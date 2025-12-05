Eurodeputatul Dan Barna: Moldova a reușit ultimii ani cât unele țări în 10 – 15
Realitatea.md, 5 decembrie 2025 19:30
Republica Moldova a reușit în ultimii ani cât unele state într-un deceniu, susține europarlamentarul român Dan Barna. Oficialul a relatat pentru Realitatea că actualmente este importantă credibilitatea liderilor pe plan internațional, iar Maia Sandu dă dovadă de această calitate. Potrivit europarlamentarului, la Bruxelles Republica Moldova beneficiază actualmente de oportunități și este apreciată. Provocarea pentru noul
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:10
Cât unii se bucură de brad, alții se plâng pe trafic infernal. FOTO și VIDEO cu ambuteiajele din Capitală # Realitatea.md
Cât unii locuitori și oaspeții ai Chișinăului se bucură de atmosferă de Crăciun în centrul Capitalei, alții se plâng pe trafic infernal. pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini. cu ambuteiajele care s-au format. Unii cetățeni susțin că inaugurarea Târgului de Crăciun trebuia organizată în weekend sau mai târziu, pentru a nu perturba
Acum 2 ore
18:00
Să înceapă sărbătorile! VIDEO cu momentul în care sunt aprinse luminițele pe bradul din centrul Chișinăului # Realitatea.md
Târgul de Crăciun din Capitală a fost inaugurat. Moș Crăciun, împreună cu micii săi admiratori, locuitori și oaspeți ai Capitalei, dar și administrația orașului, a aprins luminițele de pe brad. Concomitent, au început să funcționeze toate decorațiunile din oraș, pe străzi au apărut troleibuze cu luminițe, iar Casa lui Moș Crăciun și-a deschis ușile pentru
17:50
CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele: penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere # Realitatea.md
Casa Națională de Asigurări Sociale cheamă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că, în cazul neachitării contribuțiilor la timp, legislația prevede aplicarea majorărilor de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea plăților înainte de termenul limită
Acum 4 ore
17:30
Bugetele pentru 2026, pe masa deputaților: Parlamentul a stabilit ordinea de zi pentru 12-19 decembrie # Realitatea.md
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care vor avea loc în perioada 12-19 decembrie 2025. Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. Totodată, vor fi examinate proiectele de
17:30
VIDEO Grecia sub ape: Atena și zonele limitrofe sub alertă maximă din cauza ploilor torențiale # Realitatea.md
Grecia se confruntă cu inundații severe. Vineri, 5 decembrie, autoritățile elene s-au aflat sub alertă maximă, în special în capitala Atena și în zonele limitrofe. Alerta a fost emisă după ce ploile torențiale au inundat străzile, au perturbat traficul rutier și au dus la închiderea școlilor și universităților, potrivit știrileprotv.ro, citând AFP. Ploile au început
17:10
Comisia Europeană a aplicat, vineri, 5 decembrie, o amendă de 120 de milioane euro rețelei de socializare X, cunoscută anterior ca Twitter. Conform știrileprotv.ro, compania ar fi încălcat obligațiile sale privind transparența în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Încălcările identificate includ utilizarea înșelătoare a semnului de verificare albastru, lipsa de transparență a registrului
16:50
FOTO 5 complexe funerare din mileniul III î.Hr., aparținând culturii Iamnaia, descoperite la Sângerei # Realitatea.md
În luna noiembrie 2025, TVN.md, în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Etnografie/Muzeul Etnografic Sângerei, a efectuat o cercetare arheologică preventivă asupra unui tumul aflat în partea de nord a orașului. Investigațiile au fost realizate cu sprijinul Primăriei Sîngerei, care a facilitat accesul la zona vizată. Movila funerară examinată avea o înălțime de aproximativ trei
16:50
Casa rusă din Chișinău nu va mai funcționa în iulie 2026. Detalii despre încetarea acordului denunțat de MAE # Realitatea.md
Casa rusă din Chișinău nu va mai funcționa în iulie 2026. Mai exact, conform diplomaților moldoveni, după denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul de cultură și știință, urmează mai multe proceduri, urmând ca documentul să nu mai aibă efecte juridice pe 4 iulie 2026. Ministerul Afacerilor Externe a încheiat toate procedurile interne necesare pentru
16:40
Realitatea Săptămânii: Brazi naturali sau artificiali? Prețuri, recomandări și tendințele anului # Realitatea.md
