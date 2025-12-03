Tragedie în Chișinău: Bărbat de 56 de ani moare după ce cade de la etajul 7

17:10

Autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane sub suspiciunea de ucidere din culpă în cazul incendiului devastator din ansamblul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po, în urma căruia au murit 151 de persoane – cel mai grav incident de acest tip din ultimele decenii, relatează The Guardian. În timp ce operațiunile de … Articolul Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili apare prima dată în BreakingNews.