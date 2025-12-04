Cursul valutar BNM pentru 4 decembrie
Noi.md, 4 decembrie 2025 08:00
Leul moldovenesc a scăzut față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 5,5 bani, dar a cîștigat de la dolarul american maim ult de 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 4 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7642 lei pentru un euro (+5,34 bani) și 16,9432 lei pent
• • •
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 4 decembrie sînt:04 decembrie — a 339-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 27 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:21 4 Intrarea Maicii Domnului În BisericăCe se sărbătorește în
Astăzi cerul va fi predominant noros.Vremea se menține răcoroasă, cu ceață, izolat sînt posibile precipitații slabe.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10...+13°C.În centru se așteaptă +9...+11°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5...+8°C
Victor Chirilă ar urma să fie numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihai Mîțu – ambasador în România, potrivit surselor IPN.Chirilă a fost recent rechemat din funcția de ambasador la București, iar Mîțu deține în prezent funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.Contactată de IPN pentru un comentariu, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afaceri
Dumitru Roibu: „Identitatea moldovenească trebuie protejată prin legi și prin respect față de statul nostru” # Noi.md
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a declarat în cadrul conferinței dedicate celor 107 ani de la fondarea Republicii Democratice Moldovenești că societatea de astăzi continuă să fie dezbinată în privința identității naționale, iar statul nu a reușit să-și protejeze suficient suveranitatea și simbolurile.Roibu a subliniat că generațiile diferite percep altfel țara, iar confuziil
Olesea Stamate a ieșit cu o reacție la deciziile anunțate ieri de Guvern, prezentînd propria evaluare a măsurilor aprobate în domeniile economic, social și de securitate.Într-o postare publică, aceasta a ironizat modul în care autoritățile gestionează politicile economice, sociale și de securitate, afirmînd că, deși „totul e sub control”, realitatea pentru cetățeni arată exact invers.Stama
Ala Nemerenco, despre justiția din ultimii patru ani: "Am văzut hotărîri absolut contrare cadrului legal" # Noi.md
"În ultimii patru ani, am avut ocazia să văd cum lucrează justiția în țara noastră - în unele cazuri, puține de tot, corect, în majoritatea - nu". De această părere este Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății, notează Noi.md.Potrivit Alei Nemerenco, și la ministerul Sănătății ea s-a confruntat cu situații, în care "dosarele penale au fost cu succes finalizate, transmise în judecată ca apoi
Un prim caz de gripă aviară la pisici a fost confirmat în Olanda.Infecția a fost raportată de un proprietar al unui pui de pisică ce a murit la puțină vreme după ce-l luase dintr-un adăpost. Pisoiul a fost examinat de Centrul de Cercetare Bioveterinară Wageningen, care a raportat infecția cu virusul gripei aviare H5N1 pe 19 noiembrie, transmite mediafax.roPisoiul provenea dintr-un cuib de
Trezoreria va transfera bani tuturor copiilor născuți între 2025 și 2028.Administrația lui Donald Trump a anunțat că va deschide conturi investiționale de 1.000 de dolari pentru minorii americani. Programul este conceput pentru a ajuta copiii din familii cu venituri reduse să acumuleze economii proprii pînă la vîrsta de 18 ani.Potrivit planului, Departamentul Trezoreriei SUA va transfera s
De ce mîncăm prea mult și cum să rezolvăm această problemă: sfaturile medicului, care într-adevăr funcționează # Noi.md
Cu toții cunoaștem acest sentiment. Seara deschizi frigiderul „doar pentru ceva ușor” și, după jumătate de oră, îți dai seama că „ușorul” s-a transformat într-o jumătate de oală de paste și cîteva bomboane de ciocolată deasupra. De ce mîncăm prea mult, chiar și cînd nu ne este foame? Și putem învăța să mîncăm mai puțin – fără diete, fără vină și fără a număra caloriile?Analizăm împreună cu un
Locuitorii Rusiei vor putea observa în noaptea de Anul Nou un fenomen astronomic spectaculos: Luna va acoperi roiul stelar Pleiade.Anunțul a fost făcut pentru TASS de Mihail Maslov, inginer principal al observatorului „Vega” al Universității de Stat din Novosibirsk.Pleiadele, aflate în constelația Taur, reprezintă unul dintre cele mai apropiate roiuri stelare de Pămînt și sînt formate în m
