Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță – recunoscut vinovat de Curtea de Apel

Oficial.md, 3 decembrie 2025 16:10

La 2 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovat un..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 5 minute
16:30
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori Oficial.md
Șefa statului,  Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului..
Acum 30 minute
16:10
PSDE: Suntem solidari cu FSES. Educația nu este o cheltuială, ci o investiție în viitorul țării Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă solidaritatea deplină cu Federaţia Sindicală a Educaţiei şi..
16:10
Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, achitat de prima instanță – recunoscut vinovat de Curtea de Apel Oficial.md
La 2 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a recunoscut vinovat un..
Acum 2 ore
15:00
Audieri publice la Parlament despre gestionarea fondurilor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” Oficial.md
La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a..
15:00
MDED: În 2026, economia Republicii Moldova este prognozată să crească cu 2,2%–2,8% Oficial.md
Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în 2026, economia Republicii Moldova este prognozată..
15:00
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atenționează consumatorii despre pericolele achiziționării produselor din locuri neautorizate Oficial.md
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor atenționează în mod repetat consumatorii asupra pericolelor reale asociate achiziționării..
Acum 4 ore
14:20
Vicepremierul pentru reintegrare: Formatul „5+2” nu mai este valabil Oficial.md
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, anunță că se lucrează activ la elaborarea unei strategii/ a..
13:50
PAS propune extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea Oficial.md
Fracțiunea PAS a înregistrat proiectul de lege care va permite extinderea criteriilor de aplicare a..
13:50
Ministrul Sănătății are consilier în domeniul digitalizării Oficial.md
Ministerul Sănătății informează că Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat..
13:40
Cum să înveți copilul să se îmbrace singur? Oficial.md
Diminețile cu copii pot fi o adevărată provocare, mai ales când te grăbești. Poate a..
13:40
MAN propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000..
13:40
Parlamentul va ajusta cadrul normativ în domeniul protecției secretelor comerciale Oficial.md
Parlamentul va ajusta cadrul normativ în domeniul protecției secretelor comerciale. Un proiect de lege care..
13:40
Alți cinci învinuiți pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia – trimiși în judecată de procurorii PCCOCS Oficial.md
Procurorii PCCOCS au finalizat urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat..
13:30
PSRM din CMC nu va participa la votarea modificărilor la bugetul pentru anul 2025 Oficial.md
În cadrul unui briefing de presă, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au declarat că fracțiunea..
13:30
Parlamentul demarează procedura de selectare a membrilor Consiliului de experți pe lângă Comisia pentru integrare europeană Oficial.md
În conformitate cu punctul 8.1 din Hotărârea Parlamentului nr. 149/2023 privind aprobarea Platformei de dialog și..
13:20
MAN a făcut unele propuneri pentru bugetul de stat pentru anul 2026 Oficial.md
Propunerile deputaților din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) pentru proiectul Bugetului de stat pentru..
13:10
Călătorii mai rapide: negocieri pentru control coordonat la Lipcani – Rădăuți Prut Oficial.md
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul..
12:50
Irina Vlah – către Consiliul Europei și Comisia de la Veneția: Autoritățile încearcă să suspende activitatea partidului fără a prezenta niciun fapt care să confirme încălcarea legislației Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, anunță că informează în continuare partenerii internaționali..
Acum 6 ore
12:10
Igor Grosu a avut o serie de întrevederi în SUA Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri și-a început vizita în Statele Unite ale Americii (SUA) cu..
12:00
Guvernul stabilește noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase Oficial.md
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a..
12:00
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate Oficial.md
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat..
11:50
2 focare de pesta porcină africană și 4 focare de rabie – depistate pe teritoriul țării Oficial.md
În perioada 20.11.2025 – 02.12.2025, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta..
11:50
Compensații la căldură între 500 și 1 000 de lei vor fi acordate familiilor Oficial.md
În sezonul rece 2025–2026, familiile vor beneficia de compensații cu valori între 500 și 1000..
