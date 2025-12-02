Zece ani de la jaful miliardului: Doar o cincime din bani au fost recuperați
EA.md, 2 decembrie 2025 07:20
În octombrie s-au împlinit zece ani de la retragerea licențelor celor trei bănci implicate în „furtul miliardului", însă, până acum, majoritatea fondurilor sustrase nu au fost recuperate. Circa trei miliarde de lei au fost rambursate din creditele de urgență, însă restul datoriei depășește 11 miliarde de lei, informează logos-press.md. Ministerul Finanțelor, răspunzând la solicitarea […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
„Nu putem să-ți facem nimic, tu ești toată mâncată de cancer" – Diana, diagnosticată cu cancer acum un an, trimisă acasă de medici cu verdictul „nu are șanse"
Povestea Dianei Gargaun, din Sadaclia, este o lecție de curaj și speranță. Diagnosticată cu cancer, denumit „călăul secolului", Diana a fost refuzată de medicii din Moldova, care i-au spus că „nu mai are șanse" și că mai are doar una–două luni de viață. „Mi-au spus să mă pregătesc să mor mergând pe drum, la cât […]
07:20
Bolea: „În 125 de localități din țară vor fi finalizate drumurile. Vom umple internetul, Facebook-ul și televiziunile cu darea în exploatare a acestora"
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, anunță că 220 de localități din Moldova vor beneficia de programul național de construcție a drumurilor rurale, finanțat din bugetul de stat și cu sprijin european. „În curând, vom umple internetul, Facebook-ul și televiziunile cu imagini de la darea în exploatare a acestor drumuri", a declarat oficialul în […]
07:20
Mașini în 2026: Ce prețuri ne așteaptă și când este momentul potrivit să-ți cumperi automobilul, potrivit celui mai mare importator din țară
Vasile Chirtoca, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii auto din Moldova, dezvăluie în „UNInterviu" de la UNIMEDIA cum arată piața auto și oferă sfaturi prețioase pentru cei care vor să-și cumpere mașină. „Eu v-am spus deja că pe domnul prim-ministru l-am cunoscut 20 de ani în urmă. S-a creat părerea că este o […]
07:20
Condiment de lux made in Moldova: Povestea antreprenoarei din Orhei care a transformat pasiunea într-o afacere de succes
Cât curaj și determinare sunt necesare pentru a cultiva șofran, unul dintre cele mai scumpe și pretențioase condimente din lume, în Moldova? Antreprenoarea Irina Marin, din raionul Orhei, a arătat că se poate. Pe terenurile din satul Neculăieuca, ea cultivă șofran care ajunge în bucătăriile restaurantelor de top din Chișinău, unde un gram se vinde […]
07:20
ANSA intervine: Cinci tone de ulei de palmier, reținute direct la depozitul importatorului din cauza contaminării. Potrivit ANSA, produsul depășea de aproape două ori nivelul maxim admis de compuși chimici periculoși pentru sănătatea umană. În consecință, lotul nu a fost lăsat să ajungă în comerț. Importatorul va decide, împreună cu inspectorii ANSA, dacă produsul va […]
07:20
Vești bune pentru călători: Aeroportul Iași va inaugura un nod de autobuz special pentru moldoveni
Conducerea Aeroportului Iași a demarat proiectarea unei parcări dedicate mijloacelor de transport în comun care vin din Moldova. Directorul întreprinderii, Romeo Vatră, a declarat că acest loc va găzdui autobuzele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova, precum și taxiurile care nu au permis de parcare pe teritoriul […]
07:20
Deși zeci de mii de moldoveni ar fi pierdut bani în schema financiară TUX Moldova, până acum doar 13 persoane au depus plângeri la Poliție. Aceste date au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus" de la TV8. Potrivit ei, în dosar au fost efectuate sute de percheziții, […]
07:20
07:20
Parcările devin lux în orașele Moldovei: Șoferii dispuși să plătească pentru confort și siguranță
Lipsa locurilor de parcare rămâne o problemă majoră nu doar în Chișinău, ci și în orașele mari din raioane. De exemplu, locuitorii din Soroca se confruntă zilnic cu dificultăți în găsirea unui loc disponibil. „Ceea ce deranjează foarte mult sunt ambuteiajele, mai ales în zile de sărbătoare și de duminică. Nu ai unde să […]
