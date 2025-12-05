Temperaturi scăzute și nori deasupra Republicii Moldova - 6 decembrie 2025
Ziarul National, 5 decembrie 2025 21:15
6 decembrie 2025 va aduce o răcire semnificativă față de ziua precedentă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Diferențe de temperatură de p...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
21:15
6 decembrie 2025 va aduce o răcire semnificativă față de ziua precedentă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Diferențe de temperatură de p...
Acum 4 ore
18:15
MAIA ia măsuri ferme împotriva abuzului termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” creează tot mai mari probleme pe piață. Consumatorii sunt fr...
18:15
Moldova lansează o strategie inovatoare pentru creșterea exporturilor de struguri: investiții masive și adaptare climatică în prim-plan # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare...
Acum 6 ore
17:15
Un general american asigură că securitatea Europei nu este amenințată de reducerea trupelor SUA pe continent # Ziarul National
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich. El este comandantu...
17:15
Moldova face pași importanți în integrarea europeană a infrastructurii de transport # Ziarul National
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la cea de-a noua reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), un ...
16:15
SUA cere Europei să-și asume apărarea până în 2027: Risc de retragere din coordonarea NATO dacă nu se îndeplinește termenul # Ziarul National
Statele Unite și-au propus ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO. Această solicitare a fost t...
Acum 8 ore
14:15
VIDEO // Cartierul „Satul German”, MODEL în ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi. Dezvoltatorul a investit toamna această peste 8 000 000 de lei, pentru ca locuitorii să aibă parte de un ecosistem armonios și UNIC în R. Moldova # Ziarul National
Cartierul „Satul German” a încheiat recent campania de înverzire din această toamnă și anunță că, până în prezent, a investit peste 8 000 000...
14:00
Trump își anunță planurile pentru o Americă dominantă în emisfera vestică, cu critici la adresa Europei și un rol redus pentru Rusia și China # Ziarul National
Noua strategie de securitate națională a fostului președinte Donald Trump, lansată recent de Casa Albă fără mult tam-tam, conține cuvinte aspre la ...
14:00
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării lansează analiza OCDE asupra politicii investiționale în Moldova # Ziarul National
În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut loc lansarea proiectului pentru realizarea unei analize a Politicii Investițio...
14:00
Noua strategie de securitate a SUA: Provocarea europeană și relațiile delicate cu Rusia și NATO # Ziarul National
Noua strategie de securitate a Statelor Unite, lansată recent de Casa Albă, adoptă un ton destul de moderat când vine vorba despre Rusia și conflic...
Acum 12 ore
13:00
Ziua Mondială a Solului: Eforturile Moldovei pentru protejarea resurselor vitale și durabilitatea urbană # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Solului, o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultur...
13:00
Ministrul Energiei detaliază strategia Republicii Moldova pentru alinierea completă la standardele energetice europene # Ziarul National
Astăzi, Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a asistat la ședința Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM...
12:00
„Proimobil” organizează două Tururi Imobiliare EXCLUSIVE în București, dedicate investitorilor. Rezervări și informații suplimentare AICI # Ziarul National
„Proimobil” anunță organizarea a două Tururi Imobiliare Investiționale în București, Zona de Nord, dedicate investitorilor și celor interesați d...
11:45
Sprijin financiar de 1.5 milioane lei pentru elevii și profesorii olimpici, anunțat de Consiliul Central de Coordonare pentru 2026 # Ziarul National
Programul destinat sprijinirii elevilor cu rezultate remarcabile din învățământul general pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul unei ședințe a ...
11:45
5 decembrie 2025, Chișinău - Începând din martie și până la sfârșitul lui noiembrie, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” a finanțat...
11:45
Drone misterioase observate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin declanșează alertă de securitate în Irlanda # Ziarul National
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care preşedintele ucrainean...
11:45
Lansarea analizei OCDE: O nouă perspectivă asupra politicilor investiționale în Moldova # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit prima întâlnire a Grupului de lucru interministerial, cu participarea unor reprezentanț...
