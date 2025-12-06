România s-a distrat cu Senegal, scor 37-17, și rămâne în obiectiv la Campionatul Mondial! Ce urmează

ProTV.md, 6 decembrie 2025 11:30

România s-a distrat cu Senegal, scor 37-17, și rămâne în obiectiv la Campionatul Mondial! Ce urmează

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
11:50
Lando Norris, îngrijorat înaintea calificărilor de la Abu Dhabi: „Nu avem motive să zâmbim" ProTV.md
Lando Norris, îngrijorat înaintea calificărilor de la Abu Dhabi: „Nu avem motive să zâmbim"
11:50
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat ProTV.md
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat
Acum 15 minute
11:40
3 coincidențe incredibile după tragerea la sorți pentru CM! Se repetă istoria pentru o mare forță? ProTV.md
3 coincidențe incredibile după tragerea la sorți pentru CM! Se repetă istoria pentru o mare forță?
Acum 30 minute
11:30
România s-a distrat cu Senegal, scor 37-17, și rămâne în obiectiv la Campionatul Mondial! Ce urmează ProTV.md
România s-a distrat cu Senegal, scor 37-17, și rămâne în obiectiv la Campionatul Mondial! Ce urmează
Acum o oră
11:20
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: Washingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei ProTV.md
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: Washingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei
Acum 2 ore
10:40
O mașină a luat foc pe o stradă din capitală. Momentul în care automobilul arde ca o torță - surprins de martori - VIDEO ProTV.md
O mașină a luat foc pe o stradă din capitală. Momentul în care automobilul arde ca o torță - surprins de martori - VIDEO
10:20
Noi ciocniri la granița dintre Pakistan și Afganistan. Islamabadul: „Forțele armate au dat un răspuns imediat, adecvat și intens” ProTV.md
Noi ciocniri la granița dintre Pakistan și Afganistan. Islamabadul: „Forțele armate au dat un răspuns imediat, adecvat și intens”
10:20
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump ProTV.md
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump
Acum 4 ore
09:40
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă ProTV.md
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă
09:10
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul ProTV.md
Un polițist de frontieră - împușcat cu arma din dotare, la Lopatnic. IGPF vine cu detalii și anunță cum s-a întâmplat totul
09:00
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață, ar fi fost reținut. De ce este acuzat ProTV.md
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață, ar fi fost reținut. De ce este acuzat
09:00
Trei persoane au fost rănite în atacul cu rachete și drone asupra Kievului. Forțele ruse au lansat zeci de drone ProTV.md
Trei persoane au fost rănite în atacul cu rachete și drone asupra Kievului. Forțele ruse au lansat zeci de drone
08:50
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață, a fost reținut. De ce este acuzat ProTV.md
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri din Chișinău, Vlad Musteață, a fost reținut. De ce este acuzat
08:40
A murit unul dintre cei mai mari arhitecți ai lumii, creatorul Muzeului Guggenheim și al Fundației Louis Vuitton. Frank Gehry avea 96 de ani ProTV.md
A murit unul dintre cei mai mari arhitecți ai lumii, creatorul Muzeului Guggenheim și al Fundației Louis Vuitton. Frank Gehry avea 96 de ani
08:30
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas ProTV.md
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
08:20
Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU. „Refacerea completă este esențială” ProTV.md
Scutul de protecție de la Cernobîl a fost avariat de o lovitură cu dronă, potrivit agenției nucleare a ONU. „Refacerea completă este esențială”
08:10
Cer noros cu maxime de până la 8 grade în sudul țării. Prognoza meteo ProTV.md
Cer noros cu maxime de până la 8 grade în sudul țării. Prognoza meteo
Acum 12 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025
Acum 24 ore
22:50
Inaugurarea Târgului de Crăciun și a sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău ProTV.md
Inaugurarea Târgului de Crăciun și a sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău
22:20
