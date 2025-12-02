MAN cere măsuri urgente: Droguri, contrabandă și scumpiri pe agenda securității
Subiectul Zilei, 2 decembrie 2025 14:40
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită Consiliului Național de Securitate să includă pe ordinea de zi problemele stringente cu care se confruntă societatea, care afectează direct viața și siguranța cetățenilor. Potrivit partidului, printre aceste probleme se numără: Formațiunea subliniază că aceste probleme necesită măsuri urgente, strategice și coordonate, pentru a proteja siguranța cetățenilor, a întări economia
• • •
Acum 5 minute
15:00
Chișinău – Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost escortat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde va participa la o nouă ședință în dosarul „frauda bancară". Ședința este programată să înceapă la ora 13:30. Conform Portalului Național al Instanțelor de Judecată, până pe 23 decembrie sunt programate alte 11 ședințe, inclusiv în zilele
Acum 15 minute
14:50
Chișinău – Un pieton a fost rănit după ce a fost lovit de un automobil în această după-amiază pe bd. Renașterii Naționale, în apropiere de Circ. Potrivit poliției, un BMW condus de un bărbat de 40 de ani a lovit un pieton de aproximativ 50 de ani, care traversa strada în afara trecerii pentru pietoni. Victima
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a sancționat disciplinar pe judecătorul Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău, aplicându-i o mustrare. Decizia a fost adoptată pe 2 decembrie, cu opt voturi pro și unul împotrivă, și poate fi contestată în termen de 30 de zile. Procedura disciplinară a fost inițiată în martie 2024, după ce o încheiere
14:20
Prețuri sub lupa statului: cetățenii cer protecție împotriva majorărilor nejustificate # Subiectul Zilei
Chișinău – Mișcarea Alternativa Națională solicită guvernului să inițieze un control riguros asupra procesului de formare a prețurilor, pe întreg lanțul valoric, pentru a proteja cetățenii de scumpiri nejustificate. Potrivit partidului, există o îngrijorare crescută în rândul populației privind posibilele majorări ale tarifelor la energia electrică, transportul interurban și prețurile la unele produse de bază,
Acum 2 ore
14:00
În Bălți se construiește un nou teren de fotbal. Consilierul din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc: „Ca mamă, mă bucur enorm că orașul investește în sport și copii” # Subiectul Zilei
În municipiul Bălți, au fost lansate lucrările de construcție și amenajare a unei suprafețe moderne pentru terenul de fotbal al Școlii de Fotbal. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Municipal Bălți și datorită inițiativei conducerii Primăriei, în special al primarului Alexandr Petkov. Consilierul Consiliului Municipal Bălți din partea Partidului Nostru, Iana Smolearciuc, a informat bălțenii
13:30
Un caz cutremurător: Crimă sângeroasă – tânărul legat la picioare, târât și ucis – agresorii, în arest # Subiectul Zilei
Două persoane, de 20 și 22 de ani, au fost reținute și trimise în judecată după ce ar fi ucis cu cruzime un bărbat din raionul Soroca. Ancheta susține că agresorii l-au legat pe victimă de picioare cu o funie, l-au atașat de un cal și l-au târât pe o distanță de aproximativ 3 km până
Acum 4 ore
13:00
Doi bărbați din Bălți, implicați într-o rețea de trafic de droguri, au fost reținuți și plasați în arest preventiv după ce poliția a descoperit activitatea lor ilegală. Aceștia distribuiau substanțe interzise, folosind diverse ascunzișuri pentru a livra drogurile către consumatori. În urma perchezițiilor, au fost confiscate droguri, materiale pentru ambalare și alte probe importante, care
12:30
Noapte de foc la Sofia: Protestatarii cer demisia guvernului după draftul bugetar contestat # Subiectul Zilei
Mii de bulgari au ieșit în stradă la Sofia și în alte orașe, protestând față de planurile guvernamentale considerate împovărătoare pentru cetățeni. În centrul capitalei, manifestația pașnică s-a transformat rapid în ciocniri cu forțele de ordine: protestatarii au încercat să spargă cordoanele de protecție, aruncând obiecte și provocând tensiune majoră, în timp ce poliția a
