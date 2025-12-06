Adăpostul de la Cernobîl, deteriorat după lovitura unei drone, nu mai blochează radiațiile și are nevoie de reparații
Radio Moldova, 6 decembrie 2025 17:20
Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina, și lovită în februarie de o dronă, nu își mai poate îndeplini rolul principal de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Guardian.
• • •
Acum 30 minute
17:20
17:20
Zelenski, Starmer, Macron și Merz se întâlnesc la Londra: garanțiile de securitate pentru Ucraina, în prim-plan # Radio Moldova
Liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței și Germaniei se reunesc la Londra pentru discuții decisive privind viitorul acord de pace. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi luni la Downing Street, unde se va întâlni cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.Vizita marchează un nou moment de solidaritate internațională cu Ucraina, într-un moment în care discuțiile dintre Washington și Kiev despre un posibil acord de pace accelerează, relatează The Guardian.
Acum 2 ore
16:40
Tânăra dispărută, găsită fără suflare. Nu au fost depistate semne de moarte violentă, potrivit poliției # Radio Moldova
Tânăra de 26 de ani din Chișinău, care a dispărut acum câteva zile, a fost găsită fără suflare. Corpul neînsuflețit al tinerei a fost depistat în extravilanul adiacent traseului dintre șoseaua Hâncești și șoseaua Balcani. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de ofițera de presă a Poliției capitalei, Cristina Talpă.
16:20
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a reacționat ferm după incidentul de la Strășeni, unde un copac a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, chiar în mijlocul pădurii. Oficialul a mers la fața locului și a declarat că situația este mult mai gravă decât pare.
15:50
Chișinău-gaz: peste 41.000 de contoare nu au putut fi citite; controale repetate între 6–8 decembrie # Radio Moldova
Chișinău-gaz anunță controale repetate după ce peste 41.000 de contoare nu au putut fi citite. „Chișinău-gaz” anunță că procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna decembrie s-a încheiat pe 5 decembrie, însă o parte considerabilă dintre contoarele casnice nu au putut fi citite. Din totalul de 335.823 de consumatori, la 41.299 de locuri de consum echipele întreprinderii nu au reușit să preia datele.
Acum 4 ore
15:30
România, al optulea seism în decembrie: cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade în zona Vrancea # Radio Moldova
Un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, 6 decembrie, la ora 09:25, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la adâncimea de 135.2 kilometri și a avut o intensitate de nivelul I, specifică mișcărilor telurice slabe.
15:10
Sistemul energetic al R. Moldova a fost afectat în urma atacurilor asupra Ucrainei”. Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România # Radio Moldova
Un grup important de producere a energiei a fost deconectat în regiunea aferentă Republicii Moldova, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a menționat că „Moldelectrica” a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore.
15:10
Creatorul celei mai îndrăgite emisiuni de călătorii „Orel i Reshka” a căzut în luptă la 45 de ani # Radio Moldova
Regizorul ucrainean Vasyl Khomko, cunoscut pentru munca sa la populara emisiune de călătorii „Orel i Reshka” („Cap și pajură”), a murit pe frontul din Ucraina. Vestea a fost confirmată de soția sa, Galina Spivak, și de sora lui, Alyona Khomko, care au publicat mesaje de adâncă durere pe rețelele sociale.
14:30
În fiecare an, 160 de femei decedează de cancer de col uterin. Medic: „Regretabil pentru o țară unde testul Papanicolau este gratuit” # Radio Moldova
În R. Moldova, 160 de femei decedează, în fiecare an, din cauza cancerului de col uterin. Medicii atenționează că Papilomavirusul uman este un grup de peste 100 de virusuri care infectează pielea și mucoasele și se transmit în principal prin contact intim. Unele dintre aceste tulpini pot fi periculoase și duc la dezvoltarea unor forme de cancer, cum ar fi cel de col uterin.
Acum 6 ore
13:40
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, 06 decembrie, la ora 09:25, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs la adâncimea de 135,2 kilometri și a avut o intensitate de nivel I, specifică mișcărilor telurice slabe.
13:30
Șefa politicii externe a UE, despre strategia de securitate a SUA: „Trebuie să lucrăm împreună” # Radio Moldova
Șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), Kaja Kallas, a dat asigurări că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al UE. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
12:50
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din România. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, respinge informațiile că ar fi fost reținut # Radio Moldova
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R. Moldova, ar fi fost reținut, scrie Economedia. Într-o reacție pe pagina sa de socializare, Vlad Musteață a dezmințit informația despre reținerea sa.
