Prognoza meteorologică pentru 04.12.2025: Timp mai cald și cer noros

Ziarul National, 3 decembrie 2025 22:00

În data de 04 decembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce temperaturi mai ridicate comparativ cu ziua anterioară. Valorile termice vor dep...

Acum 30 minute
22:00
Acum 4 ore
19:00
Comisia Europeană propune utilizarea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei, dar Belgia își exprimă îngrijorările Ziarul National
Comisia Europeană a prezentat miercuri două opțiuni statelor membre ale UE pentru a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro în următorii doi ani: uti...
19:00
Dezvoltarea regională în Moldova, impulsionată de întâlnirea dintre liderii de raion și Ministerul Infrastructurii Ziarul National
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională din regiunile Nord, Centru, Sud și...
Acum 6 ore
18:00
Ziua abilității celebrată la cel mai mare centru pediatric de reabilitare din Moldova, unde copii primesc șanse noi de dezvoltare și integrare Ziarul National
La Centrul republican de reabilitare pentru copii s-a celebrat recent Ziua abilității, un eveniment menit să promoveze potențialul fiecărui copil ș...
18:00
Putin acceptă parțial propunerile SUA privind Ucraina, negocierile continuă la Moscova Ziarul National
Kremlinul a anunțat miercuri că președintele Vladimir Putin a acceptat anumite propuneri făcute de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina. ...
18:00
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare de la noi ambasadori ai Chinei și altor șase țări Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a primit astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu...
18:00
Ministerul Educației propune schimbări la Codul Educației pentru un sistem mai incluziv și european Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a propus spre consultare publică un proiect de lege pentru modificarea Codului Educației din Republica Moldova. ...
18:00
Maia Sandu discută parteneriate strategice cu media internațională pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit azi cu Marie-Christine Saragosse, lidera grupului de presă France Médias Monde, și Barbara ...
17:00
Peste 250 de tineri și-au testat inteligența la finala campionatului „Sub cușma lui Guguță” la Palatul Republicii Ziarul National
Peste 250 de tineri din diverse regiuni ale Republicii Moldova s-au adunat la Palatul Republicii pentru a participa la Finala ediției a VIII-a a Ca...
17:00
UE adoptă o lege anticorupție cu concesii majore, pe fondul unui scandal de corupție la Bruxelles Ziarul National
Legiuitorii Uniunii Europene au reușit să ajungă la un acord privind prima reglementare la nivel de bloc pentru combaterea corupției. Această reali...
Acum 8 ore
15:00
Regulamentul pentru transportul mărfurilor periculoase din Moldova se aliniază standardelor UE pentru siguranță sporită pe drumuri Ziarul National
Guvernul a aprobat actualizarea Regulamentului pentru transporturile rutiere de mărfuri periculoase, astfel încât regulile din Republica Moldova să...
15:00
O nouă șansă pentru investitori: Termenul-limită al apelului european pentru Republica Moldova se apropie! Ziarul National
Primul termen-limită se apropie pentru apelul inițial adresat investitorilor privați, demarat de Comisia Europeană în septembrie 2025. Companiile i...
15:00
Experiența Moldovei în strategiile de specializare inteligentă, discutată la Bruxelles pentru extinderea UE Ziarul National
Experiența Republicii Moldova în ceea ce privește elaborarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă a fost discutată într-un eve...
Acum 12 ore
13:45
FOTO // Activiști amendați și ABANDONAȚI în prag de iarnă. Șor i-a lăsat de izbeliște pe cei care au dus greul în campaniile electorale, în schimb curatorii se lăfăiesc în LUX Ziarul National
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor socia...
13:30
Comisia Europeană încurajează investiții strategice în Republica Moldova: Termenul-limită de depunere a proiectelor se apropie rapid Ziarul National
Primul termen-limită pentru apelul lansat către investitorii privați de Comisia Europeană în septembrie 2025 se apropie cu pași repezi. Companiile ...
13:30
Israelul confirmă: rămășițele predate de Hamas nu aparțin ostaticilor din Gaza Ziarul National
Miercuri, Israelul a anunțat că, în urma unei examinări medico-legale, a stabilit că rămășițele umane predate de Hamas nu aparțin unuia dintre cei ...
13:30
Israel permite relocarea locuitorilor din Gaza spre Egipt prin punctul Rafah Ziarul National
Punctul de trecere de la Rafah va fi deschis în următoarele zile pentru a permite locuitorilor din Gaza să se deplaseze către Egipt, a anunțat mier...
