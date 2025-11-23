Vernisaj luni la Arhivele Naționale din Bistrița, în avanpremiera sărbătoririi Unirii: documente inedite despre oamenii care au pregătit evenimentul
Bistrita Express, 23 noiembrie 2025 16:10
Arhivele din Bistrița vă invită la un vernisaj, luni, 24 noiembrie de la ora 11,30 dedicat celui mai important eveniment din istoria națională a românilor, Unirea de la 1 Decembrie. Arhivele Naționale a pregătit anul acesta un colaj de documente și fotografii inedite din epocă din arealul Bistriței Năsăudului și nu numai, care se concentrează […]
• • •
Alte ştiri de Bistrita Express
Acum 30 minute
16:10
Vernisaj luni la Arhivele Naționale din Bistrița, în avanpremiera sărbătoririi Unirii: documente inedite despre oamenii care au pregătit evenimentul # Bistrita Express
Arhivele din Bistrița vă invită la un vernisaj, luni, 24 noiembrie de la ora 11,30 dedicat celui mai important eveniment din istoria națională a românilor, Unirea de la 1 Decembrie. Arhivele Naționale a pregătit anul acesta un colaj de documente și fotografii inedite din epocă din arealul Bistriței Năsăudului și nu numai, care se concentrează […]
Acum 24 ore
01:00
Prinși cu armele letale în coletul via Spania, un bistrițean a încercat să dea bir cu fugiții # Bistrita Express
La data de 21 noiembrie a.c., doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din Strâmba, au fost reținuți pentru 24 de ore fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. La aceeași dată, în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, […]
Ieri
21:30
Deputații PSD Suciu și Ivan au votat de fapt legea Novak, cea respinsă vehement de președintele Radu Moldovan. Ce caută Gloria Bistrița în proiectul legii? # Bistrita Express
Adoptarea miercuri de Camera Deputaților a legii care impune prezența în echipelor sportive în timpul meciurilor oficiale a unui procent de cel puțin 40% jucători români (așa numita Lege Novak) a inflamat spiritele la nivelul conducerii și finanțatorilor multor cluburi. Una dintre cele mai vehemente reacții a venit de la președintele PSD și al Consiliului […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Un pensionar de 76 de ani, care se deplasa pe o bicicletă n-a avut nicio șansă după impactul violent cu o camionetă. Resuscitarea dramatică făcută de salvatorii SMURD nu l-a putut readuce la viață pe pensionarul lovit. Traficul pe DN 17 a fost blocat în jur de 2 ore. Drama s-a petrecut vineri după amiaza […]
15:10
E plin de indivizi care fură în ultima vreme mașini sau utilaje agricole doar pentru că au nevoie pentru ”o treabă” . Nu încearcă sa le vândă, le utilizeaza si le abandoneaza pe unde apucă cu sau fără avarii. Infracțiunile de acest gen au si o încadrare juridică specială, le spune ”furt în scop de […]
20 noiembrie 2025
18:40
Revelion 2025 la Casa cu Bere: muzică live, DJ și meniu gourmet pentru toate gusturile # Bistrita Express
Casa cu Bere și Lucky Mill se pregătesc să întâmpine intrarea în Noul An, 2026 cu o seară de neuitat, plină de muzică, voie bună delicii culinare rafinate, plus o selecție de băuturi în Open Bar. Atmosfera specială a Revelionului va fi întreținută de trupa Arta, o formație de muzică folk cu doi chitariști binecunoscuți, […]
17:30
Un tânăr de 23 de ani din Budacu de Sus a ajuns după gratii pentru 30 de zile după ce a furat în timpul nopții trecute o mașină parcată în curtea unui consătean, pe care a făcut-o taximetru fără plată pentru uz propriu. N-a ajuns însă departe cu mașina furată, pentru că alcoolul băut dar […]
19 noiembrie 2025
14:00
Contracte false și bani „evaporați”: o angajată a unui IFN din BN în custodia poliției # Bistrita Express
