Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu
Moldpres, 4 decembrie 2025 18:50
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Ianc...
Acum 30 minute
18:50
18:40
Nicu Popescu, după vizitele de la Stockholm și Oslo: „Țările nordice văd Moldova ca parte a familiei europene” # Moldpres
Accelerarea reformelor de aderare la Uniunea Europeană (UE) a fost discutată joi, 4 decembrie, de emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al Președinției Republicii Moldova, Nicu Popescu, cu reprezentanții Ministerelor de Externe din Suedia ...
Acum o oră
18:20
Comitetul de Asociere UE-Moldova se reunește la Chișinău: negocierile de aderare, pe ordinea de zi # Moldpres
Negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) și situația de securitate din regiune vor fi examinate în cadrul Comitetului de Asociere UE-Moldova, care se reunește vineri, 5 decembrie, la Parlament. Evenimentul va fi coprezidat de președintele C...
Acum 2 ore
17:50
R. Moldova, solidară cu Marea Britanie: Chișinăul sprijină sancțiunile împotriva Rusiei pentru atacul cu Noviciok din 2018 # Moldpres
Republica Moldova salută decizia Regatului Unit de a impune sancțiuni împotriva serviciului de informații militar al Rusiei (GRU), în urma atacului cu agent neurotoxic Noviciok comis la Salisbury, în 2018, care a dus la moartea cetățeanului britanic Dawn St...
17:30
FOTO, VIDEO // O mamă de 48 de ani a adus pe lume cel de-al 14-lea copil la Maternitatea Spitalului „Gheorghe Paladi” # Moldpres
La Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a avut loc recent o naștere deosebită, care evidențiază profesionalismul și dedicația echipei medicale. O femeie în vârstă de 48 de ani, originară din raionul Anenii Noi, a adus pe lume ...
17:30
Înțelegerea de cooperare tehnică dintre R. Moldova și Japonia pentru modernizarea infrastructurii media publice „Teleradio-Moldova”, semnată la MAE # Moldpres
Japonia va acorda Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” un grant nerambursabil, în valoare de 192 de milioane de yeni japonezi - circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea echipamentelor de producție și difuzare audiovizuală. O Înțelegere privind...
17:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători și a aprobat rapoartele corespunzătoare, care au fost transmise astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru analiză și adoptarea deciziilor finale, comu...
Acum 4 ore
17:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat astăzi plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii. Valoarea totală a transferului este de 254,0 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este vorba de indemnizațiile unice la naștere, cele pentru cr...
16:40
Antreprenoarele din mediul rural lansează prima platformă a femeilor pentru agricultură rezilientă din Republica Moldova # Moldpres
Crearea Platformei „Femei pentru Agricultură Rezilientă” (FAR), o inițiativă pornită din realitățile cu care femeile din agricultură se confruntă zi de zi și construită pe solidaritatea dintre ele, a fost anunţată astăzi, în cadrul unui dialog naț...
16:30
VIDEO // Dosarul pregătirii dezordinilor în masă. 35 de persoane, instruite anterior în Serbia, cercetate de organele de forță # Moldpres
Un număr de 35 de persoane sunt cercetate într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea ar fi fost instruite anterior sub supravegherea unor instructori străini la o tabără din orașul Banja...
16:30
Mai mulți lideri europeni, din rândul cărora nu a lipsit cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, și-au manifestat luni într-o discuție telefonică temerea că SUA ar putea trăda Ucraina și Europa în negocierile pentru un...
16:10
Limba română, studiată printr-un program special în școlile din Moldova pentru copiii reveniți din diaspora și străini # Moldpres
Un nou program de studiere a limbii române va fi introdus în școlile din Republica Moldova pentru copiii cetățenilor reveniți din diaspora și pentru copiii cetățenilor străini aflați în țară. Inițiativa urmărește să faciliteze integrarea acestor c...
16:10
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 a fost aprobat, astăzi, de Guvern. Bugetul, în valoare de 51,45 miliarde de lei va permite susținerea diverselor categorii de persoane și desfășurarea unor programe importante pentru cetățeni....
16:00
Membrii Cabinetului de miniștri s-au întrunit astăzi în ședință pentru a examina și aproba proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026. Documentul stabilește prioritățile bugetare ale Guvernului pentru anul viitor și alocarea resurselor necesare pentr...
16:00
Ministerul Mediului suspendă temporar licitațiile pentru atribuirea fondurilor cinegetice # Moldpres
Ministerul Mediului a anunțat astăzi suspendarea temporară a procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea în folosință a fondurilor cinegetice, transmite MOLDPRES.„Decizia a fost luată în urma unei notificări transmise de Cancelaria de Sta...
