Moldovenii au economisit 1,4 milioane € în doar o lună datorită SEPA
Democracy.md, 2 decembrie 2025 16:30
Cetățenii Republicii Moldova au economisit aproximativ 1,4 milioane de euro într-o singură lună datorită reducerii comisioanelor la transferurile bănești, după aderarea țării la SEPA – Sistemul Unic de Plăți în Euro. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională, volumul tranzacțiilor din și spre Republica Moldova a crescut spectaculos cu 300 de milioane de euro, depășind astfel 1,3 miliarde de euro.
Acum 10 minute
16:30
Cetățenii Republicii Moldova au economisit aproximativ 1,4 milioane de euro într-o singură lună datorită reducerii comisioanelor la transferurile bănești, după aderarea țării la SEPA – Sistemul Unic de Plăți în Euro. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională, volumul tranzacțiilor din și spre Republica Moldova a crescut spectaculos cu 300 de milioane de euro, depășind astfel 1,3 miliarde de euro.
Acum o oră
15:50
Vladimir Plahotniuc a surprins sala de judecată după ce a anunțat în fața magistraților că deține trei cetățenii: Republica Moldova, România și Federația Rusă. Dezvăluirea a fost făcută în momentul în care judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea, în cadrul ședinței din dosarul „frauda bancară", desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Apărătorul său, Lucian Rogac, a
Acum 2 ore
15:10
Forum Economic Moldova-China: Oportunități de afaceri și parteneriate strategice pe 15 decembrie # Democracy.md
China a devenit al treilea partener comercial al Republicii Moldova, iar schimburile bilaterale au depășit 1,25 miliarde de dolari în 2024. Datele prezentate de președintele Camerei de comerț și industrie Moldova-China, Boris Foca, arată că importurile și exporturile dintre cele două state reprezintă acum aproape 10% din comerțul total al țării. Într-o conferință de presă
14:40
Droguri, arme și scumpiri – Mișcarea Alternativa Națională cere acțiuni urgente ale autorităților # Democracy.md
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită Consiliului Național de Securitate să includă pe ordinea de zi problemele stringente cu care se confruntă societatea, care afectează direct viața și siguranța cetățenilor. Potrivit partidului, printre aceste probleme se numără: Formațiunea subliniază că aceste probleme necesită măsuri urgente, strategice și coordonate, pentru a proteja siguranța cetățenilor, a întări economia
Acum 4 ore
14:30
Vladimir Plahotniuc, escortat la Judecătoria Buiucani pentru ședința în dosarul „frauda bancară” # Democracy.md
Chișinău – Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost escortat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde va participa la o nouă ședință în dosarul „frauda bancară". Ședința este programată să înceapă la ora 13:30. Conform Portalului Național al Instanțelor de Judecată, până pe 23 decembrie sunt programate alte 11 ședințe, inclusiv în zilele
14:20
În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” # Democracy.md
În municipiul Bălți, au fost lansate lucrările de construcție și amenajare a unei suprafețe moderne pentru terenul de fotbal al Școlii de Fotbal. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Municipal Bălți și datorită inițiativei conducerii Primăriei, în special al primarului Alexandr Petkov. Consilierul Consiliului Municipal Bălți din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc, a informat bălțenii
14:20
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională solicită guvernului să inițieze un control riguros asupra procesului de formare a prețurilor, pe întreg lanțul valoric, pentru a proteja cetățenii de scumpiri nejustificate. Potrivit partidului, există o îngrijorare crescută în rândul populației privind posibilele majorări ale tarifelor la energia electrică, transportul interurban și prețurile la unele produse de bază,
14:10
Miniștrii Apărării din statele membre ale Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles pentru a analiza sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea cooperării în domeniul apărării și industriei militare. Reuniunea a fost prezidată de Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru politică externă și de securitate. Printre subiectele principale s-au numărat opțiunile de finanțare a sprijinului militar
13:40
Fostul președinte Igor Dodon a lansat noi critici la adresa guvernării PAS, afirmând că actuala conducere a beneficiat de un sprijin extern fără precedent, dar nu a reușit să transforme această susținere în proiecte durabile pentru economie și alte domenii. Dodon avertizează că schimbările în contextul politic extern ar putea diminua influența sprijinitorilor Maiei Sandu
13:10
Electricitate ieftină și sustenabilitate: Chișinăul lansează un plan ambițios alături de AFD # Democracy.md
Moldova face pași importanți spre independență și durabilitate energetică prin consolidarea cooperării cu AFD. În această săptămână, Ministerul Energiei și reprezentanții AFD au discutat principalele direcții de reformă — eficiență energetică, surse regenerabile, modernizarea infrastructurii și protecția consumatorilor — iar angajamentul comun reconfirmă prioritățile pentru perioada următoare. Una dintre pietrele de temelie ale noii strategii