O femeie de 56 de ani din Uriu, angajată ca agent de vânzări la un IFN din județ, a ajuns luni, 17 noiembrie în arestul poliției după ce anchetatorii Poliției Beclean au descins la domiciliul ei într-un dosar stufos de fals, înșelăciune și abuz de încredere. Potrivit IPJ BN, între 2020 și 2023, femeia ar […]
13:10
Doar doi din cinci deputați bistrițeni au votat împotriva moțiunii care-l viza pe ministrul din BN. Unul însă era chiar cel vizat # Bistrita Express
Deputatul de Bistrița-Năsăud, Bogdan Ivan a votat și el luni, 17 noiembrie la moțiunea de cenzură care-l viza în calitate de Ministru al Energiei. Evident că a votat ”împotriva” moțiunii, deși avea opțiunea de a nu-și exercita votul în calitate de deputat, pentru că oricum nu influența rezultatul. O decizie discutabilă din punct de vedere […]
18 noiembrie 2025
16:20
Primăria Bistrița a convocat consilierii municipali în sedință extraordinară în 19 noiembrie pentru a modifica de urgență, în puncte esențiale, regulamentul de închiriere a domeniului public și de amplasare a teraselor în aceste spații, adoptat în 2018. Reglementările noi includ amenzi mai mari, inclusiv posibilitatea confiscarii mărfii care face obiectul contravenției, afisaj exact a spatiului […]
14:40
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial astăzi, 18 noiembrie la o lună și câteva zile de la numirea fostului premier în funcția de la Cotroceni. Informația care a circulat de dimineață pe surse a fost confirmată ulterior de Administrația Prezidențială care a transmis un comunicat de presă: ”Președintele României, Nicușor Dan, […]
12:00
Bogdan Ivan criticat la moțiunea împotriva sa inclusiv de unul din parlamentarii coaliției # Bistrita Express
Ministrul Energiei, bistrițeanul Bogdan Ivan, care s-a confruntat cu prima moțiune simplă împotriva sa din actuala legislatură a trecut luni, 17 noiembrie, fără mari emoții prin procedura inițiată de AUR în Camera Deputaților. Votul final la moțiune a fost de 88 de voturi pentru, în condițiile în care 50 de deputatați au semnat-o și 193 […]
17 noiembrie 2025
17:20
Procurorul din cazul uciderii tinerei din Teleorman acuzat de șefii săi de gravă neglijență. Mai mulți polițiști și superiori sancționați # Bistrita Express
Curg primele sancțiuni la adresa oamenilor legii implicați în cazul tinerei de 25 de ani din Teleorman ucisă brutal, cu 15 lovituri de cuțit, în 8 noiembrie de fostul soț în stradă, chiar în fața unuia dintre copiii lor. Procurorul de caz este acuzat de neglijență gravă în raportul de control dispus de Procurorul generala […]
15:40
După gratii pentru sfidarea ordinului de protecție: și-a amenințat fosta soție pe WhatsApp # Bistrita Express
Judecatorii din Beclean l-au trimis în arest preventiv pe un bărbat de 48 de ani din Șieu Măgheruș care a continuat să-și amenințe fosta soție pe o aplicație mobilă deși avea pe numele lui un ordin de protecție care-i interzicea să o contacteze în vrun fel. Cei doi soți sunt divorțați încă din 2021, însă […]
12:50
O coliziune cu un alt autoturism în comuna bistrițeană Livezile le-a întrerupt astăzi drumul unor suceveni care tranzitau județul. Mașina în care călătoreau s-a izbit de un autoturism care venea din sens opus pe Drumul Județean 172G între Livezile si Dorolea. Se pare că șoferul din Suceava, un bărbat de 59 de ani a pierdut […]
15 noiembrie 2025
00:30
Categoria tineri si neliniștiți: a spulberat cu mașina o poartă și o fântână și a ricoșat într-o casă # Bistrita Express
O mașină condusă de un foarte tânăr șofer din Rodna a ieșit de pe șosea în mijlocul localității Rodna, a spulberat o poartă de metal a unei case și a distrus fântâna din curte, după care autoturismul a lovit un alt autototurism parcat și o poartă. Accidentul provocat de un puști de 20 de ani […]
