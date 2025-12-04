Ucrainenii se declară pregătiți să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova
Moldpres, 4 decembrie 2025 09:00
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să protesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru ...
Acum 10 minute
09:10
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate de INI și PCCOCS într-un dosar privind dezordini în masă # Moldpres
Inspectoratul Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în prez...
Acum 30 minute
09:00
08:50
Achizițiile publice din capitală, în vizorul CNA. Ofițerii anticorupție au descins la Direcția locativ-comunală # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirm...
08:50
Guvernul Japoniei oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea echipamentelor televiziunii naționale # Moldpres
Instituția publică „Teleradio-Moldova” urmează să beneficieze de o modernizare a echipamentelor de producție TV și sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților, după ce Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un grant oferit de Japonia, î...
Acum o oră
08:40
Sprijin american pentru Chișinău. Speakerul Igor Grosu a avut întrevederi cu membri ai Congresului SUA # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a continuat vizita de lucru în Statele Unite ale Americii printr-o serie de întrevederi desfășurate în Congresul SUA. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și avansarea proiectelor strategice pent...
08:30
DOC // Trei diplomați și experți străini, onorați de șefa statului pentru contribuții la democratizarea Moldovei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat unor personalități internaționale care au sprijinit în mod constant procesele democratice, reformele și cooperarea externă a țării. Decretele semnate de șefa statului au fost publicate î...
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 4 decembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 76 de bani pentru un euro și de 16 lei și 94 de bani pentru un dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro crește cu cinci bani, iar dolarul se depreciază cu ...
Acum 2 ore
08:10
Fondurile CNAM au crescut în 2025 cu 15%. Contribuțiile din salarii rămân principala sursă de venit # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat că, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au acumulat venituri de peste 14,6 miliarde de lei, în creștere cu 1,9 miliarde, ceea c...
Acum 12 ore
20:30
Peste 20 000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate cu sprijinul subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul acestui an, comunică MOLDPRES.Potrivit ANOFM, din numărul total de per...
Acum 24 ore
20:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de 2063,8 milioane de lei, comunică MOLDPRES.De asemenea, a fost asigurată finanțarea pensiilor și ...
19:20
FOTO // Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate # Moldpres
Parlamentul găzduiește mai multe expoziții ale copiilor care transmit mesaje de empatie și diversitate. Acestea au fost organizate în contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, comunică MOLDPRES.Astfel, în perioada 1 – 5 ...
19:00
10:00 Ședința extraordinară a Guvernului, prezidată de Premierul Alexandru Munteanu. Ordinea de zi: https://gov.md/ro/sedinte-de-guvern Casa Guvernului, et. 6, intrarea din str. A. Pușkin.10:00 Conferință de presă cu tema „Federaț...
18:50
Expoziție de literatură pentru persoanele cu deficiențe de vedere, la Biblioteca Națională # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește, în contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, expoziția „Literatură modernă pentru persoane cu deficiențe de vedere”. Evenimentul le oferă vizitatorilor oportunitatea de a desco...
18:50
Guvernul în discuții cu Asociația Businessului European, privind susținerea mediului de afaceri # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA), cu care a discutat despre prioritățile Guvernului privind integrarea europeană și implementarea reformelor necesare pentru a asigura creștere economică ș...
18:50
BTA: Prim-ministrul României efectuează o vizită de două zile în Austria; este programată o întrevedere cu omologul ungar # Moldpres
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, efectuează o vizită oficială de două zile în Austria, a anunțat serviciul de presă al Guvernului României. Programul său include întrevederi cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, precum și cu m...
18:40
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comun...
18:40
Reprezentanții subdiviziunilor de resurse umane au participat la un atelier practic, organizat de Cancelaria de Stat, privind reforma sistemului de recrutare centralizată în administrația publică.Un astfel de model de recrutare ar putea asigura aplicarea uniformă a...
18:30
Republica Moldova și Israelul vor coopera în domeniul cinematografiei. Un acord privind producțiile cinematografice va fi semnat între cele două state. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a avut o întrevedere cu ambasadorul St...
18:30
Drona identificată în raionul Sângerei este de tip Gerbera. IGP: Aceasta nu conține explozibil și nu prezintă pericol pentru siguranța publică # Moldpres
Drona identificată în apropierea localității Pepeni, raionul Sângerei, este de tip Gerbera, fiind utilizată pentru inducerea în eroare. Aparatul de zbor nu conține explozibil și nu prezintă pericol pentru siguranța publică, informează MOLDPRES.Potr...
