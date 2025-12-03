Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță – recunoscut vinovat de Curtea de Apel
Oficial.md, 3 decembrie 2025 16:10
La 2 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovat un..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 5 minute
16:30
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului..
Acum 30 minute
16:10
PSDE: Suntem solidari cu FSES. Educația nu este o cheltuială, ci o investiție în viitorul țării # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă solidaritatea deplină cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi..
16:10
Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță – recunoscut vinovat de Curtea de Apel # Oficial.md
La 2 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovat un..
Acum 2 ore
15:00
Audieri publice la Parlament despre gestionarea fondurilor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # Oficial.md
La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a..
15:00
Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în 2026, economia Republicii Moldova este prognozată..
15:00
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atenționează consumatorii despre pericolele achiziționării produselor din locuri neautorizate # Oficial.md
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atenționează în mod repetat consumatorii asupra pericolelor reale asociate achiziționării..
Acum 4 ore
14:20
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, anunță că se lucrează activ la elaborarea unei strategii/ a..
13:50
Fracțiunea PAS a înregistrat proiectul de lege care va permite extinderea criteriilor de aplicare a..
13:50
Ministerul Sănătății informează că Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat..
13:40
Diminețile cu copii pot fi o adevărată provocare, mai ales când te grăbești. Poate a..
13:40
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000..
13:40
Parlamentul va ajusta cadrul normativ în domeniul protecției secretelor comerciale. Un proiect de lege care..
13:40
Alți cinci învinuiți pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia – trimiși în judecată de procurorii PCCOCS # Oficial.md
Procurorii PCCOCS au finalizat urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat..
13:30
În cadrul unui briefing de presă, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au declarat că fracțiunea..
13:30
Parlamentul demarează procedura de selectare a membrilor Consiliului de experți pe lângă Comisia pentru integrare europeană # Oficial.md
În conformitate cu punctul 8.1 din Hotărârea Parlamentului nr. 149/2023 privind aprobarea Platformei de dialog și..
13:20
Propunerile deputaților din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) pentru proiectul Bugetului de stat pentru..
13:10
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul..
12:50
Irina Vlah – către Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: Autoritățile încearcă să suspende activitatea partidului fără a prezenta niciun fapt care să confirme încălcarea legislației # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, anunță că informează în continuare partenerii internaționali..
Acum 6 ore
12:10
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri și-a început vizita în Statele Unite ale Americii (SUA) cu..
12:00
Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase # Oficial.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a..
12:00
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate # Oficial.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat..
11:50
2 focare de pesta porcină africană și 4 focare de rabie – depistate pe teritoriul țării # Oficial.md
În perioada 20.11.2025 – 02.12.2025, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta..
11:50
În sezonul rece 2025–2026, familiile vor beneficia de compensații cu valori între 500 și 1000..
11:40
CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții..
11:10
Guvernul, în ședința de astăzi, a aprobat o serie de demisii, informează OFICIAL. Victor Chirilă..
11:10
Taraclia a rămas fără primar. Veaceslav Lupov și-a anunțat astăzi demisia din funcție. „Dragi prieteni,..
11:10
MMPS a organizat consultări publice unde a discutat prioritățile în domeniul protecției sociale # Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desfășurat, pe data de 1 decembrie 2025, o amplă..
11:10
Aflat în vizită la Washington, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului,..
11:10
PSRM va solicita organizarea unor audieri parlamentare pe tema imigrației în Republica Moldova # Oficial.md
Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon: „Atunci când conducerea politică nu are..
11:10
Începând cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării..
11:10
Ion Ceban: Bugetul de stat pentru anul 2026 este propus cu întârzieri și creează dificultăți pentru elaborarea bugetelor locale # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unui briefing, a..
11:00
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat # Oficial.md
Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă..
11:00
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an,..
Acum 8 ore
09:40
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost..
09:20
Igor Dodon, la discuții cu reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană # Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al..
09:10
Topul naționalităților care aleg să călătorească prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” # Oficial.md
În ultima perioadă, Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” – Chișinău a înregistrat o creștere semnificativă a..
09:10
Primăria Chișinău informează că, în perioada 05.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi..
09:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani # Oficial.md
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de..
09:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al..
09:00
Prima ședință a Consiliului orășenesc Leova, ales după alegerile locale noi din 16 noiembrie # Oficial.md
La 1 decembrie 2025 a avut loc prima ședință de constituire a Consiliului Orășenesc Leova,..
Acum 24 ore
16:50
Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 # Oficial.md
Managerul dezvoltare competiții din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Anatolie Ostap, a explicat pentru site-ul FMF.md..
16:50
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Prima..
16:40
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
16:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 2 decembrie 2025, inițierea unor modificări la..
Ieri
15:40
Președintele PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu primarii și consilierii raionali ai PSRM..
15:20
Proiect PAS: Măsuri fiscale pentru noul an – cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi valabilă și în 2026 # Oficial.md
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat noi măsuri fiscale, care trebuie să..
15:10
Moldovenii au economisit 1,4 mln. euro pe comisioane la transferuri bănești în prima lună de la aderarea Republicii Moldova la SEPA # Oficial.md
Moldovenii au economisit 1,4 milioane de euro pe comisioane la transferuri bănești în prima lună..
14:40
S-a încheiat perioada de recepționare a cererilor pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și investiții pe etape # Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că data de 1 decembrie 2025 a..
14:30
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) trage un semnal de alarmă privind creșterea accelerată a prețurilor..
14:30
Memorandumul de Înțelegere dintre IGSU și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei # Oficial.md
Astăzi, 2 decembrie 2025, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Agenția de Cooperare..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.