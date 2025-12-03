Călătorii mai rapide: negocieri pentru control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut

Oficial.md, 3 decembrie 2025 13:10

Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul..

Acum 5 minute
13:20
MAN a făcut unele propuneri pentru bugetul de stat pentru anul 2026 Oficial.md
Propunerile deputaților din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) pentru proiectul Bugetului de stat pentru..
Acum 15 minute
13:10
Călătorii mai rapide: negocieri pentru control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut Oficial.md
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul..
Acum o oră
12:50
Irina Vlah – către Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: Autoritățile încearcă să suspende activitatea partidului fără a prezenta niciun fapt care să confirme încălcarea legislației Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, anunță că informează în continuare partenerii internaționali..
Acum 2 ore
12:10
Igor Grosu a avut o serie de întrevederi în SUA Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri și-a început vizita în Statele Unite ale Americii (SUA) cu..
12:00
Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase Oficial.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a..
12:00
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate Oficial.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat..
11:50
2 focare de pesta porcină africană și 4 focare de rabie – depistate pe teritoriul țării Oficial.md
În perioada 20.11.2025 – 02.12.2025, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta..
11:50
Compensații la căldură între 500 și 1 000 de lei vor fi acordate familiilor Oficial.md
În sezonul rece 2025–2026, familiile vor beneficia de compensații cu valori între 500 și 1000..
11:40
CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții..
Acum 4 ore
11:10
Serie de demisii la Guvern Oficial.md
Guvernul, în ședința de astăzi, a aprobat o serie de demisii, informează OFICIAL. Victor Chirilă..
11:10
Taraclia a rămas fără primar Oficial.md
Taraclia a rămas fără primar. Veaceslav Lupov și-a anunțat astăzi demisia din funcție. „Dragi prieteni,..
11:10
MMPS a organizat consultări publice unde a discutat prioritățile în domeniul protecției sociale Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desfășurat, pe data de 1 decembrie 2025, o amplă..
11:10
Mihai Popșoi, în dialog cu congresmeni și senatori americani la Washington Oficial.md
Aflat în vizită la Washington, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului,..
11:10
PSRM va solicita organizarea unor audieri parlamentare pe tema imigrației în Republica Moldova Oficial.md
Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon: „Atunci când conducerea politică nu are..
11:10
Un nou regim fiscal privind TVA va intra în vigoare din 01 ianuarie 2026 Oficial.md
Începând cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării..
11:10
Ion Ceban: Bugetul de stat pentru anul 2026 este propus cu întârzieri și creează dificultăți pentru elaborarea bugetelor locale Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unui briefing, a..
11:00
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat Oficial.md
Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă..
11:00
Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern Oficial.md
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an,..
09:40
4 persoane au fost spitalizate urmare a inhalării gazelor toxice de la o sobă defectă Oficial.md
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost..
Acum 6 ore
09:20
Igor Dodon, la discuții cu reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al..
09:10
Topul naționalităților care aleg să călătorească prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Oficial.md
În ultima perioadă, Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” – Chișinău a înregistrat o creștere semnificativă a..
09:10
Circulație sistată în centrul Chișinăului pe 5 decembrie Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 05.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi..
09:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani Oficial.md
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de..
09:00
Premierul a avut întâlniri cu cei doi Mitropoliți Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al..
09:00
Prima ședință a Consiliului orășenesc Leova, ales după alegerile locale noi din 16 noiembrie Oficial.md
La 1 decembrie 2025 a avut loc prima ședință de constituire a Consiliului Orășenesc Leova,..
Acum 24 ore
16:50
Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 Oficial.md
Managerul dezvoltare competiții din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Anatolie Ostap, a explicat pentru site-ul FMF.md..
16:50
Încep lucrările de modernizare și reparație a barajului Costești–Stânca Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Prima..
16:40
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
16:40
MEC propune modificări la Codul Educației Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 2 decembrie 2025, inițierea unor modificări la..
15:40
Igor Dodon a avut o întrevedere cu primarii și consilierii raionali PSRM din Dondușeni Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu primarii și consilierii raionali ai PSRM..
15:20
Proiect PAS: Măsuri fiscale pentru noul an – cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi valabilă și în 2026 Oficial.md
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat noi măsuri fiscale, care trebuie să..
15:10
Moldovenii au economisit 1,4 mln. euro pe comisioane la transferuri bănești în prima lună de la aderarea Republicii Moldova la SEPA Oficial.md
Moldovenii au economisit 1,4 milioane de euro pe comisioane la transferuri bănești în prima lună..
14:40
S-a încheiat perioada de recepționare a cererilor pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și investiții pe etape Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că data de 1 decembrie 2025 a..
14:30
MAN cere măsuri de la autorități în contextul majorării prețurilor Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) trage un semnal de alarmă privind creșterea accelerată a prețurilor..
14:30
Memorandumul de Înțelegere dintre IGSU și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei Oficial.md
Astăzi, 2 decembrie 2025, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Agenția de Cooperare..
14:30
Drumuri mai bune pentru locuitorii din 2 suburbii ale Chișinăului Oficial.md
Circa 10 mii de locuitori ai comunelor Budești și Cruzești din municipiul Chișinău se bucură..
14:00
Petru Burduja a prezentat bugetul de stat alternativ al PSRM pentru anul 2026 Oficial.md
Deputatul PSRM Petru Burduja a prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, bugetul de stat alternativ..
13:50
Ion Ceban: Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău Oficial.md
Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, unde va fi propus, conform..
13:50
„Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, va avea loc pe 15 decembrie la Chișinău Oficial.md
Agenții economici sunt invitați să participe la „Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, care va..
Ieri
13:20
Două deflagrații s-au produs în urma încălcării regulilor de securitate antiincendiare Oficial.md
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe...
13:20
ANSA a reținut un lot de carne separată mecanic de pui contaminată cu Salmonella Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de..
12:50
Ion Ceban: La nivel de Chișinău, în această lună va fi definitivat și prezentat Planul Antidrog Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că „datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul..
12:00
Irina Vlah: Instanța a respins cererea Partidului Republican „Inima Moldovei” de a anula restricția temporară, deși legea nu permite menținerea unei astfel de măsuri Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a oferit detalii despre ședința de judecată..
11:50
Corupere electorală – încă un figurant, trimis pe banca acuzaților Oficial.md
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza..
11:50
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în..
11:40
Primarul Capitalei: Mulțumesc tuturor echipelor care muncesc ca orașul să fie gata la timp și să-i întâmpine frumos pe cei mici și cei mari Oficial.md
Chișinăul se pregătește de cea mai frumoasă perioadă din an, când îmbracă straie de sărbătoare...
10:50
Alexandr Stoianoglo cere explicații procurorului general despre modul în care a fost gestionată drona depistată la Cuhureștii de Jos Oficial.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo a expediat procurorului general o interpelare oficială privind modul în care a..
10:40
Sprijinul pentru refugiații în țara noastră, discutat de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați..
09:40
Orhei rămâne fără primar Oficial.md
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, își anunță demisia din funcția pe care o deține. Primarul..
09:30
„Moldsilva” dă startul vânzărilor pomilor de Crăciun Oficial.md
Pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției ”Moldsilva”, din..