12:40
Drona pe trepte, anchetă pe hârtie — Stoianoglo avertizează: probelor le-a fost tăiată puținul de credibilitate # Democracy.md
Alexandr Stoianoglo izbucnește după apariția dronei expuse pe treptele Ministerului de Externe, acuzând că autoritățile au transformat o anchetă serioasă într-un „spectacol ieftin". Potrivit lui, modul în care a fost prezentată drona — ca un trofeu în fața camerelor — nu doar că sfidează orice procedură legală de investigare, dar pune în pericol chiar credibilitatea
Acum 6 ore
12:10
Chișinăul micșorează distanța cu Ankara: Parteneriat comercial și dezvoltare comună în plin avânt # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit o rundă de discuții importante între Republica Moldova și Turcia, în care s-au analizat perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale — de la investiţii și comerţ, la cooperare în energie, infrastructură și dezvoltare regională. Oficialii celor două state au confirmat angajamentul comun de a extinde schimburile comerciale, de a atrage
11:40
Nicu Popescu afirmă că procesul de extindere a Uniunea Europeană ar trebui să meargă mână în mână cu o integrare economică profundă, care să aducă avantaje concrete statelor candidate — infrastructură modernă, dezvoltare economică şi stabilitate socială. Potrivit lui, drumul spre aderare nu este doar o formalitate politică, ci o transformare reală pentru cetăţeni şi
10:50
„E obligatoriu!” — Ion Ceban pune presiune pe consilieri înainte de votul privind salariile # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în această săptămână urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, în cadrul căreia va fi prezentat, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru 2025. Ceban subliniază că salariile pentru muncitori trebuie votate obligatoriu de Consiliul Municipal, indiferent dacă orașul funcționează cu
10:50
Municipiul Chișinău marchează o transformare majoră în domeniul transportului public, după ani în care parcul de troleibuze și autobuze era format în mare parte din vehicule învechite, depășite tehnic și dificil de întreținut. În trecut, majoritatea unităților aveau peste 10 ani de exploatare, se defectau frecvent, generau costuri suplimentare și ofereau condiții insuficiente de confort
Acum 8 ore
10:10
Zelenski la Paris: Macron și Kievul deschid drumul spre pace și garanții de securitate # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost primit la Paris de președintele francez Emmanuel Macron pentru discuții strategice privind războiul din Ucraina, negocierile de pace și garanțiile de securitate oferite Kievului. Întâlnirea vizează identificarea unor soluții durabile care să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, cu sprijinul comunității internaționale. Zelenski a subliniat că războiul trebuie
09:30
O rețea națională dedicată tinerilor romi a fost lansată în Republica Moldova, având ca obiectiv principal susținerea acestora prin educație, mentorat și dezvoltare personală. Inițiativa își propune să creeze un cadru în care tinerii romi să fie auziți, sprijiniți și motivați să se implice activ în viața comunitară. Proiectul îmbină activități de leadership, instruiri non-formale,
09:10
Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, afirmă că așa-zisele alegeri organizate în regiunea transnistreană nu au niciun efect juridic și niciun impact politic asupra Republicii Moldova. Potrivit lui, scrutinul reprezintă doar o imitație de proces democratic, menită să mențină aparența unei autonomii politice într-un teritoriu controlat din exterior. Bălan subliniază că interesul scăzut al populației
Acum 24 ore
18:10
Zinaida Popa, președinta fracțiunii Partidului PAS din Consiliul Municipal (CM), consideră că lipsa unui buget pentru Chișinău amenință să piardă peste două miliarde de lei în potențiale investiții. Conform Infotag, ea a declarat luni, într-o conferință de presă, că lipsa unui buget aprobat, în special, are un impact negativ asupra implementării unor proiecte-cheie de infrastructură, transmite democracy.md cu
17:40
Anatol Șalaru: Un plan de pace prost pentru Ucraina ar fi dezastruos și pentru Moldova # Democracy.md
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că orice acord de pace dezavantajos pentru Ucraina ar putea afecta direct și Republica Moldova. Potrivit lui, dacă Kievul ar fi constrâns să cedeze o parte din suveranitate, importanța strategică a Moldovei în regiune ar scădea, iar o eventuală înțelegere între Donald Trump și Vladimir Putin nu ar
17:00
Partidul Nostru propune schimbarea sistemului de subvenționare și soluții pentru pășunile acaparate # Democracy.md
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, împreună cu Livia Ojovan, membră a Consiliului Național al partidului, au avut duminică o întâlnire cu activiștii Partidului Nostru din raionul Briceni. A fost abordată agenda partidului în localitățile raionului, precum și situația actuală a agricultorilor din zonă. „Vreau să vă
16:40
Dezvoltare și perspective: Moldova deschide ușa pentru investiții elvețiene și servicii moderne # Democracy.md
Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul: prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Elveției, Felix Baumann, au discutat extinderea cooperării prin proiecte cu impact direct asupra cetățenilor și prin stimularea relațiilor economice dintre cele două țări. Premierul a avut o întrevedere cu ambasadorul Elveția, în cadrul căreia s-au discutat perspective de atragere a investițiilor elvețiene, intensificarea cooperării bilaterale și
Ieri
16:30
Magnat și Feoctist alături de voluntarii Chișinăului la concertul de închidere a festivalului # Democracy.md
Ediția a III-a a Festivalului Municipal al Voluntarilor 2025 se va încheia pe 5 decembrie, odată cu marcarea Zilei Internaționale a Voluntariatului, printr-un concert dedicat tinerilor implicați în diverse acțiuni de voluntariat. Evenimentul va începe la ora 20:30, la Radisson Blu Chișinău, și își propune să celebreze implicarea, inițiativa și dedicarea tinerilor voluntari din municipiu. În ultimii ani, tot mai mulți tineri
15:40
Dosarul în care Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost condamnate la închisoare este temporar blocat. Magistrații Curții de Apel Centru examinează recursul depus de avocați, însă procedura a fost întreruptă după ce unul dintre judecători a picat vetting-ul și urmează să fie înlocuit. Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii recunosc că procedura de vetting a
15:00
Un nou drum la Bălți va fi reabilitat. Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră — pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum comod și sigur!” # Democracy.md
Drumul municipal de pe strada I. Vieru va fi reabilitat pentru prima dată, anunță primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Edilul s-a adresat locuitorilor de pe această stradă și ai străzilor adiacente pentru a-i informa despre începutul lucrărilor, începând dinspre strada Decebal. Aceasta este o etapă importantă pentru modernizarea infrastructurii și pentru siguranța și confortul locuitorilor.
14:00
Fostul președinte și lider al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a declarat că Republica Moldova trebuie să-şi concentreze atenţia pe interesele naţionale şi să prioritizeze suveranitatea, stabilitatea internă și protejarea valorilor autohtone. Potrivit lui Dodon, actualele politici promovate de guvernare — axate pe împrumuturi externe și datorie publică — pun în pericol
13:40
Primăria respinge acuzațiile privind pierderea a două miliarde: «Bugetul național este cel în întârziere» # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întârzierilor în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un termen de consultare care se încheie mâine, la ora 17:00. Conform legislației în vigoare, Executivul trebuia să aprobe și să transmită Parlamentului pro
13:00
Un nou actor politic intră pe scena publică din Republica Moldova. Formațiunea „Pentru Țară” urmează să fie lansată oficial și va fi condusă de fostul primar al orașului Basarabeasca, Valentin Cimpoieș. Congresul de constituire a partidului a avut loc duminică, transmite Știri.md cu referire la IPN. „Alegerile parlamentare din 2025 au demonstrat că vechea opoziție nu […] Articolul Scenă politică în mișcare: Valentin Cimpoieș lansează noul partid «Pentru Țară» apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Magia iernii se aprinde în Capitală: Pomul de Crăciun și Târgul din PMAN, inaugurate pe 5 decembrie” # Democracy.md
Primăria Chișinău anunță că vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, va fi lansat cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Tot atunci va fi inaugurat principalul Pom de Crăciun al Capitalei, împreună cu toate decorațiunile de sărbători instalate în oraș. Locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt invitați să participe la […] Articolul Magia iernii se aprinde în Capitală: Pomul de Crăciun și Târgul din PMAN, inaugurate pe 5 decembrie” apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău avertizează că municipiul se află în pericol de a pierde finanțări externe de peste 2 miliarde de lei, dacă Primăria nu prezintă și nu promovează urgent bugetul pentru 2026. Pe parcursul anului 2025, Chișinăul a fost administrat în regim provizoriu, ceea ce a blocat proiecte importante de infrastructură și a generat dificultăți […] Articolul Capitala riscă pierderi uriașe: PAS trage alarma asupra bugetului 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Planul de pace pentru Ucraina: experții avertizează că Moldova are nevoie de garanții reale de securitate # Democracy.md
