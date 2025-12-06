Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025
ProTV.md, 6 decembrie 2025 02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 2 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025
Acum 6 ore
22:50
Inaugurarea Târgului de Crăciun și a sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău
22:20
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii - VIDEO # ProTV.md
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii - VIDEO
22:20
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei - VIDEO
22:20
România a aflat cu cine va juca la Mondial, dacă trece de baraj! Mai multă șansă nu s-ar fi putut # ProTV.md
România a aflat cu cine va juca la Mondial, dacă trece de baraj! Mai multă șansă nu s-ar fi putut
22:10
Deținătoarea Cupei Italiei, Bologna, continuă cursa de apărare a trofeului. Elevii lui Vincenzo Italiano au ajuns în sferturi - VIDEO # ProTV.md
Deținătoarea Cupei Italiei, Bologna, continuă cursa de apărare a trofeului. Elevii lui Vincenzo Italiano au ajuns în sferturi - VIDEO
22:10
Manchester United rămâne cu o singură victorie în ultimele cinci etape din campionatul Angliei - VIDEO # ProTV.md
Manchester United rămâne cu o singură victorie în ultimele cinci etape din campionatul Angliei - VIDEO
22:00
A ieșit din închisoare în luna mai, poartă o brățară electronică la picior, dar este aproape să devină campion într-o ligă inferioară din Brazilia - VIDEO # ProTV.md
A ieșit din închisoare în luna mai, poartă o brățară electronică la picior, dar este aproape să devină campion într-o ligă inferioară din Brazilia - VIDEO
21:40
Atacantul naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi a fost decisiv pentru echipa sa în Cupa României. Fostul jucător de la PSG a marcat gol - VIDEO # ProTV.md
Atacantul naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi a fost decisiv pentru echipa sa în Cupa României. Fostul jucător de la PSG a marcat gol - VIDEO
Acum 8 ore
21:30
În această noapte, prin casele oamenilor e forfotă mare. Toți copiii, care au fost cuminți, îl așteaptă pe Moș Nicolae. Ce spun tradițiile - VIDEO # ProTV.md
În această noapte, prin casele oamenilor e forfotă mare. Toți copiii, care au fost cuminți, îl așteaptă pe Moș Nicolae. Ce spun tradițiile - VIDEO
21:30
Scene spectaculoase, surprinse de o cameră de supraveghere, în Oradea. O mașină a trecut, parcă în zbor, deasupra unui sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție - VIDEO # ProTV.md
Scene spectaculoase, surprinse de o cameră de supraveghere, în Oradea. O mașină a trecut, parcă în zbor, deasupra unui sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție - VIDEO
21:20
Sute de oameni au participat la inaugurarea bradului de Crăciun din centrul capitalei. Cei prezenți au avut parte de cântece, colinde, iar copiii, de surprize - VIDEO # ProTV.md
Sute de oameni au participat la inaugurarea bradului de Crăciun din centrul capitalei. Cei prezenți au avut parte de cântece, colinde, iar copiii, de surprize - VIDEO
21:20
Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner performant de ultimă generație destinat controlului mijloacelor de transport. Echipamentul va fluidiza traficul transportului de mărfuri și va reduce riscul de contrabandă - VIDEO # ProTV.md
Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner performant de ultimă generație destinat controlului mijloacelor de transport. Echipamentul va fluidiza traficul transportului de mărfuri și va reduce riscul de contrabandă - VIDEO
20:40
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile
20:40
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei # ProTV.md
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei
20:40
Ucraina a lansat o serie de atacuri coordonate asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată. Ținte au fost portul maritim din Krasnodar - VIDEO # ProTV.md
Ucraina a lansat o serie de atacuri coordonate asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată. Ținte au fost portul maritim din Krasnodar - VIDEO
20:30
Rusia mai pierde o tenismenă. Jucătoarea de pe locul 51 în lume, Anastasia Potapova, a ales să reprezinte Austria - VIDEO # ProTV.md
Rusia mai pierde o tenismenă. Jucătoarea de pe locul 51 în lume, Anastasia Potapova, a ales să reprezinte Austria - VIDEO
20:20
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții - plasați în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții - plasați în arest pentru 30 de zile
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025
20:10
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii # ProTV.md
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii
20:00
Selecționata feminină a Germaniei este prima echipă calificată în faza eliminatorie a Campionatului Mondial de handbal - VIDEO # ProTV.md
Selecționata feminină a Germaniei este prima echipă calificată în faza eliminatorie a Campionatului Mondial de handbal - VIDEO
19:50
După aproape 1300 de meciuri consecutive în care a marcat cel puțin 10 puncte în fiecare partidă, baschetbalistul LeBron James a adunat doar 8 puncte - VIDEO # ProTV.md
După aproape 1300 de meciuri consecutive în care a marcat cel puțin 10 puncte în fiecare partidă, baschetbalistul LeBron James a adunat doar 8 puncte - VIDEO
19:40
Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite: un document care schimbă accentul politicii americane în ceea ce privește războiul din Ucraina - VIDEO # ProTV.md
Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite: un document care schimbă accentul politicii americane în ceea ce privește războiul din Ucraina - VIDEO
Acum 12 ore
19:30
Patru elevi ai unui colegiu din capitală, plasați în arest pentru 30 de zile după ce au fost prinși că vindeau hașiș în instituțiile de învățământ. Detaliile poliției - VIDEO # ProTV.md
