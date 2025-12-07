Reprezentantul PNL, Ciprian Ciucu, câștigator al alegerilor pentru Bucuresti potrivit Exitpoll-ului Avangarde Curs

23:40

Agentul de pază care a lovit un suporter al echipei oaspete la meciul de handbal feminin de miercuri de pe Teraplast Arena dintre Gloria Bistrița și CSM Râmnicu Vâlcea, în timp ce-l evacua din tribună va fi cercetat într-un dosar penal deschis de polițiști pentru comportament abuziv. De asemenea agentul, angajat al uneia dintre cele […]