14 noiembrie 2025
01:40
La 2 ani de la noaptea de coșmar în care partenerul era s-o ucidă, o femeie din Cepari așteaptă încă verdictul # Bistrita Express
O victimă a violenței domestice, o femeie din localitatea Cepari, care era cât pe ce să-și piardă viața într-o noapte de Sfantului Nicolae, după ce partenerul de viață a fugărit-o pe străzi și a atacat-o cu cuțitul, așteaptă în tensiune verdictul care-i poate reda viața și normalitatea, departe cel care a terorizat-o multă vreme. Au […]
14 noiembrie 2025
23:40
Dosar penal pentru agentul de pază care a lovit un suporter vâlcean la Bistrița. Ce spune conducerea Gloriei # Bistrita Express
Agentul de pază care a lovit un suporter al echipei oaspete la meciul de handbal feminin de miercuri de pe Teraplast Arena dintre Gloria Bistrița și CSM Râmnicu Vâlcea, în timp ce-l evacua din tribună va fi cercetat într-un dosar penal deschis de polițiști pentru comportament abuziv. De asemenea agentul, angajat al uneia dintre cele […]
10:50
Un bărbat din Sângeorz-Băi, plecat la muncă în Olanda, a căzut victimă unei înșelăciuni comise de un puști de numai 18 ani, din județul Galați. Victima a povestit polițiștilor că a fost contactată telefonic de tânărul care susținea că vinde anvelope pentru camion la preț cumsecade. După negocieri, cumpărătorul a indicat o adresă de livrare […]
13 noiembrie 2025
17:40
Polițiștii l-au trimis după gratii pentru 24 de ore pe un adolescent problemă, de 17 ani, acuzat ca a schingiut un catel fără stăpân, care ulterior a murit, ca urmare a rănilor provocate. Agresorul, un tânăr cu antecedente penale a primit arest preventiv în cursul zilei de astăzi de la judecatorii din Beclean. Maltratarea cățelului […]
16:00
Orașul Beclean aniverseaza astăzi 13 noiembrie împlinirirea celor 790 de ani de la prima atestare documentară a orașului Beclean, chiar dacă administrația orașului a sarbatorit-o în avans, în septembrie odată cu inaugurarea mai multor obiective de investiții. Primarul Nicolae Moldovan a postat o fotografie cu Becleanul și un mesaj de La Mulți Ani adresat întregii […]
12 noiembrie 2025
19:50
Cum arată primele 365 de zile la Primăria Bistrița în raportul primarului Gabriel Lazany? # Bistrita Express
Gabriel Lazany și-a prezentat miercuri, 12 noiembrie, timp de aproape 50 de minute, pe scena Palatului Culturii raportul primului an în fruntea municipalității. A ținut sa precizeze în preambul și că raportul n-ar trebui privit ca o listă de proiecte sau de realizări, ci mai degrabă ca un tot unitar, ”o poveste despre implicare, despre […]
18:10
Cazuri îngrijorătoare de violență împotriva femeilor înregistrată într-o singură zi în BN # Bistrita Express
O femeie din Sângeorz Băi a fost amenințată și agresată de concubinul ei pe un câmp viran din Sângeorz Bai, care pentru a-i demonstra că nu glumește i-a incendiat haina de pe ea. Incidentul, extrem de grav a avut loc luni, în timp ce marți, 11 noiembrie pcazul a ajuns la procurori. Și tot ieri […]
17:00
Ce economii face municipalitatea după reducerile ”naturale” de personal? Cifră impresionantă # Bistrita Express
Zece milioane de lei într-un singur an, respectiv 41 de milioane în 4 ani de mandat, economisește bugetul Primăriei Bistrița după ce schema de personal s-a subțiat pe ”cale naturală” potrivit primarului Gabriel Lazany. Acesta a spus cu ocazia raportului la un an de mandat că 108 oameni au plecat din schema de personal a […]
11 noiembrie 2025
18:20
ADI Deșeuri reaminteste că miercuri, 12 noiembrie mașinile Supercom vor ridica în Bistrița și cartiere PUBELA VERDE pentru deșeurile reciclabile din sticlă. ”Dacă aveți cantități mai mari de deșeuri reciclabile din sticlă, care nu încap în pubela verde, vă recomandăm să depuneți surplusul de deșeuri în saci transparenți iar operatorul de salubritate va ridica și […]