16:00
La 4 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadoarea Regatului Suedia în Republica Moldova, Petra Lärke.În cadrul dialogului au fost abordate evoluțiile recente în procesul de negocieri p...
15:20
În perioada 4–7 decembrie, la „Chișinău Arena” are loc Campionatul European de Kettlebell (haltere mici), un eveniment organizat în premieră în Republica Moldova. Ediția din acest an stabilește un record de participare pentru competițiile...
Acum 6 ore
15:10
FOTO // Oraşul Criuleni are un bulevard pietonal modern și parc riveran revitalizat pentru comunitate # Moldpres
Locuitorii orașului Criuleni se pot bucura, începând de astăzi, de un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat, ca rezultat al proiectului de revitalizare urbană implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, transmite MOLDPRES....
15:10
FOTO // Postul vamal Tudora, dotat cu un scaner mobil de ultimă generație. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie: „O investiție directă în securitatea și reziliența frontierelor” # Moldpres
Postul vamal de frontieră Tudora a fost dotat astăzi cu un scaner mobil de ultimă generație destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Echipamentul a fost achiziționat prin cofinanțare din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și a Guvernului Re...
15:10
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarul...
14:30
Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT 2025” a fost inaugurată oficial, marcând revenirea evenimentului în format fizic după două ediții desfășurate online. Peste 400 de invenții, proiecte inovative și produse creative din Republica ...
14:30
Ministra Daniella Misail-Nichitin, despre cazul din localitatea Pepeni: „Cetățenii sunt avertizați să nu atingă și să nu transporte dronele căzute sau obiectele similare” # Moldpres
Cetățenii sunt avertizați să nu atingă și să nu transporte dronele căzute sau obiectele similare. În astfel de cazuri, persoanele trebuie să apeleze imediat Serviciul 112. Avertizarea a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, informe...
14:30
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere ale țării. Programul va fi posibil datorită sprijinului financiar of...
14:10
VIDEO // Deficit bugetar în creștere și investiții record în 2026: explicațiile ministrului Finanțelor, Andrian Gavrilița # Moldpres
Republica Moldova va intra în 2026 cu un deficit bugetar estimat la peste 20 miliarde de lei, un nivel ridicat care necesită măsuri de responsabilitate fiscală și soluții de finanțare sustenabile. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavrili...
14:10
ANSA avertizează fermierii despre riscul ridicat de gripă aviară: cerințe mai stricte de biosecuritate pentru protejarea sectorului avicol # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat o întrevedere cu fermierii care cresc și comercializează păsări în Republica Moldova, în contextul agravării situației epidemiologice în Europa, unde continuă să fie raportate fo...
14:10
Drum modernizat în raionul Basarabeasca: peste 5000 de locuitori au acces îmbunătățit la servicii esențiale # Moldpres
Aproximativ cinci mii de locuitori din satele Carabetovca, Sadaclia și Iordanovca, raionul Basarabeasca, beneficiază de astăzi de un acces mai bun către grădinițe, instituții de învățământ, oficiul poștal, instituțiile medicale și primării, odată cu fin...
13:40
Republica Moldova va crea un Consiliu Fiscal independent până în anul 2028. Acesta va evalua prognozele economice și politicile bugetar-fiscale ale Guvernului # Moldpres
Republica Moldova va institui un Consiliu Fiscal până în 2028, conform angajamentelor asumate în procesul de armonizare a legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Instituția va avea rolul de a evalua prognozele economice și politicile bugetar-...
Acum 8 ore
13:10
Societatea civilă de mediu din Moldova și-a prezentat prioritățile la Summitul Parteneriatului Estic 2025 # Moldpres
AO EcoContact a reprezentat Republica Moldova la Summitul societății civile al Parteneriatului Estic, desfășurat în perioada 2–4 decembrie 2025 la Bruxelles. Evenimentul, organizat de Secretariatul Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, a reunit o...
13:00
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură ca urmare a atacurilor ruseşti # Moldpres
Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi încălzire în sudul Ucrainei după atacurile ruse din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, au anunţat joi autorităţile locale şi compania de ...
13:00
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Modificările sunt incluse în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, care a fost apr...
12:50
Unitățile de geniu ale Armatei Naționale au desfășurat în luna noiembrie 15 misiuni de deminare în mai multe localități din țară, în urma cărora au fost depistate și distruse 79 de obiecte explozive rămase din cel de-al Doilea Război Mondial, transm...
12:20
Peste 50 de hectare din Rezervația „Prutul de Jos” vor fi împădurite pentru protejarea lacurilor Manta și Beleu # Moldpres
Peste 50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”, info...
12:20
Procurorul Igor Buliga a fost eliberarat din funcție, iar alți doi apărători sau ales cu mustrare și proceduri disciplinare a. Deciziile au fost aprobate astăzi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), comunică MOLDPRES.Astfel, potrivit deciziei CSP, proc...
