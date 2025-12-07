Imagini spectaculoase în Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt din nou. Jeturile de lavă au atins înălțimea de 370 de metri - VIDEO
ProTV.md, 7 decembrie 2025 18:30
Imagini spectaculoase în Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt din nou. Jeturile de lavă au atins înălțimea de 370 de metri - VIDEO
• • •
Acum 10 minute
19:00
Ce declarații a făcut președintele României, Nicușor Dan, după ce a votat la alegerile locale din București: „Pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp" - VIDEO
Acum 30 minute
18:40
Atacurile rusești au lovit barajul unui rezervor de acumulare de apă din regiunea Harikov și au avariat două poduri din apropiere - VIDEO
Acum o oră
18:30
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari" - VIDEO
18:30
Imagini spectaculoase în Hawaii. Vulcanul Kilauea a erupt din nou. Jeturile de lavă au atins înălțimea de 370 de metri - VIDEO
Acum 2 ore
17:50
Pepinierele Moldsilva au scos în vânzare pomi de Crăciun pentru toate preferințele. Care sunt prețurile în acest an - VIDEO
17:40
Avocatul Poporului cere interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, dar și comercializarea acestora. Ce spun autoritățile - VIDEO
17:30
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului - VIDEO
Acum 4 ore
17:00
Zeci de studenți au pășit în instituțiile statului pentru a-și face stagiul de practică, într-un program care le oferă nu doar experiență, ci și șansa de a fi angajați ulterior: „O oportunitate foarte bună" - VIDEO
16:50
Lando Norris a oprit hegemonia lui Max Verstappen în Formula 1! Britanicul a cucerit primul titlu mondial din carieră
16:40
Macron amenință China cu impunerea de tarife, pe modelul lui Trump. „Nu putem să importăm constant”
16:40
O țară din Europa se gândește să introducă o nouă limbă oficială. Ar fi a patra
15:50
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins - VIDEO
15:50
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS - VIDEO
15:50
Elon Musk și-a intensificat atacurile la adresa Uniunii Europene, după ce blocul comunitar a impus o amendă de 120 de milioane de euro platformei sale X - VIDEO
15:20
Grav accident în capitală. Un motociclist a ajuns la spital, după ce s-a ciocnit cu un automobil - FOTO
15:20
Tentativă de lovitură de stat în Benin. Guvernul anunță că a dejucat încercarea unui grup de militari. Focuri de armă în cel mai mare oraș al țării
15:10
Reparația drumului dintre satele Borceag și Chioselia Rusă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO
Acum 6 ore
14:40
Trump i-a înfuriat pe americani. Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
14:10
Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA
13:20
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus
13:20
Ciudățenia finalului de an în tenis | O rusoaică și o ucraineancă au făcut echipă și au cucerit titlul. Premieră după începerea războiului
Acum 8 ore
12:40
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Poliția intervine într-o parcare multietajată
12:10
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
12:00
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului
11:50
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari"
11:50
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”
11:40
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS
11:40
Liverpool, remiză dramatică pe terenul lui Leeds! "Cormoranii" au condus cu 2-0 și 3-2, dar au ratat victoria în prelungiri
Acum 12 ore
11:00
Pete Hegseth: Germania se numără printre aliaţii model în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare
10:10
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă
09:30
„Du-te pe Marte”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american
09:30
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski
09:00
Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică - VIDEO
08:40
Incendiu într-un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, printre care patru turişti - VIDEO
08:30
Alegeri locale parțiale la București: Capitala României alege noul primar general. Cine sunt candidații
08:30
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese. Principalele obstacole
08:20
Rusia salută schimbarea „etichetei” sale din noua strategie de securitate a SUA: „Considerăm că acesta este un pas pozitiv”
08:20
Alegeri în București 2025. Capitala României alege noul primar general la alegerile locale parțiale. Cine sunt candidații
08:10
Va ploua în nordul și sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:40
Loviturile rusești asupra Ucrainei au lăsat fără energie electrică orașele Dnipro, Cernigov și Lvov - VIDEO
21:30
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
21:30
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO
21:20
Zelenski se va întâlni luni, la Londra, cu Starmer, Macron şi Merz
21:10
De la vile luxoase și avioane private, la o celulă de câțiva metri pătrați și plimbări după grafic: Cum arată viața lui Vlad Plahotniuc în spatele gratiilor - VIDEO
21:10
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins
20:50
3 coincidențe incredibile după tragerea la sorți pentru CM! Se repetă istoria pentru o mare forță - VIDEO
20:50
Sistemul energetic din țara noastră - afectat în urma atacurilor asupra Ucrainei: Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România
20:50
Franța – Norvegia, Anglia – Croația și Spania – Uruguay sunt doar câteva dintre duelurile de foc în grupele Cupei Mondiale - VIDEO
20:20
Grav accident la ieșirea din Chișinău. Șase copii - transportați la spital, după ce un microbuz s-a lovit cu un automobil. Imagini de la locul impactului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.12.2025
