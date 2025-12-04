Norii se risipesc pe 05.12.2025
Ziarul National, 4 decembrie 2025 21:45
Temperaturele în Republica Moldova se vor răci semnificativ în unele regiuni, cu diferențe diurne de peste 5 grade Celsius între ziua prezentă și c...
Acum o oră
21:45
Acum 6 ore
16:30
Moldelectrica se transformă: Guvernul pregătește reorganizarea operatorului național de energie într-o societate pe acțiuni # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a inițiat un plan de reorganizare a operatorului național al sistemului de transport al energiei electrice. Această ini...
16:30
Chișinăul găzduiește Campionatul European de Kettlebell, reunind sportivi de top din 16 țări # Ziarul National
Republica Moldova este gazda Campionatului OPEN European de Kettlebell (Haltere Mici), desfășurat între 4 și 7 decembrie 2025 la Arena Chișinău. Ev...
16:30
Vladimir Putin își prezintă bilanțul anual pe 19 decembrie, într-o conferință maratonă cu presa și cetățenii, într-un context tensionat de război și provocări economice # Ziarul National
Bilanțul anual al lui Vladimir Putin, conferința de presă maraton în care acesta răspunde la întrebările jurnaliștilor și cetățenilor, este program...
Acum 12 ore
10:00
Senzori de glicemie periculoși retrași din multiple țări după identificarea unor defecțiuni letale # Ziarul National
O campanie amplă de retragere de pe piață a unor senzori de glicemie este în desfășurare în 17 țări, inclusiv Franța și Statele Unite. Aceasta vine...
10:00
Proces de amploare: bărbatul inculpat de omor, furturi și atac armat asupra unui polițist, ajunge în fața instanței # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a încheiat urmărirea penală și a trimis în fața instanței o cauză penală complexă. Aceasta vize...
Acum 24 ore
09:00
Macron caută sprijinul Chinei pentru pacea în Ucraina și echilibrarea relațiilor comerciale cu UE # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să depună eforturi pentru încetarea războiului din Ucraina și...
09:00
♈️ BerbecÎncărcat cu energie pozitivă și determinare, vei primi azi o veste care îți poate aduce o schimbare semnificativă în viața profesională. ...
09:00
Cetățenii ucraineni pregătiți să iasă în stradă împotriva concesiilor inacceptabile către Moscova # Ziarul National
Mai mult de jumătate dintre cetățenii ucraineni s-au declarat pregătiți să iasă în stradă pentru a manifesta, dacă țara lor este forțată să facă co...
01:00
Autoritățile din Moldova în alertă după ce un bărbat duce acasă o dronă crezând că e o jucărie, în contextul tensiunilor din regiune # Ziarul National
Poliția din Republica Moldova a desfășurat miercuri specialiști în deminarea bombelor într-o comunitate aflată la câțiva kilometri de frontiera cu ...
00:00
Christine Lagarde critică planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, subliniind riscurile legale și financiare ale acestuia # Ziarul National
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat miercuri că propunerea Comisiei Europene de a utiliza activele înghețate al...
Ieri
22:00
În data de 04 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce temperaturi mai ridicate comparativ cu ziua anterioară. Valorile termice vor dep...
19:00
Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei, dar Belgia își exprimă îngrijorările # Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat miercuri două opțiuni statelor membre ale UE pentru a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: uti...
19:00
Dezvoltarea regională în Moldova, impulsionată de întâlnirea dintre liderii de raion și Ministerul Infrastructurii # Ziarul National
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională din regiunile Nord, Centru, Sud și...
18:00
Ziua abilității celebrată la cel mai mare centru pediatric de reabilitare din Moldova, unde copii primesc șanse noi de dezvoltare și integrare # Ziarul National
La Centrul republican de reabilitare pentru copii s-a celebrat recent Ziua abilității, un eveniment menit să promoveze potențialul fiecărui copil ș...
18:00
Putin acceptă parțial propunerile SUA privind Ucraina, negocierile continuă la Moscova # Ziarul National
Kremlinul a anunțat miercuri că președintele Vladimir Putin a acceptat anumite propuneri făcute de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina. ...
