ANSA avertizează fermierii despre riscul ridicat de gripă aviară: cerințe mai stricte de biosecuritate pentru protejarea sectorului avicol
Moldpres, 4 decembrie 2025 14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat o întrevedere cu fermierii care cresc și comercializează păsări în Republica Moldova, în contextul agravării situației epidemiologice în Europa, unde continuă să fie raportate fo...
Acum 30 minute
14:10
VIDEO // Deficit bugetar în creștere și investiții record în 2026: explicațiile ministrului Finanțelor, Andrian Gavrilița # Moldpres
Republica Moldova va intra în 2026 cu un deficit bugetar estimat la peste 20 miliarde de lei, un nivel ridicat care necesită măsuri de responsabilitate fiscală și soluții de finanțare sustenabile. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavrili...
14:10
14:10
Drum modernizat în raionul Basarabeasca: peste 5000 de locuitori au acces îmbunătățit la servicii esențiale # Moldpres
Aproximativ cinci mii de locuitori din satele Carabetovca, Sadaclia și Iordanovca, raionul Basarabeasca, beneficiază de astăzi de un acces mai bun către grădinițe, instituții de învățământ, oficiul poștal, instituțiile medicale și primării, odată cu fin...
Acum o oră
13:40
Republica Moldova va crea un Consiliu Fiscal independent până în anul 2028. Acesta va evalua prognozele economice și politicile bugetar-fiscale ale Guvernului # Moldpres
Republica Moldova va institui un Consiliu Fiscal până în 2028, conform angajamentelor asumate în procesul de armonizare a legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Instituția va avea rolul de a evalua prognozele economice și politicile bugetar-...
Acum 2 ore
13:10
Societatea civilă de mediu din Moldova și-a prezentat prioritățile la Summitul Parteneriatului Estic 2025 # Moldpres
AO EcoContact a reprezentat Republica Moldova la Summitul societății civile al Parteneriatului Estic, desfășurat în perioada 2–4 decembrie 2025 la Bruxelles. Evenimentul, organizat de Secretariatul Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, a reunit o...
13:00
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric şi căldură ca urmare a atacurilor ruseşti # Moldpres
Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi încălzire în sudul Ucrainei după atacurile ruse din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, au anunţat joi autorităţile locale şi compania de ...
13:00
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Modificările sunt incluse în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, care a fost apr...
12:50
Unitățile de geniu ale Armatei Naționale au desfășurat în luna noiembrie 15 misiuni de deminare în mai multe localități din țară, în urma cărora au fost depistate și distruse 79 de obiecte explozive rămase din cel de-al Doilea Război Mondial, transm...
Acum 4 ore
12:20
Peste 50 de hectare din Rezervația „Prutul de Jos” vor fi împădurite pentru protejarea lacurilor Manta și Beleu # Moldpres
Peste 50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, vor fi împădurite în cadrul proiectului „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul râului Prut”, info...
12:20
Procurorul Igor Buliga a fost eliberarat din funcție, iar alți doi apărători sau ales cu mustrare și proceduri disciplinare a. Deciziile au fost aprobate astăzi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), comunică MOLDPRES.Astfel, potrivit deciziei CSP, proc...
11:50
Investiții europene în eficiență energetică la Centrul de Transfuzie din Bălți: condiții moderne pentru colectarea sângelui # Moldpres
Clădirea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS) din Bălți, cu o suprafață de peste 2.200 m² și construită în urmă cu 55 de ani, va fi supusă unei reabilitări energetice ample în cadrul Proiectului INSPIREE. Acordul de colaborare pentr...
11:40
DOC // Decizie publicată în Monitorul Oficial. Fondurile și resursele economice ale bașcanei Evghenia Guțul, blocate de Serviciul Fiscal de Stat # Moldpres
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică MOLDPRES.Decizia vizează punerea &ic...
11:30
Bugetul asigurării medicale obligatorii pe 2026 votat de Guvern. Prețul poliței medicale rămâne neschimbat # Moldpres
Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) pentru anul 2026. Documentul stabilește venituri în sumă de 18.832.275,8 mii de lei și cheltuieli de 19.217.484,8 mii de lei, ceea ce genereaz...
11:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, despre drona găsită la Pepeni: „Tratăm serios acest caz, trebuie investigat” # Moldpres
Cazul din localitatea Pepeni, raionul Sângerei, unde un bărbat a transportat cu remorca prin sat o dronă găsită pe un câmp, trebuie investigat, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a subliniat că autoritățile tratează cu maximă seriozitate inc...
11:20
Executivul a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Ministra Natalia Plugaru: „Acest buget vine să demonstreze responsabilitatea pe care o avem față de cetățeni” # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026. Bugetul prevede venituri în sumă de 51,45 de miliarde de lei și cheltuieli în sumă de 51,45 de miliarde de lei, comunică MOLDPRES.Documentul a fost elab...