12:00
Pericol pe șosele: Mai mulți șoferi au fost stopați pentru alcool sau droguri la volan # Subiectul Zilei
Într-o acțiune recentă de patrulare și control rutier, poliția a oprit mai mulți conducători auto aflați în stare de ebrietate alcoolică ori narcotică — un semnal de alarmă privind siguranța traficului. Printre cei opriți se numără persoane care circulau haotic, iar la testele efectuate s-au constatat concentrații ridicate de alcool sau prezența substanțelor interzise în
11:30
Turism modern la Chișinău — orașul devine destinație verde și competitivă în Europa # Subiectul Zilei
Chișinăul face un pas important spre modernizare și dezvoltare inteligentă, alăturându-se unui proiect european dedicat promovării turismului durabil. Prin această inițiativă, Capitala își propune să devină o destinație prietenoasă pentru vizitatori, dar și un oraș în care locuitorii beneficiază de mai mult confort, infrastructură modernă și protecția mediului. Proiectul vizează implementarea unor soluții moderne de
Acum 6 ore
10:50
Salariile muncitorilor, la limită: Ceban avertizează CMC înainte de ședința crucială # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în această săptămână urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, în cadrul căreia va fi prezentat, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru 2025. Ceban subliniază că salariile pentru muncitori trebuie votate obligatoriu de Consiliul Municipal, indiferent dacă orașul funcționează cu
10:50
Chișinăul își modernizează complet transportul public: 367 de vehicule noi și condiții îmbunătățite pentru angajați # Subiectul Zilei
Municipiul Chișinău marchează o transformare majoră în domeniul transportului public, după ani în care parcul de troleibuze și autobuze era format în mare parte din vehicule învechite, depășite tehnic și dificil de întreținut. În trecut, majoritatea unităților aveau peste 10 ani de exploatare, se defectau frecvent, generau costuri suplimentare și ofereau condiții insuficiente de confort
10:00
Droguri sintetice de peste 14 milioane de lei, confiscate la Chișinău — un cetățean ucrainean, reținut # Subiectul Zilei
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, a fost reținut după ce poliția a confiscat peste 20 de kilograme de droguri sintetice — inclusiv PVP („sare"), mefedronă, MDMA, cocaină și pastile Ecstasy — ascunse într-un automobil adaptat special. Valoarea estimată a substanțelor, pe piața neagră, depășește 14 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi preluat
09:40
Jaf ca în film: Hoții au blocat autostrada cu maşini arse și au dat lovitura — 2 milioane € dispărute # Subiectul Zilei
Un jaf ca în filme a avut loc pe o autostradă din Italia, unde un grup organizat de hoți a pus în scenă o operațiune bine calculată pentru a fura două milioane de euro dintr-o dubă blindată. Infractorii au presărat cuie pe carosabil, iar apoi au incendiat două autoturisme pentru a bloca traficul și a împiedica
09:40
Sîngerei — la sărbătoare de Ziua Națională a României: emoţie, tricolor și unitate # Subiectul Zilei
Locuitorii orașului Sîngerei au celebrat astăzi Ziua Națională a României printr-un marș plin de semnificație: sute de persoane au purtat tricolorul, au scandat mesaje de unitate și au participat la un moment solemn de depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Atmosfera a fost una de emoţie și mândrie, cu melodii patriotice și
Acum 24 ore
18:10
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că orice acord de pace dezavantajos pentru Ucraina ar putea afecta direct și Republica Moldova. Potrivit lui, dacă Kievul ar fi constrâns să cedeze o parte din suveranitate, importanța strategică a Moldovei în regiune ar scădea, iar o eventuală înțelegere între Donald Trump și Vladimir Putin nu ar
18:10
În ultimele șapte zile, autoritățile au reușit să scoată din circulație droguri în valoare de peste 20 milioane de lei, anunță poliția. În urma controalelor și perchezițiilor, au fost înregistrate 78 de cazuri contravenționale, iar poliția a efectuat 9 percheziții. Pe partea penală, au fost pornite 15 cauze penale, cu 17 percheziții la domicilii, în mijloace de transport și asupra persoanelor.