Comandantul bazei aeriene NATO de pe insula Andøya, situată în nordul Norvegiei, a decis închiderea acesteia.Potrivit Oxu.Az, care citează publicația Forsvarets forum, decizia a fost luată după ce starea infrastructurii a devenit incompatibilă cu operarea zborurilor.„Comandantul bazei, locotenent-colonelul Øystein Dahlberg, a închis obiectivul după ce fisurile apărute în betonul pistei de
Președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, a dispus majorarea taxei pentru vizele de intrare în republica arabă cu 20 de dolari, pînă la valoarea de 45 de dolari.Potrivit agenției Oxu.Az, care citează TASS, informația este inclusă într-un decret al liderului egiptean.„În conformitate cu decizia Camerei Reprezentanților (camera inferioară a Parlamentului Egiptului), s-a stabilit o nouă t
Pe 12 decembrie, la Dubai, va avea loc meciul dintre fostul campion mondial la prima categorie grea Murat Gassiev și deținătorul titlului regulat WBA la categoria supergrea Kubrat Pulev. Această luptă este deja considerată un moment cheie în cariera boxerului rus.Opinia promotorilorDirectorul general al RCC Boxing Promotions, German Titov, a subliniat importanța viitoarei lupte:„Este o
Revoluție în cardiologie: O singură injecție ar putea elimina colesterolul „rău” pentru toată viața # Noi.md
O singură injecție administrată o dată în viață ar putea menține colesterolul „rău” sub control, susțin medicii care testează terapia experimentală VERVE-102, considerată deja o posibilă revoluție în cardiologie.Tratamentul acționează asupra genei responsabile de producerea proteinei PCSK9, reducând capacitatea organismului de a genera colesterol LDL, informează Noi.md cu referire la Stiri pe
Georges St-Pierre: „Makhachev este cel mai bun luptător, indiferent de categoria de greutate” # Noi.md
Legenda artelor marțiale mixte Georges St-Pierre a apreciat performanța lui Islam Makhachev la turneul UFC 322, unde sportivul din Daghestan a cîștigat titlul de campion în a doua categorie de greutate.„Cred că Islam Makhachev este în acest moment cel mai bun luptător, indiferent de categoria de greutate. Am fost la ultima lui luptă, am văzut totul cu ochii mei. A fost genial. Pur și simplu in
Filmul de animație Zootopia II a înregistrat un succes semnificativ în China, doborînd mai multe recorduri, inclusiv cel mai mare încasări pentru un film de desene animate străin din istoria țării, scrie romanian.cgtn.com.Lansat la nivel global la data de 26 Noiembrie, în 57 de țări și regiuni, filmul a înregistrat în 29 Noiembrie încasări de 104,3 milioane USD, depășind recordul de 78,1 milio
Supergreul britanic Dillian Whyte este gata să revină în ring și să dispute al treilea meci împotriva vechiului său rival Derek Chisora.Despre acest lucru a anunțat managerul boxerului, Michael Ofoe, care a menționat că echipa lui Whyte intenționează să organizeze meciul în primul trimestru al anului viitor.Whyte și Chisora s-au întîlnit deja de două ori, în 2016 și 2018, iar de ambele dăț
San Francisco a intentat primul proces guvernamental din SUA împotriva a 11 producători de alimente ultraprocesate. Între aceste firme se regăsesc Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestle, Kellogg și Mondelez, scrie DW.„Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin proiectarea și comercializarea alimentelor ultraprocesate”, a declarat David Chiu, procurorul orașului San Francisco.{{83723
Miniștrii de externe ai Chinei și Rusiei reafirmă apărarea rezultatelor victoriei din Al Doilea Război Mondial # Noi.md
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, s-a întîlnit marți, la Moscova, cu omologul său rus, Serghei Lavrov, romanian.cgtn.comWang Yi a subliniat că, sub orientarea strategică a președintelui Xi Jinping și a președintelui Vladimir Putin, relațiile chino-ruse au continuat să se dezvolte la un nivel înalt, pe scară largă și cu o calitate tot mai bună, în pofida dificultăților și provocărilor exter
China îndeamnă Japonia să reflecte la greșelile istorice și să îndeplinească obligațiile unei țări învinse # Noi.md
După înfrîngerea din cel de-al Doilea Război Mondial, forţele de dreapta din Japonia au promovat constant reinterpretarea istoriei agresiunii, scrie romanian.cgtn.comÎn ultimii ani, guvernul japonez a crescut în 13 rînduri cheltuielile de apărare, a relaxat restricțiile legate de autoapărarea colectivă și exporturile de arme, a dezvoltat așa-numita „capacitate de atac împotriva bazelor inamice
