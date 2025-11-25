Briefing de presă!

Primăria Municipiului Chișinău, 25 noiembrie 2025 12:00

Briefing de presă cu privire la proiectul de decizie...

Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău

Acum 30 minute
12:00
Acum 4 ore
09:40
Gala Voluntarilor, ediția 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău amintește că, perioada de înregistrare pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor se apropie de final. &Ici...
Acum 24 ore
15:30
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Marți, 25 noiembrie 2025, ora 13:00, va avea loc continuarea ședințe...
15:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 24 noiembrie 202...
14:10
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 17 – 23 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Ieri
12:10
Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, pe 17 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
11:50
Securizarea accesului în clădirea abandonată a fostului Hotel Național Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
10:40
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 noiembrie 2025 (continuare din 21.11.2025) Primăria Municipiului Chișinău
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Evoluția lucrărilor în cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Au...
16:50
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Luni, 24 noiembrie 2025, ora 10:00, va avea loc continuarea ședinței...
16:10
Conferința literară „Reflecții asupra lecturii”, ce marchează încheierea ediției a XXII-a a programului de lectură „Chișinăul citește” Primăria Municipiului Chișinău
Prim...
12:30
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 noiembrie 2025...
10:20
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 22 – 23 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Târg de caritate „EcoLocal SOCIAL” în Chișinău, pe 25 octombrie 2025, cu produse ecologice și handmade Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 13:00, în scuarul Centrului de ...
09:50
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în incinta Casei de Culutră a USM, în weekendul: 22-23 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii din capitală la o ...
09:20
Finalizarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Centrului municipal de Instruire pentru Copiii și Adolescenții ce necesită condiții speciale de educație Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău anunță finalizarea lucrărilor...
08:40
Ultima zi pentru depunerea dosarelor la concursul Premiul Municipal pentru Tineret, ediția 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău amintește tinerilor că astăzi...
20 noiembrie 2025
17:50
Reprezentanții Primăriei Chișinău au depus flori în memoria lui Ilie Ilașcu Primăria Municipiului Chișinău
Reprezentanții Primăriei Chișinău, în fru...
17:10
Primarul General, Ion Ceban, a discutat despre evoluția procesului de lucru asupra noului Plan Urbanistic General al municipiului Chișinău cu actorii implicați Primăria Municipiului Chișinău
Planul Urbanistic General al municipiului Chiși...
15:50
Licitații pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău, pe 5 și pe 19 decembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 5 dece...
13:40
Centrul Social „Renașterea” oferă servicii esențiale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA Primăria Municipiului Chișinău
Centrul Social „Renașterea”, aflat ...
13:40
Suspendarea traficului rutier pe anumite străzi din capitală Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 2...
11:30
Reabilitarea acoperișului clădirii Gimnaziului „Steliana Grama” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:20
Drapelele de pe clădirea Primăriei au fost arborate în bernă, în memoria lui Ilie Ilașcu, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost a...
19 noiembrie 2025
16:10
SA „Apă-Canal Chișinău” a făcut public raportul de activitate pentru perioada 2022-2025 Primăria Municipiului Chișinău
S.A. „Apă-Canal Chișinău” a făcut public raportul de activitate pentru perioada 2022–2025. Viceprimarul Capitalei, Irina Gutnic...
15:30
Viceprimarul Angela Cutasevici a participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul proiectului internațional „Cities and Region for All” Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a pa...
13:50
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
12:20
Reabilitarea curților de bloc din sectoarele capitalei Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
08:50
Discuții dintre Primarul General și conducerea Poliției Capitalei, pe subiectul controlului și prevenirii consumului de droguri Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut discuții cu...
08:20
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo Primăria Municipiului Chișinău
În contextul emiterii Codului Galben de s...
18 noiembrie 2025
16:10
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău vin cu multe evenimente pentru locuitorii și oaspeții capitalei Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
15:40
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de condiții complicate ale vremii Primăria Municipiului Chișinău
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 19 noi...
15:20
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 21 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Vineri, 21 noiembrie 2025, ora 12:00, se convoacă ședința extraordin...
13:30
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a decis alocarea surselor financiare necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel NAȚIONAL Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a convocat marți șed...
11:30
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău anunță ...
10:30
Conferință municipală dedicată proiectelor educaționale civice și sustenabile Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău invită cadr...
10:20
Problema consumului și distribuirii substanțelor interzise către minori se află pe agenda de lucru a autorităților municipale Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban a declarat luni, &i...
09:50
Acțiune de salubrizare cu participarea beneficiarilor Centrului de Tineret Botanica Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău, împreună cu beneficiar...
17 noiembrie 2025
16:40
Municipalitatea examinează posibilitatea amenajării unui gard de protecție în jurul imobilului fostului hotel „Național” Primăria Municipiului Chișinău
APL Chișinău examinează posibilitatea amenajări...
12:00
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 10 – 16 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 17 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 17 noiembrie 20...
15 noiembrie 2025
15:20
Raport de activitate a Primăriei Municpiului Chișinău, la jumătatea celui de-al doilea mandat al Primarului General, Ion Ceban Primăria Municipiului Chișinău
Sâmbătă, 15 noiembrie, curent, a avut loc prezentarea...
14 noiembrie 2025
16:30
Seniorii din capitală sunt invitați la o nouă ediție a spectacolelor muzicale de weekend din cadrul Proiectului „Dialog între generații” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
16:00
O delegație a Primăriei Chișinău participă la Expoziția Internațională de Turism Philoxenia 2025 Primăria Municipiului Chișinău
O delegație a Primăriei Chișinău participă, &ic...
14:40
Servicii moderne de canalizare și epurare pentru sute de gospodării, instituții publice și agenți economici din Colonița Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediu...
11:50
Suspendarea traficului rutier pe strada Serghei Lazo, sectorul Buiucani Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbă...
10:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 15 – 16 noiembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
13 noiembrie 2025
17:50
Inaugurarea unui teren sportiv la Grădinița de copii nr. 8 din Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău a amenajat un teren sportiv mo...
15:10
Primăria Chișinău și comunitățile de tineri – împreună pentru un oraș mai curat Primăria Municipiului Chișinău
Campania de salubrizare de toamnă, inițiată de ...
15:10
Maratonul Prieteniei la Chișinău, ediția a V-ea Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău anunță c...