17:00
Moldova și Elveția își consolidează parteneriatul: prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Elveției, Felix Baumann, au discutat extinderea cooperării prin proiecte cu impact direct asupra cetățenilor și prin stimularea relațiilor economice dintre cele două țări. Premierul a avut o întrevedere cu ambasadorul Elveția, în cadrul căreia s-au discutat perspective de atragere a investițiilor elvețiene, intensificarea cooperării bilaterale și
16:40
13 arestări după incendiul devastator din Hong Kong – autorităţile anchetează omucidere din culpă # Subiectul Zilei
Autoritățile din Hong Kong au reținut 13 persoane în urma incendiului devastator care a cuprins complexul rezidențial Wang Fuk Court, provocând zeci de victime. Ancheta vizează presupuse nereguli în renovarea clădirilor și folosirea de materiale neconforme, care ar fi favorizat propagarea rapidă a focului.Printre cei arestați se află directori de firme de construcții și persoane
16:40
Întâlnire la Briceni: Partidul Nostru discută agenda locală și criza din agricultură # Subiectul Zilei
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, împreună cu Livia Ojovan, membră a Consiliului Național al partidului, au avut duminică o întâlnire cu activiștii Partidului Nostru din raionul Briceni. A fost abordată agenda partidului în localitățile raionului, precum și situația actuală a agricultorilor din zonă. „Vreau să vă
16:30
Festivalul Municipal al Voluntarilor 2025 se încheie cu un concert special pe 5 decembrie # Subiectul Zilei
Ediția a III-a a Festivalului Municipal al Voluntarilor 2025 se va încheia pe 5 decembrie, odată cu marcarea Zilei Internaționale a Voluntariatului, printr-un concert dedicat tinerilor implicați în diverse acțiuni de voluntariat. Evenimentul va începe la ora 20:30, la Radisson Blu Chișinău, și își propune să celebreze implicarea, inițiativa și dedicarea tinerilor voluntari din municipiu. În ultimii ani, tot mai mulți tineri
15:40
Un copil de doi ani din Dubăsari a fost transportat de urgență la spital după ce a înghițit patru pastile hormonale găsite în locuință. Incidentul s-a produs în timp ce bunica, în vârstă de 45 de ani, se ocupa de treburile gospodărești, iar micuțul a găsit blisterul cu medicamente lăsat la vedere. Inițial, copilul nu
Ieri
15:00
Curtea de Apel Centru se confruntă cu lipsă de magistrați: Dosarul Guțul și Popan amânat # Subiectul Zilei
Dosarul în care Evghenia Guțul și Svetlana Popan au fost condamnate la închisoare este temporar blocat. Magistrații Curții de Apel Centru examinează recursul depus de avocați, însă procedura a fost întreruptă după ce unul dintre judecători a picat vetting-ul și urmează să fie înlocuit. Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii recunosc că procedura de vetting a
14:40
Un nou drum la Bălți va fi reabilitat. Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră — pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum comod și sigur!” # Subiectul Zilei
Drumul municipal de pe strada I. Vieru va fi reabilitat pentru prima dată, anunță primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Edilul s-a adresat locuitorilor de pe această stradă și ai străzilor adiacente pentru a-i informa despre începutul lucrărilor, începând dinspre strada Decebal. Aceasta este o etapă importantă pentru modernizarea infrastructurii și pentru siguranța și confortul locuitorilor.
