Promotorul lui Benavidez: „David l-ar fi învins fără îndoială pe Bivol și Beterbiev”
Noi.md, 3 decembrie 2025 22:00
Promotorul campionului WBC la categoria semigrea David Benavidez, Sampson Levkovitz, a făcut o declarație senzațională, explicînd de ce protejatul său a decis să nu rămînă în divizie și că în luna mai a anului viitor va lupta împotriva campionului WBA și WBO la categoria semigrea Hilberto Ramirez.Potrivit lui Levkovitz, meciul împotriva lui Artur Beterbiev nu are sens, deoarece acesta nu are t
Acum 30 minute
22:00
Mamele se plîng că nu au primit indemnizația pentru copii. CNAS anunță cînd se transferă banii # Noi.md
Mai multe familii s-au plîns pe rețelele de socializare că nu li s-a achitat încă indemnizația pentru creșterea copiilor.Unii părinți afirmau că au telefonat la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și li s-a spus că există întîrzieri, iar alții vehiculau falsul că plata pentru luna decembrie ar putea să nu fie transferată, informează Noi.md cu refrire la Realitatea.Reprezentanții CNA
22:00
„Am crezut că este un sac cu îngrășăminte”. Un locuitor al satului Pepeni a povestit cum a descoperit drona # Noi.md
Un locuitor al satului Pepeni din raionul Sîngerei a povestit cum a găsit drona și de ce nu a anunțat autoritățile timp de cîteva zile.Bărbatul susține că a descoperit aparatul de zbor sîmbătă, pe un cîmp deschis între localitățile Pepeni și Petrovca, dar abia astăzi a decis să îl ducă primarului.Potrivit săteanului, inițial nici nu și-a dat seama ce se afla în iarbă, transmite Noi.md cu r
22:00
Incidentul s-a petrecut la sfîrșitul săptămînii trecute într-un magazin de băuturi alcoolice din statul Virginia. Ratonul a pătruns în magazin, a spart mai multe sticle de pe rafuri și a început să bea din ele, notează Sky News.Cazul a fost investigat de o polițistă a doua zi de dimineață. Ajunsă la fața locului, anchetatoarea a descoperit un culoar plin de sticle de băutură sparte. Raionul em
22:00
Medicamente de milioane, expirate pe rafturile spitalelor. Curtea de Conturi dezvăluie gestionare defectuoasă # Noi.md
Stocuri de medicamente de aproape cinci milioane de lei au ajuns la gunoi, potrivit unui audit al Curții de Conturi la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.Raportul evidențiază deficiențe grave în planificarea necesarului de medicamente pentru anul 2024 și primele nouă luni ale anului curent, precum și alte nereguli care au prejudiciat bugetul de stat.Documentul a fost
22:00
Acum o oră
21:30
La invitația Comitetului Central al Partidului Revoluționar a Poporului din Laos și a guvernului de la Vientiane, membrul Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez, Wang Huning a efectuat în perioada 1-3 decembrie o vizită oficială în Laos și a participat la aniversarea c
21:30
Protecție sporită în fața calamităților: întreprinderile municipale din 6 orașe primesc echipamente moderne # Noi.md
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce întreprinderile municipale locale au recepționat seturi noi de echipamente în valoare totală de aproape 2 milioane de lei.Fiecare localitate a primit cîte un set de utilaje care include remorci basculabile, tocătoare de lemne și pompe de apă, necesare pentru interv
21:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 05.12.2025, ora 09:00 – 06.12.2025, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu - Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.Astfel, transportul public va circula după cum urmează:
21:30
Juventus Torino a trecut cu încredere de etapa optimilor de finală a Cupei Italiei, învingînd Udinese cu scorul de 2-0.Echipa lui Luciano Spalletti a demonstrat că știe să controleze jocul chiar și în condiții de presiune și episoade controversate.Desfășurarea meciului: În prima repriză, Jonathan David a deschis scorul, confirmînd că atacul lui Juve devine treptat mai diversificat.
