SIS a adăugat un nou grup armat pe lista organizațiilor teroriste monitorizate de Moldova

08:50

Fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în prezent Ministrul Sănătății, neagă categoric că instituția ar fi eliberat diplome false pentru rezidenți. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, Emil Ceban a subliniat că universitatea a sesizat autoritățile competente ori de câte ori au apărut tentative de fals în […] Articolul Emil Ceban, despre scandalul diplomelor de rezidențiat: „Pun mâna în foc că nu sunt false” apare prima dată în SafeNews.