„Nu reformele și salariile schimbă sistemul”. Olesea Stamate explică lipsa de încredere în justiție # Noi.md
Perchezițiile efectuate de autoritățile belgiene la EEAS și la Colegiul Europei din Brugge, într-un dosar de presupusă fraudă cu fonduri UE, au atras reacții și în Republica Moldova, după reținerea fostei șefe a diplomației europene, Federica Mogherini.Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a comentat public situația, remarcînd modul selectiv în care scena politică de la Chișinău reacțion
Campionul UFC la categoria grea, Tom Aspinall, a explicat de ce a refuzat să continue lupta împotriva lui Cyril Gane după o mișcare interzisă – lovitura cu degetele în ambii ochi.Potrivit britanicului, decizia sa a fost singura corectă, în ciuda criticilor din partea președintelui UFC, Dana White, care a calificat gestul drept „excesiv”.Aspinall a dezvăluit că a suferit o leziune gravă – s
Mamele se plîng că nu au primit indemnizația pentru copii. CNAS anunță cînd se transferă banii # Noi.md
Mai multe familii s-au plîns pe rețelele de socializare că nu li s-a achitat încă indemnizația pentru creșterea copiilor.Unii părinți afirmau că au telefonat la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și li s-a spus că există întîrzieri, iar alții vehiculau falsul că plata pentru luna decembrie ar putea să nu fie transferată, informează Noi.md cu refrire la Realitatea.Reprezentanții CNA
„Am crezut că este un sac cu îngrășăminte”. Un locuitor al satului Pepeni a povestit cum a descoperit drona # Noi.md
Un locuitor al satului Pepeni din raionul Sîngerei a povestit cum a găsit drona și de ce nu a anunțat autoritățile timp de cîteva zile.Bărbatul susține că a descoperit aparatul de zbor sîmbătă, pe un cîmp deschis între localitățile Pepeni și Petrovca, dar abia astăzi a decis să îl ducă primarului.Potrivit săteanului, inițial nici nu și-a dat seama ce se afla în iarbă, transmite Noi.md cu r
Incidentul s-a petrecut la sfîrșitul săptămînii trecute într-un magazin de băuturi alcoolice din statul Virginia. Ratonul a pătruns în magazin, a spart mai multe sticle de pe rafuri și a început să bea din ele, notează Sky News.Cazul a fost investigat de o polițistă a doua zi de dimineață. Ajunsă la fața locului, anchetatoarea a descoperit un culoar plin de sticle de băutură sparte. Raionul em
Medicamente de milioane, expirate pe rafturile spitalelor. Curtea de Conturi dezvăluie gestionare defectuoasă # Noi.md
Stocuri de medicamente de aproape cinci milioane de lei au ajuns la gunoi, potrivit unui audit al Curții de Conturi la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.Raportul evidențiază deficiențe grave în planificarea necesarului de medicamente pentru anul 2024 și primele nouă luni ale anului curent, precum și alte nereguli care au prejudiciat bugetul de stat.Documentul a fost
Promotorul campionului WBC la categoria semigrea David Benavidez, Sampson Levkovitz, a făcut o declarație senzațională, explicînd de ce protejatul său a decis să nu rămînă în divizie și că în luna mai a anului viitor va lupta împotriva campionului WBA și WBO la categoria semigrea Hilberto Ramirez.Potrivit lui Levkovitz, meciul împotriva lui Artur Beterbiev nu are sens, deoarece acesta nu are t
La invitația Comitetului Central al Partidului Revoluționar a Poporului din Laos și a guvernului de la Vientiane, membrul Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez, Wang Huning a efectuat în perioada 1-3 decembrie o vizită oficială în Laos și a participat la aniversarea c
Protecție sporită în fața calamităților: întreprinderile municipale din 6 orașe primesc echipamente moderne # Noi.md
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce întreprinderile municipale locale au recepționat seturi noi de echipamente în valoare totală de aproape 2 milioane de lei.Fiecare localitate a primit cîte un set de utilaje care include remorci basculabile, tocătoare de lemne și pompe de apă, necesare pentru interv
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 05.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.Astfel, transportul public va circula după cum urmează:
Juventus Torino a trecut cu încredere de etapa optimilor de finală a Cupei Italiei, învingînd Udinese cu scorul de 2-0.Echipa lui Luciano Spalletti a demonstrat că știe să controleze jocul chiar și în condiții de presiune și episoade controversate.Desfășurarea meciului: În prima repriză, Jonathan David a deschis scorul, confirmînd că atacul lui Juve devine treptat mai diversificat.
