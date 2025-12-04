Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu

08:30

Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 4 decembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 76 de bani pentru un euro și de 16 lei și 94 de bani pentru un dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro crește cu cinci bani, iar dolarul se depreciază cu ...