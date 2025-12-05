Primarii de comune din BN s-au ales între ei: 19 comune nu au avut drept de vot în ACOR din cauza datoriilor
Bistrita Express, 5 decembrie 2025 02:00
Primarul comunei Tiha Bargaului, Vasile Șut este de joi, 4 septembrie noul președinte al Asociației Comunelor din Bistrița-Năsăud (ACOR). Asociația și-a ales conducerea asociației în condițiile în care foarte multe UAT-uri, 19, n-au avut drept de vot pentru că nu și-au achitat datoriile la zi față de ACOR. Pe lângă președinte, primarii de comună din […]
• • •
Acum o oră
02:00
Acum 12 ore
15:40
Bărbatul din Milaș care și-a implicat băieții în uciderea în bătaie a unui tânăr cere acum procedura simplificată de judecată. Mama victimei e revoltată # Bistrita Express
Individul din Milaș care a ucis în bătaie, împreună cu fiii sai de 14 si 17 ani un tânăr de 21 de ani la în urmă cu 10 luni, rămâne în arest preventiv, au decis marți, 2 decembrie judecatorii de drepturi si libertăți ai Tribunalului Bistrița-Năsăud. Instanța a decis si ca băiatul acestuia, de 17 […]
Ieri
19:10
Fără îngăduință pentru violența în familie: un individ de 64 de ani din Bistrița-Bârgăului, care și-a agresat partenera de viață în locuința lor, a fost trimis de judecatori în arest preventiv, pentru 30 de zile. Femeia a avut nevoie de spitalizare după bătaia administrată de concubinul agresor. Sesizarea cazului s-a făcut printr-un apel la 112 […]
18:20
ADI Deșeuri anunță campania dedicata curățeniei de iarnă: deșeuri voluminoase ridicate din tot județul # Bistrita Express
ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud împreună cu Supercom SA organizează campania dedicată curățeniei de iarnă: colectare deseuri voluminoase din întreg județul. Campania, care este gratuită se desfășoară în perioada 8-13 DECEMBRIE 2025, cu date pe fiecare UAT în parte. În categoria deșeurilor voluminoase intră fotolii, canapele, saltele, dulapuri, mese, scaune, mobilier de grădină, jucării de dimensiuni mari, […]
15:30
Percheziții DIICOT în Penitenciarul din Bistrița și Gherla pentru depistarea unei rețele de trafic internațional de droguri. O avocata implicată în caz # Bistrita Express
Penitenciarul Bistrița precum și cel din Gherla au fost percheziționate miercuri dimineața într-o mega-acțiune a DIICOT de depistare a membrilor unor rețele internaționale de trafic de droguri. În total au fost făcute 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, plus cele două unități de penitenciar iar autoritățile judiciare române au colaborat cu autoritățile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Șapte echipaje de pompieri s-u luptat cu stingerea unui incendiu care a afectat trei gospodării # Bistrita Express
Nu mai puțin de șapte echipaje de pompieri, militari sau voluntari s-au luptat astăzi în Budacu de Sus pentru a lichida un incendiu care a afectat astăzi, 2 decembrie trei gospodarii și peste 500 de metri pătrați. Trei locatari au fost afectați de incendiu: o femeie de 79 de ani a suferit arsuri pe fata […]
14:40
Pubela albastră va intra prima la ridicare în luna decembrie, anunță ADI Deșeuri, într-un comunicat de presă. Miercuri, 3 decembrie mașinile Supercom vor ridica pubelele pentru hartie si carton în municipiul Bistrița și înlocalitățile componente. ”Dacă aveți o cantitate mai mare de deșeuri reciclabile din hârtie / carton, puteți să depuneți aceste deșeuri în saci […]
29 noiembrie 2025
00:30
Bârgăuanul care și-a trimis acasă, în România, arme letale cumpărate din Spania, a fost arestat preventiv # Bistrita Express