13:30
Întâlnirea dintre Zelenski și delegația lui Trump, care a fost la Moscova, anulată pe fundal de tensiuni diplomatice Ziarul National
O întâlnire programată să aibă loc la Bruxelles între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și o delegație americană, care a vizitat anterior p...
12:30
Guvernul introduce noi standarde de calitate pentru pâine și paste făinoase pentru a spori siguranța alimentelor în Moldova Ziarul National
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate, incluzând noi categorii de produse. Cabinetul de m...
12:30
Drumuri locale modernizate: 133 de proiecte primesc finanțare prin Programul „Europa este aproape” Ziarul National
Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată avansurilor programului și noilor inv...
12:30
Elevii din Ceadîr-Lunga beneficiază de un nou laborator digital la Liceul Teoretic „Mihail Ceachir” Ziarul National
Oportunități semnificative pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate au fost create pentru elevii Liceului Teoretic "Mihail Ceachir" din C...
11:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Influencerul Emilian Crețu, candidat la funcția de PRIMAR al municipiușlui Orhei: „Daja nu mai fac acolo „monacoland”? Dar unde va fi aeroportul din Găgăuzia?”​ Ziarul National
Actorul și influencerul Emilian Crețu, căruia Maia Sandu i-ar fi propus să candideze la parlamentarele din 28 septembrie pe lista Partidului Ac...
11:30
Acces mai facil al pacienților la MEDICAMENTELE compensate Ziarul National
Pacienții vor avea acces mai facil la medicamentele și dispozitivele medicale compensate, Guvernul aprobând un set de modificări legate de asigu...
11:30
Sprijin financiar IMPORTANT pentru familiile vulnerabile în sezonul rece 2025-2026 Ziarul National
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații cuprinse între 500 și 1000 de lei. Guvernul a aprobat o ...
11:00
Europa renunță treptat la gazele rusești: Acord istoric până în 2027 pentru independență energetică Ziarul National
Consiliul European a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru a elimina treptat importurile de gaze naturale din Rusi...
11:00
„Cumpără produse locale și susține economia Moldovei!” - Ministerul Agriculturii lansează noua campanie națională Ziarul National
3 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, menită să ...
09:45
ULTIMA ORĂ // Ziua și DEMISIA. Un alt PRIMAR al lui Șor renunță la funcție, după ce fugarul și-a abandonat oamenii: „Maia Sandu și PAS a distrus blocul nostru „Pobeda”, dar ne vom întoarce” Ziarul National
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat astăzi demisia, după ce șeful său, condamnatul Ilan Șor, a declarat că stopează toate...
Acum 24 ore
09:00
Chișinău devine capitala vinului: 63 de crame moldovenești își dispută titlul Grand Gold la Wine of Moldova Contest 2025 Ziarul National
3 decembrie 2025, Chișinău - Pe parcursul zilelor de 4 și 5 decembrie, Chișinău va găzdui Wine of Moldova Contest 2025, unde cramele din Republica ...
09:00
Horoscopul zilei 03.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecZiua începe cu un impuls energetic care te va împinge să iei inițiative curajoase. Întâlnirile neprevăzute pot aduce oportunități interes...
08:00
Macron încearcă să-l convingă pe Xi să ajute la oprirea conflictului din Ucraina în timpul vizitei sale în China Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron va ajunge la Beijing miercuri. Se așteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez, Xi Jinping, pent...
Ieri
21:00
Putin discută la Kremlin cu Witkoff și Kushner despre planul american pentru Ucraina, în timp ce Zelenski simte optimism în negocieri, iar Trump vede războiul ca o „mlaștină” în 2025 Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin l-a primit marți, la Kremlin, pe emisarul american Steve Witkoff pentru a discuta despre un plan al Statelor Unite ...
21:00
03.12.2025 – Vreme liniștită și ușoară creștere a temperaturilor Ziarul National
Mâine, Republica Moldova se va bucura de o vreme predominant norată, dar stabilă, cu temperaturi medii în jur de 7-8°C, ușor mai calde decât cele d...
19:45
Întâlnire crucială la Bruxelles: Delegația ucraineană posibilă discuție cu Witkoff și Kushner după negocierile cu Putin Ziarul National
O delegație ucraineană ar putea să se întâlnească miercuri cu emisarul american Steve Witkoff și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Aceas...
