie, cu președinta Maia Sandu, [...] Articolul Europarlamentarul Dan Barna, la Chișinău: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană!” apare prima dată în NordNews.
10:20
Ilan Mironovici Șor, parșivenia de om care a adus atâtea și atâtea rele peste noi, a anunțat la 1 decembrie că își suspendă „proiectele sociale” din R. Moldova, întrucât actuala guvernare i-ar fi blocat peste 50 de milioane de dolari destinate să ajute cetățenii simpli. Să ne bucurăm că hoțul condamnat definitiv la 15 de [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Până la ultimul șurub… apare prima dată în NordNews.
10:10
Prețul minim pentru un pachet de țigări va fi de 46,59 lei în anul 2026. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că nicio persoană nu va putea comercializa țigarete sau țigări de foi la un preț mai mic decât cel de referință, stabilit pentru anul viitor. SFS avertizează comercianții că vânzarea produselor din tutun sub [...] Articolul Țigările se scumpesc în 2026. Care va fi prețul minim pentru un pachet apare prima dată în NordNews.
07:50
Vremea rămâne tipică pentru începutul sezonului rece: cer predominant noros pe tot parcursul zilei și temperaturi moderate, dar cu o răcire treptată spre seară, potrivit prognozei meteo. Dimineața începe cu aproximativ 4–5°C, iar până la orele amiezii valorile urcă ușor. Maxima zilei este așteptată în jur de 7°C, după care temperaturile scad treptat. Spre seară, [...] Articolul Prognoza meteo pentru 5 Decembrie. Cer acoperit și temperaturi de început de iarnă apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8061 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.9587 lei, mai scump cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8889 lei; Hrivna ucraineană: 0.4021 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Euro prinde putere. Curs valutar oficial, 5 decembrie apare prima dată în NordNews.
4 decembrie 2025
20:30
„Noi sâmbătă acolo (n.r. pe câmp) am scos motorul și restul a rămas acolo”, a spus Gheorghe Manailă, localnic. Pe 3 decembrie, o altă dronă rusească de tip „Gerbera” a fost descoperită pe un câmp la marginea comunei Pepeni, raionul Sîngerei. Potrivit autorităților, aparatul de zbor a fost găsit de un localnic care i-a demontat [...] Articolul VIDEO Demontată și plimbată cu motoblocul: Peripețiile dronei rusești de la Pepeni apare prima dată în NordNews.
19:20
Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, așa că moldovenii au început deja pregătirile. Printre primele alegeri din această perioadă este, desigur, pomul de Crăciun. Unii preferă tradiționalul brad natural, pentru mirosul și farmecul autentic, în timp ce alții optează pentru variante artificiale, mai practice și reutilizabile. „Noi cumpărăm un brăduț prospețel, mic. Să miroase bine [...] Articolul VIDEO Natural sau artificial? Moldovenii își aleg pomul de Crăciun apare prima dată în NordNews.
16:40
Emoții, atmosferă de sărbătoare și multe cadouri, așa arată luna decembrie în fiecare an. Doar că în acest an vrem să îți aducem mai multă bucurie ție și mai mult cashback cardului tău. Acum 5 ani am lansat cardurile maib gama Mastercard, create pentru cei care iubesc shoppingul, experiențele inteligente și beneficiile care fac viața [...] Articolul Sărbătorește 5 ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5% apare prima dată în NordNews.
15:40
Membrii Partidului Socialiștilor și simpatizanți ai formațiunii au organizat un protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acuzând guvernarea PAS că ar fi redus compensațiile la energie și ar promova politici „antisociale”, transmite tv8.md. Protestatarii au venit cu pancarte pe care scria: „Ați tăiat compensațiile? Tăiați-vă salariile!”, „Nu tăiați din ajutoare, oamenii îngheață”, „Nu [...] Articolul Protest cu scandări la Ministerul Muncii. PSRM acuză guvernarea apare prima dată în NordNews.
15:20
FOTO Clădirea Centrului de Transfuzie a Sângelui din Bălți, reabilitată pentru prima dată în 55 de ani # NordNews
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din Bălți, construită acum 55 de ani și având o suprafață de peste 2.200 m², urmează să fie reabilitată energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare pentru implementarea investiției a fost semnat astăzi, în prezența beneficiarilor și a partenerilor internaționali de dezvoltare. Secretara de stat a Ministerului [...] Articolul FOTO Clădirea Centrului de Transfuzie a Sângelui din Bălți, reabilitată pentru prima dată în 55 de ani apare prima dată în NordNews.
15:00
Sportivii, antrenorii și structurile sportive din Republica Moldova vor beneficia de condiții financiare îmbunătățite, după ce Guvernul a aprobat un nou set de norme privind finanțarea activității sportive. Măsurile sunt menite să modernizeze sistemul și să ofere un sprijin adecvat performanțelor obținute la nivel național și internațional. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация [...] Articolul VIDEO Vești bune pentru sportivi: mai mulți bani pentru pregătire, competiții și premii apare prima dată în NordNews.
14:50
Tăiere ilegală depistată în pădurile din Strășeni. Inspectorii de mediu au intervenit imediat # NordNews
Un nou caz de tăiere ilegală a fost descoperit în pădurile din Strășeni, după ce pe rețelele sociale a fost distribuit un video care surprindea activități suspecte în zona forestieră. În urma imaginilor apărute online, inspectorii din cadrul aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, împreună cu echipa teritorială din Strășeni, s-au autosesizat și au [...] Articolul Tăiere ilegală depistată în pădurile din Strășeni. Inspectorii de mediu au intervenit imediat apare prima dată în NordNews.