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar piețele se umplu treptat de brazi. În fiecare an, dilema rămâne aceeași: brad natural sau artificial? Deși mulți aleg varianta artificială pentru comoditate, specialiștii avertizează că unele modele pot fi periculoase pentru sănătate, mai ales dacă sunt fabricate din materiale de calitate joasă. Pentru acest sezon, Moldsilva a
16:40
Licitațiile Primăriei Chișinău pentru spații municipale aduc 500 000 de lei în buget # Realitatea.md
Aproape jumătate de milion de lei va ajunge anual în bugetul municipal. Suma a fost obținută ca urmare a licitației cu strigare, organizată de Primăria Chișinău pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, transmite IPN. La concurs au fost adjudecate 9 spații și încăperi municipale. La concurs au fost expuse
16:30
Să înceapă magia sărbătorilor! Urmăriți live la Realitatea TV inaugurarea principalului Târg de Crăciun din Moldova # Realitatea.md
Luminițele de pe bradul din centrul Capitalei vor fi aprinse în seara de 5 decembrie. Începând cu 16:30, Grupul Media Realitatea va difuza în direct ceremonia. Urmăriți în direct la Realitatea TV, pe rlive.md și pe toate platformele grupului de presă Realitatea inaugurarea Târgului de Crăciun din centrul Capitalei, concertul organizat cu prilejul evenimentului și
16:20
Tranzacție majoră în media: Netflix preia Warner Bros pentru 28 de dolari pe acțiune # Realitatea.md
Netflix a câștigat duelul ofertelor pentru preluarea Warner Bros. Discovery (WBD) și va începe negocierile exclusive pentru finalizarea tranzacției, au declarat surse citate de Deadline, vineri. Oferta Netflix, evaluată la aproximativ 28 de dolari pe acțiune, este în mare parte în numerar, citează bani.md. Procesul rapid de achiziție a început după ce Warner Bros. Discovery
16:20
Tânărul tenismen Nicolae Bucur continuă să impresioneze pe scena internațională. La turneul de tenis de masă din Beočin, Serbia, la categoria de vârstă U-13, Nicolae a cucerit medalia de bronz la simplu și medalia de argint la dublu, devenind astfel vicecampion la această probă, transmite IPN. Performanțele sale recente vin după succesul obținut la începutul
16:10
Statele Unite au publicat o strategie actualizată de securitate națională, care identifică încetarea ostilităților în Ucraina drept interesul său principal. Noul document identifică și restabilirea unei stabilități strategice cu Rusia ca o prioritate absolută în Europa. „Este esențial să se stabilizeze economiile țărilor europene, să se prevină escaladarea sau extinderea neintenționată a războiului și să
15:50
Perchezițiile din dosarul de corupție în achizițiile publice: Peste 5 mln de lei ridicați și 7 reținuți # Realitatea.md
Peste cinci milioane de lei au fost ridicați după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar privind fapte de corupție în procesul de achiziții publice, în urma cărora au fost reținute șapte persoane. Sumele de bani, în diferite valute, au fost găsite la domiciliile și în birourile de serviciu ale unor agenți
15:50
VIDEO Summit India-Rusia 2025: Modi și Putin stabilesc agenda strategică și economică până în 2030 # Realitatea.md
Vizita președintelui rus Vladimir Putin în India a marcat cea de-a 25-a aniversare a Parteneriatului Strategic India–Rusia, fiind calificată drept „foarte specială" de secretarul de externe Vikram Misri. Liderul de la Kremlin a fost întâmpinat personal la aeroport de prim-ministrul Narendra Modi, după care cei doi au mers la reședința oficială a premierului pentru discuții
15:50
Administrația publică, sănătatea și educația, domeniile cu cele mai multe locuri vacante în Moldova # Realitatea.md
Cele mai mari insuficiențe de personal din Republica Moldova persistă în administrația publică, sistemul medical și învățământ, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În trimestrul III al anului 2025 au fost înregistrate circa 33,8 mii locuri de muncă vacante la nivel național, iar rata posturilor libere a ajuns la 4,9%, în creștere față
Acum 6 ore
15:40
Soldații vor putea obține profesii bine plătite: Ministerul Apărării a semnat un parteneriat cu TechZone # Realitatea.md
Ministerul Apărării a anunțat astăzi, 5 decembrie semnarea unui memorandum de colaborare cu centrul de instruire TechZone, un pas important pentru formarea profesională a soldaților în termen. Inițiativa își propune să ofere tinerilor aflați în serviciul militar nu doar pregătire pentru apărarea Patriei, ci și competențe utile pentru integrarea pe piața muncii după finalizarea stagiului.
