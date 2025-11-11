La Bistrița e miercurea pubelei verzi

18:40

Un puști de 19 ani din Nimigea a fost trimis duminică de judecătorii năsăudeni de drepturi si libertăți, întruniți de urgență, în arest preventiv pentru 30 de zile, după un episod extrem de violent în care l-a înjunghiat de mai multe ori pe un bărbat cu care a avut un conflict, chiar prin portiera deschisă […]