10:50
Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern. Documentul prevede investiții record și creșteri salariale # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul, numit „buget al investițiilor responsabile”, prevede investiții record și creșteri salariale și va fi propus Parlamentului pentru examinare ...
10:50
Discursul Premierului Alexandru Munteanu, cu privire la aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 # Moldpres
Dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, Azi aprobăm în Guvern bugetul pentru 2026 - Bugetul investițiilor responsabile. Este un buget format atât în baza realităților economice actuale, cât și în baza responsabilității no...
10:50
Subiectul securității regionale, discutat la Casa Albă. Vicepremierul Mihai Popșoi: „R. Moldova a devenit mai pregătită și mai rezilientă datorită sprijinului partenerilor internaționali” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi, împreună cu speakerul Igor Grosu, a avut o întrevedere la Casa Albă cu consilierul adjunct al președintelui pentru Securitate Națională, Andy Baker, directorul superior pentru Europa și Rusia în cadrul Consiliului de Securitate...
10:30
Guvernul examinează proiectul Bugetului 2026. Alexandru Munteanu: „Va fi un buget al investițiilor responsabile” # Moldpres
Guvernul examinează astăzi proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2026, un document pe care premierul Alexandru Munteanu l-a calificat drept un „buget al investițiilor responsabile”, construit pe baza evoluțiilor economice pozitive din ultimele luni și orientat ...
Acum 6 ore
09:50
Adunarea Generală a ONU a cerut miercuri returnarea imediată și necondiționată a copiilor ucraineni „transferați cu forța” în Rusia – o chestiune delicată, în contextul în care Kievul și Moscova încearcă să negocieze înce...
09:10
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate de INI și PCCOCS într-un dosar privind dezordini în masă # Moldpres
Inspectoratul Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în prez...
09:00
Ucrainenii se declară pregătiți să protesteze dacă Kievul face concesii considerate inacceptabile faţă de Moscova # Moldpres
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii ucraineni se declară dispuşi să protesteze dacă ţara lor acceptă să facă concesii inacceptabile în cadrul negocierilor de pace în curs cu Moscova, potrivit unui sondaj publicat miercuri, realizat de Info Sapiens pentru ...
08:50
Achizițiile publice din capitală, în vizorul CNA. Ofițerii anticorupție au descins la Direcția locativ-comunală # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ și procurorii desfășoară în această dimineață acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirm...
08:50
Guvernul Japoniei oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea echipamentelor televiziunii naționale # Moldpres
Instituția publică „Teleradio-Moldova” urmează să beneficieze de o modernizare a echipamentelor de producție TV și sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților, după ce Guvernul a aprobat inițierea negocierilor pentru un grant oferit de Japonia, î...
08:40
Sprijin american pentru Chișinău. Speakerul Igor Grosu a avut întrevederi cu membri ai Congresului SUA # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a continuat vizita de lucru în Statele Unite ale Americii printr-o serie de întrevederi desfășurate în Congresul SUA. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului bilateral și avansarea proiectelor strategice pent...
08:30
DOC // Trei diplomați și experți străini, onorați de șefa statului pentru contribuții la democratizarea Moldovei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat unor personalități internaționale care au sprijinit în mod constant procesele democratice, reformele și cooperarea externă a țării. Decretele semnate de șefa statului au fost publicate î...
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 4 decembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 76 de bani pentru un euro și de 16 lei și 94 de bani pentru un dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro crește cu cinci bani, iar dolarul se depreciază cu ...
Acum 8 ore
08:10
Fondurile CNAM au crescut în 2025 cu 15%. Contribuțiile din salarii rămân principala sursă de venit # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a anunțat că, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au acumulat venituri de peste 14,6 miliarde de lei, în creștere cu 1,9 miliarde, ceea c...
Acum 24 ore
20:30
Peste 20 000 de persoane, aflate în căutarea unui loc de muncă, au fost angajate cu sprijinul subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul acestui an, comunică MOLDPRES.Potrivit ANOFM, din numărul total de per...
20:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de 2063,8 milioane de lei, comunică MOLDPRES.De asemenea, a fost asigurată finanțarea pensiilor și ...
19:20
FOTO // Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate # Moldpres
Parlamentul găzduiește mai multe expoziții ale copiilor care transmit mesaje de empatie și diversitate. Acestea au fost organizate în contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, comunică MOLDPRES.Astfel, în perioada 1 – 5 ...
19:00
10:00 Ședința extraordinară a Guvernului, prezidată de Premierul Alexandru Munteanu. Ordinea de zi: https://gov.md/ro/sedinte-de-guvern Casa Guvernului, et. 6, intrarea din str. A. Pușkin.10:00 Conferință de presă cu tema „Federaț...
