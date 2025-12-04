PSRM a protestat la MMPS

Oficial.md, 4 decembrie 2025 14:20

Partidul Socialiștilor a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva politicii antisociale a Guvernului..

Acum 10 minute
14:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 decembrie curent, în..
14:20
Republica Moldova va institui un Consiliu Fiscal până în 2028 Oficial.md
Unul din pilonii managementului finanțelor publice conform prevederilor cadrului legislativ al UE este prezența unei..
14:20
MAI lansează instruirile pentru conectarea Republicii Moldova la EUCARIS – un sistem care aduce mai multă siguranță pentru toți participanții la trafic Oficial.md
Republica Moldova face un pas important pentru creșterea siguranței rutiere. Conectarea la EUCARIS, sistemul european..
14:20
PSRM a protestat la MMPS Oficial.md
Partidul Socialiștilor a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale împotriva politicii antisociale a Guvernului..
Acum 4 ore
12:20
Fotbal în școli – Liga Futsal 2025/2026. Programul complet al turneului Oficial.md
Turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2024/2025, și-a stabilit programul final. Prima ediție..
12:20
Socialiștii vor înainta moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din Guvernul Munteanu Oficial.md
În perioada următoare, socialiștii intenționează să înainteze moțiuni de cenzură împotriva mai multor miniștri din..
12:00
Petr Vlah, despre alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei: Alegătorii trebuie să întrebe candidații „ce înseamnă normalizarea relației cu Chișinăul?” Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consideră că alegerile din 22 martie..
11:40
Guvernul a aprobat bugetul pentru anul 2026 Oficial.md
Guvernul a aprobat astăzi bugetul pentru 2026 – Bugetul investițiilor responsabile. Înainte de ședință, în..
11:40
Igor Grosu a avut întâlniri cu mai mulți oficiali în SUA Oficial.md
Vizita de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în Statele Unite ale Americii a continuat..
11:30
O nouă Convenție a Consiliului Europei marchează o etapă importantă în lupta împotriva criminalității de mediu Oficial.md
Printr-o decizie istorică la nivel mondial, Convenția privind protecția mediului prin dreptul penal a fost supusă semnării..
11:30
Șapte persoane, inclusiv conducători din cadrul Direcției Locativ-Comunale Chișinău, reținute de CNA într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice Oficial.md
Patru funcționari publici cu statut de conducători  printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și..
11:20
Ala Ursu-Antoci: Puterea PAS distruge sistemul de învățământ Oficial.md
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a condamnat la briefing-ul de astăzi acțiunile..
11:10
50 de hectare din Rezervația Naturală Prutul de Jos vor fi împădurite Oficial.md
50 de hectare de teren din zona lacurilor Manta și Beleu, parte a Rezervației Naturale..
11:10
Moldova a obținut găzduirea EURO U17 din 2029! Oficial.md
UEFA a anunțat prin decizia Comitetului Executiv de astăzi, 3 decembrie 2025, faptul că EURO..
11:10
Conferința finală a proiectului european SCALE Oficial.md
Sâmbătă, 29 noiembrie, Asociația de Fotbal din Malta (MFA) a organizat Conferința Finală a proiectului..
10:40
MAN: Ne îngrijorează creșterea vertiginoasă a datoriei de stat Oficial.md
Președintele MAN și primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, semnalează ritmul îngrijorător al creșterii..
Acum 6 ore
10:10
Organizarea circulației transportului public care traversează centrul orașului, în ziua de 05.12.2025, cu ocolirea PMAN Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 05.12.2025, ora 11:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va..
10:00
Ion Ceban, despre perchezițiile de dimineață la o structură municipală: După ce am anunțat conferința, ne-am trezit cu percheziții Oficial.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, a comentat valul de percheziții care au..
09:20
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități – Ziua Abilităților fiecărui copil Oficial.md
În fiecare an, la 3 decembrie, comunitatea internațională marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități..
09:20
Nick Pietrowicz a efectuat o vizită la Centrul FMF de Pregătire a Selecționatelor din Vadul lui Vodă Oficial.md
Pe fondul entuziasmului tot mai mare pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, care va..
09:10
Primăria Chișinău dă start concursului municipal „Florile Dalbe” Oficial.md
Pregătiți colindele și măștile! Primăria Chișinău dă start concursului municipal de obiceiuri și tradiții de..
09:10
Guvernul în discuții cu Asociația Businessului European, privind susținerea mediului de afaceri Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu membrii Asociației Businessului European din Moldova (EBA),..
09:10
Audieri publice despre prevenirea și combaterea consumului de droguri printre copii, organizate pe platforma Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie Oficial.md
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a organizat, astăzi, audieri publice despre prevenirea și..
09:00
ILO anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi depuse pînă pe 19 decembrie 2025 Oficial.md