A fost elaborat un ghid de instalare a panourilor fotovoltaice în combinație cu culturile agricole # Noi.md
Ministerul Energiei a elaborat și publicat pentru uzul agricultorilor un ghid de sisteme agrivoltaice, „Cultivarea soarelui și păm întului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”.Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Agenției germane pentru energie, dena, și al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Energie (BMWE) al Germaniei.Documentul oferă o bază pentru inițierea fermierilo
După a doua înfrîngere consecutivă în fața lui Ian Machado Garry, fostul campion UFC la categoria semimijlocie Belal Muhammad a criticat dur regulile organizației.În timpul luptei, adversarul său l-a lovit de două ori cu degetul în ochi, dar arbitrul nu a luat nicio măsură.Muhammad a subliniat că astfel de acțiuni oferă luptătorilor un avantaj injust și devin un instrument pentru a cîștiga
Ministerul Sănătății va pune în aplicare Observatorul antidrog și Sistemul național de avertizare timpurie, pentru depistarea rapidă a noilor substanțe psihoactive și pentru alertarea autorităților.Anunțul a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, după ședința Comisiei Naționale Antidrog.Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală
„Oul de iarnă” Fabergé din colecția împăratului rus Nicolae al II-lea a fost vîndut la o licitație în Londra pentru 19,5 milioane de lire sterline (aproximativ 25,7 milioane de dolari), ceea ce a devenit un preț record pentru acest tip de bijuterii.Despre acest lucru a anunțat licitatorul Yu Ge Wang la finalul licitației organizate de casa Christie's.„Oul de iarnă” este un cadou de Paște o
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns miercuri la Beijing unde a început o vizită de stat de trei zile în China, scrie romanian.cgtn.comAceasta este a patra vizită pe care o face în calitate de președinte, fiind un răspuns la vizita efectuată de președintele Xi Jinping în Franța, în 2024, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două ță
În fiecare an, țara noastră se confruntă cu incendii, inundații și fenomene meteo extreme care pun în pericol vieți și bunuri.Pentru a răspunde mai bine acestor provocări, Guvernul a aprobat proiectul de modificare a hotărîrii privind instruirea în domeniul protecției civile.Scopul acestuia este de a adapta procesul de instruire la realitățile actuale și la riscurile cu care se confruntă c
Meciul dintre Barcelona și Atletico a arătat cum rezistența psihologică și controlul jocului pot schimba cursul unei partide.Cum a rezistat Barça presiunii:· După ce au primit un gol rapid de la Baena, catalanii nu s-au dezorganizat, ci dimpotrivă, au intensificat controlul asupra balonului și au început să caute punctele slabe din apărarea adversarului.· Rafinha a restabilit rapid ech
Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului privind proiectele de investiții capitale publice, măsură menită să optimizeze procesul de planificare, evaluare și implementare a investițiilor și să crească transparența utilizării fondurilor publice.Potrivit Ministerului Finanțelor, noul cadru prevede ca toate proiectele să fie gestionate printr-un sistem IT dedicat, care va asigura respectarea
John Wood, antrenorul campionului UFC la categoria bantamweight Merab Dvalishvili, este convins că elevul său va ieși victorios din lupta împotriva lui Petr Yan, care va fi evenimentul principal al turneului UFC 323 din Las Vegas, în noaptea de 6 spre 7 decembrie.„Pur și simplu nu-mi pot imagina o situație în care Merab nu ar cîștiga”, a declarat Wood într-un interviu pentru MMA Fighting. „Yan