18:00
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la noi ambasadori ai Chinei și altor șase țări # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a primit astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu...
18:00
Ministerul Educației propune schimbări la Codul Educației pentru un sistem mai incluziv și european # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a propus spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea Codului Educației din Republica Moldova. ...
18:00
Maia Sandu discută parteneriate strategice cu media internațională pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit azi cu Marie-Christine Saragosse, lidera grupului de presă France Médias Monde, și Barbara ...
17:00
Peste 250 de tineri și-au testat inteligența la finala campionatului „Sub cușma lui Guguță” la Palatul Republicii # Ziarul National
Peste 250 de tineri din diverse regiuni ale Republicii Moldova s-au adunat la Palatul Republicii pentru a participa la Finala ediției a VIII-a a Ca...
17:00
UE adoptă o lege anticorupție cu concesii majore, pe fondul unui scandal de corupție la Bruxelles # Ziarul National
Legiuitorii Uniunii Europene au reușit să ajungă la un acord privind prima reglementare la nivel de bloc pentru combaterea corupției. Această reali...
15:00
Regulamentul pentru transportul mărfurilor periculoase din Moldova se aliniază standardelor UE pentru siguranță sporită pe drumuri # Ziarul National
Guvernul a aprobat actualizarea Regulamentului pentru transporturile rutiere de mărfuri periculoase, astfel încât regulile din Republica Moldova să...
15:00
O nouă șansă pentru investitori: Termenul-limită al apelului european pentru Republica Moldova se apropie! # Ziarul National
Primul termen-limită se apropie pentru apelul inițial adresat investitorilor privați, demarat de Comisia Europeană în septembrie 2025. Companiile i...
15:00
Experiența Moldovei în strategiile de specializare inteligentă, discutată la Bruxelles pentru extinderea UE # Ziarul National
Experiența Republicii Moldova în ceea ce privește elaborarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă a fost discutată într-un eve...
13:45
FOTO // Activiști amendați și ABANDONAȚI în prag de iarnă. Șor i-a lăsat de izbeliște pe cei care au dus greul în campaniile electorale, în schimb curatorii se lăfăiesc în LUX # Ziarul National
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor socia...
13:30
Comisia Europeană încurajează investiții strategice în Republica Moldova: Termenul-limită de depunere a proiectelor se apropie rapid # Ziarul National
Primul termen-limită pentru apelul lansat către investitorii privați de Comisia Europeană în septembrie 2025 se apropie cu pași repezi. Companiile ...
13:30
Miercuri, Israelul a anunțat că, în urma unei examinări medico-legale, a stabilit că rămășițele umane predate de Hamas nu aparțin unuia dintre cei ...
13:30
Punctul de trecere de la Rafah va fi deschis în următoarele zile pentru a permite locuitorilor din Gaza să se deplaseze către Egipt, a anunțat mier...
13:30
Întâlnirea dintre Zelenski și delegația lui Trump, care a fost la Moscova, anulată pe fundal de tensiuni diplomatice # Ziarul National
O întâlnire programată să aibă loc la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și o delegație americană, care a vizitat anterior p...
12:30
Guvernul introduce noi standarde de calitate pentru pâine și paste făinoase pentru a spori siguranța alimentelor în Moldova # Ziarul National
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate, incluzând noi categorii de produse. Cabinetul de m...
12:30
Drumuri locale modernizate: 133 de proiecte primesc finanțare prin Programul „Europa este aproape” # Ziarul National
Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată avansurilor programului și noilor inv...
12:30
Elevii din Ceadîr-Lunga beneficiază de un nou laborator digital la Liceul Teoretic „Mihail Ceachir” # Ziarul National
Oportunități semnificative pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate au fost create pentru elevii Liceului Teoretic "Mihail Ceachir" din C...
11:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Influencerul Emilian Crețu, candidat la funcția de PRIMAR al municipiușlui Orhei: „Daja nu mai fac acolo „monacoland”? Dar unde va fi aeroportul din Găgăuzia?” # Ziarul National
Actorul și influencerul Emilian Crețu, căruia Maia Sandu i-ar fi propus să candideze la parlamentarele din 28 septembrie pe lista Partidului Ac...