15:40
Antreprenoare din BN sub control judiciar după ce a vândut creme pe bază de mercur. O clientă care-a folosit-o a ajuns în spital # Bistrita Express
Caz scandalos de vânzare a unor creme cosmetico-medicale pe bază de mercur și fără drept, în Bistrița, după ce o utilizatoare a cremei a ajuns în Spital că probleme grave de sănătate, inclusiv hepatice în luna octombrie. Crema folosită de pacientă, comercializata sub brand propriu de o controversată antreprenoare care achiziționa, potrivit surselor judiciare BistritaExpress.ro, […]
13:10
Circulația este restricționată începând de astăzi, 11 noiembrie pe două tronsoane intens circulate pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor de apă canal ale Aquabis, anunță constructorul lucrărilor, MIS Grup SRL.Este vorba de strada Ioan Slavici, sectorul de drum cuprins între Zefirului și strada Eroilor dar și strada Zefirului, sectorul dintre Cuza Vodă și strada […]
10 noiembrie 2025
15:10
Accident extrem de grav astăzi în jurul orelor 14,00 în centrul localității Herina: o mașină s-a izbit de un cap de pod. Echipajele de intervenție au găsit una dintre pasagere proiectată la 5-7 metri de mașină zdrobită, în timp ce o tânără de 17 ani era blocată în autovehicul și a avut nevoie de descarcerare. […]
11:00
Ce ocupație a putut să-și găsească un tânăr la nici 20 de ani? L-a trimis după gratii # Bistrita Express
Un tânăr de 20 de ani din Reteag a ajuns după gratii pentru proxenetism, după ce a practicat îndeletnicirea chiar dinainte să ajungă major. Potrivit procurorilor din Beclean tânărul ar fi înlesnit practicarea prostituției pentru două tinere atât în Bistrița Năsăud cât și în Maramureș (Sighetu Marmației). Proxenetul din Reteag avea grijă de cazare, transport […]
7 noiembrie 2025
20:10
Ceas solar de 20 de metri la Dealu Negrul, pe heliportul folosit odinioară de Ceaușescu # Bistrita Express
Timpul își găsește un cu totul alt ritm decât trepidația cotidiană, oglindit în cadranul solar de 20 de metri diametru, amenajat pe o fosta pista de aterizare a elicopterelor lui Nicolae Ceausescu, din apropierea terenului de vânătoare de la Dealul Negru. Inaugurat vineri, 7 noiembrie cu o demonstrație fixată la ora amiezii astrale, ceasul solar […]
00:00
Un ieșean care a înșelat o directoare de firmă din Bistrița cu 120 de mii a ajuns după gratii # Bistrita Express
Un bărbat din Iași, acuzat de înșelătorie de administratorul unei firme din Bistrița care i-a plătit în avans 120 de mii de lei in septembrie , la o comandă de piese pentru utilaje agricole care ar fi trebuit sa fie livrate în municipiu, însă n-au ajuns niciodată a fost reținut si adus de la Iași […]
6 noiembrie 2025
22:10
Manelistul Dani Mocanu n-a cântat în libertate decât o vară. Acum e condamnat și urmărit general # Bistrita Express
Manelistul Dani Mocanu, cel care a aflat chiar înaintea controversatului concert de la Lunca Ilvei din august că a scăpat prin prescriere de condamnarea de 6 ani pentru proxenetism, a fost condamnat din nou, de data aceasta pentru tentativă de omor de Curtea de Apel Brasov. Manelistul a fost condamnat pentru un scandal public din […]
14:00
Un elev de la o școală rurală (Sieu Măgherus) a reusit sa colecteze si să predea 3,3 tone de deseuri reciclabile, o cantitate impresionantă (sticle, plastic, hartie, metal) reprezentând aproape jumatate din tot ce s-a colectat la nivelul școlii (7,1 tone) El a fost declarat campion al reciclării în școala sa, dar si campion absolut […]
01:20