Bărbatul din Mijlocenii Bârgăului care a cumpărat recent două arme letale din Spania și le-a trimis acasă în România a fost arestat în cele din urmă, vineri, 28 noiembrie, pentru 30 de zile. Transportul cu arme a fost filat de polițiștii bistrițeni, care intraseră pe fir iar doi complici trimiși să ridice coletul de la […]
28 noiembrie 2025
17:50
Telenovela de la Chiuza: viceprimarul demis ilegal se poate întoarce la Primărie. A obținut în instanță suspendarea hotărârii. # Bistrita Express
Viceprimarul din Chiuza, Cristian Roș, demis de Consiliul Local a doua zi după revenirea la post a primarului comunei, Grigore Bradea și la influența acestuia, a obținut și el de la Tribunalul Bistrița-Năsăud suspendarea hotărârii de înlocuire din funcție. Tribunalul Bistrița-Năsăud i-a dat dreptate astăzi, 28 noiembrie viceprimarului Roș, care a contestat îndepărtarea sa din […]
15:50
Șoferul care-a lovit cu mașina 5 tineri într-o parcare, trimis în judecată în regim de urgență # Bistrita Express
La doar două luni și jumătate de la incidentul șocant petrecut într-o parcare a unui club din Chiuza, când un șofer de 34 de ani, băut și drogat, a lovit cu mașina cinci tineri într-o urmarire haotică, autorul a fost trimis în judecată de procurori. Acuzația procurorilor în cazul înregistrat deja pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud […]
12:50
Ionuț Moșteanu a demisionat din fruntea Ministerului Apărării. Scandalul studiilor i-a pus capac # Bistrita Express
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat vineri, pe facebook, că a demisionat din funcția de ministru. Demisia ministrului vine pe fondul scandalul diplomelor de studii din CV-ul său, descoperit de Libertatea. Moșteanu a scris ca si-a depus demisia după ce după ce a discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele USR și cu mai mulți […]
27 noiembrie 2025
17:00
Prefectura îl suspendă pe primarul din Livezile pe timpul arestului la domiciliu. # Bistrita Express
Primarul din Livezile, Traian Simionca nu-și poate exercita prerogativele funcției pe perioada arestului la domiciliu, conducerea primăriei urmând să fie preluată temporar de viceprimar. Deja Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a demarat procedurile pentru suspendarea primarului, termenul impus de Codul Administrativ fiind de 48 de ore de la primirea înștiințării de la instanță, în acest caz Judecatoria […]
15:30
Municipalitatea a primit astăzi, în ședința de guvern parcarea Finanțelor din Petre Ispirescu # Bistrita Express
Primăria Bistrița a obținut astăzi de la Guvern trecerea în domeniul public municipal al unui teren de 1300 de metri pătrați din domeniul public al statutului administrat de Direcția Finanțelor Cluj pentru a construi o parcare publică. A fost nevoie de o ședință de Guvern și un an de zile de proceduri birocratice pentru ca […]
26 noiembrie 2025
17:20
Hypermarketul Kaufland cu numărul 3 din Bistrița, inaugurat astăzi pe Drumul Cetății. Are 16 case de marcat # Bistrita Express
Kaufland a inaugurat astăzi 26 noiembrie al treilea său hypermarket din Bistrița, în zona vechii șosele de centură a orașului, pe Drumul Cetății Cetății 51, în prezența oficialităților, constructorilor si reprezentanților companiei. Noul hypermarket este deschis publicului însă abia de joi, 27 noiembrie cu un program de funcționare între 7,00 si 22,30 de luni până […]
11:20
TUPEU: Și-a trântit Porsche-ul pe o trecere de pietoni chiar sub nasul Poliției Locale # Bistrita Express
Un șofer care și-a parcat mașina Porsche ostentativ pe o trecere de pietoni în Centrul Istoric al Bistriței chiar în fața sediului Poliției Locale a fost amendat de polițiști. A susținut în fața polițiștilor că doar o oprit preț de o clipă mașina: chiar și staționarea pe o trecere de pietoni poate fi periculoasă pentru […]
01:10
