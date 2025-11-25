Milioane la buget din bunuri sechestrate de oamenii legii
Anticoruptie.md, 25 noiembrie 2025 04:20
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 6 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Alte peste șase milioane de lei din sechestre aplicate anterior de ARBI,
Acum o oră
04:20
Acum 8 ore
22:20
Acum 24 ore
06:40
Aderarea Republicii Moldova la UE: până sau după reintegrarea regiunii transnistrene # Anticoruptie.md
Factorii de decizie de la Bruxelles și Chișinău transmit multiple semnale politice care ar indica faptul că reglementarea transnistreană ar putea căpăta semnificație în politica de extindere a UE către Est. Reintegrarea teritorială a Republicii Moldova a fost menționată ca o necesitate pentru eforturile moldovenești de
Ieri
18:50
Fraude cu preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie // Ce trebuie să știm # Anticoruptie.md
Comisia Națională a Pieței Financiare atenționează cetățenii să fie vigilenți, întrucât în ultimul timp se atestă mai multe fraude cu preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber etc.) de către persoane care pretind că
15:30
Detalii noi în cazul camionului cu arme, depistat la Vama Albița // Două persoane reținute # Anticoruptie.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care transmite vineri că a
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
DOC// Scandalul ferestrelor de la Lift Service. Petru Budurin scapă, din nou, de contravenție # Anticoruptie.md
Petru Budurin, director al întreprinderii Municipale Liftservice, scapă din nou de contravenție. Scandalul a izbucnit după ce o mașină de serviciu încărcată cu geamuri demontate de la Îîntreprindere a fost surprinsă lângă casa sa. Acesta este cel puțin al patrulea caz de suspiciuni de
10:20
„Pământurile nu sunt de vânzare!”. Ucraina și-a trasat „liniile roșii" pentru negocieri # Anticoruptie.md
Ucraina este pregătită să lucreze constructiv la "planul de pace" pe care l-a primit din partea americană, dar statul a stabilit „linii roșii" clare și de neclintit, care se referă la integritatea teritorială și suveranitatea țării. Afirmația a fost făcută de adjunctul Reprezentantului Permanent
20 noiembrie 2025
16:50
Autoritățile din Bișkek, capitala Kârgâzstanului, încearcă să ascundă drapelul Ucrainei, astfel încât să nu-l vadă Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, care se așteată să participe la un forum pe 27 noiembrie. Ambasada Ucrainei se afla la 200 de metri de locația unde va avea loc Forumul.
15:40
Patru doritori de a îmbrăca roba de judecător CSJ, supuși evaluării externe a integrității # Anticoruptie.md
Dosarele a patru candidați înscriși recent în concursul pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) au fost transmise Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, pentru verificarea integrității lor. În cazul în care membrii Comisiei Vetting nu vor avea obiecții, cei patru
13:10
Ambasadorul rus Ozerov a ridicat nota de protest: „Nu a fost prezentată nicio probă!” # Anticoruptie.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, atunci când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții
11:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat Comisiei de control al finanțelor publice concluziile Raportului de audit al conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Energocom” în anii 2021-2023. Auditul a concluzionat că unele activități, procese și proceduri cuprinse în aria
10:30
DOC// Fratele ex-premierului Vasile Tarlev, cu recurs la CSJ. A greșit sau nu atunci când a încheiat contracte cu fiica # Anticoruptie.md
Petru Tarlev, fratele ex-premierului Vasile Tarlev și unul dintre cei mai longevivi primari, a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție, după ce instanța de apel i-a restituit cererea în care cere anularea actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI). Motivul -
05:20
TV-GĂGĂUZIA (Ș)ORBIT: Cum televiziunea publică din Găgăuzia a devenit megafonul unui politician condamnat # Anticoruptie.md
În 2007, în Găgăuzia a fost lansat compania publică de televiziune și radio TV-GĂGĂUZIA sub motto-ul: „Împreună cu poporul, pe același drum”. Se presupunea că regiunea va avea propria resursă media, liberă de dictate politice, deschisă tuturor punctelor de vedere și creată în interesul
19 noiembrie 2025
23:20
16:30
DOC// Doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Un om față-n față cu un stat agresor” # Anticoruptie.md