11:30
Pacienții vor avea acces mai facil la medicamentele și dispozitivele medicale compensate, Guvernul aprobând un set de modificări legate de asigu...
11:30
Sprijin financiar IMPORTANT pentru familiile vulnerabile în sezonul rece 2025-2026 # Ziarul National
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cuprinse între 500 și 1000 de lei. Guvernul a aprobat o ...
11:00
Europa renunță treptat la gazele rusești: Acord istoric până în 2027 pentru independență energetică # Ziarul National
Consiliul European a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru a elimina treptat importurile de gaze naturale din Rusi...
11:00
„Cumpără produse locale și susține economia Moldovei!” - Ministerul Agriculturii lansează noua campanie națională # Ziarul National
3 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, menită să ...
09:45
ULTIMA ORĂ // Ziua și DEMISIA. Un alt PRIMAR al lui Șor renunță la funcție, după ce fugarul și-a abandonat oamenii: „Maia Sandu și PAS a distrus blocul nostru „Pobeda”, dar ne vom întoarce” # Ziarul National
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat astăzi demisia, după ce șeful său, condamnatul Ilan Șor, a declarat că stopează toate...
09:00
Chișinău devine capitala vinului: 63 de crame moldovenești își dispută titlul Grand Gold la Wine of Moldova Contest 2025 # Ziarul National
3 decembrie 2025, Chișinău - Pe parcursul zilelor de 4 și 5 decembrie, Chișinău va găzdui Wine of Moldova Contest 2025, unde cramele din Republica ...
09:00
♈️ BerbecZiua începe cu un impuls energetic care te va împinge să iei inițiative curajoase. Întâlnirile neprevăzute pot aduce oportunități interes...
08:00
Macron încearcă să-l convingă pe Xi să ajute la oprirea conflictului din Ucraina în timpul vizitei sale în China # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron va ajunge la Beijing miercuri. Se așteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez, Xi Jinping, pent...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Putin discută la Kremlin cu Witkoff și Kushner despre planul american pentru Ucraina, în timp ce Zelenski simte optimism în negocieri, iar Trump vede războiul ca o „mlaștină” în 2025 # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin l-a primit marți, la Kremlin, pe emisarul american Steve Witkoff pentru a discuta despre un plan al Statelor Unite ...
21:00
Mâine, Republica Moldova se va bucura de o vreme predominant norată, dar stabilă, cu temperaturi medii în jur de 7-8°C, ușor mai calde decât cele d...
19:45
Întâlnire crucială la Bruxelles: Delegația ucraineană posibilă discuție cu Witkoff și Kushner după negocierile cu Putin # Ziarul National
O delegație ucraineană ar putea să se întâlnească miercuri cu emisarul american Steve Witkoff și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Aceas...
18:45
Premierul Alexandru Munteanu discută cu liderii bisericii despre rolul esențial al unității pentru o societate solidară și prosperă # Ziarul National
Astăzi, premierul Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înal...
18:45
Antreprenorul român Lucian Despoiu devine acționar majoritar al site-ului francez Atlantico, păstrând independența editorială a publicației # Ziarul National
Omul de afaceri Lucian Despoiu din România, expert în campanii digitale, a devenit acționar majoritar al site-ului francez de știri și dezbateri, A...
18:45
30 de elevi devin „Ambasadori ai Incluziunii” în cadrul unui prestigios concurs școlar național # Ziarul National
Câștigătorii celei de-a doua ediții a concursului național „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” - un grup de 30 de elevi și eleve talentați, au fost...
18:45
Valeriu Chiveri și ambasadoarea Franței au discutat despre susținerea reintegrării Republicii Moldova # Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit astăzi cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waa...
18:45
Ministerul Educației și Cercetării lansează dezbateri publice pentru un plan ambițios de promovare a toleranței și memoriei Holocaustului # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a avansat pentru consultare publică noul Plan de acțiuni 2027–2030. Acest plan vizează promovarea memoriei Holoc...
18:45
NATO fără consens pentru aderarea Ucrainei, dar Rutte vede speranța revenirii păcii prin eforturile SUA în Europa # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, reafirmă că nu există, în acest moment, un consens privind aderarea Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică. &...
