SIS a adăugat un nou grup armat pe lista organizațiilor teroriste monitorizate de Moldova
SafeNews, 5 decembrie 2025 14:30
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a actualizat lista entităților implicate în activități teroriste, incluzând gruparea Allied Democratic Forces (ADF). Decizia este prevăzută în Ordinul nr. 81 din 1 decembrie 2025, publicat recent în Monitorul Oficial, scrie noi.md. ADF este un grup armat islamist originar din Uganda, activ în vestul țării și în estul Republicii Democrate
• • •
Acum 5 minute
15:00
VIDEO | Flacăra JO de iarnă de la Milano-Cortina, la palatul prezidenţial din Italia. Sergio Mattarella a aprins un vas „preliminar”, în cadrul ştafetei torţei olimpice # SafeNews
Un vas „preliminar" a fost aprins de torţa olimpică la palatul prezidenţial din Italia, vineri, în contextul în care numărătoarea inversă până la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se apropia de pragul de două luni, relatează AP. Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, şi preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, au participat la ceremonie.
15:00
Cadavrul unui bărbat a fost găsit zăcând fără suflare într-o fâșie forestieră. Descoperirea macabră a avut loc ieri, 4 decembrie, în jurul orei 09:00, pe strada Costiujeni din municipiul Chișinău, scrie pulsmedia.md. Cadavrul a fost găsit de către un trecător care imediat a alertat poliția. La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP
Acum 15 minute
14:50
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. El este unul dintre aliații fugarului Ilan Şor și este judecat pentru abuz de putere și delapidare. Sentinţa va fi pronunţată la sfârşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017
14:50
Pacea globală a continuat să se deterioreze în 2025, potrivit datelor prezentate de Indexul Global al Păcii (IPG), realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Numărul conflictelor între state a atins cel mai ridicat nivel de la cel de-al Doilea Război Mondial, trei noi conflicte izbucnind doar anul acesta, scrie Antena 3 CNN. Multe țări au
Acum o oră
14:30
SIS a adăugat un nou grup armat pe lista organizațiilor teroriste monitorizate de Moldova # SafeNews
14:20
România va sprijini constant și multilateral Republica Moldova în parcursul său european, inclusiv prin oferirea de expertiză tehnică necesară alinierii la standardele Uniunii Europene și facilitării accesului pe piața energetică europeană. Declarația a fost făcută de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul unei întrevederi cu conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
14:20
Tenismena Abigail Rencheli își încheie evoluția la turneul din seria ITF la proba de simplu în a doua rundă, dar urmează să lupte pentru accederea în finală la dublu. La dublu, în semifinala turneului, alături de estoniana Ingrid Neel, sportiva moldoveană va lupta contra surorilor Paskauskas din Marea Britanie, pentru un loc în marea finală.
14:20
Aleșii locali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău îl acuză pe edilul capitalei de faptul că ar acoperi actele de corupție din Primărie. De asemenea, consilierii PAS susțin că cei din conducerea autorității publice locale ar induce oamenii în eroare. „De un an de zile, Primăria Chișinău este condusă prin
14:10
Amendă de peste 100 de milioane de euro în UE pentru o companie a lui Elon Musk . Cum a încercat să intervină vicepreședintele JD Vance # SafeNews
Platforma de social media „X" deținută de miliardarul Elon Musk a fost amendată vineri de autoritățile europene de reglementare în domeniul tehnologiei cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online – prima sancțiune în baza unei legislații de referință, care va atrage probabil nemulțumirea guvernului
14:10
Justiţia turcă a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, din care 29 sunt fotbalişti, în cadrul unei ample anchete privind pariurile pe meciurile de fotbal, a anunţat parchetul din Istanbul, potrivit AFP. Douăzeci şi şapte dintre jucători sunt suspectaţi de justiţie că au pariat pe meciurile propriului lor club, a precizat parchetul într-un comunicat.