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii - VIDEO ProTV.md
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii - VIDEO
22:20
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei - VIDEO ProTV.md
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei - VIDEO
22:20
România a aflat cu cine va juca la Mondial, dacă trece de baraj! Mai multă șansă nu s-ar fi putut ProTV.md
România a aflat cu cine va juca la Mondial, dacă trece de baraj! Mai multă șansă nu s-ar fi putut
22:10
Deținătoarea Cupei Italiei, Bologna, continuă cursa de apărare a trofeului. Elevii lui Vincenzo Italiano au ajuns în sferturi - VIDEO ProTV.md
Deținătoarea Cupei Italiei, Bologna, continuă cursa de apărare a trofeului. Elevii lui Vincenzo Italiano au ajuns în sferturi - VIDEO
22:10
Manchester United rămâne cu o singură victorie în ultimele cinci etape din campionatul Angliei - VIDEO ProTV.md
Manchester United rămâne cu o singură victorie în ultimele cinci etape din campionatul Angliei - VIDEO
22:00
A ieșit din închisoare în luna mai, poartă o brățară electronică la picior, dar este aproape să devină campion într-o ligă inferioară din Brazilia - VIDEO ProTV.md
A ieșit din închisoare în luna mai, poartă o brățară electronică la picior, dar este aproape să devină campion într-o ligă inferioară din Brazilia - VIDEO
21:40
Atacantul naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi a fost decisiv pentru echipa sa în Cupa României. Fostul jucător de la PSG a marcat gol - VIDEO ProTV.md
Atacantul naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi a fost decisiv pentru echipa sa în Cupa României. Fostul jucător de la PSG a marcat gol - VIDEO
21:30
În această noapte, prin casele oamenilor e forfotă mare. Toți copiii, care au fost cuminți, îl așteaptă pe Moș Nicolae. Ce spun tradițiile - VIDEO ProTV.md
În această noapte, prin casele oamenilor e forfotă mare. Toți copiii, care au fost cuminți, îl așteaptă pe Moș Nicolae. Ce spun tradițiile - VIDEO
21:30
Scene spectaculoase, surprinse de o cameră de supraveghere, în Oradea. O mașină a trecut, parcă în zbor, deasupra unui sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție - VIDEO ProTV.md
Scene spectaculoase, surprinse de o cameră de supraveghere, în Oradea. O mașină a trecut, parcă în zbor, deasupra unui sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție - VIDEO
21:20
Sute de oameni au participat la inaugurarea bradului de Crăciun din centrul capitalei. Cei prezenți au avut parte de cântece, colinde, iar copiii, de surprize - VIDEO ProTV.md
Sute de oameni au participat la inaugurarea bradului de Crăciun din centrul capitalei. Cei prezenți au avut parte de cântece, colinde, iar copiii, de surprize - VIDEO
21:20
Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner performant de ultimă generație destinat controlului mijloacelor de transport. Echipamentul va fluidiza traficul transportului de mărfuri și va reduce riscul de contrabandă - VIDEO ProTV.md
Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner performant de ultimă generație destinat controlului mijloacelor de transport. Echipamentul va fluidiza traficul transportului de mărfuri și va reduce riscul de contrabandă - VIDEO
20:40
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile ProTV.md
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții, Efros Vasile - plasați în arest pentru 30 de zile
20:40
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei ProTV.md
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov într-un dosar de abuz de putere și delapidare în proporții de peste 46 de milioane de lei
20:40
Ucraina a lansat o serie de atacuri coordonate asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată. Ținte au fost portul maritim din Krasnodar - VIDEO ProTV.md
Ucraina a lansat o serie de atacuri coordonate asupra unor obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată. Ținte au fost portul maritim din Krasnodar - VIDEO
20:30
Rusia mai pierde o tenismenă. Jucătoarea de pe locul 51 în lume, Anastasia Potapova, a ales să reprezinte Austria - VIDEO ProTV.md
Rusia mai pierde o tenismenă. Jucătoarea de pe locul 51 în lume, Anastasia Potapova, a ales să reprezinte Austria - VIDEO
20:20
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții - plasați în arest pentru 30 de zile ProTV.md