11:45
Trei tineri din Chișinău, condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în cantități mari; alți doi, reținuți în arest preventiv. # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recentele sentințe de condamnare pentru trei tineri implicați în trafic de droguri în proporții deosebi...
11:45
Sportiva ucraineană Sofiia Lyskun renunță la titlurile sale după ce se alătură Rusiei din dorința de a progresa # Ziarul National
Federația ucraineană de sărituri în apă a anunțat retragerea titlurilor deținute de sportiva Sofiia Lyskun, după ce aceasta a decis să se alăture R...
10:45
Putin amenință că Rusia va ajunge la granița cu R. Moldova diplomatic sau prin arme. Dictatorul anunță că vrea să cucerească ceea ce rușii numesc „Novorossia” # Ziarul National
În plină negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Di...
10:30
Secretarul de stat Mircea Păscăluță prezintă progresele Moldovei în transporturi la reuniunea de la Bruxelles # Ziarul National
Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a luat parte la întâlnirea Comitetului Director Regional al Comunității Transport...
Acum 24 ore
08:45
♈️ BerbecEnergie de neoprit îți oferă imboldul necesar pentru a depăși provocări neașteptate. Buna dispoziție te ajută să îți îndeplinești sarcini...
Ieri
21:45
Temperaturele în Republica Moldova se vor răci semnificativ în unele regiuni, cu diferențe diurne de peste 5 grade Celsius între ziua prezentă și c...
16:30
Moldelectrica se transformă: Guvernul pregătește reorganizarea operatorului național de energie într-o societate pe acțiuni # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a inițiat un plan de reorganizare a operatorului național al sistemului de transport al energiei electrice. Această ini...
16:30
Chișinăul găzduiește Campionatul European de Kettlebell, reunind sportivi de top din 16 țări # Ziarul National
Republica Moldova este gazda Campionatului OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici), desfășurat între 4 și 7 decembrie 2025 la Arena Chișinău. Ev...
16:30
Vladimir Putin își prezintă bilanțul anual pe 19 decembrie, într-o conferință maratonă cu presa și cetățenii, într-un context tensionat de război și provocări economice # Ziarul National
Bilanțul anual al lui Vladimir Putin, conferința de presă maraton în care acesta răspunde la întrebările jurnaliștilor și cetățenilor, este program...
10:00
Senzori de glicemie periculoși retrași din multiple țări după identificarea unor defecțiuni letale # Ziarul National
O campanie amplă de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în desfășurare în 17 țări, inclusiv Franța și Statele Unite. Aceasta vine...
10:00
Proces de amploare: bărbatul inculpat de omor, furturi și atac armat asupra unui polițist, ajunge în fața instanței # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a încheiat urmărirea penală și a trimis în fața instanței o cauză penală complexă. Aceasta vize...
09:00
Macron caută sprijinul Chinei pentru pacea în Ucraina și echilibrarea relațiilor comerciale cu UE # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să depună eforturi pentru încetarea războiului din Ucraina și...
09:00
♈️ BerbecÎncărcat cu energie pozitivă și determinare, vei primi azi o veste care îți poate aduce o schimbare semnificativă în viața profesională. ...
09:00
Cetățenii ucraineni pregătiți să iasă în stradă împotriva concesiilor inacceptabile către Moscova # Ziarul National
Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni s-au declarat pregătiți să iasă în stradă pentru a manifesta, dacă țara lor este forțată să facă co...
01:00
Autoritățile din Moldova în alertă după ce un bărbat duce acasă o dronă crezând că e o jucărie, în contextul tensiunilor din regiune # Ziarul National
Poliția din Republica Moldova a desfășurat miercuri specialiști în deminarea bombelor într-o comunitate aflată la câțiva kilometri de frontiera cu ...
00:00
Christine Lagarde critică planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, subliniind riscurile legale și financiare ale acestuia # Ziarul National
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat miercuri că propunerea Comisiei Europene de a utiliza activele înghețate al...