11:50
Investiții europene în eficiență energetică la Centrul de Transfuzie din Bălți: condiții moderne pentru colectarea sângelui # Moldpres
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS) din Bălți, cu o suprafață de peste 2.200 m² și construită în urmă cu 55 de ani, va fi supusă unei reabilitări energetice ample în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare pentr...
11:40
DOC // Decizie publicată în Monitorul Oficial. Fondurile și resursele economice ale bașcanei Evghenia Guțul, blocate de Serviciul Fiscal de Stat # Moldpres
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Decizia vizează punerea &ic...
11:30
Bugetul asigurării medicale obligatorii pe 2026 votat de Guvern. Prețul poliței medicale rămâne neschimbat # Moldpres
Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026. Documentul stabilește venituri în sumă de 18.832.275,8 mii de lei și cheltuieli de 19.217.484,8 mii de lei, ceea ce genereaz...
11:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, despre drona găsită la Pepeni: „Tratăm serios acest caz, trebuie investigat” # Moldpres
Cazul din localitatea Pepeni, raionul Sângerei, unde un bărbat a transportat cu remorca prin sat o dronă găsită pe un câmp, trebuie investigat, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a subliniat că autoritățile tratează cu maximă seriozitate inc...
11:20
Executivul a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Ministra Natalia Plugaru: „Acest buget vine să demonstreze responsabilitatea pe care o avem față de cetățeni” # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026. Bugetul prevede venituri în sumă de 51,45 de miliarde de lei și cheltuieli în sumă de 51,45 de miliarde de lei, comunică MOLDPRES.Documentul a fost elab...
Acum 12 ore
10:50
Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern. Documentul prevede investiții record și creșteri salariale # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul, numit „buget al investițiilor responsabile”, prevede investiții record și creșteri salariale și va fi propus Parlamentului pentru examinare ...
10:50
Discursul Premierului Alexandru Munteanu, cu privire la aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 # Moldpres
Dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, Azi aprobăm în Guvern bugetul pentru 2026 - Bugetul investițiilor responsabile. Este un buget format atât în baza realităților economice actuale, cât și în baza responsabilității no...
10:50
Subiectul securității regionale, discutat la Casa Albă. Vicepremierul Mihai Popșoi: „R. Moldova a devenit mai pregătită și mai rezilientă datorită sprijinului partenerilor internaționali” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi, împreună cu speakerul Igor Grosu, a avut o întrevedere la Casa Albă cu consilierul adjunct al președintelui pentru Securitate Națională, Andy Baker, directorul superior pentru Europa și Rusia în cadrul Consiliului de Securitate...
10:30
Guvernul examinează proiectul Bugetului 2026. Alexandru Munteanu: „Va fi un buget al investițiilor responsabile” # Moldpres
Guvernul examinează astăzi proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2026, un document pe care premierul Alexandru Munteanu l-a calificat drept un „buget al investițiilor responsabile”, construit pe baza evoluțiilor economice pozitive din ultimele luni și orientat ...
09:50
Adunarea Generală a ONU a cerut miercuri returnarea imediată și necondiționată a copiilor ucraineni „transferați cu forța” în Rusia – o chestiune delicată, în contextul în care Kievul și Moscova încearcă să negocieze înce...
09:10
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate de INI și PCCOCS într-un dosar privind dezordini în masă # Moldpres
Inspectoratul Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în prez...
09:00
Ucrainenii se declară pregătiți să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova # Moldpres
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să protesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru ...
08:50
Achizițiile publice din capitală, în vizorul CNA. Ofițerii anticorupție au descins la Direcția locativ-comunală # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirm...
08:50
Guvernul Japoniei oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea echipamentelor televiziunii naționale # Moldpres
Instituția publică „Teleradio-Moldova” urmează să beneficieze de o modernizare a echipamentelor de producție TV și sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților, după ce Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un grant oferit de Japonia, î...
08:40
Sprijin american pentru Chișinău. Speakerul Igor Grosu a avut întrevederi cu membri ai Congresului SUA # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a continuat vizita de lucru în Statele Unite ale Americii printr-o serie de întrevederi desfășurate în Congresul SUA. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și avansarea proiectelor strategice pent...
08:30
DOC // Trei diplomați și experți străini, onorați de șefa statului pentru contribuții la democratizarea Moldovei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat unor personalități internaționale care au sprijinit în mod constant procesele democratice, reformele și cooperarea externă a țării. Decretele semnate de șefa statului au fost publicate î...
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 4 decembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 76 de bani pentru un euro și de 16 lei și 94 de bani pentru un dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro crește cu cinci bani, iar dolarul se depreciază cu ...
