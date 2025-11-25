Până la 1 000 lei de la stat pentru facturile la energie: cine intră în categoria beneficiarilor
Banca Mea, 25 noiembrie 2025 18:30
Moldovenii cu venituri reduse ar putea beneficia, în acest sezon de încălzire, de compensații la facturile energetice de până la 1 000 de lei. Informația este prezentată într-un proiect de hotărâre elaborat de Guvern și avizat de secretarii de stat, transmite realitatea.md. Documentul prevede procente diferite de compensare, în funcție de tipul energiei consumate: 40% pentru energie...
O țară europeană obligă băncile să păstreze bancomatele aproape de oameni: acces garantat în 10 km # Banca Mea
O nouă lege din Republica Irlanda impune băncilor să mențină o rețea largă de bancomate și să garanteze accesul populației la numerar, transmite Profit.ro. Republica Irlanda adoptă o legislație care obligă instituțiile financiare să garanteze că 97% din populație are acces la un bancomat în maximum 10 kilometri. Totodată, băncile trebuie să păstreze cel puțin același număr de bancomate...
OTP Bank Moldova trece la standardul global ISO 20022 pentru plățile internaționale SWIFT # Banca Mea
OTP Bank a implementat standardul internațional ISO 20022 pentru procesarea plăților SWIFT, ceea ce înseamnă că toate transferurile în valută străină sunt operate acum în noul format MX. Este unul dintre cele mai importante upgrade-uri tehnologice din infrastructura bancară globală, adoptat treptat de întreaga rețea financiară internațională. Noul standard aduce o structură mai clară, mai...
Victoriabank anunță o nouă oportunitate pentru profesioniștii din domeniul bancar: poziția de Șef/Șefă al Secției Produse Retail în cadrul Direcției Produse Retail din Chișinău. În acest rol vei avea șansa să coordonezi activitatea secției și să contribui direct la dezvoltarea produselor pe care le folosesc zilnic mii de clienți: conturi curente, pachete de servicii, depozite, soluții de plăți...
EXIMBANK a lansat noua identitate vizuală, aliniată standardelor Grupului Intesa Sanpaolo # Banca Mea
EXIMBANK a lansat începând cu 25 noiembrie 2025 noua sa identitate vizuală, marcând un capitol de modernizare și consolidare a imaginii instituției în cadrul Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri bancare europene, prezent în peste 40 de țări și cu o tradiție de peste 460 de ani. Potrivit comunicatului oficial, noua identitate vizuală depășește o simplă schimbare de culori,...
Un nou cuantum al salariului mediu lunar pe economie, de 17 400 lei, este propus pentru anul 2026 # Banca Mea
Salariul mediu lunar pe economie ar putea să crească la 17 400 lei în 2026, potrivit Monitorului Fiscal. Noua valoare este inclusă în proiectul Hotărârii de Guvern elaborat în baza prognozei macroeconomice revizuite pentru perioada 2026–2028. Potrivit documentului, salariul mediu prognozat rămâne un indicator central pentru mai multe categorii de calcule financiare: plafonul indemnizațiilor de...
1,3 miliarde euro procesate prin SEPA: Moldova marchează o creștere de 300 milioane într-o lună # Banca Mea
Integrarea Republicii Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro generează rezultate rapide și măsurabile. În doar o lună de la conectarea oficială, volumul tranzacțiilor din și spre Moldova a crescut cu 300 milioane euro, depășind 1,3 miliarde euro procesate prin sistem. Potrivit TVR Moldova, peste jumătate dintre tranzacțiile SEPA sunt realizate de persoane fizice, iar economiile directe pentru...
Sectorul bancar din Republica Moldova a depășit pragul de 100 miliarde lei credite acordate la data de 31 octombrie 2025, marcând o creștere semnificativă în ultimii doi ani. Datele consolidate arată următoarea evoluție: volumul total al creditelor a crescut de la 63 mld lei în 2023 la 76 mld lei în 2024 și 100 mld lei în 2025, o majorare de aproape 60%; ponderea creditelor în PIB a avansat de la...
EuroCreditBank a lansat promoția „CrediTARE – Pentru vise care contează”, disponibilă între 22 octombrie și 31 decembrie 2025. Dacă ai nevoie de un credit de consum, ai acces la condiții preferențiale, în funcție de istoricul tău cu banca. Dacă ești client loial și ai o istorie pozitivă, poți lua un credit cu rată fixă de la 9% anual . Pentru restul aplicanților, dobânda începe de la 10% anual...
