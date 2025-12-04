Șoferi prinși: mită la polițiști pentru a scăpa de amenzi — cazuri în creștere

13:30

Ion Ceban propune majorarea plafonului pentru compensațiile la încălzire, astfel încât să fie de 2.000 de lei. În plus, pentru familiile al căror venit pe membru este mai mic de 2.000 de lei, compensația ar urma să fie de 3.000 de lei, inclusă direct în factură. Ceban subliniază că, în contextul în care Ministerul Energiei […] Articolul Ion Ceban cere majorarea compensațiilor la energie și gaz: Facturile nu trebuie să distrugă bugetele oamenilor apare prima dată în Subiectul Zilei.