3 decembrie 2025
22:00
În data de 04 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce temperaturi mai ridicate comparativ cu ziua anterioară. Valorile termice vor dep...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei, dar Belgia își exprimă îngrijorările # Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat miercuri două opțiuni statelor membre ale UE pentru a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: uti...
19:00
Dezvoltarea regională în Moldova, impulsionată de întâlnirea dintre liderii de raion și Ministerul Infrastructurii # Ziarul National
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională din regiunile Nord, Centru, Sud și...
18:00
Ziua abilității celebrată la cel mai mare centru pediatric de reabilitare din Moldova, unde copii primesc șanse noi de dezvoltare și integrare # Ziarul National
La Centrul republican de reabilitare pentru copii s-a celebrat recent Ziua abilității, un eveniment menit să promoveze potențialul fiecărui copil ș...
18:00
Putin acceptă parțial propunerile SUA privind Ucraina, negocierile continuă la Moscova # Ziarul National
Kremlinul a anunțat miercuri că președintele Vladimir Putin a acceptat anumite propuneri făcute de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina. ...
18:00
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la noi ambasadori ai Chinei și altor șase țări # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a primit astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu...
18:00
Ministerul Educației propune schimbări la Codul Educației pentru un sistem mai incluziv și european # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a propus spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea Codului Educației din Republica Moldova. ...
18:00
Maia Sandu discută parteneriate strategice cu media internațională pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit azi cu Marie-Christine Saragosse, lidera grupului de presă France Médias Monde, și Barbara ...
17:00
Peste 250 de tineri și-au testat inteligența la finala campionatului „Sub cușma lui Guguță” la Palatul Republicii # Ziarul National
Peste 250 de tineri din diverse regiuni ale Republicii Moldova s-au adunat la Palatul Republicii pentru a participa la Finala ediției a VIII-a a Ca...
17:00
UE adoptă o lege anticorupție cu concesii majore, pe fondul unui scandal de corupție la Bruxelles # Ziarul National
Legiuitorii Uniunii Europene au reușit să ajungă la un acord privind prima reglementare la nivel de bloc pentru combaterea corupției. Această reali...
15:00
Regulamentul pentru transportul mărfurilor periculoase din Moldova se aliniază standardelor UE pentru siguranță sporită pe drumuri # Ziarul National
Guvernul a aprobat actualizarea Regulamentului pentru transporturile rutiere de mărfuri periculoase, astfel încât regulile din Republica Moldova să...
15:00
O nouă șansă pentru investitori: Termenul-limită al apelului european pentru Republica Moldova se apropie! # Ziarul National
Primul termen-limită se apropie pentru apelul inițial adresat investitorilor privați, demarat de Comisia Europeană în septembrie 2025. Companiile i...
15:00
Experiența Moldovei în strategiile de specializare inteligentă, discutată la Bruxelles pentru extinderea UE # Ziarul National
Experiența Republicii Moldova în ceea ce privește elaborarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă a fost discutată într-un eve...
13:45
FOTO // Activiști amendați și ABANDONAȚI în prag de iarnă. Șor i-a lăsat de izbeliște pe cei care au dus greul în campaniile electorale, în schimb curatorii se lăfăiesc în LUX # Ziarul National
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor socia...
13:30
Comisia Europeană încurajează investiții strategice în Republica Moldova: Termenul-limită de depunere a proiectelor se apropie rapid # Ziarul National
Primul termen-limită pentru apelul lansat către investitorii privați de Comisia Europeană în septembrie 2025 se apropie cu pași repezi. Companiile ...
13:30
Miercuri, Israelul a anunțat că, în urma unei examinări medico-legale, a stabilit că rămășițele umane predate de Hamas nu aparțin unuia dintre cei ...
13:30
Punctul de trecere de la Rafah va fi deschis în următoarele zile pentru a permite locuitorilor din Gaza să se deplaseze către Egipt, a anunțat mier...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.