07:20
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost audiat în dosarul „Kuliok", în care este vizat și ex-președintele Igor Dodon. Plahotniuc are și el statut de învinuit în acest caz penal. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către procurorul Vitalie Codreanu. Jurnaliștii au solicitat informații în acest sens de la procuror, după ce Igor Dodon […]
07:10
Accident cumplit la Anenii Noi: Un bărbat de 38 de ani, lovit mortal de o Skoda în plină stradă
Tragedie rutieră la Cobusca, Anenii Noi: Un bărbat de 38 de ani și-a pierdut viața pe 30 noiembrie, după ce a fost spulberat de o Skoda. Potrivit poliției, impactul a fost atât de puternic încât victima nu a mai putut fi salvată. „Poliția din Anenii Noi a fost sesizată în data de 30 noiembrie […]
07:10
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară zăpada a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au deszăpezit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română. Din partea de sud a Banatului și până la Bucegi, iarna a pus stăpânire pe munții din România! […]
07:10
Drama la Slobozia: Un copil de 3 ani a fost la un pas de moarte după ce a căzut în fântâna din curtea casei
Un băiețel de 3 ani a fost salvat ca prin minune după ce a căzut într-o fântână de 3–4 metri adâncime, în curtea unei case din Slobozia. Micuțul rămăsese singur afară, în timp ce părinții erau ocupați cu treburile gospodărești. Potrivit așa-zisului minister de Interne din regiune, în timp ce mama se afla în […]
07:10
Crimă șocantă în Chișinău: Tânărul de 23 de ani, acuzat că și-a ucis mama profesoară și a sărit de la etaj, a fost trimis în judecată
Chișinău, crimă care cutremură: Tânăr de 23 de ani, acuzat că și-a ucis mama profesoară, trimis în judecată, anunță Procuratura Generală „Potrivit probelor acumulate de procurori și polițiști, între făptuitor și victimă existau de mai mult timp tensiuni familiale și conflicte. În data de 17 iulie 2025, în urma unei noi altercații, tânărul i-ar […]
Acum 24 ore
15:00
Teatrul Național „Eugène Ionesco" aduce în decembrie pe scenă trei spectacole care promit emoție, reflecție și distracție pentru toate gusturile: de la introspecția psihologică intensă, la magia Crăciunului și comedia savuroasă a vieții de cuplu. ADI #monodramă 16+ de Constantin Cheianu Regia: Diandra Gherghel Joi, 04 decembrie, ora 18.30 Monospectacol cu Anatol Guzic Piesa îl […]
15:00
Expoziția ROYAL este organizată de Academia de Artă Handmade București și reprezintă o celebrare complexă a Reginei Maria a României prin artă vestimentară, bijuterie, decor, pictură și artă grafică. Formatul curatorial semnat de drd. Mioara Iofciulescu reunește 150 de opere de artă realizate manual de 15 artiști români, reunite într-un concept expozițional unic, cu ocazia […]
14:00
(Foto) Surpriză la parada de 1 Decembrie: O moldoveancă a atras toate privirile cu apariția sa impresionantă
La parada de 1 Decembrie, organizată la București, Viorica Oboroceanu a atras atenția prin eleganță și rafinament. Aceasta fost îmbrăcată într-o ținută atent aleasă, gestul său de a evidenția tricolorul românesc a devenind o declarație de mândrie națională, scrie cancan.ro. Moldoveanca a captat toate privirile prin modul în care a reușit să îmbine eleganța cu […]
13:00
Decorarea mesei de sărbătoare: cum integrezi lumânări decorative într-un aranjament armonios
Masa de sărbătoare este centrul fiecărei reuniuni — locul unde se adună familia, prietenii și poveștile frumoase. Pentru ca atmosfera să fie completă, decorul trebuie să transmită eleganță, căldură și echilibru. Iar lumânările decorative sunt detaliul care transformă orice masă într-un colț de poveste. 1. Alege tema cromatică potrivită Primul pas pentru un decor armonios […]
09:40