Imagini spectaculoase cu noul stadion din Rodna în nocturnă. Stadionul de 11,9 milioane de lei e în faza probelor-VIDEO # Bistrita Express
Noul stadion din Rodna, ridicat cu bani guvernamentali prin Compania Națională de Investiții, circa 11,9 milioane de lei, pe amplasamentul fostului Gabana, vechiul teren al Minerului, are gazon impecabil, vestiare si sali de antrenament, plus o nocturnă la care jucatorii de odinioară nici n-ar fi îndrăznit sa viseze. Stadionul, construit de compania MIS Grup a […]
25 noiembrie 2025
22:30
Primarul Traian Simionca în arest la domiciliu, după o ședință maraton de judecată de 7 ore # Bistrita Express
Judecatoarea de drepturi și libertăți care a judecat cererea procurorilor de arest preventiv pentru abuz sexual în cazul primarului din Livezile, Traian Simionca a avut nevoie de 7 ore pentru a lua o decizie. În cele din urmă magistrata a respins cererea procurorilor Judecatoriei Bistrița de a-l trimite pe primar în arest preventiv și au […]
19:30
Administrația din Năsăud anunță închiderea parțială, vineri, 28 noiembrie a străzii Vasile Nașcu. Măsura care va fi luată în intervalul dintre orele 10:30 și 12:30, pentru montarea unui post de transformare pentru proiectul de racordare a la reteaua electrică cu spor de putere a Școlii Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud. ”În intervalul orar menționat, strada Vasile […]
13:40
Record: consiliul județean revine la ședințele în format fizic după 5 luni de întruniri online # Bistrita Express
Consilierii județeni din Bistrița-Năsăud au reușit performanța să stea departe de sala de ședință cinci luni, timp în care ședințele, fie ordinare, fie extraordinare s-au ținut exclusiv online. Spre deosebire însă de sistemul de transmisie folosit de municipalitate, care permite urmărirea de către public a interventiile directe ale aleșilor județeni, sistemul de transmisie de la […]
24 noiembrie 2025
19:20
PSD Bistrița-Năsăud se dezice de primarul din Livezile, Traian Simionca. Într-un comunicat de presă transmis de Biroul de presă al filialei, PSD anunță că primarul, este suspendat de drept din partid până la finalizarea anchetei, respectiv a dosarului său, în care este acuzat de abuz sexual asupra unei angajate din Primărie si mai nou inclusiv […]
17:50
Primarul din Livezile, Traian Simionca a fost reținut pentru 24 de ore. Este acuzat de abuz sexual și viol # Bistrita Express
Primarul din Livezile, Traian Simionca, protagonistul unui scandal sexual la începutul lunii noiembrie, după ce imagini cu el abuzând sexual o angajată din primărie au apărut în spațiul public, a fost reținut de polițiști la trei săptămani distanță. Poliția sub supravegherea procurorilor Parchetului Bistrița au făcut astăzi percheziții acasă la primarul Simionca, la un alt […]
17:10
Un șofer de 64 de ani din Bistrița a gonit la sfarsitul saptamanii cu poliția după el, printr-un sat din comuna Milaș(Orosfaia), sperând sa scape de oamenii legii, care-i facusera, fără succes, semnale sa opreasca mașina. În cele din urmă polițiștii susțin ca au reușit sa-l determine sa oprească si l-au imobilizat pe șoferul rebel. […]
15:40
ADI Deșeuri reamintește că programul ridicării pubelei galbene a rămas modificat pentru cartierele Bistriței, astfel că Supercom va colecta miercuri, 26 noiembrie deșeurile de plastic și metal în UNIREA, VIIȘOARA, SĂRATA, GHINDA, SIGMIR, SLĂTINIȚA. Practic începând din 2025, pentru toate localitățile componente ale Municipiului Bistrița, pubela galbenă se ridică în a 4-a săptămână din lună, […]
23 noiembrie 2025
16:10
Vernisaj luni la Arhivele Naționale din Bistrița, în avanpremiera sărbătoririi Unirii: documente inedite despre oamenii care au pregătit evenimentul # Bistrita Express