14:00
Zece persoane reținute în dosarul „TUX”. Doi foști angajați MAI, vizați în investigații # Subiectul Zilei
Zece persoane au fost reținute în cadrul anchetei penale privind platforma financiară „TUX", unde zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate se află doi foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o emisiune TV8. Până în prezent, autoritățile au înregistrat doar 13 plângeri depuse
13:40
Primăria respinge acuzațiile privind pierderea a două miliarde: «Bugetul național este cel în întârziere» # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întârzierilor în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un termen de consultare care se încheie mâine, la ora 17:00. Conform legislației în vigoare, Executivul trebuia să aprobe și să transmită Parlamentului proiectele legilor bugetare
13:00
Tentativă de fraudă electorală dejucată: O femeie sancționată după o anchetă solidă # Subiectul Zilei
Justiția își face treaba: O femeie din Soroca a fost sancționată cu 50.000 de lei pentru tentativă de cumpărare a voturilor, în urma unei decizii recente a Judecătoriei Soroca. Dosarul a demonstrat eficiența autorităților în identificarea și sancționarea tentativelor de influențare ilegală a alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit anchetei, în perioada septembrie–octombrie 2024, femeia ar
13:00
Start sărbătorilor de iarnă în Capitală: Pomul de Crăciun și Târgul din PMAN, inaugurate pe 5 decembrie # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău anunță că vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00
12:00
Capitala a fost zguduită în doar două zile de un val de incidente — de la incendii, la violențe și minori dispăruți — care au provocat intervenții în lanț ale forțelor de ordine și salvare. În mai multe cazuri, pompierii au fost chemați de urgență să stingă focuri izbucnite în blocuri și localuri, iar echipe […] Articolul Chișinău în stare de urgență: incendiu, bătaie și minori fugari în doar 48 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Oprirea lotului – avertisment dure asupra uleiului de palmier: 5 tone contaminate retrase de pe piață # Subiectul Zilei
Autoritățile au intervenit rapid: un lot de peste 5 tone de ulei de palmier, depistat ca fiind contaminat – cu niveluri duble față de limita legală, a fost imediat oprit și retras de la comercializare. Decizia, luată pentru protejarea sănătății consumatorilor, vine ca un semnal de alarmă privind produsele ce ajung pe rafturile magazinelor. Oficialii spun că […] Articolul Oprirea lotului – avertisment dure asupra uleiului de palmier: 5 tone contaminate retrase de pe piață apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Unul dintre cei mai mari clarinetiști și pedagogi ai Republicii Moldova, Semion Duja, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani. Plecarea lui lasă un gol imens în lumea muzicii — pentru generații întregi de muzicieni, pentru colegi și pentru iubitorii de artă. Semion Duja a fost recunoscut ca „Artist al Poporului” și, […] Articolul Doliu în muzica moldovenească: pleacă pentru totdeauna maestrul Semion Duja apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Ziua României sărbătorită de Chișinău: felicitări și mesaje de prietenie din partea conducerii Moldovei # Subiectul Zilei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că 1 decembrie marchează un moment istoric care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Șefa statului a atras atenția că aceste valori sunt astăzi mai amenințate ca niciodată și a subliniat responsabilitatea generației actuale de a apăra moștenirea celor care au făcut posibil actul de […] Articolul Ziua României sărbătorită de Chișinău: felicitări și mesaje de prietenie din partea conducerii Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
O noapte de distracție s-a transformat într-un coșmar în orașul Tula din Mexic: atacatori necunoscuți au deschis focul într-un bar din centrul localității, lăsând cel puțin 7 persoane fără viață și mai mulți răniți. Patrioții spera să petreacă — dar s-au trezit în mijlocul violenței brutale, cu gloanțe, panică și sânge. Surprinși de atac, clienții […] Articolul Sânge și groază în bar: cel puțin 7 morți după atacul din Mexic apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Inovație verde — Moldova lansează un hub de cercetare care va accelera reîmpăduririle # Subiectul Zilei