Inginerii Airbus au descoperit defecte în panourile metalice ale fuselajului avioanelor A320.Vor fi supuse verificării 628 de avioane, dintre care 168 sînt deja în exploatare, 245 se află pe liniile de asamblare și 215 sînt în stadii incipiente de producție.Problema este legată de grosimea incorectă a panourilor fabricate de subcontractantul Sofitec Aero. Defectele au fost descoperite nu n
Cracovia a fost numită cel mai curat oraș din lume, ceea ce îl face cel mai confortabil pentru călătorii.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este menționat într-un studiu realizat de compania Radical Storage, care oferă servicii de depozitare sigură a bagajelor.{{851551}}Se precizează că 98,5% dintre recenziile turiștilor cu privire la curățenia din acest oraș polonez sînt pozitive. Pe locul
Corupția din industria construcțiilor, care se ocupă cu renovarea clădirilor, a fost o cauză importantă a incendiului din Hong Kong, care a luat viața a cel puțin 156 de persoane.Potrivit Oxu.Az, această opinie a fost exprimată de experți în ziarul South China Morning Post.{{851665}}„Cel mai puternic incendiu din Hong Kong din ultimele șapte decenii a dezvăluit secretul dezgustător al afac
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întîlnit la Kremlin cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și cu ginerele liderului american, Jared Kushner.Ce scriu mass-media străine despre acest lucru: {{851712}} The Guardian (Marea Britanie)În ciuda intenselor eforturi diplomatice din ultimele săptămîni, care au dus la introducerea mai multor modificări în planul de pace
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în Republica Moldova # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel.Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comune de infrastructură.Șeful Executivului a apreciat implicarea companiilor mari din Turcia în realizarea proiectelor de infrastructură în țara n
Anul 2025 a marcat o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii rutiere strategice, Administrația Națională a Drumurilor concentrîndu-și eforturile pe reabilitarea și modernizarea podurilor și construcțiilor speciale.Potrivit instituției, lucrările au vizat creșterea durabilității structurilor, îmbunătățirea siguranței rutiere și fluidizarea traficului pe cele mai solicitante segmente ale
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în zilele de 5, 6 și 7 decembrie, în intervalul 09:00–20:00, locuitorii și oaspeții orașului sînt invitați pe Aleea Mircea cel Bătrîn, la intersecția cu str. Petru Zadnipru, pentru a păși într-un spațiu animat de atmosferă, culoare și autenticitate.În această zonă, tradițiile prind viață, meșteșugurile locale se împletesc cu pasiunea, iar calitatea se
Pe 30 noiembrie 2025, în legendarul York Hall din Londra, boxerul moldovean Constantin Ursu și-a înscris numele în istorie: a devenit primul reprezentant al Moldovei care a cîștigat titlul WBO European, apărîndu-și în același timp centura Commonwealth. În lupta împotriva britanicului Ryan Amos, Ursu a cîștigat prin decizia unanimă a arbitrilor, confirmîndu-și statutul de unul dintre cei mai promiț
Teofimo Lopez și Shakur Stevenson: campionul în două categorii împotriva campionului în trei categorii # Noi.md
Campionul WBO la prima categorie semimijlocie Teofimo Lopez își va apăra titlul pe 31 ianuarie la New York împotriva triplului campion mondial Shakur Stevenson.Meciul va constitui evenimentul principal al galei The Ring 6 și va fi transmis de serviciul DAZN, deși inițial se preconiza ca acesta să aibă loc în cadrul seriei Premier Boxing Champions (PBC).Pentru Stevenson, în vîrstă de 28 de