A avea o casă privată înseamnă libertate, dar și responsabilitate. Pentru întreținerea curții și pentru reparațiile necesare în timp, există câteva instrumente esențiale. Unele dintre ele, precum o drujbă pe benzină, sunt indispensabile în gospodăriile cu spațiu exterior. Astfel de echipamente pot fi găsite pe sad.md, un magazin specializat în utilaje și accesorii pentru grădină. […]
Ieri
07:20
Banca Națională a Moldovei începe retragerea treptată a bancnotelor de 1, 5 și 10 lei pe măsură ce se uzează, înlocuindu-le treptat cu monede de aceeași valoare. „Bancnotele de 1, 5 și 10 lei mai circulă astăzi în paralel cu monedele corespunzătoare, însă, odată ce ajung la Banca Națională, sunt scoase din circuitul monetar. […]
07:20
Marian: Plafonarea compensațiilor va fi calculată în funcție de veniturile populației în 2025
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a explicat la Moldova 1 cum a fost stabilit mecanismul de plafonare a compensațiilor pentru energie în această iarnă. Potrivit lui, acest mecanism se bazează pe evoluția veniturilor populației în 2025, transmite noi.md. „În Parlament setăm un anumit buget pentru compensații. Decizia privind modul […]
07:20
Slusari: Prețul gazelor ar putea scădea cu 1,60 lei pentru consumatori – Energocom confirmă premisele
Gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici. Întreprinderea de stat Energocom va transmite luni Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) noile calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom, a declarat pentru Jurnal TV că datele preliminare […]
07:10
Note interne de la ABLV Bank scot la iveală detalii despre Plahotniuc: avion privat, afaceri pe numele fostei soții și conturi gestionate de Andronachi
Vladimir Plahotniuc și-a trecut averea pe numele fostei soții și controla conturi într-o bancă letonă prin intermediul lui Vladimir Andronachi, în timp ce era activ în politica moldovenească. Note informative ale unui angajat ABLV Bank, implicată anterior în frauda bancară, au fost prezentate ca probe materiale în dosarul său, în ședința de pe 26 noiembrie […]
07:10
Interpretul Gabriel Nebunu a dezvăluit că își creează o cămașă cusută cu fire de aur, un proiect vestimentar aflat momentan în etapa de testare a materialelor. „Este un moft de-al meu”, a spus el în cadrul Podcastului Lorenei. Potrivit acestuia, ideea îi aparține în totalitate. „Este foarte complicat”, spune Nebunu, care își dorește să […] Articolul Nebunu își face cămașă tradițională… cu fire de aur! „E moftul meu, așa vreau” apare prima dată în ea.md.
07:10
Doi ani de coșmar pentru o bătrână din sud: violată și amenințată de un vecin să nu meargă la poliție # EA.md
Un bărbat din sud a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a violat timp de doi ani o femeie în vârstă, anunță Procuratura Generală. „Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii de stat, inculpatul, în vârstă de 53 de ani, locuitor al unui municipiu din sudul țării, profitând de starea fizică și […] Articolul Doi ani de coșmar pentru o bătrână din sud: violată și amenințată de un vecin să nu meargă la poliție apare prima dată în ea.md.
07:10
Groază la Nisporeni: copilă găsită strangulată în canalizare, iar mama – ucisă cu sânge rece în casă # EA.md
Apar noi detalii șocante în cazul dublei crime de la Nisporeni: o tânără de 19 ani a fost găsită strangulată într-o gură de canalizare, iar mama ei – ucisă cu cuțitul în casă. „I-a legat ața la gât, iar pe cealaltă a înjunghiat-o. Au încercat să însceneze totul”, a povestit un vecin pentru LIFE MD […] Articolul Groază la Nisporeni: copilă găsită strangulată în canalizare, iar mama – ucisă cu sânge rece în casă apare prima dată în ea.md.
07:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că situația politică din Ucraina ar reprezenta „începutul sfârșitului regimului” condus de Volodimir Zelenski, pe care îl numește aliat al Maiei Sandu. „Aceeași soartă o va avea și gruparea PAS”, a scris Dodon. „Începutul sfârșitului puterii aliatului ucrainean al Maiei Sandu devine tot mai evident. Același sfârșit îi așteaptă […] Articolul Igor Dodon: „Regimul de la Kiev se prăbușește, iar PAS va urma același drum” apare prima dată în ea.md.