Șeful Direcției Locativ-Comunale, Ion Burdiumov și șeful unei secții - plasați în arest pentru 30 de zile
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.12.2025
20:10
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii ProTV.md
Peste 5 milioane de lei, ridicate de CNA după perchezițiile la Direcția Locativ Comunală din capitală. Ce spun procurorii
20:00
Selecționata feminină a Germaniei este prima echipă calificată în faza eliminatorie a Campionatului Mondial de handbal - VIDEO ProTV.md
Selecționata feminină a Germaniei este prima echipă calificată în faza eliminatorie a Campionatului Mondial de handbal - VIDEO
19:50
După aproape 1300 de meciuri consecutive în care a marcat cel puțin 10 puncte în fiecare partidă, baschetbalistul LeBron James a adunat doar 8 puncte - VIDEO ProTV.md
După aproape 1300 de meciuri consecutive în care a marcat cel puțin 10 puncte în fiecare partidă, baschetbalistul LeBron James a adunat doar 8 puncte - VIDEO
19:40
Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite: un document care schimbă accentul politicii americane în ceea ce privește războiul din Ucraina - VIDEO ProTV.md
Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite: un document care schimbă accentul politicii americane în ceea ce privește războiul din Ucraina - VIDEO
19:30
Patru elevi ai unui colegiu din capitală, plasați în arest pentru 30 de zile după ce au fost prinși că vindeau hașiș în instituțiile de învățământ. Detaliile poliției - VIDEO ProTV.md
Patru elevi ai unui colegiu din capitală, plasați în arest pentru 30 de zile după ce au fost prinși că vindeau hașiș în instituțiile de învățământ. Detaliile poliției - VIDEO
19:20
ACUM are loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026 ProTV.md
ACUM are loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026
19:10
Republica Moldova și Ucraina ar putea să nu meargă la pachet spre aderarea la Uniunea Europeană, iar țara noastră trebuie să înceapă negocierile pe trei capitole. Ce declarații a făcut Siegfried Mureșan - VIDEO ProTV.md
Republica Moldova și Ucraina ar putea să nu meargă la pachet spre aderarea la Uniunea Europeană, iar țara noastră trebuie să înceapă negocierile pe trei capitole. Ce declarații a făcut Siegfried Mureșan - VIDEO
19:00
Militarii francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau o bază strategică pentru apărarea Europei ProTV.md
Militarii francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau o bază strategică pentru apărarea Europei
18:50
Cearta din Consiliul Municipal Chișinău nu se mai termină, iar bugetul încă n-a fost aprobat. Consilierii de la PAS îl acuză pe Ion Ceban de haos, iar în replică acesta i-a numit mincinoși - VIDEO ProTV.md
Cearta din Consiliul Municipal Chișinău nu se mai termină, iar bugetul încă n-a fost aprobat. Consilierii de la PAS îl acuză pe Ion Ceban de haos, iar în replică acesta i-a numit mincinoși - VIDEO
18:30
Campioana Liverpool se încurcă din nou acasă și e tot mai departe de apărarea trofeului - VIDEO ProTV.md
Campioana Liverpool se încurcă din nou acasă și e tot mai departe de apărarea trofeului - VIDEO
18:20
MAE a emis o alertă de călătorie în Grecia și îndeamnă moldovenii să nu meargă acolo. Țara - cuprinsă de proteste ale fermierilor eleni - VIDEO ProTV.md
MAE a emis o alertă de călătorie în Grecia și îndeamnă moldovenii să nu meargă acolo. Țara - cuprinsă de proteste ale fermierilor eleni - VIDEO
17:50
Peste 8 milioane de lei investiți până acum în înverzirea cartierului Satul German ProTV.md
Peste 8 milioane de lei investiți până acum în înverzirea cartierului Satul German
17:50
Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei. Clădirea, aproape de locuința liderului cecen - VIDEO ProTV.md
Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei. Clădirea, aproape de locuința liderului cecen - VIDEO
17:30
Sesizarea unui procuror cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale fostului procuror general interimar, Dumitru Robu - examinată de CSP: Va fi cercetat disciplinar ProTV.md
Sesizarea unui procuror cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale fostului procuror general interimar, Dumitru Robu - examinată de CSP: Va fi cercetat disciplinar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.