11:40
CNA și procurorii desfășoară percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții..
11:10
Serie de demisii la Guvern Oficial.md
Guvernul, în ședința de astăzi, a aprobat o serie de demisii, informează OFICIAL. Victor Chirilă..
11:10
Taraclia a rămas fără primar Oficial.md
Taraclia a rămas fără primar. Veaceslav Lupov și-a anunțat astăzi demisia din funcție. „Dragi prieteni,..
11:10
MMPS a organizat consultări publice unde a discutat prioritățile în domeniul protecției sociale Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desfășurat, pe data de 1 decembrie 2025, o amplă..
11:10
Mihai Popșoi, în dialog cu congresmeni și senatori americani la Washington Oficial.md
Aflat în vizită la Washington, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, împreună cu președintele Parlamentului,..
11:10
PSRM va solicita organizarea unor audieri parlamentare pe tema imigrației în Republica Moldova Oficial.md
Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon: „Atunci când conducerea politică nu are..
11:10
Un nou regim fiscal privind TVA va intra în vigoare din 01 ianuarie 2026 Oficial.md
Începând cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării..
11:10
Ion Ceban: Bugetul de stat pentru anul 2026 este propus cu întârzieri și creează dificultăți pentru elaborarea bugetelor locale Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unui briefing, a..
11:00
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat Oficial.md
Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă..
11:00
Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern Oficial.md
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an,..
Acum 8 ore
09:40
4 persoane au fost spitalizate urmare a inhalării gazelor toxice de la o sobă defectă Oficial.md
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost..
09:20
Igor Dodon, la discuții cu reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al..
09:10
Topul naționalităților care aleg să călătorească prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Oficial.md
În ultima perioadă, Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” – Chișinău a înregistrat o creștere semnificativă a..
09:10
Circulație sistată în centrul Chișinăului pe 5 decembrie Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 05.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi..
09:00
Consiliul Național de Securitate a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani Oficial.md
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat astăzi de Președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de..
09:00
Premierul a avut întâlniri cu cei doi Mitropoliți Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al..
09:00
Prima ședință a Consiliului orășenesc Leova, ales după alegerile locale noi din 16 noiembrie Oficial.md
La 1 decembrie 2025 a avut loc prima ședință de constituire a Consiliului Orășenesc Leova,..
Acum 24 ore
16:50
Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 Oficial.md
Managerul dezvoltare competiții din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Anatolie Ostap, a explicat pentru site-ul FMF.md..
16:50
Încep lucrările de modernizare și reparație a barajului Costești–Stânca Oficial.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Prima..
16:40
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
16:40
MEC propune modificări la Codul Educației Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 2 decembrie 2025, inițierea unor modificări la..
Ieri
15:40
Igor Dodon a avut o întrevedere cu primarii și consilierii raionali PSRM din Dondușeni Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu primarii și consilierii raionali ai PSRM..
15:20
Proiect PAS: Măsuri fiscale pentru noul an – cota zero la impozitul pe venit la profitul nedistribuit va fi valabilă și în 2026 Oficial.md
Deputații PAS Radu Marian și Victoria Belous au prezentat noi măsuri fiscale, care trebuie să..
15:10
Moldovenii au economisit 1,4 mln. euro pe comisioane la transferuri bănești în prima lună de la aderarea Republicii Moldova la SEPA Oficial.md
Moldovenii au economisit 1,4 milioane de euro pe comisioane la transferuri bănești în prima lună..
14:40
S-a încheiat perioada de recepționare a cererilor pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și investiții pe etape Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că data de 1 decembrie 2025 a..
14:30
MAN cere măsuri de la autorități în contextul majorării prețurilor Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) trage un semnal de alarmă privind creșterea accelerată a prețurilor..
14:30
Memorandumul de Înțelegere dintre IGSU și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei Oficial.md
Astăzi, 2 decembrie 2025, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Agenția de Cooperare..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.