12:30
Corupția electorală a luat amploare, remarcă experții. Cele mai multe dosare sunt în nordul țării # Radio Moldova
Dosarele de corupere electorală aglomerează portalul instanțelor de judecată. Cele mai multe dosare sunt instrumentate de magistrații din nordul țării. Raioanele Sângerei, Drochia, Fălești, Soroca și municipiul Bălți conduc detașat acest top neplăcut, cu 1.800 de dosare trimise în judecată. Situația oglindește amploarea acestui fenomen periculos pentru democrație.
12:20
Autoritățile au găsit o soluție pentru bărbatul internat mai bine de opt luni la spitalul din Soroca, după reportajul difuzat de Moldova 1 # Radio Moldova
Poveste cu final fericit la Soroca. Acum o săptămână v-am prezentat istoria lui Nicolae, un bărbat din regiunea transnistreană, internat în Spitalul Raional Soroca după un accident cardiovascular. Fără acte de identitate, pacientul a rămas în spital după tratament. Timp de opt luni, autoritățile au căutat o soluție pentru a-l putea găzdui într-un centru de plasament, lucru care s-a întâmplat acum câteva zile.
12:20
La Scoreni a fost inaugurat un post de salvatori și pompieri voluntari. Va deservi peste 6.750 de locuitori din patru sate # Radio Moldova
Un post teritorial de pompieri voluntari a fost inaugurat în localitatea Scoreni din raionul Strășeni, care va deservi peste 6.750 de locuitori din satele Scoreni, Nimoreni, Malcoci și Condrița.
12:00
Cumpărătorii, în căutarea pomului de Crăciun. Prețurile pentru brazii naturali ajung la două mii de lei # Radio Moldova
Persoanele care doresc de sărbători miros de brad în casă pot achiziționa pomi de Crăciun de la întreprinderile Agenției „Moldsilva”. Oferta include pini, molizi și brazi crescuți în pepinierele silvice. La pepiniera din Strășeni sunt disponibili spre vânzare 2.500 de molizi, cât și crenguțe decorative. Prețurile variază între 90 și două mii de lei, în funcție de dimensiuni.
Acum 8 ore
11:20
11:00
Tort preparat din cinci tipuri de cașcaval. Rețetă din Caucaz, adaptată de un locuitor din Orhei # Radio Moldova
În Republica Adîgheia, dar și în comunitățile care păstrează tradițiile de acolo, a apărut un preparat mai puțin obișnuit pentru bucătăria noastră - un tort sărat din cinci tipuri de cașcaval, stratificat ca o lasagna și copt până devine o explozie de arome. Rețeta a fost adusă și adaptată la noi de un gospodar din Orhei, pe nume Dumitru Lungu, care a călătorit prin mai multe țări și a adunat de acolo gusturi și inspirație.
10:30
Doi frați au revenit din străinătate și au pus pe picioare o afacere cu 17 hectare de cătină în Călărași # Radio Moldova
După mai mulți ani petrecuți peste hotare, Silvia Stoica și fratele său Victor Stoica au ales să se întoarcă acasă pentru a-și construi un viitor în agricultură. Hotărâți să valorifice terenul moștenit de la bunici, împreună cu tatăl lor, au transformat câteva loturi de lângă comuna Hârjauca, raionul Călărași, într-o livadă modernă de cătină, unde familia muncește cot la cot.Tinerii vin cu energia și ideile noi, iar tatăl cu experiența și cunoștințele acumulate în timp. Cum au dezvoltat afacerea în ani și dacă nu regretă alegerea făcută, aflăm într-un dialog cu Victor Stoica la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
09:50
Acum 12 ore
09:30
În Popeasca, lecțiile de română îi ajută pe copiii refugiaților ucraineni să comunice cu semenii lor din R. Moldova # Radio Moldova
În satul Popeasca din raionul Ștefan Vodă, mai mulți copii refugiați din Ucraina încearcă să uite încercările prin care au trecut pornind de la fiecare cuvânt învățat în limba română. Printre ei este Dumitru, un băiat de 13 ani din Sumî, care își împarte zilele între școala rusă din oraș și gimnaziul sătesc, unde descoperă pas cu pas sunetele limbii care i-a devenit a doua acasă.
09:20
Atacuri cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene. Cel puțin trei răniți la Kiev # Radio Moldova
Rusia a lansat în noaptea de 6 decembrie atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, rănind cel puțin trei persoane în regiunea Kiev, au raportat oficialii, citați de presa ucraineană.