Reclamagiu de meserie din Rebra, prins după ce a inventat dosare penale și a falsificat acte oficiale # Bistrita Express
Un bărbat de 48 de ani din Rebra s-a transformat, de-a lungul anilor, într-un adevărat „reclamagiu de meserie”. Începând din 2022, acesta ar fi trimis zeci de plângeri penale și petiții către Poliție, procurori și alte instituții, în care reclama fapte inexistente, uneori în numele unor persoane fictive sau chiar decedate. Anchetatorii spun că bărbatul […]
01:00
În arest la 18 ani: a fost prins de 3 ori fără permis, ultima dată a provocat un accident și a fugit # Bistrita Express
Un tânăr de doar 18 ani din Lunca Ilvei pur și simplu nu se poate abține să urce la volan, deși n-are permis de conducere și nici mașină înmatriculată, și-a spus puștiul, după ce a fost prins în polițiști odată în decembrie 2024 si apoi in iunie anul acesta, conducand prin județ fără numere si […]
5 noiembrie 2025
17:50
Scandalul în care este implicat primarul din Livezile Traian Simionca, surprins în ipostaze compromițătoare cu o angajată chiar în biroul său de camera unui telefon pe care chiar el ar fi manevrat-o, a fost urmată de comunicate de presă transmise atât de partidul din care face parte primarul, PSD, cat și de partenerii de coaliție […]
15:20
Scandal sexual în Primăria Livezile, cu primarul filmat în ipostaze explicite cu o angajată, chiar în biroul acestuia # Bistrita Express
Scandal sexual în Primăria Livezile după ce în spațiul public au fost distribuite insistent pe WhatApp zeci de imagini dar și un video de 1 minut în care apare primarul Traian Simionca în ipostaze indecente și explicite, împreună cu o femeie, o angajată a Primăriei, chiar în biroul acestuia. Primarul ar fi susținut, într-o discuție […]
01:00
Procurorii au reținut un bărbat care deținea de 6 ani o armă letală adusă din Spania. Individul ar fi amenintat cu moartea un apropiat # Bistrita Express
Un individ de 46 de ani din Sânmihaiu de Campie a fost reținut de procurori marți, 3 noiembrie pentru contrabandă cu armă letală, amenințare cu moartea la adresa unui apropiat, plus braconaj. Toate acuzațiile sunt parte dintr-un dosar penal deschis de procurorii din Beclean, la capătul a 15 percheziții domiciliare efectuate în cursul zilei de […]
4 noiembrie 2025
22:30
ADI Deșeuri le reaminteste bistrițenilor că miercuri, 5 noiembrie mașinile Supercom vor colecta PUBELA ALBASTRĂ sau după caz sacul albastru, pentru deșeurile reciclabile din hârtie / carton în Municipiul Bistrița și în localitățile componente Celor care au adunat o cantitate mai mare de deșeuri reciclabile din hârtie / carton, decât capacitatea pubelei ADI Deșeuri le […]
16:20
Amendă uriașă de la pompieri pentru benzinăria din Teaca în care a avut loc accidentul dar si pentru un client al acesteia # Bistrita Express
Societatea care administrează benzinăria din Teaca, cea în care a avut loc astăzi în jurul orelor amiezii un accident în urma căruia s-a răsturnat o remorca cu recipienți de plastic plini de combustibili, a fost amendată de inspectorii inspecției de prevenire ISU BN cu 10 mii de lei. Tot 10 mii de lei a fost […]
11:20
Polițiștii bistrițeni au anunțat că au reținut un tânăr de doar 18 ani, fară permis, care a comis în 1 noiembrie un accident în Lunca Ilvei, în urma caruia a fost ranit un pieton de 71 de ani, si a fugit de la locul accidentului Polițiștii l-au găsit pe autorul accidentului în 3 noiembrie într-o […]
3 noiembrie 2025
20:10
Un tânăr a murit înjunghiat după o ceartă de familie în Pinticu. Victima a încercat să aplaneze conflictul # Bistrita Express
Un tânăr de doar 26 de ani a murit la Spitalul Judetean de Urgență Bistrița în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, la câteva ore după ce a fost înjunghiat accidental de un cumnat. Tânărul n-a fost însă cel cel vizat de lovitura cumnatului băut și ieșit din minți, ci o altă persoană, din apropiere. […]