Republica Moldova face un pas decisiv pentru un mediu mai curat: autoritățile au anunțat înființarea unui centru de cercetare dedicat accelerării împăduririlor. Obiectivul este ambițios — transformarea științei în acțiune concretă pentru regenerarea masivelor forestiere și protejarea ecosistemelor. Centrul va deveni motorul programului de reîmpădurire: va studia solurile, va testa specii adaptate schimbărilor climatice și va […] Articolul Inovație verde — Moldova lansează un hub de cercetare care va accelera reîmpăduririle apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Noapte de coșmar în Franța: cinci oameni au ars de vii într-o clădire cuprinsă de flăcări # Subiectul Zilei
O clădire din orașul Neuves-Maisons, în nord-estul Franței, a fost cuprinsă de un incendiu devastator în plină noapte; flăcările au mistuit imobilul cu trei niveluri, ducând la moartea a cinci persoane. Printre victime se numără un cuplu matur și trei tineri — inclusiv un adolescent — care nu au avut nicio șansă de salvare. Ajunși […] Articolul Noapte de coșmar în Franța: cinci oameni au ars de vii într-o clădire cuprinsă de flăcări apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că împreună cu echipa municipală, administrația locală și mai mulți locuitori din Sîngera, au participat astăzi la o acțiune de plantare a copacilor în preajma Liceului Teoretic „Al. cel Bun” și a grădiniței nr. 202. Evenimentul face parte din campania anuală de extindere a zonelor verzi din municipiu. Potrivit […] Articolul Ceban plantează copaci în Sîngera și anunță investiții de peste 39 milioane lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
28 noiembrie 2025
18:10
Zeci de șoferi prinși de drona poliției la Bălți: amenzi pe loc pentru fiecare încălcare # Subiectul Zilei
Polițiștii din Bălți au desfășurat o acțiune surpriză de supraveghere aeriană — folosind drona — și au sancționat imediat zeci de șoferi surprinși încălcând regulile de circulație. Echipajele de la sol și de sus au lucrat sincronizat: în doar câteva ore, acțiunea a scos la iveală abateri grave, de la depășirea vitezei la stationări neregulamentare […] Articolul Zeci de șoferi prinși de drona poliției la Bălți: amenzi pe loc pentru fiecare încălcare apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane # Subiectul Zilei
Chișinău, 28 noiembrie 2025: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider în Europa Centrală și de Est, a prezentat astăzi aeronava cu numărul 250, marcând un pas important în dezvoltarea companiei și poziționând-o la jumătatea drumului către obiectivul de 500 de aeronave. Această realizare confirmă ritmul accelerat al creșterii Wizz […] Articolul Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
La o lună după tragedia de la Regia Transport Electric, unde Vadim Munteanu, în vârstă de 31 de ani, și-a pierdut viața fiind strivit de un troleibuz, familia sa cere dreptate. Mama victimei, Tatiana, susține că fiul său lucra singur, fără echipament complet de protecție, iar troleibuzul era conectat la rețea — încălcări grave ale […] Articolul Tragedie la troleibuz: Familia victimei cere dreptate și sancțiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Arest preventiv în dosarul camionului cu armament — procurorii cer 30 de zile pentru suspecți # Subiectul Zilei
Un camion încărcat cu armament și muniții a fost reținut la punctul de trecere Albița — un caz care a declanșat o anchetă amplă. Autoritățile au identificat mai multe persoane implicate în transportul ilegal: exportatorul, brokerul vamal și firma de transport. Procurorii au cerut, și judecătorii au aprobat, aplicarea măsurii preventive: cei trei suspecți reținuți […] Articolul Arest preventiv în dosarul camionului cu armament — procurorii cer 30 de zile pentru suspecți apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Condamnare istorică: britanicul care exploata români la spălătorie auto, închis 8 ani și 6 luni # Subiectul Zilei
O rețea de exploatare care funcționa chiar sub ochii londonezilor a fost destructurată, după ce opt români au fost găsiți ținuți în condiții de sclavie modernă. Printre victime se afla și un minor, un băiat de numai 15 ani, obligat să muncească ore în șir într-o spălătorie auto. Românii au fost ademeniți în Marea Britanie […] Articolul Condamnare istorică: britanicul care exploata români la spălătorie auto, închis 8 ani și 6 luni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată”. Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că jurnaliștii au obligația să informeze corect cetățenii și să nu distorsioneze realitatea. „Este un fals atunci când se manipulează cu astfel de minciuni. Condamn aceste […] Articolul Scandal pe tema datoriilor: Primarul demontează acuzațiile mincinoase apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. # Subiectul Zilei