Analistul politic Igor Boțan atrage atenția că proiectul inițial de pace în 28 de puncte, prezentat drept inițiativa Președinției americane, ar fi fost, de fapt, influențat puternic de Moscova, servind interesele Rusiei în reglementarea războiului din Ucraina. Boțan consideră documentul o „lucrătură” și subliniază că reacția președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, care a avertizat că acceptarea planului ar putea […] Articolul Planul de pace pentru Ucraina: experții avertizează că Moldova are nevoie de garanții reale de securitate apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că 1 decembrie marchează un moment istoric care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Șefa statului a atras atenția că aceste valori sunt astăzi mai amenințate ca niciodată și a subliniat responsabilitatea generației actuale de a apăra moștenirea celor care au făcut posibil actul de […] Articolul Un gest de fraternitate: Moldova transmite felicitări României de Ziua Națională apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat brusc întrevederea bilaterală cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, după ce acesta a efectuat o vizită controversată la Moscova. Decizia vine ca un semnal politic dur, într-un moment în care relațiile europene sunt extrem de sensibile în contextul războiului din Ucraina. Potrivit administrației de la Varșovia, liderul polonez va participa […] Articolul Criză diplomatică între Varșovia și Budapesta: întâlnirea cu Orbán a fost anulată apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Premierul israelian a depus oficial o cerere de grațiere la președintele statului, în plin proces de corupție. În document, Netanyahu susține că continuarea procesului împarte societatea și afectează stabilitatea țării — motiv pentru care cere să fie iertat de acuzații și judecarea să înceteze. El argumentează că, deși nu recunoaște niciun vinovăție, o grațiere „în […] Articolul Netanyahu cere grațiere: vrea să pună capăt procesului de corupție apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Europa nu mai are loc la masa negocierilor pentru Ucraina — acesta este mesajul tranșant transmis de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Oficialul susține că statele europene ar fi subminat constant acordurile anterioare și, prin propriile acțiuni, „s-ar fi autoexclus” din discuțiile privind viitorul regiunii. Potrivit lui Lavrov, acordurile din ultimii ani au fost […] Articolul Diplomaţie în impas — Europa părăsește masa negocierilor, susţine Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Chișinău investește masiv în Sîngera: transport, educație și infrastructură modernizată # Democracy.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că împreună cu echipa municipală, administrația locală și mai mulți locuitori din Sîngera, au participat astăzi la o acțiune de plantare a copacilor în preajma Liceului Teoretic „Al. cel Bun” și a grădiniței nr. 202. Evenimentul face parte din campania anuală de extindere a zonelor verzi din municipiu. Potrivit […] Articolul Chișinău investește masiv în Sîngera: transport, educație și infrastructură modernizată apare prima dată în DemocracyMD.
28 noiembrie 2025
18:10
Moldova și Europa pornesc împreună pe calea apărării comune — planuri concrete pentru 2026 # Democracy.md
Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul apărării prinde un nou avânt. În cadrul unei întrevederi la Chișinău, secretarul de stat Radu Mija a discutat cu reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă despre extinderea parteneriatului în domeniul securității, într-un context regional în continuă schimbare. Discuțiile au vizat consolidarea rezilienței Moldovei în fața amenințărilor […] Articolul Moldova și Europa pornesc împreună pe calea apărării comune — planuri concrete pentru 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane # Democracy.md
Chișinău, 28 noiembrie 2025: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider în Europa Centrală și de Est, a prezentat astăzi aeronava cu numărul 250, marcând un pas important în dezvoltarea companiei și poziționând-o la jumătatea drumului către obiectivul de 500 de aeronave. Această realizare confirmă ritmul accelerat al creșterii Wizz […] Articolul Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Guvernul Republicii Moldova examinează posibilitatea de a extinde gama tranzacțiilor bursiere ale BRM EST — nu doar pentru gaze și energie, ci și pentru alte produse și sectoare economice. Într‑o întâlnire recentă cu conducerea BRM, oficialii au discutat despre deschiderea pieței bursiere către o varietate mai mare de mărfuri, ceea ce ar putea dinamiza economia […] Articolul BRM EST – de la gaze la economie: tranzacții bursiere, extinse la noi produse apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Moldova sub spectrul instabilității: războiul Rusiei schimbă radical securitatea regională # Democracy.md
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, avertizează: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu este doar un conflict regional — el amenință securitatea întregii Europe și stabilitatea regiunii noastre”. Oficialul a subliniat că impactul războiului se resimte direct în Republica Moldova: tensiuni la frontieră, riscuri hibride și presiuni externe care pot destabiliza țara. Nosatîi a avertizat că autoritățile trebuie să […] Articolul Moldova sub spectrul instabilității: războiul Rusiei schimbă radical securitatea regională apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Bucureștiul susține negocierile pentru pace în Ucraina și garantează securitatea Moldovei # Democracy.md