Arhivele din Bistrița vă invită la un vernisaj, luni, 24 noiembrie de la ora 11,30 dedicat celui mai important eveniment din istoria națională a românilor, Unirea de la 1 Decembrie. Arhivele Naționale a pregătit anul acesta un colaj de documente și fotografii inedite din epocă din arealul Bistriței Năsăudului și nu numai, care se concentrează […]
01:00
Prinși cu armele letale în coletul via Spania, un bistrițean a încercat să dea bir cu fugiții # Bistrita Express
La data de 21 noiembrie a.c., doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din Strâmba, au fost reținuți pentru 24 de ore fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. La aceeași dată, în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, […]
21 noiembrie 2025
21:30
Deputații PSD Suciu și Ivan au votat de fapt legea Novak, cea respinsă vehement de președintele Radu Moldovan. Ce caută Gloria Bistrița în proiectul legii? # Bistrita Express
Adoptarea miercuri de Camera Deputaților a legii care impune prezența în echipelor sportive în timpul meciurilor oficiale a unui procent de cel puțin 40% jucători români (așa numita Lege Novak) a inflamat spiritele la nivelul conducerii și finanțatorilor multor cluburi. Una dintre cele mai vehemente reacții a venit de la președintele PSD și al Consiliului […]
15:40
Un pensionar de 76 de ani, care se deplasa pe o bicicletă n-a avut nicio șansă după impactul violent cu o camionetă. Resuscitarea dramatică făcută de salvatorii SMURD nu l-a putut readuce la viață pe pensionarul lovit. Traficul pe DN 17 a fost blocat în jur de 2 ore. Drama s-a petrecut vineri după amiaza […]
15:10
E plin de indivizi care fură în ultima vreme mașini sau utilaje agricole doar pentru că au nevoie pentru ”o treabă” . Nu încearcă sa le vândă, le utilizeaza si le abandoneaza pe unde apucă cu sau fără avarii. Infracțiunile de acest gen au si o încadrare juridică specială, le spune ”furt în scop de […]
20 noiembrie 2025
18:40
Revelion 2025 la Casa cu Bere: muzică live, DJ și meniu gourmet pentru toate gusturile # Bistrita Express
Casa cu Bere și Lucky Mill se pregătesc să întâmpine intrarea în Noul An, 2026 cu o seară de neuitat, plină de muzică, voie bună delicii culinare rafinate, plus o selecție de băuturi în Open Bar. Atmosfera specială a Revelionului va fi întreținută de trupa Arta, o formație de muzică folk cu doi chitariști binecunoscuți, […]
17:30
Un tânăr de 23 de ani din Budacu de Sus a ajuns după gratii pentru 30 de zile după ce a furat în timpul nopții trecute o mașină parcată în curtea unui consătean, pe care a făcut-o taximetru fără plată pentru uz propriu. N-a ajuns însă departe cu mașina furată, pentru că alcoolul băut dar […]
19 noiembrie 2025
14:00
Contracte false și bani „evaporați”: o angajată a unui IFN din BN în custodia poliției # Bistrita Express
O femeie de 56 de ani din Uriu, angajată ca agent de vânzări la un IFN din județ, a ajuns luni, 17 noiembrie în arestul poliției după ce anchetatorii Poliției Beclean au descins la domiciliul ei într-un dosar stufos de fals, înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit IPJ BN, între 2020 și 2023, femeia ar […]
13:10
Doar doi din cinci deputați bistrițeni au votat împotriva moțiunii care-l viza pe ministrul din BN. Unul însă era chiar cel vizat # Bistrita Express
Deputatul de Bistrița-Năsăud, Bogdan Ivan a votat și el luni, 17 noiembrie la moțiunea de cenzură care-l viza în calitate de Ministru al Energiei. Evident că a votat ”împotriva” moțiunii, deși avea opțiunea de a nu-și exercita votul în calitate de deputat, pentru că oricum nu influența rezultatul. O decizie discutabilă din punct de vedere […]
18 noiembrie 2025
16:20