Zi de doliu național în Republica Moldova joi, 20 noiembrie, atunci când fostul deținut politic al regimului de la tiraspol, Ilie Ilașcu, va fi petrecut pe ultimul drum. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București,
12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă.Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace
11:50
Dronele dau iar târcoale Republicii Moldova. Instituțiile statului confirmă survolarea neautorizată a spațiului aerian # Anticoruptie.md
Ministerul Apărării confirmă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă. Aparatul de zbor nu a putut fi detectat de sistemele de monitorizare din cauza altitudinii mici. Poliția de Frontieră a anunțat că incidentul s-a produs În noaptea de 19 noiembrie 2025, atunci când
10:20
DOC// Mirandolina Sușițcaia, ghinion în prima instanță. Suspendarea din funcție rămâne în vigoare # Anticoruptie.md
Procurora suspendată Mirandolina Sușițcaia, judecată în prima instanță pentru îmbogățire ilicită, a pierdut litigiul cu Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Judecătorul Igor Barbacaru, pe 17 noiembrie, a constatat că cererea ex-acuzatoarei, în care solicită anularea deciziilor prin care s-a încuviințat suspendarea sa din funcție,
09:30
Ce a discutat premierul Munteanu cu președintele Consiliului European: „Țara noastră e în plină transformare!” # Anticoruptie.md
Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european. Este afirmația premierului Alexandru Munteanu care, în timpul vizitei la Bruxelles, a purtat discuții cu Antonio Costa, președintele Consiliului European.Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de aderare la
09:30
Doi candidați supleanți refuză fotoliul de deputat. CEC cere validarea a opt mandate # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului
08:20
Analiza de Evgheni Ceban, jurnalist MOST, pentru buletinul de politică externă FES/APEPoate oare Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană fără a soluționa problema transnistreană? Teoretic – da, poate. Dar, în practică, acest lucru ar necesita un context extern excepțional de favorabil și ar
01:00
Jurnalismul în căutarea echilibrului: reziliență, transformare digitală și lupta cu propaganda # Anticoruptie.md
Una dintre provocările principale pentru mass-media din întreaga regiune, în condițiile războiului din Ucraina și a crizei economice, este asigurarea sustenabilității financiare. Constatarea a fost făcută de participanții la lucrările Forumului media din Europa de Sud-Est (SEEMF), care s-a desfășurat la Chișinău, în perioada
18 noiembrie 2025
09:10
Analiza de Anatolie Golea, jurnalist TV8, pentru buletinul de politică externă FES/APEPe măsură ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, se ridică tot mai des, în ultima perioadă, întrebarea legată de soarta regiunii transnistrene în momentul aderării la UE. Este evident pentru toată
09:10
Alături de Margarita Simonyan, Ilan Șor își extinde imperiul mediatic în Kârgâzstan # Anticoruptie.md
Omul de afaceri Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru corupție, pune bazele unei noi televiziuni în Kârgâzstan, alături de Margarita Simonyan, directoarea agenției de propagandă ruse Russia Today (RT), considerată portavoce a Kremlinului. Noul canal de televiziune se numește Nomad și se așteaptă să
07:50
Alexandru Flenchea: Cetățenii din regiunea transnistreană vor și ei în Uniunea Europeană, la fel ca majoritatea celor de pe malul drept al Nistrului # Anticoruptie.md
Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a acordat un interviu pentru buletinul de politică externă FES/APE, în care am discutat despre prioritățile procesului de reintegrare a regiunii transnistrene în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Am abordat aspecte politice, economice și umane ale acestui
02:00
Presa, rezilientă în fața intimidărilor și propagandei: lecțiile Moldovei pentru Europa de Sud-Est //Forumul SEEMF la Chișinău # Anticoruptie.md
Mass-media din Europa de Sud Est în fața provocărilor, riscurilor, dar și a oportunităților și rolul important în creșterea rezilienței unei societăți democratice este laitmotivul Forumului media din Europa de Sud Est (SEEMF), care a început luni la Chișinău, eveniment ce întrunește peste 80 de participanți
17 noiembrie 2025
15:50
Ediția a XIX-a a Forumului media din Europa de Sud-Est (SEEMF) se desfășoară la Chișinău, în perioada 17-18 noiembrie curent. În acest an, Forumul se desfășoară sub genericul „Inamicii mass-media și cum îi abordăm”, agenda incluzând subiecte de actualitate pentru jurnalismul de investigație. SEEMF
