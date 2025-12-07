Magia Crăciunului se simte în capitală: Târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă atrag vizitatori dornici să găsească cadouri pentru toate gusturile. Ce spun producătorii - VIDEO

ProTV.md, 7 decembrie 2025 20:20

Magia Crăciunului se simte în capitală: Târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă atrag vizitatori dornici să găsească cadouri pentru toate gusturile. Ce spun producătorii - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
20:30
Exportul de servicii a depășit, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de bunuri, în cel de-al doilea trimestru al acestui an. Explicațiile experților - VIDEO ProTV.md
Exportul de servicii a depășit, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, exportul de bunuri, în cel de-al doilea trimestru al acestui an. Explicațiile experților - VIDEO
Acum 30 minute
20:20
Magia Crăciunului se simte în capitală: Târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă atrag vizitatori dornici să găsească cadouri pentru toate gusturile. Ce spun producătorii - VIDEO ProTV.md
Magia Crăciunului se simte în capitală: Târgurile dedicate sărbătorilor de iarnă atrag vizitatori dornici să găsească cadouri pentru toate gusturile. Ce spun producătorii - VIDEO
Acum o oră
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.12.2025
Acum 2 ore
19:40
Lando Norris a oprit hegemonia lui Max Verstappen în Formula 1! Britanicul a cucerit primul titlu mondial din carieră - VIDEO ProTV.md
Lando Norris a oprit hegemonia lui Max Verstappen în Formula 1! Britanicul a cucerit primul titlu mondial din carieră - VIDEO
19:40
Inter Milano a urcat provizoriu pe prima treaptă în Serie A. Echipa pregătită de românul Cristian Chivu a spulberat-o pe Como în etapa a 14-a - VIDEO ProTV.md
Inter Milano a urcat provizoriu pe prima treaptă în Serie A. Echipa pregătită de românul Cristian Chivu a spulberat-o pe Como în etapa a 14-a - VIDEO
19:30
Mai încrezătoare și cu un vis devenit realitate: Anișoara Negrei, eroina campaniei Dăruiești și Câștigi de anul trecut, a reușit să-și achiziționeze protezele bionice, pentru mână și picior, datorită celor care au ajutat-o - VIDEO ProTV.md
Mai încrezătoare și cu un vis devenit realitate: Anișoara Negrei, eroina campaniei Dăruiești și Câștigi de anul trecut, a reușit să-și achiziționeze protezele bionice, pentru mână și picior, datorită celor care au ajutat-o - VIDEO
19:20
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg - VIDEO ProTV.md
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg - VIDEO
19:10
Alice Robinson a câștigat a șasea etapă la Campionatul Mondial de schi alpin. Reprezentanta Noii Zeelande a câștigat proba sa preferată, de slalom uriaș - VIDEO ProTV.md
Alice Robinson a câștigat a șasea etapă la Campionatul Mondial de schi alpin. Reprezentanta Noii Zeelande a câștigat proba sa preferată, de slalom uriaș - VIDEO
19:00
Ce declarații a făcut președintele României, Nicușor Dan, după ce a votat la alegerile locale din București: „Pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp" - VIDEO ProTV.md
Ce declarații a făcut președintele României, Nicușor Dan, după ce a votat la alegerile locale din București: „Pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp" - VIDEO
Acum 4 ore
18:40
Atacurile rusești au lovit barajul unui rezervor de acumulare de apă din regiunea Harikov și au avariat două poduri din apropiere - VIDEO ProTV.md
Atacurile rusești au lovit barajul unui rezervor de acumulare de apă din regiunea Harikov și au avariat două poduri din apropiere - VIDEO
18:30
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari" - VIDEO ProTV.md
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari" - VIDEO
18:30
Imagini spectaculoase în Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt din nou. Jeturile de lavă au atins înălțimea de 370 de metri - VIDEO ProTV.md
Imagini spectaculoase în Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt din nou. Jeturile de lavă au atins înălțimea de 370 de metri - VIDEO
17:50
Pepinierele Moldsilva au scos în vânzare pomi de Crăciun pentru toate preferințele. Care sunt prețurile în acest an - VIDEO ProTV.md
Pepinierele Moldsilva au scos în vânzare pomi de Crăciun pentru toate preferințele. Care sunt prețurile în acest an - VIDEO
17:40
Avocatul Poporului cere interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și comercializarea acestora. Ce spun autoritățile - VIDEO ProTV.md
Avocatul Poporului cere interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și comercializarea acestora. Ce spun autoritățile - VIDEO
17:30
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului - VIDEO ProTV.md
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului - VIDEO
17:00
Zeci de studenți au pășit în instituțiile statului pentru a-și face stagiul de practică, într-un program care le oferă nu doar experiență, ci și șansa de a fi angajați ulterior: „O oportunitate foarte bună" - VIDEO ProTV.md
Zeci de studenți au pășit în instituțiile statului pentru a-și face stagiul de practică, într-un program care le oferă nu doar experiență, ci și șansa de a fi angajați ulterior: „O oportunitate foarte bună" - VIDEO
16:50
Lando Norris a oprit hegemonia lui Max Verstappen în Formula 1! Britanicul a cucerit primul titlu mondial din carieră ProTV.md
Lando Norris a oprit hegemonia lui Max Verstappen în Formula 1! Britanicul a cucerit primul titlu mondial din carieră
Acum 6 ore
16:40
Macron amenință China cu impunerea de tarife, pe modelul lui Trump. „Nu putem să importăm constant” ProTV.md
Macron amenință China cu impunerea de tarife, pe modelul lui Trump. „Nu putem să importăm constant”
16:40
O țară din Europa se gândește să introducă o nouă limbă oficială. Ar fi a patra ProTV.md
O țară din Europa se gândește să introducă o nouă limbă oficială. Ar fi a patra