07:10
Deputatul PAS Radu Marian a declarat, în cadrul emisiunii Punctul pe Azi”, că „Guvernul Moldovei nu va introduce în 2026 taxe pentru coletele de pe platforma Temu cu valoare sub 150 de euro”. El a precizat că subiectul este în continuare analizat și ar putea fi discutat în cadrul politicii fiscale pentru anul viitor. […] Articolul Colete Temu fără taxe sub 150 € din 2026? Răspunsul lui Radu Marian apare prima dată în ea.md.
07:10
Patru ani de la tragedia în care au murit șase oameni: Vinovatul încă nu a plătit pentru crimă # EA.md
Vinovatul tragediei din 2021, produsă în raionul Ștefan Vodă, unde șase persoane aflate în aceeași mașină și-au pierdut viața, nu a fost încă tras la răspundere. Rudele victimelor și-au pierdut speranța, ei și-au pierdut orice credință că vinovatul accidentului va fi pedepsit. Despre această situație, ei au povestit într-o postare pe rețelele sociale. „Rugăm […] Articolul Patru ani de la tragedia în care au murit șase oameni: Vinovatul încă nu a plătit pentru crimă apare prima dată în ea.md.
07:10
Clădirea Circului din Chișinău va fi renovată integral, fiind inclusă în Planul de Creștere al Republicii Moldova, ceea ce garantează continuarea lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizită de documentare la fața locului, transmite moldpres.md. „Am fost în vizită de lucru la Circul din […] Articolul Circul din Chișinău intră în reparații: clădirea-simbol va renaște apare prima dată în ea.md.
07:10
Inspectoratul General pentru Migrație și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor intensifica măsurile pentru facilitarea integrării lucrătorilor străini pe piața muncii din Moldova. Acest lucru a fost discutat în cadrul unei întâlniri din 28 noiembrie cu comunitatea de afaceri pe tema „Regândirea pieței muncii: Integrarea lucrătorilor străini în Moldova”, transmite logos-pres.md. S-a remarcat faptul […] Articolul Autoritățile simplifică procedura: străinii vor găsi mai ușor locuri de muncă în Moldova apare prima dată în ea.md.
07:10
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat salariile mici și condițiile de muncă dificile ale inspectorilor de stat din sectorul public. Deputatul a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului la această temă în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectul de modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și Legii privind controlul […] Articolul Usatîi: „Nu poți cere performanță de la angajați plătiți cu 10.000 de lei” apare prima dată în ea.md.
07:00
Birocrația blochează externarea: Un pacient de la Soroca așteaptă de opt luni să plece acasă # EA.md
Un pacient tratat la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, deși starea sa s-a stabilizat. Bărbatul a ajuns la spital acum opt luni, după un accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. Administrația spitalului […] Articolul Birocrația blochează externarea: Un pacient de la Soroca așteaptă de opt luni să plece acasă apare prima dată în ea.md.
30 noiembrie 2025
11:30
Deputatul Radu Marian afirmă că nu poate comenta asupra situației dirijorului Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce privește posibila incompatibilitate a funcțiilor. Marian a amintit că, în legislatura trecută, colegul său Vitali Gavrouc a susținut concerte neplătite, iar o situație similară ar putea apărea și acum. Declarațiile au fost făcute în […] Articolul Rămâne Botgros în Parlament? Răspunsul lui Marian apare prima dată în ea.md.
08:40
Economistul rus Serghei Aleksașenko, inclus pe lista „agenților străini” din Rusia, susține că sancțiunile americane împotriva companiilor Rosneft și Lukoil nu vor aduce rezultatele așteptate. „Nu se va întâmpla nimic. Poate doar Rosneft şi Lukoil vor oferi discounturi mai mari la petrolul exportat. Un an în urmă administraţia Biden a impus sancţiuni similare faţă […] Articolul Expert: Sancțiunile Lukoil lovesc mai tare Bulgaria, România și Moldova decât Rusia apare prima dată în ea.md.
