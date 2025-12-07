Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA
ProTV.md, 7 decembrie 2025 14:10
Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA
Acum 30 minute
14:10
Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape", anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale" la planul SUA
Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump. Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA
Acum 2 ore
13:20
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus
13:20
Ciudățenia finalului de an în tenis | O rusoaică și o ucraineancă au făcut echipă și au cucerit titlul. Premieră după începerea războiului
Ciudățenia finalului de an în tenis | O rusoaică și o ucraineancă au făcut echipă și au cucerit titlul. Premieră după începerea războiului
12:40
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Poliția intervine într-o parcare multietajată
Acum 4 ore
12:10
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
12:00
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului
Barcelona obține a 6-a victorie consecutivă în La Liga, după un "thriller" de 8 goluri cu Betis! Catalanii își mențin primul loc în fața Realului
11:50
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari"
Arsenal, eșec în prelungiri pe terenul lui Aston Villa! Manchester City se poate apropia la două puncte de "tunari"
11:50
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă"
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”
11:40
Leo Messi este "rege" în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS
Leo Messi este ”rege” în America! L-a învins pe Muller în finală, iar Inter Miami e noua campioană din MLS
11:40
Liverpool, remiză dramatică pe terenul lui Leeds! "Cormoranii" au condus cu 2-0 și 3-2, dar au ratat victoria în prelungiri
Liverpool, remiză dramatică pe terenul lui Leeds! "Cormoranii" au condus cu 2-0 și 3-2, dar au ratat victoria în prelungiri
11:00
Pete Hegseth: Germania se numără printre aliaţii model în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare
Pete Hegseth: Germania se numără printre aliaţii model în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare
Acum 6 ore
10:10
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă
09:30
„Du-te pe Marte". După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american
„Du-te pe Marte”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american
09:30
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive", spune Zelenski
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski
09:00
Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică - VIDEO
Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică - VIDEO
08:40
Incendiu într-un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, printre care patru turişti - VIDEO
Incendiu într-un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, printre care patru turişti - VIDEO
08:30
Alegeri locale parțiale la București: Capitala României alege noul primar general. Cine sunt candidații
Alegeri locale parțiale la București: Capitala României alege noul primar general. Cine sunt candidații
08:30
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese. Principalele obstacole
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese. Principalele obstacole
Acum 8 ore
08:20
Rusia salută schimbarea „etichetei" sale din noua strategie de securitate a SUA: „Considerăm că acesta este un pas pozitiv"
Rusia salută schimbarea „etichetei” sale din noua strategie de securitate a SUA: „Considerăm că acesta este un pas pozitiv”
08:20
Alegeri în București 2025. Capitala României alege noul primar general la alegerile locale parțiale. Cine sunt candidații
Alegeri în București 2025. Capitala României alege noul primar general la alegerile locale parțiale. Cine sunt candidații
08:10
Va ploua în nordul și sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Va ploua în nordul și sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:40
Loviturile rusești asupra Ucrainei au lăsat fără energie electrică orașele Dnipro, Cernigov și Lvov - VIDEO
Loviturile rusești asupra Ucrainei au lăsat fără energie electrică orașele Dnipro, Cernigov și Lvov - VIDEO
21:30
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
21:30
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul - VIDEO
21:20
Zelenski se va întâlni luni, la Londra, cu Starmer, Macron şi Merz
21:10
De la vile luxoase și avioane private, la o celulă de câțiva metri pătrați și plimbări după grafic: Cum arată viața lui Vlad Plahotniuc în spatele gratiilor - VIDEO
De la vile luxoase și avioane private, la o celulă de câțiva metri pătrați și plimbări după grafic: Cum arată viața lui Vlad Plahotniuc în spatele gratiilor - VIDEO
21:10
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins
20:50
3 coincidențe incredibile după tragerea la sorți pentru CM! Se repetă istoria pentru o mare forță - VIDEO
3 coincidențe incredibile după tragerea la sorți pentru CM! Se repetă istoria pentru o mare forță - VIDEO
20:50
Sistemul energetic din țara noastră - afectat în urma atacurilor asupra Ucrainei: Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România
Sistemul energetic din țara noastră - afectat în urma atacurilor asupra Ucrainei: Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România
20:50
Franța – Norvegia, Anglia – Croația și Spania – Uruguay sunt doar câteva dintre duelurile de foc în grupele Cupei Mondiale - VIDEO
Franța – Norvegia, Anglia – Croația și Spania – Uruguay sunt doar câteva dintre duelurile de foc în grupele Cupei Mondiale - VIDEO
20:20
Grav accident la ieșirea din Chișinău. Șase copii - transportați la spital, după ce un microbuz s-a lovit cu un automobil. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Grav accident la ieșirea din Chișinău. Șase copii - transportați la spital, după ce un microbuz s-a lovit cu un automobil. Imagini de la locul impactului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.12.2025