Primăria Bistrița a convocat consilierii municipali în sedință extraordinară în 19 noiembrie pentru a modifica de urgență, în puncte esențiale, regulamentul de închiriere a domeniului public și de amplasare a teraselor în aceste spații, adoptat în 2018. Reglementările noi includ amenzi mai mari, inclusiv posibilitatea confiscarii mărfii care face obiectul contravenției, afisaj exact a spatiului […]
14:40
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial astăzi, 18 noiembrie la o lună și câteva zile de la numirea fostului premier în funcția de la Cotroceni. Informația care a circulat de dimineață pe surse a fost confirmată ulterior de Administrația Prezidențială care a transmis un comunicat de presă: ”Președintele României, Nicușor Dan, […]
12:00
Bogdan Ivan criticat la moțiunea împotriva sa inclusiv de unul din parlamentarii coaliției # Bistrita Express
Ministrul Energiei, bistrițeanul Bogdan Ivan, care s-a confruntat cu prima moțiune simplă împotriva sa din actuala legislatură a trecut luni, 17 noiembrie, fără mari emoții prin procedura inițiată de AUR în Camera Deputaților. Votul final la moțiune a fost de 88 de voturi pentru, în condițiile în care 50 de deputatați au semnat-o și 193 […]
17 noiembrie 2025
17:20
Procurorul din cazul uciderii tinerei din Teleorman acuzat de șefii săi de gravă neglijență. Mai mulți polițiști și superiori sancționați # Bistrita Express
Curg primele sancțiuni la adresa oamenilor legii implicați în cazul tinerei de 25 de ani din Teleorman ucisă brutal, cu 15 lovituri de cuțit, în 8 noiembrie de fostul soț în stradă, chiar în fața unuia dintre copiii lor. Procurorul de caz este acuzat de neglijență gravă în raportul de control dispus de Procurorul generala […]
15:40
După gratii pentru sfidarea ordinului de protecție: și-a amenințat fosta soție pe WhatsApp # Bistrita Express
Judecatorii din Beclean l-au trimis în arest preventiv pe un bărbat de 48 de ani din Șieu Măgheruș care a continuat să-și amenințe fosta soție pe o aplicație mobilă deși avea pe numele lui un ordin de protecție care-i interzicea să o contacteze în vrun fel. Cei doi soți sunt divorțați încă din 2021, însă […]
12:50
O coliziune cu un alt autoturism în comuna bistrițeană Livezile le-a întrerupt astăzi drumul unor suceveni care tranzitau județul. Mașina în care călătoreau s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus pe Drumul Județean 172G între Livezile si Dorolea. Se pare că șoferul din Suceava, un bărbat de 59 de ani a pierdut […]
15 noiembrie 2025
00:30
Categoria tineri si neliniștiți: a spulberat cu mașina o poartă și o fântână și a ricoșat într-o casă # Bistrita Express
O mașină condusă de un foarte tânăr șofer din Rodna a ieșit de pe șosea în mijlocul localității Rodna, a spulberat o poartă de metal a unei case și a distrus fântâna din curte, după care autoturismul a lovit un alt autototurism parcat și o poartă. Accidentul provocat de un puști de 20 de ani […]
14 noiembrie 2025
01:40
La 2 ani de la noaptea de coșmar în care partenerul era s-o ucidă, o femeie din Cepari așteaptă încă verdictul # Bistrita Express
O victimă a violenței domestice, o femeie din localitatea Cepari, care era cât pe ce să-și piardă viața într-o noapte de Sfantului Nicolae, după ce partenerul de viață a fugărit-o pe străzi și a atacat-o cu cuțitul, așteaptă în tensiune verdictul care-i poate reda viața și normalitatea, departe cel care a terorizat-o multă vreme. Au […]
14 noiembrie 2025
23:40
Dosar penal pentru agentul de pază care a lovit un suporter vâlcean la Bistrița. Ce spune conducerea Gloriei # Bistrita Express
Agentul de pază care a lovit un suporter al echipei oaspete la meciul de handbal feminin de miercuri de pe Teraplast Arena dintre Gloria Bistrița și CSM Râmnicu Vâlcea, în timp ce-l evacua din tribună va fi cercetat într-un dosar penal deschis de polițiști pentru comportament abuziv. De asemenea agentul, angajat al uneia dintre cele […]
10:50