08:40
Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a criticat dur SIS și Serviciul Vamal după descoperirea unui camion cu arme la frontiera moldo-română, cerând demiterea persoanelor responsabile. „SIS-ul, care în campania electorală număra like-urile mele și câte distribuiri și comentarii erau, astăzi nu vede și nu știe. Noi avem contraspionaj? De ce nu este demis […] Articolul Costiuc atacă SIS: „Cei care îmi numărau like-urile nu au văzut și nu știu nimic” apare prima dată în ea.md.
08:40
Autoritățile examinează posibilitatea de a reforma gestionarea sistemului educațional. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că școlile din Republica Moldova ar putea trece în gestiunea directă a Ministerului Educației, după modelul aplicat deja în domeniul sănătății, unde spitalele raionale au fost subordonate ministerului de resort, transmite realitatea.md. Dan Perciun a declarat că […] Articolul Perciun: Ministerul Educației ar putea prelua direct administrarea școlilor apare prima dată în ea.md.
08:30
Vladimir Putin a declarat că o delegație americană este așteptată să sosească la Moscova în prima jumătate a săptămânii viitoare pentru a discuta cea mai recentă propunere americană de a pune capăt războiului Kremlinului în Ucraina, transmit stirileprotv.ro. Vorbind joi într-o conferință de presă în timpul unei vizite la Bișkek, Kârgâzstan, Putin a spus că […] Articolul De ce refuză Putin pacea cu Ucraina: „Rusia e gata să lupte până la ultimul… ucrainean” apare prima dată în ea.md.
08:30
„Îți omor și fiica”: O moldoveancă, sechestrată și bătută cu brutalitate de concubinul italian # EA.md
O moldoveancă stabilită în orașul italian Milano a găsit puterea să ceară ajutor după luni de coșmar trăite alături de concubinul ei. Potrivit tinerei, aceasta a fost bătută sistematic, jignită și chiar amenințată, scrie rotalianul.com. Tânăra s-a prezentat la sediul Poliției Locale la finalul celui mai recent episod de violență, după o nouă ceartă transformată […] Articolul „Îți omor și fiica”: O moldoveancă, sechestrată și bătută cu brutalitate de concubinul italian apare prima dată în ea.md.
08:30
Lukașenko amenință Kievul: „Ucraina poate pierde Marea într-o clipă” dacă nu acceptă acordul cu Rusia # EA.md
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit sfaturi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că Ucraina trebuie să „negocieze” cu Moscova dacă dorește să păstreze granițele actuale ale țării, relatează Kyiv Post, citat de digi24.ro. Potrivit mass-media de stat rusă citată de RBC-Ucraina, liderul autoproclamat al Belarusului a declarat că „nu vede nimic” în planul de pace […] Articolul Lukașenko amenință Kievul: „Ucraina poate pierde Marea într-o clipă” dacă nu acceptă acordul cu Rusia apare prima dată în ea.md.
08:30
Procurorul dosarului „kuliok”, Vitalie Codreanu, afirmă că imaginile în care apar Igor Dodon și Vlad Plahotniuc au fost „compilate”. „Compilate adevărat, nu montate. Asta înseamnă că anumite secvențe video au fost combinate cu înregistrări audio”, a explicat Codreanu după ședința de judecată, scrie UNIMEDIA. „Compilate adevărat, nu montat, dar o să punem în discuție”, a […] Articolul Dosarul „kuliok”: Procurorul explică imaginile cu Dodon și Plahotniuc – „Au fost compilate” apare prima dată în ea.md.
08:30
„Putingrad”? Ucrainenii, șocați după ce cântărețul rus Grigorii Leps a sugerat să se schimbe numele orașului Pokrovsk # EA.md
Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război, scrie adevarul.ro. Născut pe 16 iulie 1962, în Soci, regiunea Krasnodar, Grigori Leps este un cântăreț rus de origine etnică georgiană. Autor a câtorva cântece proprii, el este un artist de […] Articolul „Putingrad”? Ucrainenii, șocați după ce cântărețul rus Grigorii Leps a sugerat să se schimbe numele orașului Pokrovsk apare prima dată în ea.md.