Acum 2 ore
21:00
A fost elaborat un ghid de instalare a panourilor fotovoltaice în combinație cu culturile agricole # Noi.md
Ministerul Energiei a elaborat și publicat pentru uzul agricultorilor un ghid de sisteme agrivoltaice, „Cultivarea soarelui și păm întului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”.Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Agenției germane pentru energie, dena, și al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Energie (BMWE) al Germaniei.Documentul oferă o bază pentru inițierea fermierilo
21:00
După a doua înfrîngere consecutivă în fața lui Ian Machado Garry, fostul campion UFC la categoria semimijlocie Belal Muhammad a criticat dur regulile organizației.În timpul luptei, adversarul său l-a lovit de două ori cu degetul în ochi, dar arbitrul nu a luat nicio măsură.Muhammad a subliniat că astfel de acțiuni oferă luptătorilor un avantaj injust și devin un instrument pentru a cîștiga
21:00
Ministerul Sănătății va pune în aplicare Observatorul antidrog și Sistemul național de avertizare timpurie, pentru depistarea rapidă a noilor substanțe psihoactive și pentru alertarea autorităților.Anunțul a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, după ședința Comisiei Naționale Antidrog.Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală
21:00
„Oul de iarnă” Fabergé din colecția împăratului rus Nicolae al II-lea a fost vîndut la o licitație în Londra pentru 19,5 milioane de lire sterline (aproximativ 25,7 milioane de dolari), ceea ce a devenit un preț record pentru acest tip de bijuterii.Despre acest lucru a anunțat licitatorul Yu Ge Wang la finalul licitației organizate de casa Christie's.„Oul de iarnă” este un cadou de Paște o
20:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns miercuri la Beijing unde a început o vizită de stat de trei zile în China, scrie romanian.cgtn.comAceasta este a patra vizită pe care o face în calitate de președinte, fiind un răspuns la vizita efectuată de președintele Xi Jinping în Franța, în 2024, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două ță
20:30
În fiecare an, țara noastră se confruntă cu incendii, inundații și fenomene meteo extreme care pun în pericol vieți și bunuri.Pentru a răspunde mai bine acestor provocări, Guvernul a aprobat proiectul de modificare a hotărîrii privind instruirea în domeniul protecției civile.Scopul acestuia este de a adapta procesul de instruire la realitățile actuale și la riscurile cu care se confruntă c
20:30
Meciul dintre Barcelona și Atletico a arătat cum rezistența psihologică și controlul jocului pot schimba cursul unei partide.Cum a rezistat Barça presiunii:· După ce au primit un gol rapid de la Baena, catalanii nu s-au dezorganizat, ci dimpotrivă, au intensificat controlul asupra balonului și au început să caute punctele slabe din apărarea adversarului.· Rafinha a restabilit rapid ech
Acum 4 ore
20:00
Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului privind proiectele de investiții capitale publice, măsură menită să optimizeze procesul de planificare, evaluare și implementare a investițiilor și să crească transparența utilizării fondurilor publice.Potrivit Ministerului Finanțelor, noul cadru prevede ca toate proiectele să fie gestionate printr-un sistem IT dedicat, care va asigura respectarea
20:00
John Wood, antrenorul campionului UFC la categoria bantamweight Merab Dvalishvili, este convins că elevul său va ieși victorios din lupta împotriva lui Petr Yan, care va fi evenimentul principal al turneului UFC 323 din Las Vegas, în noaptea de 6 spre 7 decembrie.„Pur și simplu nu-mi pot imagina o situație în care Merab nu ar cîștiga”, a declarat Wood într-un interviu pentru MMA Fighting. „Yan
20:00
Inginerii Airbus au descoperit defecte în panourile metalice ale fuselajului avioanelor A320.Vor fi supuse verificării 628 de avioane, dintre care 168 sînt deja în exploatare, 245 se află pe liniile de asamblare și 215 sînt în stadii incipiente de producție.Problema este legată de grosimea incorectă a panourilor fabricate de subcontractantul Sofitec Aero. Defectele au fost descoperite nu n
19:30
Cracovia a fost numită cel mai curat oraș din lume, ceea ce îl face cel mai confortabil pentru călătorii.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este menționat într-un studiu realizat de compania Radical Storage, care oferă servicii de depozitare sigură a bagajelor.{{851551}}Se precizează că 98,5% dintre recenziile turiștilor cu privire la curățenia din acest oraș polonez sînt pozitive. Pe locul