15:40
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia # Realitatea.md
Procurorii au solicitat o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia și un apropiat al fugarului Ilan Șor, relatează TVR Moldova. Acesta este judecat pentru abuz de putere și delapidare. Sentința urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii decembrie de magistrații Judecătoriei Comrat. Potrivit anchetatorilor,
15:20
Salariul rămâne principala sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Băncii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri
15:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns ieri, 4 decembrie, în India pentru un summit care reprezenta o tradiție înainte de declanșarea invaziei. În cadrul vizitei, el a participat la o conferință de presă unde jurnaliștii au avut posibilitatea să îi adreseze întrebări directe, transmite MEDUZA, citând presa indiană. Una dintre întrebări a venit din partea
15:00
Ministerul Educației vrea să introducă reguli noi pentru lecțiile online. Elevii vor fi obligați să participe cu camera video pornită, să fie vizibili tot timpul și să fie prezenți la ore la fel ca în școală. Lecțiile online nu vor putea depăși 50% din totalul orelor, iar absențele vor fi trecute în catalog. Teme pentru
15:00
Trump vrea o sală de bal la Casa Albă. Arhitectul schimbat, prima doamnă fără birouri și scandalul generat # Realitatea.md
Donald Trump a provocat un adevărat scandal, după ce a dispus să fie demolată o aripă a Casei Albe și să creeze o sală de bal. Arhitectul a fost schimbat, iar bugetul a crescut în câteva luni de la 200 la 300 de milioane de dolari. Deşi liderul american oferea asigurări că proiectul nu va
14:50
Pacea globală a continuat să se deterioreze în 2025, potrivit datelor prezentate de Indexul Global al Păcii (IPG), realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Numărul conflictelor între state a atins cel mai ridicat nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, trei noi conflicte izbucnind doar anul acesta, scrie Antena 3 CNN. Multe țări
14:30
Troleibuzul nr. 36, o cheltuială mare pentru Ialoveni: Autoritățile cer pasagerilor să ridice biletele # Realitatea.md
Primăria orașului Ialoveni informează locuitorii că funcționarea rutei de troleibuz nr. 36 implică cheltuieli lunare semnificative, acoperite în mare parte din bugetul local. În primele zece luni ale acestui an, costurile au variat între 150.000 și 250.000 de lei pe lună, reflectând necesitatea întreținerii corespunzătoare a vehiculelor și asigurării unui serviciu stabil pentru călători. Totodată,
14:20
Grosu și Popșoi reiterează la Washington sprijinul pentru Ucraina. Au discutat cu trimisul special al lui Trump # Realitatea.md
Speakerul Igor Grosu și ministrul de Externe Mihai Popșoi s-au întâlnit la Washington cu trimisul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Cei doi oficiali moldoveni au reiterat că administrația de la Chișinău sprijină țara vecină, în contextul războiului provocat de Rusia. Popșoi și Grosu au punctat că Ucraina are nevoie de dreptate.