18:20
Proiectele regionale, analizate și optimizate împreună cu preşedinţii de raion. Vladimir Bolea: „Doar colaborarea și transparența pot asigura dezvoltarea reală a regiunilor” # Moldpres
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, s-au reunit astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) la o masă rotundă d...
17:40
IGP: Specialiștii urmează să examineze drona depistată în raionul Sângerei pentru a stabili caracteristicile și eventualele riscuri asociate # Moldpres
Specialiștii Secției Tehnico-Explozivǎ a poliției urmează să examineze drona depistată în localitatea Pepeni, raionul Sângerei, pentru a stabili caracteristicile și eventualele riscuri asociate. Aparatul de zbor a fost găsit sâmbătă de un bărbat pe u...
17:20
Președinta Republicii Moldova a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.Discuțiile s-au axat pe intensificarea eforturi...
17:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți: Shoayb Casoo, ambasadorul agreat...
17:00
Ex-judecător achitat în dosarul „Laundromat”, găsit vinovat de Curtea de Apel pentru hotărâri ilegale de peste 1 miliard de dolari # Moldpres
Un fost judecător achitat în dosarul „Laundromat”, a fost găsit vinovat de Curtea de Apel pentru hotărâri ilegale de peste 1 miliard de dolari. Deși vinovăția a fost confirmată pe toate cele trei capete de acuzare, fostul magistrat a fost eliberat d...
16:40
FOTO, VIDEO // O dronă a fost depistată în localitatea Pepeni, raionul Sângerei. Polițiștii se deplasează la fața locului # Moldpres
O dronă a fost depistată astăzi în localitatea Pepeni, raionul Sângerei. Oamenii legii se deplasează la fața locului pentru a verifica toate circumstanțele cazului, informează MOLDPRES.Solicitat de agenție, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Ge...
16:20
VIDEO // Comisia Națională Antidrog propune urgentarea promovării proiectului ce impune pedepse mai aspre pentru comercializarea și răspândirea substanțelor narcotice # Moldpres
Comisia Națională Antidrog propune urgentarea promovării proiectului de lege privind prevenirea și combaterea circuitului ilegal a drogurilor, precursorilor și a substanțelor psihoactive noi. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Insp...
16:10
Energia și talentul a peste 250 de tineri din toate colțurile Republicii Moldova au umplut Palatul Republicii, participând la finala ediției a VIII-a a Campionatului Național de jocuri intelectuale „Sub cușma lui Guguță”. În competiție s-au î...
16:10
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova Daniela Gasparikova # Moldpres
La 3 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova.În cadrul discuțiilor au fost tr...
15:40
FOTO // Șase orașe din Moldova au primit utilaje moderne pentru intervenții în situații de urgență, oferite de UE # Moldpres
Locuitorii orașelor Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități, datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană. Întreprinderile muni...
15:20
Cooperarea în domeniul bibliotecilor, protejarea patrimoniului cultural și extinderea schimburilor artistice au fost în centrul discuțiilor dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, informează MOLDPRES.C...
14:50
Fermierii au la dispoziție un ghid complet pentru instalarea panourilor fotovoltaice pe câmpuri: energie solară și culturi agricole, în același sistem # Moldpres
Primul ghid dedicat sistemelor agrivoltaice, care prevede că panourile fotovoltaice pot fi combinate cu agricultura, fără schimbarea destinației terenurilor, a fost elaborat şi lansat de Ministerul Energiei, transmite MOLDPRES.Documentul a fost pregătit cu sprijinul Age...
14:50
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privinţa bugetului pentru 2026, informează Reuters, citată de AGERPRES.Guvernul ...
14:20
Încă cinci persoane, bănuite că au participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru organizarea unor dezordini în masă în perioada alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE din 2024, vor ajunge pe banca acuzaților....
14:20
VIDEO // Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene. Vicepremierul Valeriu Chiveri: „Formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional. Anunțul a fost făcut astăzi de vice...
14:10
Ministerul Agriculturii lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă” cu apel către cetățeni să susțină producătorii locali # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat campania națională „Cumpăr BUN de-acasă”, o inițiativă prin care cetățenii sunt încurajați să opteze pentru produsele autohtone atât în perioada sărbătorilor de iarnă, c&a...
14:00
Parlamentul pregătește ajustări legislative pentru întărirea protecției secretelor comerciale # Moldpres
Legislativul urmează să ajusteze cadrul normativ privind protecția secretelor comerciale. Comisia pentru economie, buget și finanțe a examinat astăzi un proiect de lege care vizează armonizarea legislației în contextul noii Legi privind protecția secretelor comerci...
