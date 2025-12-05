Virgiliu Postolachi, fotbalist din R. Moldova, a marcat golul egalizator pentru U Cluj

22:00

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a declarat recent, la numirea în funție, un venit de aproape 1,2 milioane de lei obținuți din salariul de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” (USMF), spune că, de fapt, remunerarea sa lunară pentru funcția de rector a fost mai mică. Potrivit lui, în declarația de avere, suma prezentată se referă atât la salariul de rector, cât și la banii obținuți din activitatea de cercetare și mentorat. El a făcut aceste declarații în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.