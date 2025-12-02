Zece ani de la jaful miliardului: Doar o cincime din bani au fost recuperați

07:00

Un pacient tratat la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, deși starea sa s-a stabilizat. Bărbatul a ajuns la spital acum opt luni, după un accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. Administrația spitalului […]