Acum 8 ore
13:30
Valentina Olaru, Alexandra Barbăneagră și Angela Cara, invitate la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Educația multilingvă este esențială pentru o societate diversă precum Republica Moldova, pentru că îi ajută pe elevi să învețe și să comunice în mai multe limbi, fără a-și pierde identitatea culturală. Într-o țară unde trăiesc comunități diferite: români, găgăuzi, bulgari, ucraineni, ruși, educația multilingvă devine o punte între oameni. Recent a fost lansat Centrul Național
13:30
Spatari și Mureșan, declarații la Chișinău: Moldova trebuie să accelereze viteza de transpunere a standardelor UE # Realitatea.md
Moldova trebuie să accelereze viteza de transpunere a standardelor UE în legislația națională, a declarat deputatul Marcel Spatari, după reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova. Oficialul a reiterat în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de eurodeputatul Siegrfied Mureșan că țara noastră se confruntă în continuare cu atacuri hibride din
13:30
Proiectul național MIA Plăți Instant a fost distins cu Silver Award la Romanian PR Awards 2024, https://mia.bnm.md/ro/node/22 în categoria Tech PR & Communication Innovation. Gala a avut loc în luna noiembrie la București și a reunit un
13:20
Trafic record în noiembrie la Aeroportul Chișinău: Istanbul și Sharm el-Sheikh au atras cei mai mulți pasageri # Realitatea.md
În luna noiembrie, Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat un total de 5,7 milioane de pasageri, potrivit datelor oficiale privind distribuția traficului pe destinații. Cele mai solicitate rute rămân cele spre huburile importante din Turcia și Egipt, precum și către principalele capitale europene. Istanbul se menține în fruntea clasamentului, cumulând 11,7% din totalul pasagerilor transportați în noiembrie, transmite […] Articolul Trafic record în noiembrie la Aeroportul Chișinău: Istanbul și Sharm el-Sheikh au atras cei mai mulți pasageri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Popșoi și Grosu, în dialog cu diaspora din Washington: servicii consulare mai rapide și echipament biometric nou # Realitatea.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, împreună cu președintele Parlamentului Igor Grosu, s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din Washington, în cadrul unei discuții axate pe proiectele dedicate diasporei și modernizarea serviciilor consulare. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat rolul important al comunității din SUA în promovarea Republicii Moldova peste hotare. „M-am bucurat să întâlnesc moldoveni […] Articolul Popșoi și Grosu, în dialog cu diaspora din Washington: servicii consulare mai rapide și echipament biometric nou apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Masa rotundă: Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială # Realitatea.md
În Republica Moldova, consumul de droguri, alcool și tutun crește îngrijorător, iar cel mai afectat grup sunt minorii și adolescenții. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde rapid și devine tot mai complex, din cauza apariției substanțelor noi, dar și a lipsei unei strategii naționale de prevenire. Subiectul a fost discutat în cadrul mesei rotunde „Abordare […] Articolul Masa rotundă: Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Prețul motorinei a coborât din nou sub 20 de lei/litru după două săptămâni în care s-au înregistrat scăderi zilnice, informează Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică .(ANRE) În această perioadă, motorina s-a ieftinit în medie cu 0,6% pe zi, acumulând o reducere totală de 1,27 lei/litru. Și benzina s-a mai ieftinit în ultimele zile, însă […] Articolul Motorina scade sub 20 de lei/litru: ANRE anunță noi ieftiniri la carburanți apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Proimobil organizează două Tururi Imobiliare Exclusive în București, dedicate investitorilor # Realitatea.md