Acum 2 ore
14:00
Se vor aloca 1,5 milioane de lei în 2026 pentru premierea elevilor olimpici din țară. Ce prevede documentul # SafeNews
Un milion și jumătate de lei vor fi alocați pentru câștigătorii concursurilor și olimpiadelor republicane din anul 2026, informează Ministerul Educației și Cercetării. În aces sens, Consiliul central de coordonare al MEC a aprobat programul activităților de susținere a elevilor cu performanțe înalte din învățământul general pentru 2026. Documentul include lista concursurilor și olimpiadelor republicane
14:00
China își exprimă deschiderea de a importa și mai multe produse moldovenești de calitate, precum semințe de struguri, cireșe sau miere. Statul are șanse reale să devină al doilea cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute de noua ambasadoare a Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, cu prilejul prezentării concluziilor
13:50
Ministerul Justiției a oferit explicații oficiale privind utilizarea programului TrueConf în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova, după criticile formulate de experți și presă. Instituția a recunoscut că această platformă nu mai corespunde cerințelor actuale de digitalizare și a anunțat lansarea unui proiect-pilot pentru trecerea la soluții alternative. Potrivit ministerului, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești
13:50
Ambasada Republicii Moldova la Washington va avea echipament biometric pentru perfectarea actelor # SafeNews
Ambasada Republicii Moldova la Washington D.C. în SUA va fi dotată cu un echipament mobil nou pentru colectarea datelor biometrice, ceea ce va permite perfectarea cărților de identitate și a pașapoartelor. Informația a fost prezentată de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în cadrul discuțiilor cu membrii comunității moldovenești din Washington. La discuții a participat
13:40
Fostul viceprimar al Chișinăului, Victor Chironda, a lansat acuzații la adresa administrației municipale, susținând că în cadrul direcțiilor Primăriei funcționează o schemă de delapidare a fondurilor publice la scară largă. Chironda a reamintit că, în decembrie 2024, șeful Direcției Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalachi, a fost reținut fiind suspectat de manipularea achizițiilor publice, cu peste 20
13:40
Procurorul german Andrés Ritter ar urma să preia șefia Parchetului European, ca succesor al Laurei Codruța Kövesi # SafeNews
Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European (LIBE) a evaluat recent candidații preferați pentru postul de procuror-șef european (șef al Biroului Procurorului Public European, EPPO),Andres Ritter obținând cele mai multe voturi (46),informează un comunicat al PE, transmite Agerpres. Ceilalți candidați au fost Stefano Castellani, care a primit 11 voturi, Emilio Jesus Sanchez Ulled (șapte voturi) și
13:30
Deși Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună pe drumul integrării europene, fiecare stat va adera la Uniunea Europeană în momentul în care va îndeplini toate condițiile necesare, pe baza propriilor merite. Declarațiile aparțin eurodeputatului Siegfried Mureșan și au fost făcute în cadrul unui interviu pentru IPN. Potrivit eurodeputatului, parcursul sincron al celor două state a
13:20
VIDEO | Adresarea Irinei Vlah a ajuns la Comisia de la Veneția: „Adevărul este de partea noastră! Lupta continuă!” # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei" și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru că
Acum 4 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile în perioada 6 – 8 decembrie. Potrivit autorității, un litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,22 lei, în timp ce prețul unui litru de motorină scade la 19,94 lei. Comparativ cu săptămâna trecută, benzina se ieftinește
12:20
LIVE | Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan # SafeNews
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, Marcel Spatari și Siegfried Mureșan apare prima dată în SafeNews.