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea Partidului Nostru, economistul Denis Șova, în emisiunea „Glavnoie” de la TVC21. „Termenele pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană permanent se schimbă: inițial se vorbea […] Articolul Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
În seara de 27 noiembrie, șoseaua dintre Chișinău și Hâncești a fost scena unui accident violent: un automobil a pierdut controlul într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul. Impactul a fost atât de puternic încât trei persoane au fost rănite grav și transportate de urgență la spital. Echipajele […] Articolul Derapaj mortal lângă Sociteni — mașini deformat, trei victime spitalizate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Trafic de stupefiante dejucat – un dealer reținut în timp ce plasa droguri în ascunzători # Subiectul Zilei
O operațiune de amploare a poliției din Chișinău s-a încheiat cu arestarea unui bărbat surprins în flagrant, în momentul în care încerca să ascundă droguri într-un ascunziș — acțiune organizată pentru distribuție ulterioară. Agenții specializați l-au observat plasând pachete suspecte, moment în care suspectul nu a avut timp să reacționeze: a fost imobilizat imediat. La […] Articolul Trafic de stupefiante dejucat – un dealer reținut în timp ce plasa droguri în ascunzători apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Tragedie de la naștere: ginecolog găsit vinovat — o femeie însărcinată a murit din cauza neglijenței # Subiectul Zilei
Un caz cutremurător zguduie comunitatea medicală din Ştefan Vodă: un ginecolog a fost condamnat la închisoare după ce o gravidă și-a pierdut viața în urma unei intervenții efectuate de acesta. Decizia instanței subliniază gravitatea erorilor medicale și responsabilitatea strictă a medicilor față de pacienți. Potrivit verdictului, medicul nu a respectat protocoalele de siguranță pentru o sarcină […] Articolul Tragedie de la naștere: ginecolog găsit vinovat — o femeie însărcinată a murit din cauza neglijenței apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Moldova primește 1 milion € pentru siguranța copiilor — un imbold vital în vremuri grele # Subiectul Zilei
Guvernul Irlandei a decis să susțină direct viitorul copiilor din Moldova, alocând un milion de euro pentru întărirea serviciilor de protecție a copiilor și a familiei. Fondurile vor fi canalizate printr‑un program comun cu UNICEF, care va permite accesul la servicii sociale și de protecție de calitate — atât pentru copii vulnerabili, cât și pentru familii aflate […] Articolul Moldova primește 1 milion € pentru siguranța copiilor — un imbold vital în vremuri grele apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Salvat de la moarte pe Nistru: un bărbat prins în curenți după ce a încercat să traverseze ilegal râul pe o saltea gonflabilă # Subiectul Zilei
Un bărbat de 28 de ani din Vinnița a avut parte de o experiență terifiantă după ce a încercat să traverseze ilegal râul Nistru pe o saltea gonflabilă. Din cauza curenților puternici și a temperaturilor scăzute, el a fost luat de apă și aproape s-a înecat. Grănicerii ucraineni aflați în patrulare de rutină l-au observat […] Articolul Salvat de la moarte pe Nistru: un bărbat prins în curenți după ce a încercat să traverseze ilegal râul pe o saltea gonflabilă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
15 săli operaționale, telemedicină și cardiochirurgie: un salt uriaș pentru medicina din capitală # Subiectul Zilei
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din Chișinău, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte medicale realizate în municipiu în ultimii ani. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, care pot funcționa simultan, și include o zonă de terapie intensivă postanestezică. Personalul medical beneficiază de […] Articolul 15 săli operaționale, telemedicină și cardiochirurgie: un salt uriaș pentru medicina din capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