Organizația Internațională a Muncii (ILO) anunță două posturi vacante în Republica Moldova. Aplicațiile pot fi..
09:00
Prioritățile de dezvoltare regională, discutate cu președinții de raion la MIDR Oficial.md
Reprezentanții autorităților locale din 32 de raioane, precum și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR)..
09:00
Percheziții în țară legate de deplasările în Serbia pentru pregătirea destabilizării și dezordinii în masă Oficial.md
La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiştii din BPDS “Fulger”,..
Acum 24 ore
17:30
Un bărbat a găsit o dronă și a decis să o transporte acasă Oficial.md
Poliția informează că astăzi, în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, a fost observată o dronă, care..
16:50
Autoritățile statului propun strategii și acțiuni pentru combaterea traficului și consumului de droguri Oficial.md
Republica Moldova intensifică măsurile de prevenire și combatere a traficului și consumului de droguri. Astăzi, Ministerul..
16:30
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori Oficial.md
Șefa statului,  Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului..
16:10
PSDE: Suntem solidari cu FSES. Educația nu este o cheltuială, ci o investiție în viitorul țării Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă solidaritatea deplină cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi..
16:10
Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță – recunoscut vinovat de Curtea de Apel Oficial.md
La 2 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovat un..
15:00
Audieri publice la Parlament despre gestionarea fondurilor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” Oficial.md
La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a..
15:00
MDED: În 2026, economia Republicii Moldova este prognozată să crească cu 2,2%–2,8% Oficial.md
Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în 2026, economia Republicii Moldova este prognozată..
15:00
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atenționează consumatorii despre pericolele achiziționării produselor din locuri neautorizate Oficial.md
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atenționează în mod repetat consumatorii asupra pericolelor reale asociate achiziționării..
Ieri
14:20
Vicepremierul pentru reintegrare: Formatul „5+2” nu mai este valabil Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, anunță că se lucrează activ la elaborarea unei strategii/ a..
13:50
PAS propune extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea Oficial.md
Fracțiunea PAS a înregistrat proiectul de lege care va permite extinderea criteriilor de aplicare a..
13:50
Ministrul Sănătății are consilier în domeniul digitalizării Oficial.md
Ministerul Sănătății informează că Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat..
13:40
Cum să înveți copilul să se îmbrace singur? Oficial.md
Diminețile cu copii pot fi o adevărată provocare, mai ales când te grăbești. Poate a..
13:40
MAN propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000..
13:40
Parlamentul va ajusta cadrul normativ în domeniul protecției secretelor comerciale Oficial.md
Parlamentul va ajusta cadrul normativ în domeniul protecției secretelor comerciale. Un proiect de lege care..
13:40
Alți cinci învinuiți pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia – trimiși în judecată de procurorii PCCOCS Oficial.md
Procurorii PCCOCS au finalizat urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat..
13:30
PSRM din CMC nu va participa la votarea modificărilor la bugetul pentru anul 2025 Oficial.md
În cadrul unui briefing de presă, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au declarat că fracțiunea..
13:30
Parlamentul demarează procedura de selectare a membrilor Consiliului de experți pe lângă Comisia pentru integrare europeană Oficial.md
În conformitate cu punctul 8.1 din Hotărârea Parlamentului nr. 149/2023 privind aprobarea Platformei de dialog și..
13:20
MAN a făcut unele propuneri pentru bugetul de stat pentru anul 2026 Oficial.md
Propunerile deputaților din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) pentru proiectul Bugetului de stat pentru..
13:10
Călătorii mai rapide: negocieri pentru control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut Oficial.md
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul..
12:50
Irina Vlah – către Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: Autoritățile încearcă să suspende activitatea partidului fără a prezenta niciun fapt care să confirme încălcarea legislației Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, anunță că informează în continuare partenerii internaționali..
12:10
Igor Grosu a avut o serie de întrevederi în SUA Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri și-a început vizita în Statele Unite ale Americii (SUA) cu..
12:00
Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase Oficial.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a..
12:00
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate Oficial.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat..
11:50
2 focare de pesta porcină africană și 4 focare de rabie – depistate pe teritoriul țării Oficial.md
În perioada 20.11.2025 – 02.12.2025, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta..
