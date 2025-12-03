Revoluție în cardiologie: O singură injecție ar putea elimina colesterolul „rău” pentru toată viața

22:00

Mai multe familii s-au plîns pe rețelele de socializare că nu li s-a achitat încă indemnizația pentru creșterea copiilor.Unii părinți afirmau că au telefonat la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și li s-a spus că există întîrzieri, iar alții vehiculau falsul că plata pentru luna decembrie ar putea să nu fie transferată, informează Noi.md cu refrire la Realitatea.Reprezentanții CNA