19:30
Corupția din industria construcțiilor, care se ocupă cu renovarea clădirilor, a fost o cauză importantă a incendiului din Hong Kong, care a luat viața a cel puțin 156 de persoane.Potrivit Oxu.Az, această opinie a fost exprimată de experți în ziarul South China Morning Post.{{851665}}„Cel mai puternic incendiu din Hong Kong din ultimele șapte decenii a dezvăluit secretul dezgustător al afac
19:00
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întîlnit la Kremlin cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și cu ginerele liderului american, Jared Kushner.Ce scriu mass-media străine despre acest lucru: {{851712}} The Guardian (Marea Britanie)În ciuda intenselor eforturi diplomatice din ultimele săptămîni, care au dus la introducerea mai multor modificări în planul de pace
19:00
Cooperarea moldo-turcă, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Turciei în Republica Moldova # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel.Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comune de infrastructură.Șeful Executivului a apreciat implicarea companiilor mari din Turcia în realizarea proiectelor de infrastructură în țara n
19:00
Anul 2025 a marcat o etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii rutiere strategice, Administrația Națională a Drumurilor concentrîndu-și eforturile pe reabilitarea și modernizarea podurilor și construcțiilor speciale.Potrivit instituției, lucrările au vizat creșterea durabilității structurilor, îmbunătățirea siguranței rutiere și fluidizarea traficului pe cele mai solicitante segmente ale
19:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în zilele de 5, 6 și 7 decembrie, în intervalul 09:00–20:00, locuitorii și oaspeții orașului sînt invitați pe Aleea Mircea cel Bătrîn, la intersecția cu str. Petru Zadnipru, pentru a păși într-un spațiu animat de atmosferă, culoare și autenticitate.În această zonă, tradițiile prind viață, meșteșugurile locale se împletesc cu pasiunea, iar calitatea se
18:30
Pe 30 noiembrie 2025, în legendarul York Hall din Londra, boxerul moldovean Constantin Ursu și-a înscris numele în istorie: a devenit primul reprezentant al Moldovei care a cîștigat titlul WBO European, apărîndu-și în același timp centura Commonwealth. În lupta împotriva britanicului Ryan Amos, Ursu a cîștigat prin decizia unanimă a arbitrilor, confirmîndu-și statutul de unul dintre cei mai promiț
18:30
Teofimo Lopez și Shakur Stevenson: campionul în două categorii împotriva campionului în trei categorii # Noi.md
Campionul WBO la prima categorie semimijlocie Teofimo Lopez își va apăra titlul pe 31 ianuarie la New York împotriva triplului campion mondial Shakur Stevenson.Meciul va constitui evenimentul principal al galei The Ring 6 și va fi transmis de serviciul DAZN, deși inițial se preconiza ca acesta să aibă loc în cadrul seriei Premier Boxing Champions (PBC).Pentru Stevenson, în vîrstă de 28 de
18:30
În țara noastră, va fi instituit un sistem modern de gestionare a transportului mărfurilor periculoase # Noi.md
Guvernul a aprobat actualizarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase, astfel încît regulile aplicate în Republica Moldova să corespundă pe deplin standardelor europene.Noile prevederi aduc proceduri mai simple și responsabilități mai clare pentru instituțiile de control, ceea ce va contribui la creșterea siguranței pe drumurile publice naționale.Astfel, va fi simpl
18:30
167 de cadre didactice au fost încadrate în cîmpul muncii, în instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău, doar pe parcursul ultimului an. {{846062}} Cu această ocazie, astăzi, Primarul General, Ion Ceban, i-a salutat pe dascăli la Forumul organizat de Primăria Chișinău, urîndu-le succes în activitatea de zi cu zi.În total, în sistemul educațional din Capitală sînt 16.953 de ang
18:30
Jucătoarea de tenis de origine moldovenească Abigail Renkel a început cu succes turneul ITF la dublu, care se desfășoară în Daytona Beach, SUA.În duo cu estoniana Ingrid Neil, ea a învins perechea americană Shradha Grover - Mioabela Tahiri cu scorul de 6:3, 6:4.Pentru Renkel este un rezultat important: participarea la meciurile de dublu îi permite să capete încredere înaintea meciurilor de
18:30
Poliția Republicii Moldova a ieșit cu precizări despre drona descoperită în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei.Potrivit oamenilor legii, după ce a fost găsită sîmbătă, pe un deal din apropierea localității, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțînd motorul și restul pieselor acesteia. Astăzi, obiectul a fost adus în sat, fără a se raporta autorităților.La fața locului au intervenit angaja