2 noiembrie 2025
10:30
Sistare alimentare gaze naturale în localitatile Bozies si Chetiu, judetul Bistrita Nasaud # Bistrita Express
Delgaz Grid a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din localitatile Bozies si Chetiu, in data de 1 noiembrie, incepand cu ora 22:30, ca urmare a unui incident survenit la reteaua de distributie gaze naturale. Echipele companiei lucreaza in vederea remedierii situatiei, reluarea treptata a alimentarii cu gaze naturale fiind estimata […]
1 noiembrie 2025
17:40
Incendii dramatice în locuințe în 1 noiembrie în Sângeorz Băi, Năsăud, dar si într-un cimitir din Nimigea. O femeie a fost găsită moartă # Bistrita Express
Ziua pomenirii morților a început dramatic: dis de dimineață pompieri de pe Valea Someșului s-au confruntat cu două incendii, dintre care unul mortal, izbucnite în locuințe din Sângeorz Băi și Năsăud. Un alt incendiu a izbucnit după amiază într-un cimitir din comuna Nimigea. La Sângeorz Băi, la 2 ore după miezul nopții, pompieri alertați de […]
31 octombrie 2025
23:50
Un șofer de 85 de ani a provocat un accident vineri seara în Tiha Bârgăului pe DN 17 după ce a intrat cu autoutilitara pe care o conducea într-un indicator rutier temporar și un utilaj folosit la lucrările de drumuri pe care nu le-a văzut Atât șoferul cât si pasagera sa de 79 de ani, […]
16:10
Consilierii liberali pentru care BPM-ul lui Turc a organizat procedură de excludere explică ce nu e în regulă cu toată tevatură # Bistrita Express
Viceprimarul Bistriței, Sorin Hangan și patru consilieri municipali ai PNL, toți liberali cu state vechi în partid, au organizat astăzi o conferință de presă în care au acuzat nereguli grave în Biroul municipal interimar al partidului, condus de fostul primar Ioan Turc, care a orchestrat o excludere a majorității consilierilor. Procedura de excludere a celor […]
30 octombrie 2025
15:40
Teraplast- creștere accelerată în primele 3 trimestre din 2025. Cererea susținută de pe piețele externe au impulsionat evoluția # Bistrita Express
Cifra de afaceri a Grupului bistrițean TeraPlast a continuat cresterea și în trimestrul al 3-lea, și a ajuns la 26% iar EBITDA (profitul real) a fost în creștere cu 59% în primele 9 luni din 2025, anunță un comunicat de presă. De altfel cifrele comparative a primelor 9 luni din 2005 fața de primele 9 […]
29 octombrie 2025
17:30
Cu două luni înainte de expirarea ultimul termen de înrolare în Reges Online, după prelungirea acordată de Guvern nici jumătate dintre angajatorii din Bistrița-Năsăud nu trecuseră contractele de muncă din vechiul Revisal în noul sistem Reges Online. Potrivit inspectorului șef al ITM Bistrița-Năsăud, Iulia Stejerean în jur de 10 128 de angajatori, incluzând firme, campanii, […]
17:00
Primăria Năsăud anunță că accesul spre cartierul Lușca, strada Principală va fi restricționat începând de joi, 30 octombrie, din cauza începerii lucrărilor de canalizare. Este vorba despre intrarea dinspre strada Bistriței. Cei care circulă prin zonă sunt îndrumați sa folosească rute alternative. Riveranii sunt invitați să nu parcheze în zona lucrărilor pentru a nu bloca […]
16:10
ADI Deșeuri anunță că va demara campania de ridicare a deșeurilor vegetale din curți si gospodării începând de săptămâma viitoare din 3 noiembrie. Campania gratuită se va derula întreaga săptămână viitoare conform unui program organizat pe localități și străzi de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud și Supercom SA. În categoria deșeurilor vegetale intră iarba, frunzele, crengi, rumeguș, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.