12:10
FLASH | Guvernul Lituaniei se pregătește să declare stare de urgență din cauza baloanelor provenite din Belarus # SafeNews
Autoritățile lituaniene analizează posibilitatea declarării unei stări de urgență, invocând „o amenințare la adresa siguranței cetățenilor", după ce în ultimele luni a fost semnalat un val de baloane contrabandă care perturbă traficul aerian, inclusiv la Aeroportul Internațional din Vilnius, relatează SafeNews.md cu referire la LRT . Ultimul incident a avut loc în seara zilei de
11:50
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Audiovizualului din 05 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:40
FIFA a obligat cluburile europene să plătească transferuri către Rusia, în ciuda sancțiunilor # SafeNews
FIFA a presat mai multe cluburi de fotbal europene să achite taxele de transfer restante către cluburi rusești, chiar dacă acest lucru ar fi încălcat sancțiunile internaționale, potrivit unei anchete realizate de Follow the Money și publicată pe 5 decembrie, transmite SafeNews.md cu referire la Kyiv Independent. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în
11:30
FOTO | Un bărbat din China a trăit 30 de ani cu o brichetă în stomac, fără să știe. Aceasta încă funcționa # SafeNews
Deng, un bărbat de 67 de ani din Chengdu, China, a descoperit recent că are o brichetă funcțională în stomac, pe care o înghițise în urmă cu trei decenii, după un pariu cu prietenii. Bărbatul a început să simtă dureri abdominale acum aproximativ o lună și a crezut inițial că suferă de o simplă gastroenterită.
11:20
TRAGEDIE PE ȘOSEA | Un tânăr de 18 ani a murit după ce BMW-ul său a zburat 15 metri în aer # SafeNews
Un accident cumplit a avut loc miercuri seară pe drumul dintre Altenmarkt și Palling, în Germania. Un BMW condus de un tânăr de 18 ani a părăsit șoseaua într-o curbă, a lovit parapetul și a fost proiectat aproximativ 15 metri în aer, oprindu-se între doi copaci. Șoferul și-a pierdut viața pe loc, iar mașina a
11:20
Ambasada Moldovei la Atena avertizează cetățenii care se află sau urmează să călătorească în Grecia asupra unor posibile blocaje de trafic pe drumurile naționale și autostrăzile din nordul țării. Restricțiile sunt cauzate de protestele fermierilor eleni, care continuă de mai multe zile. Misiunea diplomatică recomandă evitarea zonelor afectate și folosirea rutelor alternative. Situația se schimbă
11:10
Polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit o tentativă de transport ilicit de țigări prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. În timpul controlului pasagerilor cursei spre Londra, echipa comună a găsit un bagaj plin cu 370 de pachete de țigări, care nu fuseseră declarate autorității vamale. Persoana implicată este un cetățean român
11:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tomești au depistat un cetățean moldovean care a încercat să intre ilegal în România. Bărbatul a încercat să traverseze înot râul Prut, având intenția de a ajunge ulterior în Germania. Aceasta nu este prima tentativă a persoanei de a trece ilegal frontiera, iar autoritățile reamintesc că
11:10
VIDEO | Patru tineri reținuți pentru trafic de hașiș în instituțiile de învățământ din Chișinău # SafeNews
Articolul VIDEO | Patru tineri reținuți pentru trafic de hașiș în instituțiile de învățământ din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
11:00
Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au reținut două persoane implicate în omorul unui bărbat de 58 de ani, comis în septembrie 2025 în localitatea Văsieni, raionul Telenești. Victima a fost dată dispărută la 5 octombrie, iar cadavrul său, prezentând semne de moarte violentă și fiind carbonizat, a fost descoperit de
10:40
Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Chișinău, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului de la Botanica după ce au fost surprinși în flagrant în momentul în care plasau pachețele cu droguri în ascunzișuri din diferite zone ale capitalei. Potrivit oamenilor legii, în urma intervenției au fost ridicate zeci de pachețele cu marijuana,
10:10
Rusia a blocat Snapchat, după ce anterior a restricționat WhatsApp și FaceTime. Roskomnadzor susține că aplicația ar fi fost folosită pentru „activități teroriste și fraude", motiv invocat și în cazul altor servicii. Autoritățile ruse au avertizat că WhatsApp ar putea fi complet blocat în următoarele șase luni, iar în peste 60 de regiuni accesul deja
10:10
VIDEO // Momentul în care unitatea de elită ucraineană „Ghosts” distruge un avion MiG-29 rus și sisteme radar în Crimeea # SafeNews
Unitatea ucraineană de
10:10
Alina Stremous a cucerit medalia de argint la proba de sprint pe 7,5 km la etapa inaugurală a Cupei Uniunii Internaționale de Biatlon (IBU). Această medalie este prima din acest sezon pentru biatloniștii din Moldova, care au început sezonul actual cu cursele din Obertilliach, Austria, scrie IPN. În aceeași cursă, Elizaveta Hlusovici s-a clasat pe locul […] Articolul Moldova a câștigat prima medalie la biatlon din acest sezon apare prima dată în SafeNews.