18:30
Pe site-ul Noi.md s-a încheiat sondajul privind motivele pentru care autoritățile moldovenești închid Casa Rusă din Chișinău.La vot au participat 1828 de persoane, iar rezultatele arată că majoritatea cetățenilor din Moldova consideră că autoritățile Moldovei închid Casa Rusă din Chișinău pentru a imita lupta cu un dușman imaginar, în loc să rezolve problemele urgente ale cetățenilor. Exact aș
18:30
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămînă în privinţa bugetului pentru 2026, informează miercuri Reuters.Guvernul a retras marţi bugetul, în urma demonstraţiilor la nivel naţional împotriva creşterilor de taxe planificate pentru finanţarea unor cheltuieli mai mari. Este p
Acum 6 ore
18:00
Constantin Ursu alias „Moldovan Monster”, este primul moldovean care a cîștigat pe 30 noiembrie 2025 titlul WBO European (titlul european) și și-a apărat centura Commonwealth, învingîndu-l pe Ryan Amos prin decizie unanimă, într-un meci disputat la York Hall, Londra.Cu un record de 14 victorii și 7 KO-uri, Ursu este considerat unul dintre cei mai promițători boxeri ai Europei. În martie 2025,
18:00
Cetățenii vor beneficia pentru ultima dată de compensații la energia electrică direct în factură în luna decembrie. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, în cadrul ședinței Guvernului.Din 2026, acest mecanism dispare, urmînd să fie înlocuit cu ajutoare monetare destinate strict familiilor vulnerabile. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, inf
18:00
În Italia, compania de transport public din Roma, Atac, s-a angajat să ofere rambursări pentru serviciile de slabă calitate, a declarat miercuri autoritatea italiană pentru concurență.Autoritatea de reglementare a început ancheta asupra Atac în februarie pentru „posibile practici comerciale neloiale”, pentru că nu ar fi respectat standardele de calitate în perioada 2021-2023.{{849918}}Atac
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Noi.md
Astăzi, 3 decembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a organizat o ceremonie oficială de primire a documentelor de la diplomați.Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți: Shoayb Casoo, ambasadorul agreat al Republicii
18:00
Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie a organizat, astăzi, audieri publice despre prevenirea și combaterea consumului de droguri printre copii.La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor statului care au competențe în acest domeniu, ai societății civile, ai mediului academic, precum și reprezentanți ai agențiilor Organizației Națiunilor Unite.Participanții la a
18:00
Poliția a ieșit cu un mesaj după ce, în localitatea Pepeni din raionul Sîngerei, a fost observată o dronă. Obiectul nu era activ și nu se afla în zbor în momentul depistării.La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și evaluarea situației. A fost identificat bărbatul care a găsit, sîmbǎtǎ, drona, pe un deal din apropierea localitǎții, iar astǎzi acesta a decis să transporte ob
18:00
Parlamentul găzduiește expoziții ale elevilor care transmit mesaje de empatie și diversitate # Noi.md
În contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Parlamentul găzduiește expoziții ale copiilor care reflectă această problematică.Este vorba despre tablourile realizate de elevii Școlii auxiliare nr. 7 din Chișinău, precum și creațiile învingătorilor de la concursul republican de desene și pliante educative dedicate promovării educației incluzive.Astfel, în perioad
18:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul privind inițierea negocierilor cu Guvernul Japoniei pentru îmbunătățirea echipamentelor de producție a programelor de televiziune la instituția publică, compania “Teleradio-Moldova”.Proiectul va fi realizat datorită unui grant nerambursabil oferit de Japonia, în valoare de aproximativ 192 de milioane de yeni (circa 21 de milioane de lei). Banii v
17:30
Primarul localității Pepeni raionul Sîngerei Oleg Cernei, a publicat pe pagina Facebook a primăriei imagini video cu drona, care a pătruns astăzi în spațiul aerian al Moldovei.Aceasta ar fi căzut pe un cîmp, la hotarul dintre comuna Pepeni și Copăceni, raionul Sîngerei.Potrivit edilului, localnicul, crezînd că este o jucărie, a încărcat-o în remorca motoblocului și a transportat-o în sat.