Un bărbat din Sângeorz-Băi, plecat la muncă în Olanda, a căzut victimă unei înșelăciuni comise de un puști de numai 18 ani, din județul Galați. Victima a povestit polițiștilor că a fost contactată telefonic de tânărul care susținea că vinde anvelope pentru camion la preț cumsecade. După negocieri, cumpărătorul a indicat o adresă de livrare […]
13 noiembrie 2025
17:40
Polițiștii l-au trimis după gratii pentru 24 de ore pe un adolescent problemă, de 17 ani, acuzat ca a schingiut un catel fără stăpân, care ulterior a murit, ca urmare a rănilor provocate. Agresorul, un tânăr cu antecedente penale a primit arest preventiv în cursul zilei de astăzi de la judecatorii din Beclean. Maltratarea cățelului […]
16:00
Orașul Beclean aniverseaza astăzi 13 noiembrie împlinirirea celor 790 de ani de la prima atestare documentară a orașului Beclean, chiar dacă administrația orașului a sarbatorit-o în avans, în septembrie odată cu inaugurarea mai multor obiective de investiții. Primarul Nicolae Moldovan a postat o fotografie cu Becleanul și un mesaj de La Mulți Ani adresat întregii […]
12 noiembrie 2025
19:50
Cum arată primele 365 de zile la Primăria Bistrița în raportul primarului Gabriel Lazany? # Bistrita Express
Gabriel Lazany și-a prezentat miercuri, 12 noiembrie, timp de aproape 50 de minute, pe scena Palatului Culturii raportul primului an în fruntea municipalității. A ținut sa precizeze în preambul și că raportul n-ar trebui privit ca o listă de proiecte sau de realizări, ci mai degrabă ca un tot unitar, ”o poveste despre implicare, despre […]
18:10
Cazuri îngrijorătoare de violență împotriva femeilor înregistrată într-o singură zi în BN # Bistrita Express
O femeie din Sângeorz Băi a fost amenințată și agresată de concubinul ei pe un câmp viran din Sângeorz Bai, care pentru a-i demonstra că nu glumește i-a incendiat haina de pe ea. Incidentul, extrem de grav a avut loc luni, în timp ce marți, 11 noiembrie pcazul a ajuns la procurori. Și tot ieri […]
17:00
Ce economii face municipalitatea după reducerile ”naturale” de personal? Cifră impresionantă # Bistrita Express
Zece milioane de lei într-un singur an, respectiv 41 de milioane în 4 ani de mandat, economisește bugetul Primăriei Bistrița după ce schema de personal s-a subțiat pe ”cale naturală” potrivit primarului Gabriel Lazany. Acesta a spus cu ocazia raportului la un an de mandat că 108 oameni au plecat din schema de personal a […]
11 noiembrie 2025
18:20
ADI Deșeuri reaminteste că miercuri, 12 noiembrie mașinile Supercom vor ridica în Bistrița și cartiere PUBELA VERDE pentru deșeurile reciclabile din sticlă. ”Dacă aveți cantități mai mari de deșeuri reciclabile din sticlă, care nu încap în pubela verde, vă recomandăm să depuneți surplusul de deșeuri în saci transparenți iar operatorul de salubritate va ridica și […]
15:40
Antreprenoare din BN sub control judiciar după ce a vândut creme pe bază de mercur. O clientă care-a folosit-o a ajuns în spital # Bistrita Express
Caz scandalos de vânzare a unor creme cosmetico-medicale pe bază de mercur și fără drept, în Bistrița, după ce o utilizatoare a cremei a ajuns în Spital că probleme grave de sănătate, inclusiv hepatice în luna octombrie. Crema folosită de pacientă, comercializata sub brand propriu de o controversată antreprenoare care achiziționa, potrivit surselor judiciare BistritaExpress.ro, […]
13:10
Circulația este restricționată începând de astăzi, 11 noiembrie pe două tronsoane intens circulate pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor de apă canal ale Aquabis, anunță constructorul lucrărilor, MIS Grup SRL.Este vorba de strada Ioan Slavici, sectorul de drum cuprins între Zefirului și strada Eroilor dar și strada Zefirului, sectorul dintre Cuza Vodă și strada […]