10:00
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, că Executivul lucrează la introducerea unor taxe pentru coletele comandate online din afara țării. Măsura ar urma să închidă o serie de lacune economice și să sporească siguranța controlului asupra mărfurilor intrate în Republica Moldova, scrie bani.md. „Da, noi avem […] Articolul VIDEO | Temu, Shein, Aliexpress: toate coletele vor fi taxate – anunțul Guvernului apare prima dată în SafeNews.
09:50
Meta, din nou în vizorul UE: Investigație antitrust privind WhatsApp și furnizorii de inteligență artificială # SafeNews
Comisia Europeană a inițiat o investigație antitrust împotriva Meta, vizând modul în care WhatsApp permite accesul furnizorilor de inteligență artificială, pe fondul înăspririi controalelor UE asupra marilor companii tehnologice americane. Investigația vine pe fondul unei serii de amenzi majore aplicate giganților tech americani în ultima perioadă transmite Reuters. Politica din octombrie: interzice furnizorilor de AI […] Articolul Meta, din nou în vizorul UE: Investigație antitrust privind WhatsApp și furnizorii de inteligență artificială apare prima dată în SafeNews.
09:50
Discuție de urgență la Bruxelles. Avertismentul cancelarului Merz „Ceea ce decidem acum va determina viitorul Europei” # SafeNews
O întâlnire posibil crucială de care depinde finanțarea Ucrainei și, potrivit liderului Germaniei, chiar „soarta independenței europene”, are loc vineri în capitala Belgiei, scriu Reuters și The Guardian. Cancelarul Germaniei Friedrich Merz se va întâlni vineri cu șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cu prim-ministrul Belgiei Bart De Wever pentru discuții de urgență, […] Articolul Discuție de urgență la Bruxelles. Avertismentul cancelarului Merz „Ceea ce decidem acum va determina viitorul Europei” apare prima dată în SafeNews.
09:40
Prețul de referință pentru vânzarea cu amănuntul a țigaretelor și țigărilor de foi ar urma să crească în anul 2026. Informația a fost publicată de Serviciul Fiscal de Stat. Conform datelor prezentate, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat va constitui 46,59 lei, față de 42,35 lei, cât […] Articolul Fumătorii, pregătiți-vă: prețul țigărilor crește la 46,59 lei de la 1 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
09:30
Alexandru Munteanu: Deși nu avem o nevoie urgentă de bani, ar fi bine să avem program cu FMI # SafeNews
Republica Moldova nu are în prezent o nevoie urgentă de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional, însă un nou program cu instituția ar aduce beneficii importante pentru credibilitatea țării pe piețele externe. O spune prim-ministrul Alexandru Munteanu, în urma discuțiilor avute cu experții FMI, care se află la Chișinău până pe 17 decembrie, transmite IPN. […] Articolul Alexandru Munteanu: Deși nu avem o nevoie urgentă de bani, ar fi bine să avem program cu FMI apare prima dată în SafeNews.
09:30
Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău. Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:10
Forumul de Integrare Europeană a Republicii Moldova 2025. Articolul LIVE | Forumul de Integrare Europeană a Republicii Moldova 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:00
Uniunea Europeană consideră realizabil obiectivul ca Republica Moldova să încheie negocierile de aderare până în 2029, cu condiția ca reformele începute să fie menținute și accelerate. Declarația a fost făcută de ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piorko, în cadrul unui interviu pentru „Cutia Neagră”. „Așa cum a declarat Comisia Europeană – știți, nu contează cu adevărat […] Articolul Moldova în UE până în 2030? Ce spune noua ambasadoare europeană apare prima dată în SafeNews.