România reafirmă sprijinul său față de pacea în Ucraina și față de securitatea Republicii Moldova. Oficialii de la București au declarat că toate eforturile diplomatice pentru negocieri de încetare a războiului sunt justificate și necesare — iar stabilitatea regională rămâne o prioritate comună. În plus, România subliniază importanța cooperării regionale și a sprijinului reciproc: asigurarea […] Articolul Bucureștiul susține negocierile pentru pace în Ucraina și garantează securitatea Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată”. Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că jurnaliștii au obligația să informeze corect cetățenii și să nu distorsioneze realitatea. „Este un fals atunci când se manipulează cu astfel de minciuni. Condamn aceste […] Articolul Primăria, acuzată pe nedrept: Ion Ceban răspunde manipulărilor despre datori apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. # Democracy.md
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea Partidului Nostru, economistul Denis Șova, în emisiunea „Glavnoie” de la TVC21. „Termenele pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană permanent se schimbă: inițial se vorbea […] Articolul Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Cooperare de succes: Mureșan promovează modelul româno‑german ca salvator economic al Moldovei # Democracy.md
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a subliniat că modelul de cooperare economică dintre România și Germania, considerat un adevărat succes, trebuie extins și în Republica Moldova, țară candidat la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței de Afaceri România – Germania – Moldova, desfășurată la Stuttgart și organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK). În […] Articolul Cooperare de succes: Mureșan promovează modelul româno‑german ca salvator economic al Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Scuarul cu vedere panoramică de pe strada Maria Drăgan, din sectorul Ciocana, a fost restabilit după intervențiile necesare, efectuate în urma alunecărilor de teren din zonă. Locul preferat pentru panoramele asupra Chișinăului poate fi din nou vizitat de locuitori și oaspeții capitalei. Zona oferă o perspectivă amplă și spectaculoasă asupra orașului și este accesibilă pentru […] Articolul Scuarul cu priveliște asupra Chișinăului, redeschis după lucrări ample apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Ungheni, pentru a discuta direct cu locuitorii, primarii și antreprenorii despre dezvoltarea regiunii. În centrul discuțiilor s-au aflat infrastructura, transportul public, locurile de muncă și proiectele de modernizare care pot stimula economia locală. Șeful Guvernului a prezentat măsuri concrete și investiții planificate pentru […] Articolul Munteanu promite investiții majore și ascultă vocea locuitorilor apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Reformă controversată: riscuri de abuzuri și corupție dacă ISM primește puteri prea mari # Democracy.md
Deputatul Nicolae Margarint, reprezentant al Partidului Nostru și membru al Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie, a făcut ieri prima sa intervenție în Parlamentul Republicii Moldova, comentând proiectul de modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și atrăgând atenția asupra riscurilor pe care le-ar putea genera reforma pentru angajatori și salariați. Potrivit lui, […] Articolul Reformă controversată: riscuri de abuzuri și corupție dacă ISM primește puteri prea mari apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Guvernul Irlandei a decis să susțină direct viitorul copiilor din Moldova, alocând un milion de euro pentru întărirea serviciilor de protecție a copiilor și a familiei. Fondurile vor fi canalizate printr‑un program comun cu UNICEF, care va permite accesul la servicii sociale și de protecție de calitate — atât pentru copii vulnerabili, cât și pentru familii aflate […] Articolul Salvarea copiilor vulnerabili — Irlanda face un gest major pentru Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Schimbare la vârful Găgăuziei: Constantinov părăsește funcția de președinte al legislativului # Democracy.md
Dmitri Constantinov și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, stârnind surprindere în rândul politicienilor și cetățenilor. El a precizat că decizia este una personală și că intenționează să se dedice unor probleme private și familiei. Plecarea sa survine într-un moment în care autonomia găgăuză se află într-o perioadă de tranziție, […] Articolul Schimbare la vârful Găgăuziei: Constantinov părăsește funcția de președinte al legislativului apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Spitalul „Sfânta Treime” intră în era modernă: intervenții chirurgicale mai rapide și mai sigure # Democracy.md
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din Chișinău, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte medicale realizate în municipiu în ultimii ani. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, care pot funcționa simultan, și include o zonă de terapie intensivă postanestezică. Personalul medical beneficiază de […] Articolul Spitalul „Sfânta Treime” intră în era modernă: intervenții chirurgicale mai rapide și mai sigure apare prima dată în DemocracyMD.