15:50
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins - VIDEO ProTV.md
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins - VIDEO
15:50
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS - VIDEO ProTV.md
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS - VIDEO
15:50
Elon Musk și-a intensificat atacurile la adresa Uniunii Europene, după ce blocul comunitar a impus o amendă de 120 de milioane de euro platformei sale X - VIDEO ProTV.md
Elon Musk și-a intensificat atacurile la adresa Uniunii Europene, după ce blocul comunitar a impus o amendă de 120 de milioane de euro platformei sale X - VIDEO
15:20
Grav accident în capitală. Un motociclist a ajuns la spital, după ce s-a ciocnit cu un automobil - FOTO ProTV.md
Grav accident în capitală. Un motociclist a ajuns la spital, după ce s-a ciocnit cu un automobil - FOTO
15:20
Tentativă de lovitură de stat în Benin. Guvernul anunță că a dejucat încercarea unui grup de militari. Focuri de armă în cel mai mare oraș al țării ProTV.md
Tentativă de lovitură de stat în Benin. Guvernul anunță că a dejucat încercarea unui grup de militari. Focuri de armă în cel mai mare oraș al țării
15:10
Reparația drumului dintre satele Borceag și Chioselia Rusă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO ProTV.md
Reparația drumului dintre satele Borceag și Chioselia Rusă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO
Acum 8 ore
14:40
Trump i-a înfuriat pe americani. Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!” ProTV.md
Trump i-a înfuriat pe americani. Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
14:10
Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA ProTV.md
Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA
13:20
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus ProTV.md
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus
13:20
Ciudățenia finalului de an în tenis | O rusoaică și o ucraineancă au făcut echipă și au cucerit titlul. Premieră după începerea războiului ProTV.md
Ciudățenia finalului de an în tenis | O rusoaică și o ucraineancă au făcut echipă și au cucerit titlul. Premieră după începerea războiului
Acum 12 ore
12:40
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Poliția intervine într-o parcare multietajată ProTV.md
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Poliția intervine într-o parcare multietajată
12:10
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg ProTV.md
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
12:00
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului ProTV.md
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului
11:50
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari" ProTV.md
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari"
11:50
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă” ProTV.md
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”
11:40
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS ProTV.md
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS
11:40
Liverpool, remiză dramatică pe terenul lui Leeds! "Cormoranii" au condus cu 2-0 și 3-2, dar au ratat victoria în prelungiri ProTV.md
Liverpool, remiză dramatică pe terenul lui Leeds! "Cormoranii" au condus cu 2-0 și 3-2, dar au ratat victoria în prelungiri
11:00
Pete Hegseth: Germania se numără printre aliaţii model în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare ProTV.md
Pete Hegseth: Germania se numără printre aliaţii model în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare
10:10
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă ProTV.md
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă
09:30
„Du-te pe Marte”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american ProTV.md
„Du-te pe Marte”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american
09:30
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski ProTV.md
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski
09:00
Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică - VIDEO ProTV.md
Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică - VIDEO
08:40
Incendiu într-un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, printre care patru turişti - VIDEO ProTV.md
Incendiu într-un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, printre care patru turişti - VIDEO
08:30
Alegeri locale parțiale la București: Capitala României alege noul primar general. Cine sunt candidații ProTV.md
Alegeri locale parțiale la București: Capitala României alege noul primar general. Cine sunt candidații
08:30
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese. Principalele obstacole ProTV.md
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese. Principalele obstacole
08:20
Rusia salută schimbarea „etichetei” sale din noua strategie de securitate a SUA: „Considerăm că acesta este un pas pozitiv” ProTV.md
Rusia salută schimbarea „etichetei” sale din noua strategie de securitate a SUA: „Considerăm că acesta este un pas pozitiv”
08:20
Alegeri în București 2025. Capitala României alege noul primar general la alegerile locale parțiale. Cine sunt candidații ProTV.md
Alegeri în București 2025. Capitala României alege noul primar general la alegerile locale parțiale. Cine sunt candidații
08:10
Va ploua în nordul și sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Va ploua în nordul și sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:40
Loviturile rusești asupra Ucrainei au lăsat fără energie electrică orașele Dnipro, Cernigov și Lvov - VIDEO ProTV.md
Loviturile rusești asupra Ucrainei au lăsat fără energie electrică orașele Dnipro, Cernigov și Lvov - VIDEO
21:30
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO ProTV.md
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
21:30
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO ProTV.md
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.