17:30
Fostul campion UFC Charles Oliveira a comentat zvonurile despre o posibilă revanșă cu Max Holloway.Motivul discuțiilor a fost o postare pe contul oficial al UFC Brazil, unde lupta a fost anunțată pentru 24 ianuarie în cadrul turneului UFC 324, însă postarea a fost ștearsă la scurt timp.Oliveira s-a grăbit să clarifice situația:„Nu există nicio confirmare a luptei mele cu Max Holloway î
17:30
Raportul Curții de Conturi semnalează probleme majore la compania „Teleradio-Moldova”, unde statutul hibrid – instituție bugetară și entitate publică autonomă – a creat confuzii în raportarea financiară și gestionarea patrimoniului, evaluat la peste 342 de milioane de lei.Auditul a fost discutat astăzi de Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, i
17:30
Deținătorul a trei centuri de campion la categoria supergrea, Alexander Usyk, a numit pentru prima dată public numele adversarului cu care ar dori să se întîlnească anul viitor.Într-un interviu acordat Boxing King Media, campionul ucrainean a declarat că prioritatea sa este meciul împotriva fostului campion mondial Deontay Wilder.„Voi continua să boxez anul viitor. Vreau să lupt cu Deontay
17:30
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu România privind introducerea controlului coordonat la punctul rutier Lipcani – Rădăuți Prut.Controlul coordonat este deja aplicat cu succes în mai multe puncte de trecere a frontierei și a demonstrat rezultate foarte bune. Odată intr
17:30
Fostul campion mondial la categoria mijlocie Jermell Charlo și-a declarat disponibilitatea de a reveni în ring la începutul anului viitor și și-a stabilit obiectivul principal: lupta împotriva fostului campion la categoria mijlocie Caleb Plant.Conflictul dintre cei doi durează de cîțiva ani și are un caracter personal. În 2023, Plant l-a pălmuit public pe Charlo la cîntărirea dinaintea meciulu
17:30
Orașul Ștefan Vodă a devenit, săptămîna trecută, punctul de atracție al întregii regiuni, găzduind evenimentul economic de amploare deschis prin vernisajul "Tradiție. Măiestrie. Inspirație".Evenimentul a reunit meșteri populari, artiști și reprezentanți ai mediului de afaceri, care au transformat centrul orașului într-un spațiu viu, plin de culoare și energie.Cea de a II-a ediție a Forumul
17:00
Republica Moldova va implementa un sistem modern de colectare și analiză a datelor judiciare, după ce executivul a aprobat Conceptul Sistemului Informațional „JUSTAT”, un proiect elaborat de Ministerul Justiției.Platforma digitală este destinată gestionării datelor statistice privind activitatea instanțelor și va deveni un instrument central pentru evaluarea performanței sectorului, informează
17:00
Curtea de Apel Centru a decis, pe 2 decembrie 2025, să-l declare vinovat pe fostul magistrat vizat în dosarul „Laundromat”, după ce acesta fusese achitat de prima instanță în octombrie 2023.Colegiul penal a stabilit că ex-judecătorul a pronunțat, cu bună-știință, trei hotărîri contrare legii în cauze civile care vizau sume uriașe, însă l-a liberat de pedeapsă deoarece termenul de tragere la ră