08:40
08:00
Alee pietonală, piste pentru biciclete și zone de odihnă: Ialoveni inaugurează un spațiu urban complet reamenajat # Radio Moldova
La Ialoveni, un colț al orașului prinde din nou viață. Teatrul Verde, mult timp izolat de zona centrală, este astăzi conectat printr-o alee pietonală modernă, spațioasă și prietenoasă, care transformă întreaga zonă într-un loc unde oamenii pot să se întâlnească, să se plimbe și să respire un aer mai curat.
Acum 24 ore
01:50
Incident la Sectorul „Lopatnic”: un angajat al poliției de frontieră s-a auto-rănit cu arma din dotare în timpul serviciului # Radio Moldova
Un incident grav, dar din fericire fără urmări letale, a avut loc aseară în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din nordul țării. Un angajat aflat în misiune a fost rănit prin împușcare, după ce s-ar fi auto-accidentat cu arma din dotare.
5 decembrie 2025
21:20
21:20
Președintele rus, la întrevederea cu premierul indian: „Vom livra fără întreruperi petrol Indiei” # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin și premierul Indiei, Narendra Modi, s-au înțeles să ajungă la schimburi comerciale de 100 de miliarde de dolari până în 2030. India cumpără arme și petrol din Rusia, dar acum premierul Modi pune accentul pe diversificare. Președintele rus a declarat în timpul vizitei oficiale la New Dehli că miza nu este doar petrolul sau gazele.
21:20
Curtea Penală Internațională: amnistia discutată în negocierile conduse de SUA nu anulează mandatele de arest pentru Putin și alți oficiali ruși # Radio Moldova
Mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva președintelui Vladimir Putin și a altor cinci ruși acuzați de crime de război în Ucraina vor rămâne în vigoare chiar dacă în cadrul negocierilor de pace conduse de SUA se va aproba o amnistie generală, au afirmat vineri procurorii CPI, scrie Reuters.
21:00
Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. Un brad de 15 metri, inaugurat în PMAN # Radio Moldova
Chișinăul a dat oficial startul sărbătorilor. În centrul capitalei a fost inaugurat un brad de 15 metri. În jurul lui a fost amenajat tradiționalul târg de Crăciun, cu vin fiert, plăcinte și alte bunătăți. Vizitatorii s-au distrat pe cinste.
20:40
Echipamente moderne la Compania „Teleradio-Moldova”, cu sprijinul Japoniei: contribuție pentru „creșterea calității informațiilor” # Radio Moldova
Japonia oferă un grant nerambursabil în valoare de 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, au semnat, la finele săptămânii curente, Schimbul de Note privind proiectul de grant pentru TRM.
19:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea Centrului Cultural Rus din Chișinău. Denunțarea va intra în vigoare în termen de șase luni de la notificare. Astfel, acordul își va înceta valabilitatea pe 4 iulie 2026.
19:10
Decizie surprinzătoare la Dacia Buiucani! Viorel Frunză nu mai este antrenorul echipei # Radio Moldova
Antrenorul Viorel Frunză a plecat după ce s-a calificat cu echipa în faza a doua a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Tehnicianul moldovean a preluat banca tehnică a formației Dacia Buiucani în 2023. Cu Frunză la timonă, echipa s-a calificat de 2 ori în faza a doua a campionatului.
19:10
19:00
18:40
18:30
Specialiști, despre degradarea solului: „Suntem interesați să obținem profit, mai puțin ne interesează cum influențăm” # Radio Moldova
Republica Moldova are pământuri fără egal în lume, pentru că 80-85% sunt cernoziomuri, adică soluri de cea mai bună calitate, afirmă doctorul habilitat în științe biologice, Boris Boincean. Cercetătorul constată că solurile, o bogăție extraordinară a țării, sunt utilizate într-un mod irațional.
18:00
18:00
Aniversare: 12 ani de când Curtea Constituțională a decis că româna este limba de stat a R. Moldova # Radio Moldova
Pe 5 decembrie, se împlinesc 12 ani de la una dintre cele mai importante decizii ale Curții Constituționale, care a stabilit că Declarația de Independență prevalează asupra Constituției, iar limba română este limba de stat a R. Moldova.
