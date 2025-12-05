Teren de joacă și spații interioare modernizate la Grădinița nr. 53 din Chișinău

11:20

Primăria Chișinău a înmânat miercuri, într-un cadru oficial, certificatele de grant în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranți”. Inițiativa oferă suport financiar, mentorat și instruire pentru tinerii care vor să lanseze o afacere, dar și pentru persoanele revenite din străinătate, ajutându-le să se reintegreze profesional în Republica Moldova și să transforme experiența acumulată peste hotare într-o sursă de dezvoltare locală. Programul contribuie la crearea de afaceri n...