19:50
Ministrul Mediului cere demisia unor persoane, după ce un copac a fost scos ilegal, într-o pădure din Strășeni: „Mă face să cred că nu vorbim de un singur caz" - VIDEO
Ministrul Mediului cere demisia unor persoane, după ce un copac a fost scos ilegal, într-o pădure din Strășeni: „Mă face să cred că nu vorbim de un singur caz" - VIDEO
19:40
Lando Norris, îngrijorat înaintea calificărilor de la Abu Dhabi: „Nu avem motive să zâmbim" - VIDEO
Lando Norris, îngrijorat înaintea calificărilor de la Abu Dhabi: „Nu avem motive să zâmbim" - VIDEO
19:30
Start în forță pentru biatlonista Alina Stremous, care este ca și calificată la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina: A cucerit medalia de argint la debutul Cupei Federației Internaționale de Biatlo - VIDEO
Start în forță pentru biatlonista Alina Stremous, care este ca și calificată la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina: A cucerit medalia de argint la debutul Cupei Federației Internaționale de Biatlo - VIDEO
19:20
Există sau nu riscul ca moldovenii să rămână fără lumină, după ce atacurile rușilor asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic al țării noastre. Ce spun autoritățile - VIDEO
Există sau nu riscul ca moldovenii să rămână fără lumină, după ce atacurile rușilor asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic al țării noastre. Ce spun autoritățile - VIDEO
19:20
Românii din București sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general și componența Consiliului General. Autoritățile de peste Prut vor deschide circa 1300 de secții de vot - VIDEO
Românii din București sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general și componența Consiliului General. Autoritățile de peste Prut vor deschide circa 1300 de secții de vot - VIDEO
19:10
Delegațiile americană și ucraineană au intrat în a treia zi a negocierilor din Florida. Departamentul de Stat de la Washington: Orice progres real va depinde de voința Moscovei - VIDEO
Delegațiile americană și ucraineană au intrat în a treia zi a negocierilor din Florida. Departamentul de Stat de la Washington: Orice progres real va depinde de voința Moscovei - VIDEO
19:00
Olympique Marseille și AS Monaco au mai pierdut puncte importante în lupta pentru primele locuri din campionatul Franței. Ambele formații au suferit eșecuri la limită în debutul etapei a 15-a - VIDEO
Olympique Marseille și AS Monaco au mai pierdut puncte importante în lupta pentru primele locuri din campionatul Franței. Ambele formații au suferit eșecuri la limită în debutul etapei a 15-a - VIDEO
18:50
De la vile luxoase și avioane private, la o celulă de câțiva metri parați și plimbări după grafic: Cum arată viața lui Vlad Plahotniuc în spatele gratiilor - VIDEO # ProTV.md
De la vile luxoase și avioane private, la o celulă de câțiva metri parați și plimbări după grafic: Cum arată viața lui Vlad Plahotniuc în spatele gratiilor - VIDEO
17:50
Piața imobiliară trece prin cea mai simțită stagnare din ultimul deceniu: În primele nouă luni ale anului, numărul tranzacțiilor cu apartamente a scăzut cu peste 50%. Ce spun specialiștii - VIDEO
Piața imobiliară trece prin cea mai simțită stagnare din ultimul deceniu: În primele nouă luni ale anului, numărul tranzacțiilor cu apartamente a scăzut cu peste 50%. Ce spun specialiștii - VIDEO
17:40
Președintele țării a revocat distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postica /DOC
Președintele țării a revocat distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postica /DOC
17:00
MEC propune unele soluții pentru reducerea supraaglomerării. Direcția de Învățământ din capitală și de unii directori de școli nu sunt de acord. Care este motivul - VIDEO
MEC propune unele soluții pentru reducerea supraaglomerării. Direcția de Învățământ din capitală și de unii directori de școli nu sunt de acord. Care este motivul - VIDEO
16:50
În Ucraina, sărbătoarea Sfântului Nicolae este de trei ani trăită altfel, în umbra războiului, dar cu aceeași dorință de a păstra magia sărbătorilor de iarnă pentru copii - VIDEO
În Ucraina, sărbătoarea Sfântului Nicolae este de trei ani trăită altfel, în umbra războiului, dar cu aceeași dorință de a păstra magia sărbătorilor de iarnă pentru copii - VIDEO
16:40
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă - VIDEO
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă - VIDEO
16:40
România s-a distrat cu Senegal, scor 37-17, și rămâne în obiectiv la Campionatul Mondial! Ce urmează - VIDEO
România s-a distrat cu Senegal, scor 37-17, și rămâne în obiectiv la Campionatul Mondial! Ce urmează - VIDEO
16:30
O nouă acuzație de corupție lovește clasa politică de la Kiev: Un deputat - suspectat că ar fi organizat o schemă prin care ar fi cerut 250 de mii de dolari de la un antreprenor - VIDEO
O nouă acuzație de corupție lovește clasa politică de la Kiev: Un deputat - suspectat că ar fi organizat o schemă prin care ar fi cerut 250 de mii de dolari de la un antreprenor - VIDEO
16:00
Momentul în care patru tineri aruncă cu mâncare în vitrina în care este Coroana imperială. Turnul Londrei, închis temporar - VIDEO
Momentul în care patru tineri aruncă cu mâncare în vitrina în care este Coroana imperială. Turnul Londrei, închis temporar - VIDEO
15:50
Şapte persoane au murit și 11 au fost rănite în Turcia după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion
Şapte persoane au murit și 11 au fost rănite în Turcia după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion
15:50
Loviturile rusești asupra Ucrainei au lăsat fără energie electrică orașele Dnipro, Cernigov și Lvov
Loviturile rusești asupra Ucrainei au lăsat fără energie electrică orașele Dnipro, Cernigov și Lvov