17:50
Numărul de divorțuri crește în sate, dar scade în orașe. Valeriu Sainsus: „Este efectul dur al migrației și al devalorizării familiei” # Radio Moldova
Numărul de căsătorii scade, al divorțurilor rămâne ridicat, iar familia tradițională se confruntă cu o criză de durată. Pe parcursul anului 2024, în R. Moldova au fost înregistrate 14.800 de căsătorii, în timp ce numărul divorțurilor a ajuns la 9.500, arată datele raportului „Copiii din Moldova 2025”, făcut public, pe 5 decembrie, de Biroul Național de Statistică (BNS). În spatele cifrelor se află transformări profunde ale societății, legate de migrație, presiuni economice și schimbări de valori, afirmă specialiștii.
17:50
Prima performanță a noului sezon competițional! Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 2 la în etapa inaugurală a Cupei IBU, a doua competiție valorică din lume. La turneul ce s-a desfășurat în stațiunea Obertillach din Austria, ea a cucerit medalia de argint în proba de sprint pe distanța de 7,5 kilometri.
Ieri
17:40
Compensațiile „Ajutor la contor”: cum sunt verificate veniturile și consumul gospodăriilor # Radio Moldova
Cererile pentru compensațiile oferite prin programul „Ajutor la contor” trec printr-un proces complex de verificări, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).
17:30
Soluție de integrare școlară: MEC propune clase cu accent pe studierea limbii române pentru elevii reveniți de peste hotare și elevii refugiați # Radio Moldova
Timp de un singur an, în școlile din Republica Moldova au fost înscriși peste 2.000 de elevi care au revenit cu familiile de peste hotare. Mulți dintre acești copii nu cunosc deloc sau cunosc insuficient româna ca să se poată încadra în sistemul educațional. Autoritățile propun o soluție: clase cu accent pe studierea limbii române, în care ar putea fi integrați și elevii refugiați care studiază în școlile din țară.
17:30
Republica Moldova, locul doi în Europa la implicarea în industria tech: inovații în medicină și afaceri digitale # Radio Moldova
Republica Moldova se află pe locul doi în Europa, după Estonia, în ceea ce privește implicarea populației active în sectorul tehnologic. Marina Bzovîi, administratorul Moldova Innovation Technology Park (MITP), susține că, în anul curent, au fost înregistrate aproape 60 de aplicații pentru MITP Awards, eveniment care aduce în prim-plan cele mai inovatoare companii, startup-uri și inițiative digitale din țară.
17:20
17:00
Expert IPRE: R. Moldova poate avansa în parcursul european și fără votul statelor membre UE # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să realizeze progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la decizia oficială a statelor membre privind deschiderea negocierilor, afirmă expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Mihai Mogîldea. Declarația adoptată, pe 5 decembrie, de Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova confirmă susținerea politică europeană pentru Chișinău, a punctat expertul, la Moldova 1.
16:50
Reforma justiției, considerată cea mai mare provocare pentru mediul de afaceri din Republica Moldova, deschide ediția 2025 a Cărții Albe, prezentată public de Asociația Investitorilor Străini (FIA). Ediția din acest an a fost elaborată în contextul noului statut al R. Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană și cuprinde opt capitole tematice de reforme, fiecare axat pe provocările majore ale sectorului și pe recomandări practice pentru autorități și mediul privat.
16:40
Schema de corupție de la Primăria Chișinău: oamenii legii au ridicat peste cinci milioane de lei de la cele șapte persoane reținute # Radio Moldova
Proces de achiziții publice, marcat de corupție la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău. Oamenii legii anunță că au ridicat echivalentul a cinci milioane de lei de la cele șapte persoane reținute pe 4 decembrie, printre care și șeful acestei direcții, Ion Burdiumov. Imaginile făcute publice de oamenii legii surprind grămezi de lei și euro.
16:40
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei riscă 13 ani de detenție într-un dosar de abuz de putere și delapidare # Radio Moldova
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, judecat pentru abuz de putere și delapidare. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morari.
16:20
Comisia Europeană sancționează rețeaua X pentru practici înșelătoare | Prima aplicare a Actului privind serviciile digitale # Radio Moldova
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
16:10
„Cumpăr BUN de-acasă”, campanie de promovare a produselor autohtone: „Fiecare alegere de pe raft este o investiție în economie” # Radio Moldova
Fiecare produs autohton cumpărat înseamnă resurse care se întorc în economia națională sub formă de locuri de muncă, investiții și dezvoltare rurală. Acesta este mesajul-cheie al campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”, lansate în săptămâna curentă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Secretarul de stat de la MAIA, Vasile Șarban, a subliniat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că obiceiurile de consum ale fiecărui cetățean pot influența direct viitorul agriculturii și al comunităților rurale din țara noastră.