Dacă ești client maib, poți schimba valută direct în aplicația maibank, la cursul afișat în aplicație pentru tranzacțiile digitale. Conversia este instantă între carduri și conturi, fără numerar și fără să mergi la filială. Funcționalitatea îți oferă: cursul din aplicație pentru conversie; transfer instant între carduri și conturi; acces 24/7; operare complet digitală. Procesul este simplu: deschizi...
Primele zece companii din România valorează în 2025 321,9 miliarde lei , în creștere cu 16% față de anul trecut, potrivit clasamentului realizat de ziarulfinanciar.ro. Băncile – trei poziții solide în top: Sectorul bancar este unul dintre marii câștigători ai ediției din 2025, cu trei instituții în Top 10:Banca Transilvania SA – locul 5, valoare 30,5 mld. lei Banca Comercială Română – locul 7,...
Salariul minim pe țară ar putea ajunge la 6 300 lei în 2026, potrivit propunerii înaintate Guvernului de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în urma consultărilor cu partenerii sociali. Decizia vine după discuțiile purtate în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, iar ulterior în cadrul Grupului tehnic de lucru responsabil de stabilirea salariului...
Trei săptămâni spre o carieră bancară: OTP Bank deschide înscrierile pentru Școala Operatorilor Ghișeu Universal # Banca Mea
OTP Bank Moldova a lansat înscrierile pentru un nou program de formare dedicat viitorilor Operatori Ghișeu Universal, cu start pe 25 noiembrie 2025, la sediul din Chișinău, str. Cuza Vodă 1/1. Programul, cu o durată de trei săptămâni, combină cursuri teoretice și instruire practică în sucursalele băncii, într-un format interactiv orientat spre activitatea reală de front-office. Potrivit informațiilor publicate de OTP Bank, instruirea acoperă legislația bancară, operațiunile de casă și principiil...
Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune introducerea unui cod fiscal unic pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, ca alternativă la utilizarea IDNP-ului. Măsura urmărește creșterea protecției datelor personale și reducerea expunerii contribuabililor la riscuri de confidențialitate, scrie contabilșef.md. Inițiativa legislativă vizează modificarea Legii nr....
Creditarea încetinește: moldovenii și companiile au luat mai puține împrumuturi în octombrie # Banca Mea
În luna octombrie 2025, volumul total al creditelor noi acordate de bănci a scăzut la 7,04 miliarde lei, cu 2,7% mai puțin decât în luna precedentă, potrivit informației Băncii Naționale a Moldovei . Creditele în lei au reprezentat cea mai mare parte – 5 miliarde lei, în scădere cu 3,6% față de septembrie, iar cele mai solicitate au continuat să fie împrumuturile pe termen de 2–5 ani.
Victoriabank modernizează Sucursala nr. 25 Sângerei: activitatea continuă într-o locație temporară # Banca Mea
Victoriabank a anunțat inițierea lucrărilor de modernizare la Sucursala nr. 25 Sângerei, în perioada 24 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Procesul are drept scop îmbunătățirea condițiilor de deservire și adaptarea spațiului la standardele moderne ale băncii. Pe durata renovării, clienții vor fi deserviți într-o unitate provizorie, amplasată pe adresa: or. Sângerei, str. Independenței 146. Pentru...
Banca Națională a Moldovei a decis majorarea cu 1 punct procentual a amortizorului anticiclic, măsură care obligă băncile să constituie capital suplimentar atunci când creditarea crește peste nivelurile considerate sigure. Decizia vine după ce, în trimestrul I 2025, raportul dintre creditele acordate sectorului privat și PIB-ul ajustat sezonier a urcat la 103%, depășind tendința pe termen lung...
Maib - lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii # Banca Mea
Maib își consolidează poziția de lider în inovație și experiență pentru clienți, obținând trei distincții importante în cadrul International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și la care a participat pentru prima dată.Cea mai înaltă recunoaștere a competiției a fost câștigarea Medaliei de Aur la categoria „Best Digital Customer Experience”, care confirmă succesul...
