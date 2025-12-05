Primarii de comune din BN s-au ales între ei: 19 comune nu au avut drept de vot în ACOR din cauza datoriilor

18:10

O femeie din Sângeorz Băi a fost amenințată și agresată de concubinul ei pe un câmp viran din Sângeorz Bai, care pentru a-i demonstra că nu glumește i-a incendiat haina de pe ea. Incidentul, extrem de grav a avut loc luni, în timp ce marți, 11 noiembrie pcazul a ajuns la procurori. Și tot ieri […]