IP Liceul Teoretic „Hyperion” la 45 de ani de activitate
Primăria Municipiului Chișinău, 1 decembrie 2025 09:20
IP Liceul Teoretic „H...
Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău
Acum 30 minute
09:20
IP Liceul Teoretic „H...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
APL Chișinău se alătură proiectului european de turism durabil SUSDEST-NET # Primăria Municipiului Chișinău
La data de 18 iunie 2025, Consiliul Municipal Chișinău a aprob...
16:00
Flash-mob dedicat promovării incluziunii persoanelor cu dezabilități # Primăria Municipiului Chișinău
Asociația „Motivație”, cu sprijinul...
15:20
Municipiul Chișinău a participat la proiectul internațional „Tomorrow Together” # Primăria Municipiului Chișinău
Municipiul Chișinău a participat la proiectul internațional „Tomorrow Together”, implementat în colaborare cu Primăria orașului R...
14:40
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 03 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Miercuri, 03 decembrie 2025, ora 10:00, se convoacă ședința extraord...
11:40
Discuții publice asupra noului Regulament al licitațiilor pentru comerțul ambulant în Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că vineri...
10:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 29 – 30 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
09:40
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în weekendul 29-30 noiembrie 2025, în incinta Casei de Cultură a USM # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
27 noiembrie 2025
13:30
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a blocului alimentar din cadrul Complexului Educațional „Antonin Ursu” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău anunță finalizarea lucrărilor...
12:10
O delegație din cadrul APL Chișinău a participat la un schimb de experiență la Alba Iulia # Primăria Municipiului Chișinău
O delegație a Primăriei Chișinău a participat l...
26 noiembrie 2025
16:20
Anunț privind discuțiile publice asupra noului Regulament al licitațiilor pentru comerțul ambulant în Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că vineri, 28 noiembri...
11:40
Inaugurarea Târgului de Crăciun din capitală și a sărbătorilor de iarnă 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capi...
11:20
Eveniment de înmânare a certificatelor de grant „STARTUP pentru Tineri și Migranți” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău a înmânat miercuri, într-un cadru oficial, certificatele de grant în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranți”. Inițiativa oferă suport financiar, mentorat și instruire pentru tinerii care vor să lanseze o afacere, dar și pentru persoanele revenite din străinătate, ajutându-le să se reintegreze profesional în Republica Moldova și să transforme experiența acumulată peste hotare într-o sursă de dezvoltare locală. Programul contribuie la crearea de afaceri n...
10:10
În Chișinău se înregistrează o creștere constantă a numărului copiilor de grădiniță și al elevilor # Primăria Municipiului Chișinău
Orașul Chișinău, capitala țării este astăzi singura localitate urb...
25 noiembrie 2025
17:00
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 28 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Vineri, 28 noiembrie 2025, ora 10:00, se convoacă ședința extraordin...
16:50
APL Chișinău se alătură Campaniei internaționale „16 zile de Activism împotriva Violenței pe Bază de Gen” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău se alătură și &i...
15:40
Comercializarea brazilor pe teritoriul orașului Chișinău, în perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că în...
13:40
Astăzi, 25 noiembrie 2025, are loc continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău, începută pe 21.11.2025.Proiecte de decizii: ...
12:00
Briefing de presă cu privire la proiectul de decizie...
09:40
Primăria Municipiului Chișinău amintește că, perioada de înregistrare pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor se apropie de final. &Ici...
24 noiembrie 2025
15:30
Marți, 25 noiembrie 2025, ora 13:00, va avea loc continuarea ședințe...
15:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 24 noiembrie 202...
14:10
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 17 – 23 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
12:10
Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, pe 17 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
11:50
Securizarea accesului în clădirea abandonată a fostului Hotel Național # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
10:40
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 noiembrie 2025 (continuare din 21.11.2025) # Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 noiembrie 2025 (continuare din 21.11.2025)...
21 noiembrie 2025
17:30
Evoluția lucrărilor în cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Au...
16:50
Luni, 24 noiembrie 2025, ora 10:00, va avea loc continuarea ședinței...
16:10
12:30
(Video) Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 noiembrie 2025...
10:20
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 22 – 23 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Târg de caritate „EcoLocal SOCIAL” în Chișinău, pe 25 octombrie 2025, cu produse ecologice și handmade # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 13:00, în scuarul Centrului de ...
09:50
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în incinta Casei de Culutră a USM, în weekendul: 22-23 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii din capitală la o ...
09:20
Finalizarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Centrului municipal de Instruire pentru Copiii și Adolescenții ce necesită condiții speciale de educație # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău anunță finalizarea lucrărilor...
08:40
Ultima zi pentru depunerea dosarelor la concursul Premiul Municipal pentru Tineret, ediția 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău amintește tinerilor că astăzi...
20 noiembrie 2025
17:50
Reprezentanții Primăriei Chișinău au depus flori în memoria lui Ilie Ilașcu # Primăria Municipiului Chișinău
Reprezentanții Primăriei Chișinău, în fru...
17:10
Primarul General, Ion Ceban, a discutat despre evoluția procesului de lucru asupra noului Plan Urbanistic General al municipiului Chișinău cu actorii implicați # Primăria Municipiului Chișinău
Planul Urbanistic General al municipiului Chiși...
15:50
Licitații pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău, pe 5 și pe 19 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 5 dece...
13:40
Centrul Social „Renașterea” oferă servicii esențiale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA # Primăria Municipiului Chișinău
Centrul Social „Renașterea”, aflat ...
13:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 2...
11:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:20
Drapelele de pe clădirea Primăriei au fost arborate în bernă, în memoria lui Ilie Ilașcu, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost a...
19 noiembrie 2025
16:10
SA „Apă-Canal Chișinău” a făcut public raportul de activitate pentru perioada 2022-2025 # Primăria Municipiului Chișinău
S.A. „Apă-Canal Chișinău” a făcut public raportul de activitate pentru perioada 2022–2025. Viceprimarul Capitalei, Irina Gutnic...
15:30
Viceprimarul Angela Cutasevici a participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul proiectului internațional „Cities and Region for All” # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a pa...
13:50
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
12:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
08:50
Discuții dintre Primarul General și conducerea Poliției Capitalei, pe subiectul controlului și prevenirii consumului de droguri # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut discuții cu...
08:20
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul emiterii Codului Galben de s...
18 noiembrie 2025
16:10
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău vin cu multe evenimente pentru locuitorii și oaspeții capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
15:40
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de condiții complicate ale vremii # Primăria Municipiului Chișinău
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 19 noi...