România, principalul partener comercial al Moldovei: 29,6% din exporturi au ajuns peste Prut în 2025 # Banca Mea
Biroul Național de Statistică anunță că, în septembrie 2025, exporturile Moldovei au totalizat 345,4 mil. USD , iar importurile au ajuns la 937 mil. USD . Deficitul comercial din luna septembrie s-a ridicat la 591,6 mil. USD, cu 98,9 mil. USD mai mult decât în 2024. În ianuarie–septembrie 2025, exporturile au însumat 2,626 mld. USD , în timp ce importurile au urcat la 7,849 mld. USD , generând...
maib își consolidează poziția de lider în experiența clienților, după ce a obținut trei distincții la International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și care a reunit peste 390 de finaliști din mai mult de 50 de țări. Banca a câștigat Medalia de Aur la „Best Digital Customer Experience” pentru procesul de creditare online din aplicația maibank, apreciat pentru...
Boom investițional în construcții: +40% în trimestrul III și +37% de la începutul anului # Banca Mea
Biroul Național de Statistică anunță o evoluție puternică în sectorul construcțiilor. În ianuarie–septembrie 2025, volumul total al lucrărilor s-a majorat cu 37,3% față de aceeași perioadă a anului trecut (în prețuri comparabile). Datele sunt provizorii și pot fi actualizate ulterior. În trimestrul III 2025, dinamica se accentuează, iar volumul lucrărilor executate este mai mare cu 40,2% față de trimestrul III 2024. Creșterile se datorează extinderii masive a lucrărilor de construcții noi; +52,5...
Monetăria Regală a Marii Britanii a lansat o monedă comemorativă în memoria lui Freddie Mercury # Banca Mea
Monetăria Regală a Marii Britanii a lansat o monedă comemorativă dedicată lui Freddie Mercury, marcând 40 de ani de la legendarul concert „Live Aid”, relatatează Digi24.ro. Designul monedei îl reprezintă pe solistul trupei Queen în timpul unui moment live și include semnătura acestuia. Unele versiuni includ elemente colorate, precum celebra jachetă galbenă purtată la Live Aid, iar Royal Mint...
Moldindconbank anunță extinderea validității tuturor cardurilor emise de instituție la 8 ani, dublu față de durata standard de 4 ani. Măsura reduce necesitatea de înlocuire frecventă a cardurilor și aduce un plus de confort pentru clienți, eliminând procedurile repetate de reemitere. Potrivit băncii, decizia are și un impact pozitiv asupra mediului, întrucât o perioadă de utilizare mai lungă...
Victoriabank anunță deschiderea procesului de recrutare pentru funcția de Șef/Șefă Secție – Secția Produse Retail, rol strategic în dezvoltarea portofoliului de produse dedicate persoanelor fizice. Potrivit băncii, persoana selectată va coordona activitatea secției și va contribui la proiectele de extindere și modernizare a ofertei Retail. Responsabilitățile includ elaborarea și optimizarea...
ProCredit Bank a depășit pragul de 1 miliard de lei acordați pentru finanțarea agriculturii # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova anunță că a depășit volumul de 1 miliard de lei acordați în finanțări destinate dezvoltării businessului agricol din Republica Moldova. Rezultatul reflectă atât solicitările crescute din partea antreprenorilor din agricultură, cât și strategia băncii de a sprijini investițiile pe termen lung în acest sector. Potrivit instituției, ProCredit Bank deține cea mai mare pondere...
Fraude la creditare: furtul de identitate, un risc tot mai des întâlnit în Moldova. Cum te protejezi? # Banca Mea
Tot mai mulți consumatori semnalează notificări privind datorii sau credite pe care nu le recunosc. Fenomenul indică o creștere a tentativelor de fraudă prin folosirea identității altor persoane. Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează asupra acestui risc și îndeamnă publicul să trateze cu maximă precauție protecția datelor personale. Furtul de identitate rămâne una dintre cele mai...
Innovate Moldova lansează un nou apel de granturi pentru companiile din industrii inovatoare # Banca Mea
Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia și Regatul Unit și implementat de Foundation for Advancement of Moldova , a lansat Apelul de granturi RFA 2025-002, destinat companiilor care dezvoltă produse și servicii inovatoare în sectoare precum: textile avansate, automotive, inginerie, industrii creative și media digitală, prototipare și R&D, soluții de economie circulară, electronice și...
Victoriabank a fost desemnată „Top Angajator 2025” pe wherewework.md, arată datele publicate pe platforma specializată în evaluarea mediilor de lucru din Republica Moldova. Clasamentul este format exclusiv pe baza opiniilor anonime oferite de angajați, care evaluează cultura organizațională, nivelul de încredere în management, condițiile de lucru și oportunitățile de dezvoltare...