13:50
Ministerul Mediului cere limitarea folosirii focurilor de artificii şi analizează reglementarea strictă a folosirii acestora, în contextul impactului sever asupra ecologiei # Moldpres
Ministerul Mediului examinează posibilitatea introducerii unor restricții sau chiar a unei interdicții asupra utilizării artificiilor și petardelor, în contextul efectelor nocive pe care acestea le au asupra faunei, mediului și sănătății publice. Declarațiile au ...
13:50
Pelicule ale tinerilor cineaști din Moldova și România, pe marele ecran la Festivalul de Film Studențesc 2025. Programul evenimentului # Moldpres
Cinematograful Odeon din Chișinău devine, între 5 și 7 decembrie 2025, scena unor povești cinematografice inedite, realizate de studenți din Republica Moldova și România. Festivalul de Film Studențesc 2025 oferă publicului o selecție variată de filme de lice...
13:40
Ministerul Apărării anunță că cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Suntem în proces de identificare a echipamentelor și de semnare a contractelor pentru achiziția ...
12:40
Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății # Moldpres
Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății din data de 3 decembrie curent, în baza cererii de demisie. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de către Guvern, informează MOLDPRES.De asemenea, Executi...
12:30
VIDEO // Vicepremierul Eugen Osmochescu: „Economia Republicii Moldova va continua creșterea în 2026, cu evoluții pozitive pe toate sectoarele majore” # Moldpres
Anul 2026 este prognozat să fie unul de continuare a tendințelor pozitive din 2025, chiar dacă pot interveni anumiți factori obiectivi care ar putea influența evoluțiile economice. Pentru anul viitor, creșterea economică anticipată este de 2,6%. Declaraţia a fost făcut...
12:30
O echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) din Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții. Medicii au chemat poliția, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), comunică MOLDPRES....
12:20
Turcia promovează turismul experiențial prin participarea la recolta tradițională de măsline # Moldpres
Turcia își valorifică tradițiile rurale pentru a atrage turiștii interesați de experiențe autentice, promovând participarea la sezonul de recoltă a măslinelor, desfășurat anual în perioada octombrie – ianuarie, în special în regiunea ...
12:20
Legea privind repatrierea bunurilor va fi extinsă. Moldovenii care decid să se reîntoarcă acasă vor putea să-și repatrieze bunurile, în special automobilul # Moldpres
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate /PAS/ a anunțat că a înregistrat un proiect de lege prin care vor fi extinse criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, pentru ca mai mulți cetățeni moldoveni, care aleg să se întoarcă acasă, ...
12:10
Festivalul Filmului Japonez revine la Chișinău între 3 și 6 decembrie. Programul evenimentului # Moldpres
Publicul din Chișinău este invitat să descopere cinematografia și cultura japoneză la Festivalul Filmului Japonez 2025, care va avea loc în perioada 3–6 decembrie la Cinematograful Cineplex Loteanu. Evenimentul este organizat de Ambasada Japoniei în Republi...
12:10
DOC // Centrul Cultural Rus își va sista activitatea. Legea privind denunțarea acordului ce prevede funcționarea centrelor culturale ruse a fost publicată în „Monitorul Oficial” # Moldpres
Decretul de promulgare, semnat de președinta Maia Sandu, și legea pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale au fost publicate în „Monitorul Oficial&r...
12:10
Noul regim de taxare inversă la TVA pentru produse energetice va fi aplicat din 1 ianuarie 2026 # Moldpres
De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, stabilit prin Legea nr.139/2025, care introduce mecanismul taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice. Măsura se aplică tranzacțiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova &...
12:00
Expoziția „ROYAL” aduce la Chișinău o interpretare contemporană a Reginei Maria prin peste 150 de creații handmade # Moldpres
Personalitatea Reginei Maria este reinterpretată printr-o instalație artistică de amploare, prezentată în premieră la Chișinău. Expoziția „ROYAL”, vernisată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, propune o interpretare contemporană a imaginii Regin...
12:00
FOTO // Vicepremierul Mihai Popșoi, discuții cu congresmeni și senatori americani la Washington: „Am evidențiat importanța unei cooperări strânse, fundamentate pe valori și interese comune” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, au avut mai multe întrevederi cu oficiali americani în timpul vizitei la Washington. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea parteneriatului strategic moldo-american și inten...
11:50
Judecătoria Chișinău continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”. Doar 27 dintre cei 164 de martori propuși de avocații lui Vladimir Plahotniuc vor fi audiați # Moldpres
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a continuat și astăzi examinarea probelor apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Instanța a decis să audieze doar 27 dintre cei 164 de martori propuși de avocații fostului lider democrat, com...