13:50
Cristina Lesnic: Structurile din regiunea transnistreană depind în mare măsură de impulsul – de catalizatorul – care vine din Federația Rusă # Anticoruptie.md
Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a acordat un interviu buletinului de politică externă FES/APE, în care am discutat despre perspectivele dosarului transnistrean în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dânsa a vorbit despre situația din stânga Nistrului și despre
13:00
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală a fost depistată că deținea diplomă falsă privind studii în domeniul de activitate, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Oamenii legii desfășoară, luni, percheziții în salonul unde persoana bănuită își desfășoară activitate, în apartamentul și
12:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat rezultatele preliminare în localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local. În orașul Leova, Tudor Camerzan, PAS, a acumulat 22,09 % din sufragii, în timp
11:30
Diplome false, percheziții și arestări: săptămână tensionată pentru sistemul public și educațional # Anticoruptie.md
Șefa unui centru multifunctional al Agenției Servicii Publice (ASP) este cercetată de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru că ar fi pretins și primit mită de la administratori ai mai multor saloane de dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării
16 noiembrie 2025
22:40
Pauza greșită: UE amână reglementarea Inteligenței Artificiale (IA) în loc să amâne dezvoltarea # Anticoruptie.md
În iulie 2025, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat: „Să fiu cât mai clar posibil, nu există oprirea ceasului. Nu există perioadă de grație. Nu există pauză.” Patru luni mai târziu, Comisia Europeană elaborează propuneri pentru amânarea aplicării dispozițiilor esențiale
15 noiembrie 2025
07:40
Premier pro-occidental sau un om prea implicat în rețelele de putere ale Ucrainei? # Anticoruptie.md
Moldova luptă cu războiul hibrid al Rusiei cu un premier ale cărui companii au furnizat date către FSB. O frază paradoxală, dar este radiograma momentului politic pe care îl trăim. Cum reușești să împaci angajamentul unui stat aflat sub presiune hibridă a Rusiei, care
00:20
Ieri am aflat un lucru care m-a întristat profund: Curtea Supremă de Justiție are în prezent doar 7 judecători din 20. În total — peste 7000 de dosare. Asta înseamnă aproximativ 1000 de dosare pentru fiecare judecător.Este greu să numim această situație altfel decât
14 noiembrie 2025
14:30
VIDEO// Patru laboratoare clandestine de droguri, destructurate. PCCOCS oferă detalii # Anticoruptie.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină, prin identificarea și documentarea a patru laboratoare clandestine active în Moldova, Polonia și Ungaria, precum și prin reținerea a 16 persoane
11:10
Rusia a lansat peste 430 de drone și 18 rachete asupra Ucrainei, în noaptea de 14 noiembrie. Principala direcție de atac a fost Kievul, susține președintele Ucrainei, care deplânge moartea a patru civili și rănirea altor câteva zeci de locuitori ai regiunilor atacate. Zelenski
10:40
VIDEO// Cutremur la vârful administrației UTA Găgăuzia. După ce bașcana a fost întemnițată, președintele Adunării Populare și-a anunțat demisia # Anticoruptie.md
Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și-a anunțat plecarea din funcție. Într-un comunicat video, publicat de GRT, Constantinov spune că a luat personal decizia, fără a fi presat sau influențat. „În data de 14 noiembrie 2025 a avut loc o ședință a Prezidiului Adunării
10:00
DOC// Blocul Alternativa își apără onoarea. Conducerea formațiunii, cu recurs împotriva PAS # Anticoruptie.md
Blocul Alernativa a contestat decizia primei instanțe care, pe 2 octombrie curent, i-a respins acțiunea de apărare a onoarei și demnității profesionale împotriva PAS. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru, în data de 12 noiembrie. Alternativa califică
13 noiembrie 2025
16:40
Guvernele de pe ambele maluri ale Prutului, ședință comună la București. Ce proiecte a discutat premierul Munteanu # Anticoruptie.md
Echipele guvernamentale de la Chișinău și București au discutat despre mersul proiectelor comune ce vizează interconectarea energetică și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a crește securitatea energetică a Republicii Moldova și regională. Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit autorităților din România pentru suportul oferit în drumul
