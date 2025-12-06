Deputații cu datorii în justiție: de la onoarea pătată și contravenții la fapte penale
ProTV.md, 6 decembrie 2025 14:00
Acum o oră
14:00
Acum 2 ore
13:20
ANSA: „Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome." Care este scopul # ProTV.md
13:10
Atenție, călători. O rută de autobuze va circula după un grafic modificat. Anunțul municipalității # ProTV.md
12:40
Atmosferă magică pe străzile capitalei: 80 de troleibuze decorate cu luminițe vor circula în perioada sărbătorilor de iarnă - FOTO # ProTV.md
Acum 4 ore
12:30
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București: Este vizat omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață # ProTV.md
12:30
Ce se întâmplă cu cererea pentru compensații după depunere? Ministerul Muncii explică cum este verificată - VIDEO # ProTV.md
12:20
Ce se întâmplă cu cererea pentru compensații după depunere? Ministerul Muncii explică cum este verifiată - VIDEO # ProTV.md
12:10
Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan, șeful holdingului „Șeriff” - VIDEO # ProTV.md
12:00
Administrația Trump extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări # ProTV.md
11:50
Lando Norris, îngrijorat înaintea calificărilor de la Abu Dhabi: „Nu avem motive să zâmbim" # ProTV.md
11:50
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat # ProTV.md
11:40
3 coincidențe incredibile după tragerea la sorți pentru CM! Se repetă istoria pentru o mare forță? # ProTV.md
11:30
România s-a distrat cu Senegal, scor 37-17, și rămâne în obiectiv la Campionatul Mondial! Ce urmează # ProTV.md
11:20
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: Washingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei # ProTV.md
10:40
O mașină a luat foc pe o stradă din capitală. Momentul în care automobilul arde ca o torță - surprins de martori - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
10:20
Noi ciocniri la granița dintre Pakistan și Afganistan. Islamabadul: „Forțele armate au dat un răspuns imediat, adecvat și intens” # ProTV.md
10:20
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # ProTV.md
09:40
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă # ProTV.md
09:10
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
09:00
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață, ar fi fost reținut. De ce este acuzat # ProTV.md
09:00
Trei persoane au fost rănite în atacul cu rachete și drone asupra Kievului. Forțele ruse au lansat zeci de drone # ProTV.md
08:50
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață, a fost reținut. De ce este acuzat # ProTV.md
08:40
A murit unul dintre cei mai mari arhitecți ai lumii, creatorul Muzeului Guggenheim și al Fundației Louis Vuitton. Frank Gehry avea 96 de ani # ProTV.md
Acum 8 ore
08:30
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas # ProTV.md
08:20
Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU. „Refacerea completă este esențială” # ProTV.md
08:10
Cer noros cu maxime de până la 8 grade în sudul țării. Prognoza meteo
Acum 12 ore
02:20
Acum 24 ore
22:50
22:20
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii - VIDEO # ProTV.md
22:20
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei - VIDEO # ProTV.md
22:20
România a aflat cu cine va juca la Mondial, dacă trece de baraj! Mai multă șansă nu s-ar fi putut # ProTV.md
22:10
Deținătoarea Cupei Italiei, Bologna, continuă cursa de apărare a trofeului. Elevii lui Vincenzo Italiano au ajuns în sferturi - VIDEO # ProTV.md
22:10
Manchester United rămâne cu o singură victorie în ultimele cinci etape din campionatul Angliei - VIDEO # ProTV.md
22:00
A ieșit din închisoare în luna mai, poartă o brățară electronică la picior, dar este aproape să devină campion într-o ligă inferioară din Brazilia - VIDEO # ProTV.md
21:40
Atacantul naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi a fost decisiv pentru echipa sa în Cupa României. Fostul jucător de la PSG a marcat gol - VIDEO # ProTV.md
21:30
În această noapte, prin casele oamenilor e forfotă mare. Toți copiii, care au fost cuminți, îl așteaptă pe Moș Nicolae. Ce spun tradițiile - VIDEO # ProTV.md
21:30
Scene spectaculoase, surprinse de o cameră de supraveghere, în Oradea. O mașină a trecut, parcă în zbor, deasupra unui sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție - VIDEO # ProTV.md
21:20
Sute de oameni au participat la inaugurarea bradului de Crăciun din centrul capitalei. Cei prezenți au avut parte de cântece, colinde, iar copiii, de surprize - VIDEO # ProTV.md
21:20
Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner performant de ultimă generație destinat controlului mijloacelor de transport. Echipamentul va fluidiza traficul transportului de mărfuri și va reduce riscul de contrabandă - VIDEO # ProTV.md
20:40
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
20:40
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei # ProTV.md
20:40
Ucraina a lansat o serie de atacuri coordonate asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată. Ținte au fost portul maritim din Krasnodar - VIDEO # ProTV.md
20:30
Rusia mai pierde o tenismenă. Jucătoarea de pe locul 51 în lume, Anastasia Potapova, a ales să reprezinte Austria - VIDEO # ProTV.md
20:20
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții - plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
20:10
20:10
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii # ProTV.md
20:00
Selecționata feminină a Germaniei este prima echipă calificată în faza eliminatorie a Campionatului Mondial de handbal - VIDEO # ProTV.md
19:50
După aproape 1300 de meciuri consecutive în care a marcat cel puțin 10 puncte în fiecare partidă, baschetbalistul LeBron James a adunat doar 8 puncte - VIDEO # ProTV.md
19:40
Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite: un document care schimbă accentul politicii americane în ceea ce privește războiul din Ucraina - VIDEO # ProTV.md
19:30
Patru elevi ai unui colegiu din capitală, plasați în arest pentru 30 de zile după ce au fost prinși că vindeau hașiș în instituțiile de învățământ. Detaliile poliției - VIDEO # ProTV.md