08:30
Scandal uriaș între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei: „Aplică metode perfide”, replică acidă și tensionată # EA.md
Schimb de replici dure între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei. Liderul socialiștilor acuză autoritățile de la București că încearcă „să anexeze Republica Moldova”, după ce Mitropolia Basarabiei a obținut în instanță radierea „dreptului de folosință” al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici cu statut de monument istoric, proces considerat de Dodon drept o […] Articolul Scandal uriaș între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei: „Aplică metode perfide”, replică acidă și tensionată apare prima dată în ea.md.
08:30
Dmitri Gordon: Chișinăul evită conflictele cu Rusia, menținând tonul diplomatic din frică de un atac # EA.md
Politicienii de la Chișinău păstrează un ton diplomatic față de Rusia nu din simpatie, ci din frica unui posibil atac cu rachete asupra Republicii Moldova. Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon susține că această prudență reflectă realitățile militare regionale și vulnerabilitatea țării în fața unui atac aerian. Potrivit lui Gordon, riscul unei invazii terestre ruse în […] Articolul Dmitri Gordon: Chișinăul evită conflictele cu Rusia, menținând tonul diplomatic din frică de un atac apare prima dată în ea.md.
08:30
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai periculoase țări europene în materie de siguranță rutieră. În 2024, țara a ocupat ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor, cu doar 2,6 puncte – de peste două ori mai puțin decât Țările de Jos, liderul european. Consecințele sunt vizibile săptămânal în rapoartele poliției, în spitale și, cel […] Articolul Drumuri mortale: De ce Moldova se numără printre cele mai periculoase țări din Europa apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Primele informații privind incidentul au apărut la ora 22:50, prin canale operative ale autorităților militare, și au fost confirmate ulterior de structurile de frontieră ale Ucrainei. Două drone de tip Gherbera au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe traseul Stanislavka (reg. Odesa) – Vărăncău (reg. din stânga Nistrului), fără a fi detectate de sistemele […] Articolul Două drone au survolat Moldova: Spațiul aerian, blocat temporar apare prima dată în ea.md.
11:00
Premierul Alexandru Munteanu a publicat declarația de avere pentru 2024, document care scoate în evidență venituri de sute de mii de dolari din investiții, salarii și depozite bancare realizate în patru țări. Portofoliul său financiar depășește 1,1 milioane de dolari și include proprietăți în Moldova, Ucraina și Uniunea Europeană, 15 conturi bancare deschise în cinci […] Articolul Averea lui Munteanu: Milioane în investiții și 15 conturi răspândite în cinci țări apare prima dată în ea.md.
08:50
„Știți ce face Maniuc acum? Face anestezie la IMC!” Spitalul răspunde acuzațiilor lui Roman Babuțchi, la 11 luni de la moartea soției sale # EA.md
Institutul Mamei și Copilului precizează că raporturile de muncă ale anestezistei Ecaterina Maniuc sunt suspendate, după ce, acum trei săptămâni, Roman Babuțchi a făcut noi acuzații privind ancheta decesului soției sale, Liubovi Babuțchi. Soțul victimei, decedată într-un salon de frumusețe clandestin în ianuarie 2025, susține într-un interviu „Verdict” cu Dorin Podlisnic că Maniuc, vizată într-un […] Articolul „Știți ce face Maniuc acum? Face anestezie la IMC!” Spitalul răspunde acuzațiilor lui Roman Babuțchi, la 11 luni de la moartea soției sale apare prima dată în ea.md.
08:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu această săptămână, prețurile de vânzare cu amănuntul la carburanți au scăzut cu până la 2%, ca urmare a diminuării cotațiilor internaționale Platts. Astfel, pentru perioada 29.11.2025–01.12.2025, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere standard sunt: Benzina COR 95: 23,27 lei/litru (-1 ban) […] Articolul Șoferi, profitați weekendul acesta: Benzina și motorina se ieftinesc timp de trei zile! apare prima dată în ea.md.
08:50
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din Chișinău vor rămâne temporar fără curent, anunță Primăria Capitalei. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat, transmite omniapres.md. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae […] Articolul Chișinău, întuneric pe 1 decembrie: Lista străzilor care vor rămâne fără curent apare prima dată în ea.md.