13:30
Sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, proiectele comune care aduc numeroase beneficii cetățenilor și noile oportunități de colaborare dintre Chișinău și București au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președintele României, Nicușor Dan. Este prima deplasare în străinătate a premierului Munteanu.„Republica
12:50
VIDEO// Contrabandă cu țigări pe ruta feroviară Chișinău-București. Poliția publică imagini cu „arsenalul” deconspirat # Anticoruptie.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete. Gruparea era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București,
12:00
Revanșa Căruceru/Robu se amână. Istoricul „războiului rece” de 4 ani între acuzator și fostul procuror general interimar # Anticoruptie.md
Examinarea sesizării procurorului Vladislav Căruceru împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, a fost amânată de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Căruceru, în a cărui gestiune se află cauza penală Metalferos, dar și unul dintre dosarele inițiate pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție (PA),
09:30
DOC// AUR-ul care l-a tras la fund. Renato Usatîi nu reușește să-și anuleze contravenția # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a respins recursul depus de avocatul lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru. Ultimul a fost găsit vinovat de încălcarea articolului 74 din Codul Contravențional, care se referă la respectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Totul, după
09:30
Mașini luxoase de zeci și sute de mii de euro dețin, conform declarațiilor de avere depuse, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în legislatura 2025-2029. În lista automobilelor aflate în posesia sau în folosința aleșilor poporului se regăsesc diverse modele de Land Rover și Toyota,
00:50
Mită în valoare de milioane de dolari pentru protejarea centralelor energetice // Nou scandal de corupție în Ucraina # Anticoruptie.md
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, aflată de aproape 4 ani în război cu Federația Rusă. Schema de corupție vizează domeniul energetic, iar mita pentru protejarea centralelor energetice, chiar dacă bombele rusești care plouau asupra lor i-au cufundat pe cetățeni în frig și întuneric,
12 noiembrie 2025
21:00
Extinderea UE pentru Ucraina, Moldova și Georgia // Resurse și informații într-o pagină specială # Anticoruptie.md
Programul UE NEIGHBOURS east, finanțat de Uniunea Europeană, a lansat o pagină specială dedicată extinderii UE, în care se explică tot procesul pentru țările candidate din Parteneriatul estic: Ucraina, Moldova și Georgia. Pagina „Extinderea UE pentru Ucraina, Moldova și Georgia” vă prezintă cel mai recent pachet
15:40
Formalitate, dar cu subînțelesuri. Guvernul renunță la șapte acorduri nefuncționale semnate pe platforma CSI # Anticoruptie.md
Guvernul a aprobat denunțarea a șapte acorduri semnate cu țările Comunității Statelor Independente (CSI). Unul dintre acestea, semnat în 1992 la Bișkek, permitea călătoria fără vize a cetățenilor CSI pe teritoriul statelor membre.„Decizia nu schimbă nimic pentru cetățenii noștri și cetățenii statelor CSI. Republica Moldova a
15:30
Achizițiile publice din Republica Moldova vor fi reglementate de o nouă lege. Autoritățile își propun astfel să sporească transparența și eficiența proceselor de achiziții. Un proiect în acest sens a fost aprobat de cabinetul Munteanu și impune praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor: 1 milion de lei
12:30
Victor Furtună, procurorul care l-a reținut pe Alexandr Stoianoglo, prezentat oficial în calitate de șef PCCOCS # Anticoruptie.md
Procurorul Victor Furtuna a fost prezentat oficial în calitate de Procuror-Șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). La ceremonia solemnă a participat Procurorul General interimar Alexandru Machidon, care și-a exprimat încrederea în capacitățile profesionale ale lui Furtună. Ultimul a condus
11:10
DOC// Maia Sandu l-a demis pe fostul său bodyguard. Vasile Popa pleacă din funcția de șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat # Anticoruptie.md
Șeful Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, fost bodyguard al președintei Maia Sandu, a fost demis prin decret prezidențial. Instituția rămâne și fără unul dintre adjuncți. Este vorba despre Vitalie Lupașcu care, la fel ca și șeful său, a depus