România rămâne statul membru UE cu cea mai ridicată inflație anuală în luna octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat, citate de Digi24.ro. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a coborât la 2,5%, de la 2,6% în septembrie, însă România a înregistrat un avans al prețurilor de 8,4%, cea mai mare valoare din blocul comunitar. Urmează Estonia și Letonia. Cele mai scăzute rate ale...
Clienții EuroCreditBank au la dispoziție aplicația mobilă ECBank, prin care pot accesa serviciile bancare de bază direct de pe telefon. Platforma oferă funcții precum verificarea soldurilor, efectuarea transferurilor, administrarea depozitelor și schimburi valutare într-un mediu securizat. Aplicația este disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android, oferind acces permanent — 24/7 — la conturile...
maib a lansat o promoție care reduce considerabil costurile inițiale pentru cei care planifică să cumpere, să renoveze sau să refinanțeze o locuință. Clienții care accesează un credit imobiliar maib primesc 50% cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale. Oferta se aplică atât pentru procurarea unei locuințe , cât și pentru renovare sau refinanțare. Doritorii pot opta și pentru o rată...
Sprijin în creștere pentru femeile antreprenoare: peste 11.800 beneficiare ale programelor ODA în ultimii patru ani # Banca Mea
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului marchează Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin prin prezentarea rezultatelor programelor de sprijin dedicate femeilor din mediul de afaceri. Potrivit instituției, în ultimii patru ani, peste 11.800 de femei antreprenoare au beneficiat de programe ale Guvernului și ale partenerilor de dezvoltare – de la granturi pentru digitalizare și...
Diferențe de bani pentru familiile cu copii școlarizați: Ministerul Muncii recalculează ajutorul social # Banca Mea
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță corectarea unei erori tehnice care a afectat valoarea ajutorului social acordat unor familii cu copii din clasele I–IX. Instituția precizează că, în procesul de calculare a prestației, suportul financiar unic de 1000 de lei pentru școlarizarea elevilor nu a fost exclus automat din venitul declarat al gospodăriilor. Din acest motiv, familiile vizate...
Săptămâna Bank Friday la Victoriabank: credite mai ieftine, depozite avantajoase și bonusuri la carduri # Banca Mea
Victoriabank lansează a șaptea ediție a campaniei Bank Friday, desfășurată în perioada 17–23 noiembrie, cu oferte speciale pentru persoanele fizice și juridice. Campania include reduceri, dobânzi preferențiale și bonusuri la o serie de produse bancare destinate consumatorilor și antreprenorilor. Oferte pentru persoane fizice Credit de consum negarantat – dobândă fixă 8,5%, DAE 8,84%. Credit de...
Noua campanie „TeamShe” de la Moldindconbank și Mastercard: premii pentru femeile care inspiră # Banca Mea
Moldindconbank, în parteneriat cu Mastercard, lansează promoția „#TeamShe – The Community Power”, o campanie dedicată comunității feminine, desfășurată în perioada 17 noiembrie 2025 – 17 februarie 2026. Prin această inițiativă, cliente noi și existente ale băncii pot participa la tombola care oferă 50 de premii, constând în acces la evenimentul „Pudra Card – The Community Power”, programat...
Începe Săptămâna Internațională de Conștientizare a Fraudelor: ce trebuie să știi pentru siguranța banilor tăi # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare a anunțat astăzi demararea International Fraud Awareness Week, o inițiativă globală dedicată informării publicului despre riscurile fraudelor financiare și metodele prin care acestea pot fi prevenite. Potrivit instituției, scopul acestei săptămâni tematice este creșterea nivelului de vigilență în rândul consumatorilor, astfel încât deciziile financiare să...
Mediul de afaceri se opune modificării controalelor în domeniul muncii: cere derogări punctuale, nu schimbarea regimului # Banca Mea
Camera de Comerț Americană din Moldova a transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale opinia comunității de afaceri asupra proiectului de lege care modifică modul de realizare a controlului de stat în domeniul muncii. Poziția completă poate fi consultată în scrisoarea de poziție. Potrivit mediului de afaceri, proiectul prevede excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii din sfera de...