09:00
Administraţia SUA acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc în Statele Unite pentru Cupa Mondială, Jocurile Olimpice şi alte evenimente # SafeNews
Administraţia Trump a dat instrucţiuni ambasadelor şi consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză ale străinilor care doresc să viziteze Statele Unite pentru a investi în America sau pentru a fi prezenţi la Cupa Mondială din 2026, Jocurile Olimpice din 2028 şi alte evenimente sportive importante, relatează AP. În acelaşi timp, […] Articolul Administraţia SUA acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc în Statele Unite pentru Cupa Mondială, Jocurile Olimpice şi alte evenimente apare prima dată în SafeNews.
08:50
Emil Ceban, despre BMW-ul din declarația de avere: „În viața noastră, nu am avut mașină nouă” # SafeNews
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a declarat recent, la numirea în funție, un venit de aproape 1,2 milioane de lei obținuți din salariul de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu” (USMF), spune că, de fapt, remunerarea sa lunară pentru funcția de rector a fost mai mică. Potrivit lui, în declarația de […] Articolul Emil Ceban, despre BMW-ul din declarația de avere: „În viața noastră, nu am avut mașină nouă” apare prima dată în SafeNews.
08:50
Emil Ceban, despre scandalul diplomelor de rezidențiat: „Pun mâna în foc că nu sunt false” # SafeNews
Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în prezent Ministrul Sănătății, neagă categoric că instituția ar fi eliberat diplome false pentru rezidenți. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, Emil Ceban a subliniat că universitatea a sesizat autoritățile competente ori de câte ori au apărut tentative de fals în […] Articolul Emil Ceban, despre scandalul diplomelor de rezidențiat: „Pun mâna în foc că nu sunt false” apare prima dată în SafeNews.
08:40
O polițistă din Țara Galilor a fost concediată după ce a dansat provocator la o petrecere # SafeNews
O polițistă din Țara Galilor aflată în stare de ebrietate, care a pipăit doi colegi la o petrecere, a fost concediată. Polițista Pamela Pritchard, în vârstă de 29 de ani, aflată în stare de ebrietate, a pipăit de două ori în zona inghinală un coleg de serviciu, apoi s-a așezat pe genunchiul acestuia și l-a […] Articolul O polițistă din Țara Galilor a fost concediată după ce a dansat provocator la o petrecere apare prima dată în SafeNews.
08:40
Marcel Abraș, prorector pentru managementul activității clinice la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” urmează să preia funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății. Despre acest lucru a declarat Emil Ceban, ministrul Sănătății, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Emil Ceban a spus că nu va fi creată o […] Articolul Nou secretar de stat la sănătate: Emil Ceban spune cine va fi acesta apare prima dată în SafeNews.
08:30
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că R. Moldova a înregistrat, în ultimul an, cele mai mari progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană dintre toate statele candidate, însă reformele în domeniul justiției rămân o provocare majoră. Potrivit diplomatului, deși Moldova a făcut pași importanți în direcția integrării europene, consolidarea statului […] Articolul Ambasadoarea UE: „Moldova e pe drumul cel bun, dar justiția încă trebuie consolidată” apare prima dată în SafeNews.
08:30
România, Bulgaria și Grecia pun în mișcare coridorul Marea Neagră – Marea Egee. Ruta are extensie spre Moldova # SafeNews
Bulgaria, Grecia și România au semnat la Bruxelles, un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură regională ale ultimilor ani: dezvoltarea unei axe de transport care să conecteze Marea Egee cu Marea Neagră. Documentul stabilește cooperarea celor trei state în cadrul Platformei pentru Coridorul Marea Neagră – […] Articolul România, Bulgaria și Grecia pun în mișcare coridorul Marea Neagră – Marea Egee. Ruta are extensie spre Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:20
Vineri, 5 decembrie 2025, avem încă o zi mohorâtă, fără precipitații esențiale și cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),maximele termice ajung în intervalul +5 şi +10 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între +2 şi +8 grade. În Capitală avem încă o zi închisă, […] Articolul Atmosferă apăsătoare și temperaturi stabile: prognoza zilei apare prima dată în SafeNews.