Patru elevi ai unui colegiu din capitală, plasați în arest pentru 30 de zile după ce au fost prinși că vindeau hașiș în instituțiile de învățământ. Detaliile poliției - VIDEO
19:20
ACUM are loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026
19:10
Republica Moldova și Ucraina ar putea să nu meargă la pachet spre aderarea la Uniunea Europeană, iar țara noastră trebuie să înceapă negocierile pe trei capitole. Ce declarații a făcut Siegfried Mureșan - VIDEO # ProTV.md
Republica Moldova și Ucraina ar putea să nu meargă la pachet spre aderarea la Uniunea Europeană, iar țara noastră trebuie să înceapă negocierile pe trei capitole. Ce declarații a făcut Siegfried Mureșan - VIDEO
19:00
Militarii francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau o bază strategică pentru apărarea Europei # ProTV.md
Militarii francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau o bază strategică pentru apărarea Europei
18:50
Cearta din Consiliul Municipal Chișinău nu se mai termină, iar bugetul încă n-a fost aprobat. Consilierii de la PAS îl acuză pe Ion Ceban de haos, iar în replică acesta i-a numit mincinoși - VIDEO # ProTV.md
Cearta din Consiliul Municipal Chișinău nu se mai termină, iar bugetul încă n-a fost aprobat. Consilierii de la PAS îl acuză pe Ion Ceban de haos, iar în replică acesta i-a numit mincinoși - VIDEO
18:30
Campioana Liverpool se încurcă din nou acasă și e tot mai departe de apărarea trofeului - VIDEO # ProTV.md
Campioana Liverpool se încurcă din nou acasă și e tot mai departe de apărarea trofeului - VIDEO
18:20
MAE a emis o alertă de călătorie în Grecia și îndeamnă moldovenii să nu meargă acolo. Țara - cuprinsă de proteste ale fermierilor eleni - VIDEO # ProTV.md
MAE a emis o alertă de călătorie în Grecia și îndeamnă moldovenii să nu meargă acolo. Țara - cuprinsă de proteste ale fermierilor eleni - VIDEO
17:50
Peste 8 milioane de lei investiți până acum în înverzirea cartierului Satul German
17:50
Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei. Clădirea, aproape de locuința liderului cecen - VIDEO # ProTV.md
Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei. Clădirea, aproape de locuința liderului cecen - VIDEO
17:30
Sesizarea unui procuror cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale fostului procuror general interimar, Dumitru Robu - examinată de CSP: Va fi cercetat disciplinar # ProTV.md
Sesizarea unui procuror cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale fostului procuror general interimar, Dumitru Robu - examinată de CSP: Va fi cercetat disciplinar
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.12.2025
16:50
LIVE. Inaugurarea Târgului de Crăciun și a sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău
16:40
Cearta din CMC nu se mai termină: Consilierii de la PAS îl acuză pe Ion Ceban de haos, iar în replică acesta i-a numit mincinoși # ProTV.md
Cearta din CMC nu se mai termină: Consilierii de la PAS îl acuză pe Ion Ceban de haos, iar în replică acesta i-a numit mincinoși
16:40
Reuters: SUA au stabilit 2027 ca termen limită pentru ca Europa să preia controlul propriei apărări în cadrul NATO # ProTV.md
Reuters: SUA au stabilit 2027 ca termen limită pentru ca Europa să preia controlul propriei apărări în cadrul NATO
16:20
Procedurile de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale - finalizate. Anunțul MAE # ProTV.md
Procedurile de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale - finalizate. Anunțul MAE
16:00
Țara din Europa care oferă 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate
15:40
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără întreruperi petrol” Indiei. Cum l-a descris Narendra Modi pe liderul rus # ProTV.md
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără întreruperi petrol” Indiei. Cum l-a descris Narendra Modi pe liderul rus
15:40
Peste 5 milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor la Direcția Locativ-Comunală Chișinău, în urma cărora au fost reținute șapte persoane - FOTO # ProTV.md
Peste 5 milioane de lei - ridicate în urma perchezițiilor la Direcția Locativ-Comunală Chișinău, în urma cărora au fost reținute șapte persoane - FOTO
15:20
Securitatea Moldovei, războiul din Ucraina și consolidarea relațiilor moldo-americane - principalele subiecte abordate de Igor Grosu și Mihai Popșoi cu oficialii americani - FOTO # ProTV.md
Securitatea Moldovei, războiul din Ucraina și consolidarea relațiilor moldo-americane - principalele subiecte abordate de Igor Grosu și Mihai Popșoi cu oficialii americani - FOTO
15:20
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut # ProTV.md
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
15:00
Un moldovean - prins a doua oară că încerca să treacă ilegal frontiera moldo-română. Cum a vrut să intre acesta în România # ProTV.md
Un moldovean - prins a doua oară că încerca să treacă ilegal frontiera moldo-română. Cum a vrut să intre acesta în România
Acum 24 ore
14:20
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm” # ProTV.md
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”
14:20
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:10
Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume # ProTV.md
Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume
13:40
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre blocarea traficului din cauza protestelor # ProTV.md
Alertă de călătorie în Grecia. Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă atenționează moldovenii despre blocarea traficului din cauza protestelor
13:40
Scandalul cu diplome false de la USMF. Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Pun mâna în foc că nu sunt false” # ProTV.md
Scandalul cu diplome false de la USMF. Ministrul Sănătății, Emil Ceban: „Pun mâna în foc că nu sunt false”
13:30
SUA permit derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie # ProTV.md
SUA permit derularea de tranzacții cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.