Comerțbank anunță că utilizatorii pot achita facturile pentru serviciile comunale direct din aplicația mobilă CB Personal, disponibilă în App Store și Google Play. Soluția digitală simplifică procesul de plată și permite efectuarea tranzacțiilor în câteva secunde, fără vizite la ghișeu. Pentru a achita o factură, clienții trebuie să se conecteze în aplicație, să acceseze secțiunea „Plată...
Prețul polițelor RCA crește din 25 noiembrie. maib îi atenționează pe șoferi că încă pot cumpăra la tarifele actuale # Banca Mea
Din 25 noiembrie 2025, prețul polițelor RCA se va majora pentru mai multe categorii de vehicule. Schimbarea vine după actualizarea primei de asigurare de bază, decisă de Banca Națională a Moldovei prin Hotărârea nr. 234 din 8 octombrie 2025. Majorarea se va aplica diferit, în funcție de tipul vehiculului și nivelul de risc stabilit în reglementările BNM. Prețul final depinde oricum de câțiva...
Populația investește activ: 468 de persoane au plasat peste 22 milioane lei în obligațiuni de stat # Banca Mea
Platforma eVMS.md a înregistrat investiții de peste 22 milioane lei în perioada 3–12 noiembrie 2025, potrivit datelor Ministerului Finanțelor privind cea mai recentă rundă de plasare a valorilor mobiliare de stat pentru populație. În total, 468 de investitori au participat la subscriere și au realizat 521 de tranzacții. Cele mai multe plasamente au vizat obligațiunile de stat cu maturitate de 3...
Schimbare la vârful Energbank: Lilia Boico este noua Președintă a Comitetului de Conducere # Banca Mea
Energbank a anunțat desemnarea Liliei Boico în funcția de Președintă a Comitetului de Conducere, începând cu 13 noiembrie 2025. Cu o experiență de peste 23 de ani în sectorul financiar-bancar, Lilia Boico a deținut anterior funcția de Vicepreședintă a Comitetului de Conducere al Energbank, unde a coordonat domeniul experienței clienților și a contribuit la modernizarea operațională și digitală...
25 noiembrie, termenul limită pentru raportările fiscale ale lunii octombrie. Ce formulare intră pe listă # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că data de 25 noiembrie 2025 este termenul limită pentru depunerea dărilor de seamă fiscale și achitarea obligațiilor aferente lunii octombrie. Până la această dată, trebuie să depui electronic prin portalul SFS următoarele formulare aferente lunii octombrie:impozitul pe venit: Forma IPC21, Forma IU17;TVA și accize: Forma TVA12; Forma ACZ09;taxa pentru mărfurile...
Credit Express de la FinComBank: până la 350 000 lei, dobânzi de la 9,25% și zero comisioane # Banca Mea
FinComBank pune la dispoziția clienților Creditul Express, un produs de finanțare pentru necesități personale, cu sume de până la 350 000 lei și termen de până la 5 ani. Creditele de până la 200 000 lei pot fi accesate fără gaj. Dobânda este de 9,75% anual, flotantă pentru clienții standard și 9,25% anual, flotantă pentru persoanele cu istorie pozitivă de credit sau pentru cele care primesc...
Agenții economici, sub lupă: peste 60% dintre controalele ISSPNPC au scos la iveală abateri. Amenzile depășesc 855 mii lei # Banca Mea
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a prezentat rezultatele activității pentru primele nouă luni ale anului 2025, iar cifrele arată o presiune tot mai mare asupra companiilor în ceea ce privește respectarea legislației de protecție a consumatorilor. În această perioadă, inspectorii au desfășurat 161 de controale planificate și inopinate...
ProCredit Bank îți pune la dispoziție platforma ProDigital, prin care îți deschizi contul bancar complet online, indiferent dacă ești în țară sau peste hotare. Procesul durează aproximativ 10 minute. Ai nevoie doar de telefon sau laptop și urmezi câțiva pași simpli, fără să mergi la bancă. Platforma funcționează transparent, iar banca precizează că nu aplică comisioane ascunse. După deschiderea...
Abateri la 7 case de schimb valutar. CNPF anunță intervenții și proceduri contravenționale # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat rezultatele controlului inopinat desfășurat în perioada 18–24 septembrie 2025 la unitățile de schimb valutar din mai multe regiuni ale țării. Autoritatea a verificat 48 de case de schimb din raioanele Fălești, Căușeni, Cimișlia, precum și din municipiile Ungheni, Bălți, Hâncești și Chișinău, pentru a evalua corectitudinea informațiilor afișate...