18:50
Expoziție de literatură pentru persoanele cu deficiențe de vedere, la Biblioteca Națională # Moldpres
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește, în contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, expoziția „Literatură modernă pentru persoane cu deficiențe de vedere”. Evenimentul le oferă vizitatorilor oportunitatea de a desco...
18:50
Guvernul în discuții cu Asociația Businessului European, privind susținerea mediului de afaceri # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA), cu care a discutat despre prioritățile Guvernului privind integrarea europeană și implementarea reformelor necesare pentru a asigura creștere economică ș...
18:50
BTA: Prim-ministrul României efectuează o vizită de două zile în Austria; este programată o întrevedere cu omologul ungar # Moldpres
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, efectuează o vizită oficială de două zile în Austria, a anunțat serviciul de presă al Guvernului României. Programul său include întrevederi cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, precum și cu m...
18:40
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comun...
18:40
Reprezentanții subdiviziunilor de resurse umane au participat la un atelier practic, organizat de Cancelaria de Stat, privind reforma sistemului de recrutare centralizată în administrația publică.Un astfel de model de recrutare ar putea asigura aplicarea uniformă a...
18:30
Republica Moldova și Israelul vor coopera în domeniul cinematografiei. Un acord privind producțiile cinematografice va fi semnat între cele două state. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a avut o întrevedere cu ambasadorul St...
18:30
Drona identificată în raionul Sângerei este de tip Gerbera. IGP: Aceasta nu conține explozibil și nu prezintă pericol pentru siguranța publică # Moldpres
Drona identificată în apropierea localității Pepeni, raionul Sângerei, este de tip Gerbera, fiind utilizată pentru inducerea în eroare. Aparatul de zbor nu conține explozibil și nu prezintă pericol pentru siguranța publică, informează MOLDPRES.Potr...
18:20
Proiectele regionale, analizate și optimizate împreună cu preşedinţii de raion. Vladimir Bolea: „Doar colaborarea și transparența pot asigura dezvoltarea reală a regiunilor” # Moldpres
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, s-au reunit astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) la o masă rotundă d...
17:40
IGP: Specialiștii urmează să examineze drona depistată în raionul Sângerei pentru a stabili caracteristicile și eventualele riscuri asociate # Moldpres
Specialiștii Secției Tehnico-Explozivǎ a poliției urmează să examineze drona depistată în localitatea Pepeni, raionul Sângerei, pentru a stabili caracteristicile și eventualele riscuri asociate. Aparatul de zbor a fost găsit sâmbătă de un bărbat pe u...
17:20
Președinta Republicii Moldova a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle.Discuțiile s-au axat pe intensificarea eforturi...
17:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți: Shoayb Casoo, ambasadorul agreat...
17:00
Ex-judecător achitat în dosarul „Laundromat”, găsit vinovat de Curtea de Apel pentru hotărâri ilegale de peste 1 miliard de dolari # Moldpres
Un fost judecător achitat în dosarul „Laundromat”, a fost găsit vinovat de Curtea de Apel pentru hotărâri ilegale de peste 1 miliard de dolari. Deși vinovăția a fost confirmată pe toate cele trei capete de acuzare, fostul magistrat a fost eliberat d...
16:40
FOTO, VIDEO // O dronă a fost depistată în localitatea Pepeni, raionul Sângerei. Polițiștii se deplasează la fața locului # Moldpres
O dronă a fost depistată astăzi în localitatea Pepeni, raionul Sângerei. Oamenii legii se deplasează la fața locului pentru a verifica toate circumstanțele cazului, informează MOLDPRES.Solicitat de agenție, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Ge...
16:20
VIDEO // Comisia Națională Antidrog propune urgentarea promovării proiectului ce impune pedepse mai aspre pentru comercializarea și răspândirea substanțelor narcotice # Moldpres
Comisia Națională Antidrog propune urgentarea promovării proiectului de lege privind prevenirea și combaterea circuitului ilegal a drogurilor, precursorilor și a substanțelor psihoactive noi. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Insp...
16:10
Energia și talentul a peste 250 de tineri din toate colțurile Republicii Moldova au umplut Palatul Republicii, participând la finala ediției a VIII-a a Campionatului Național de jocuri intelectuale „Sub cușma lui Guguță”. În competiție s-au î...
16:10
Întrevederea viceprim-ministrului Valeriu Chiveri cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova Daniela Gasparikova # Moldpres
La 3 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova.În cadrul discuțiilor au fost tr...
15:40
FOTO // Șase orașe din Moldova au primit utilaje moderne pentru intervenții în situații de urgență, oferite de UE # Moldpres
Locuitorii orașelor Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități, datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană. Întreprinderile muni...
15:20
Cooperarea în domeniul bibliotecilor, protejarea patrimoniului cultural și extinderea schimburilor artistice au fost în centrul discuțiilor dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, informează MOLDPRES.C...