Proimobil anunță organizarea a două Tururi Imobiliare Investiționale în București, Zona de Nord, dedicate investitorilor și celor interesați de cele mai noi oportunități rezidențiale. Tururile vor avea loc în data de 6 și 13 decembrie, oferind participanților acces privilegiat la proiecte imobiliare aflate în plin avânt pe piață. Pe parcursul celor două zile, participanții vor […] Articolul Proimobil organizează două Tururi Imobiliare Exclusive în București, dedicate investitorilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Doi tineri de 25 de ani și o tânără de 21 de ani au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Primul a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și a primit interdicția de a desfășura activități legate de circulația medicamentelor […] Articolul Trei tineri, condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în cantități uriașe apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Comisia Europeană a decis să includă Rusia în lista neagră a jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, transmite Politico, citat de RBK, care a consultat un document anexă la registrul oficial al UE. Deși pe site-ul Comisiei lista nu a fost încă actualizată, ultima versiune datează din august și […] Articolul Rusia, plasată pe lista neagră UE pentru risc ridicat de spălare a banilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Noi acuzații reciproce între PAS și Ceban: După scandalurile cu bugetul pentru 2025, nu îl pot împărți pe cel din 2026 # Realitatea.md
După ce nu s-au putut înțelege privind bugetul Capitalei pentru anul 2025, consilierii municipali din PAS și primarul Ion Ceban lansează noi acuzații reciproce. De această dată mărul discordiei este bugetul pentru 2026. Consilierii municipali PAS au vorbit într-o conferință de presă că în sala de ședințe a Primăriei urmau să aibă loc discuții despre […] Articolul Noi acuzații reciproce între PAS și Ceban: După scandalurile cu bugetul pentru 2025, nu îl pot împărți pe cel din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Pentru 2026, Ministerul Justiției a alocat 5,5 milioane lei pentru videoconferințele utilizate în instanțe # Realitatea.md
Ministerul Justiției a venit cu explicații oficiale privind utilizarea programului rusesc TrueConf în sistemul judecătoresc, după criticile formulate de experți și presă. Într-un răspuns pentru Rupor.md, instituția a admis că software-ul folosit în prezent este tehnic depășit și nu mai corespunde cerințelor actuale ale procesului de digitalizare. Potrivit ministerului, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești […] Articolul Pentru 2026, Ministerul Justiției a alocat 5,5 milioane lei pentru videoconferințele utilizate în instanțe apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Premierul Alexandru Munteanu se declară agnostic și admite că nu este „foarte credincios” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a explicat, într-o emisiune la un post privat de televiziune, contextul întâlnirilor pe care le-a avut recent cu mitropolitul Moldovei Vladimir, subordonat Patriarhiei Moscovei, dar și cu ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei. Șeful Executivului a precizat că întrevederile au avut loc la solicitarea ierarhilor și că au reprezentat un gest de respect față […] Articolul VIDEO Premierul Alexandru Munteanu se declară agnostic și admite că nu este „foarte credincios” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
A crezut că a doua oară va fi cu noroc! Un moldovean a încercat să traverseze înot Prutul spre Germania # Realitatea.md
Un moldovean a fost prins de polițiștii de frontieră după ce a încercat să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut pentru a ajunge în Germania. Incidentul a avut loc joi, 4 decembrie. „În jurul orei 01:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești – ITPF Iaşi au depistat în apropierea […] Articolul A crezut că a doua oară va fi cu noroc! Un moldovean a încercat să traverseze înot Prutul spre Germania apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
În pragul sărbătorilor de iarnă, Kaufland Moldova vine cu o premieră în mediul digital: lansarea unui mini-serial comic – „Cine a mâncat Crăciunul?”. Un proiect filmat în stil mockumentary, aduce în prim plan o familie care se transformă, peste noapte, în „echipa de anchetă”. Inspirat dintr-un obicei bine cunoscut în cultura noastră și anume acela […] Articolul „Cine a mâncat Crăciunul?”. Kaufland Moldova lansează un mini-serial de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
11:40
Eurodeputat: Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu va fi influențată de situația din stânga Nistrului # Realitatea.md
Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu va fi influențată de situația din regiunea transnistreană, consideră eurodeputatul român Siegfried Mureșan. Oficialul a declarat într-un interviu acordat pentru IPN că obiectivul integrării europene a țării noastre este garantarea siguranței pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, în opinia lui Mureșan, trupele staționate ilegal în regiunea separatistă a Republicii […] Articolul Eurodeputat: Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu va fi influențată de situația din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Luminițe, colinde și voie bună. Vineri seara se deschide târgul de Crăciun în inima capitalei # Realitatea.md
Târgul de Crăciun din capitală va fi inaugurat diseară la ora 17:00, iar odată cu acesta vor fi aprinse și luminițele de pe bradul din centrul Chișinăului. În PMAN, vizitatorii vor putea admira bradul, se vor putea plimba cu roata panoramică sau pot patina pe noul patinoar amenajat pentru public. Cei mici sunt așteptați la […] Articolul Luminițe, colinde și voie bună. Vineri seara se deschide târgul de Crăciun în inima capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Ion Ceban, la Școala auxiliară nr. 5: Statul trebuie să fie mai aproape de copiii cu dizabilități # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat Școala auxiliară nr. 5, unde învață 102 copii cu dizabilități multiple și asociate. Potrivit lui, instituții de acest tip există doar la Chișinău, iar numărul locurilor este limitat, după ce alte școli similare din țară au fost închise. „Noi continuăm să susținem instituțiile de acest tip și este și […] Articolul VIDEO Ion Ceban, la Școala auxiliară nr. 5: Statul trebuie să fie mai aproape de copiii cu dizabilități apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Zelenski a început consultări pentru numirea unui nou șef al Cabinetului Președintelui după demisia lui Ermak # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, 4 decembrie, că a avut întâlniri suplimentare cu candidații pentru funcția de șef al Cabinetului Președintelui, înlocuind astfel poziția ocupată anterior de Andriy Ermak. Ermak și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat într-un scandal de fraudă la operatorul rețelei de energie electrică de […] Articolul Zelenski a început consultări pentru numirea unui nou șef al Cabinetului Președintelui după demisia lui Ermak apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Republica Moldova continuă să se confrunte cu un declin accentuat al natalității. Datele Biroului Național de Statistică pentru perioada 2019–2024 arată o scădere constantă a numărului de nașteri. Potrivit statisticilor, în anul 2024 au fost înregistrați 23,6 mii de născuți-vii, cu 8,8 mii mai puțini față de anul 2019. Distribuția în funcție de mediul de […] Articolul BNS: Natalitatea în continuă scădere în Moldova; Crește mortalitatea infantilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Bărbatul ucis cu cruzime în Văsieni: Doi tineri, printre care un minor, încătușați # Realitatea.md
Două persoane implicate în omorul unui bărbat de 58 de ani, comis în luna septembrie 2025 în localitatea Văsieni, raionul Telenești, au fost reținute. Potrivit poliției, victima fusese dată dispărută la 5 octombrie, iar corpul neînsuflețit a fost descoperit de fiul său într-o zonă din extravilanul localității. Cadavrul prezenta semne de moarte violentă și era […] Articolul VIDEO Bărbatul ucis cu cruzime în Văsieni: Doi tineri, printre care un minor, încătușați apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Agențiile anticorupție din Ucraina, împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, au descoperit o grupare criminală despre care susțin că ar fi condusă de deputata de la Kiev Anna Skorokhod, transmite rbc.ua. Sursele indică faptul că parlamentarul vizat este Anna Skorokhod, membră a grupului parlamentar „Pentru viitor”. Conform acelorași surse, Skorokhod este suspectată de extorcarea […] Articolul Scandal uriaș la Kiev: o deputată acuzată că cerea 250.000 de dolari mită apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Premii mai mari pentru excelență: 1,5 mln de lei vor fi alocați pentru câștigătorii olimpiadelor republicane # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va aloca 1,5 milioane de lei pentru câștigătorii concursurilor și olimpiadelor republicane din anul viitor. De asemenea, au fost aprobate și recompensele pentru profesorii elevilor învingători la olimpiadele republicane la disciplinele de studiu, în sumă de aproximativ 900.000 de lei. „Programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din […] Articolul Premii mai mari pentru excelență: 1,5 mln de lei vor fi alocați pentru câștigătorii olimpiadelor republicane apare prima dată în Realitatea.md.