18:45
Premierul Alexandru Munteanu discută cu liderii bisericii despre rolul esențial al unității pentru o societate solidară și prosperă Ziarul National
Astăzi, premierul Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înal...
18:45
Antreprenorul român Lucian Despoiu devine acționar majoritar al site-ului francez Atlantico, păstrând independența editorială a publicației Ziarul National
Omul de afaceri Lucian Despoiu din România, expert în campanii digitale, a devenit acționar majoritar al site-ului francez de știri și dezbateri, A...
18:45
30 de elevi devin „Ambasadori ai Incluziunii” în cadrul unui prestigios concurs școlar național Ziarul National
Câștigătorii celei de-a doua ediții a concursului național „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” - un grup de 30 de elevi și eleve talentați, au fost...
18:45
Valeriu Chiveri și ambasadoarea Franței au discutat despre susținerea reintegrării Republicii Moldova Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit astăzi cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waa...
18:45
Ministerul Educației și Cercetării lansează dezbateri publice pentru un plan ambițios de promovare a toleranței și memoriei Holocaustului Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a avansat pentru consultare publică noul Plan de acțiuni 2027–2030. Acest plan vizează promovarea memoriei Holoc...
18:45
NATO fără consens pentru aderarea Ucrainei, dar Rutte vede speranța revenirii păcii prin eforturile SUA în Europa Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, reafirmă că nu există, în acest moment, un consens privind aderarea Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică. &...
17:45
ULTIMA ORĂ // Consiliul Național de Securitate a aprobat PLANUL de consolidare a rezilienței democratice pentu anii 2026-2027​. Documentul prevede măsuri de întărire a SECURITĂȚII Ziarul National
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat de Președinta Maia Sandu, a aprobat recent Planul de consolidare a rezilienței democratice pe...
16:45
Bunăstarea copiilor în centrul unei conferințe naționale la Chișinău: stresul, obiceiurile alimentare și utilizarea telefoanelor în atenția experților Ziarul National
Recent, la Chișinău a avut loc conferința națională „Educație și Sănătate – Integrare pentru generații sănătoase”, având ca scop îmbunătățirea poli...
14:45
Ministerul Educației își propune reforme esențiale pentru un sistem incluziv și modern: modificări la Codul Educației pentru diaspora, copii cu dizabilități și rețele școlare Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a declarat pe 2 decembrie 2025 că va iniția modificări la Codul Educației. Aceste modificări sunt gândite pentru...
14:45
Putin revendică o victorie strategică importantă, dar Kievul rezistă: bătălia pentru Pokrovsk se intensifică în estul Ucrainei Ziarul National
Președintele Vladimir Putin a salutat capturarea, de către Rusia, a orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, descriind-o drept o victorie importantă d...
13:45
Fost militar britanic arestat în Ucraina, acuzat că a spionat pentru Rusia în schimbul unui câștig financiar rapid Ziarul National
Un cetățean britanic a fost reținut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi spionat pentru Rusia, potrivit anunțului serviciului de securitate ucrainea...
13:45
Tineri din Soroca, acuzați de omor cu cruzime, pe cale să fie judecați pentru faptele lor terifiante Ziarul National
Procuratura Soroca informează despre încheierea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a casului penal în care sunt acuzați doi tin...
13:45
VIDEO // Un polițist l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea într-un mod imperativ să-i vorbească în RUSĂ sau să-i pună la dispoziție un TRANSLATOR: „Limba de stat în R. Moldova este ROMÂNA” Ziarul National
Un cetățean al R. Moldova din Comrat a încercat să provoace în trafic un angajat al Inspectoratului Național de Patrulare, după ce i-a cerut pe...
12:45
Dialog economic și sectorial crucial între Republica Moldova și Uniunea Europeană: progrese și provocări discutate la devineoconferință anuală Ziarul National
În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a avut loc a noua reuniune a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea ...
12:45
Întâlnire de importanță majoră între Valeriu Chiveri și reprezentantul OSCE pentru reglementarea transnistreană Ziarul National
La 2 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu Thomas Lenk. Acesta este reprezentantul special al Pre...
12:45
Administratoarea unei agenții turistice acuzată de înșelătorie cu prejudiciu de milioane, trimisă în instanță Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au anunțat încheierea urmăririi penale și trimiterea în instanța de jude...
12:45
Bărbat acuzat de corupție electorală prin transferuri bancare ilegale, trimis în instanță la Ceadîr-Lunga Ziarul National
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cazul unui bărbat de 55 de ani din orașul Ceadîr-Lunga, a...
