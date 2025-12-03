Ministerul Mediului analizează limitarea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor
Realitatea.md, 3 decembrie 2025 18:50
Ministerul Mediului analizează solicitarea privind limitarea utilizării articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă, a anunțat ministrul Gheorghe Hajder, transmite IPN. Avocații poporului Ceslav Panico și Vasile Coroi au cerut public, luni, intervenția autorităților, invocând impactul negativ asupra mediului și riscurile pentru sănătate. Gheorghe Hajder a declarat că poziția Ministerului Mediului este clară: „utilizarea focurilor
• • •
Acum 15 minute
19:00
Mâine, 4 decembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va efectua finanțarea plății mai multor indemnizații pentru părinți. Printre acestea se numără indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale. Beneficiarii vor putea ridica mijloacele bănești după procesarea plăților prin serviciul guvernamental de plăți electronice
Acum 30 minute
18:50
Ministerul Mediului analizează limitarea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor # Realitatea.md
Acum o oră
18:30
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată astăzi, 3 decembrie, aduce în atenție nevoia de respect, incluziune și sprijin real pentru fiecare persoană aflată în dificultate. La Chișinău, tema rămâne una esențială pentru serviciile municipale. Primăria anunță că în evidență se află peste 22 de mii de persoane cu dizabilități, iar peste 500 de copii
18:20
Drona de la Pepeni a fost dezmembrată de doi bărbați. Motorul și mai multe piese – găsite la unul dintre ei acasă # Realitatea.md
Drona găsită sâmbătă pe un câmp din Pepeni a fost dezmembrată de doi bărbați. Acasă la unul dintre ei a fost găsit motorul și mai multe piese ale aparatului de zbor. Oamenii legii mai anunță că drona era de tip Gerbera, folosită pentru a induce în eroare sistemele de protecție aeriană. Din fericire, dispozitivul nu
18:20
Vești bune la vamă: călătorii ar putea trece mult mai repede la Lipcani–Rădăuți Prut # Realitatea.md
Călătoriile dintre Republica Moldova și România ar putea deveni mai rapide odată cu intenția de a introduce controlul coordonat la punctul rutier Lipcani – Rădăuți Prut. Măsura urmărește facilitarea mobilității pentru cetățeni și transportatori, se arată într-un comunicat publicat de Ministerul Afacerilor Interne. Pentru acest scop, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu partea română. Discuțiile
Acum 2 ore
18:00
Un accident rutier a avut loc astăzi, 3 decembrie, pe strada Mihai Viteazu din Chișinău, implicând un biciclist și un automobil de model Honda. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, fiind înregistrate doar pagube materiale. Oamenii legii stabileasc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
18:00
Ministerul Sănătății anunță noi măsuri antidrog și extinderea serviciilor de tratament # Realitatea.md
Ministerul Sănătății va pune în aplicare Observatorul antidrog și Sistemul național de avertizare timpurie, pentru depistarea rapidă a noilor substanțe psihoactive și pentru alertarea autorităților. Anunțul a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, după ședința Comisiei Naționale Antidrog, transmite IPN. Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală,
17:40
Cabinetul de miniștri, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu, se convoacă joi în ședință extraordinară, transmite IPN. Ordinea de zi a ședinței deocamdată nu a fost plasată pe pagina executivului. La începutul ședinței de miercuri, prim-ministrul a menționat că urmează o ședință la care va fi examinat proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Ședința
17:40
UE propune împrumut de 90 mld. euro pentru Ucraina pe baza activelor rusești din Belgia # Realitatea.md
Colegiul Comisiei Europene a aprobat un potențial credit de reparații pentru Ucraina, care ar presupune confiscarea activelor rusești înghețate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Digi24. „Am discutat și apoi am acceptat propunerile privind un eventual credit de reparații", a declarat Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ea
17:30
FOTO Ion Ceban a vizitat copiii de la Școala auxiliară nr. 5: „I-am încurajat să se bucure de copilărie” # Realitatea.md
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat copiii care frecventează Școala auxiliară nr.5. „M-am bucurat să văd rezultatele minunate ale elevilor, le-am admirat talentele și i-am încurajat să se bucure de copilărie. Astfel de instituții sunt doar la Chișinău și locurile sunt limitate, deoarece în țară au fost închise.
17:30
Opt ambasadori au înmânat Maiei Sandu scrisorile de acreditare. Doar unul va avea reședința la Chișinău # Realitatea.md
Opt ambasadori au fost primiți la Președinție, pentru a înmâna Maiei Sandu scrisorile de acreditare. Dintre ei, doar noul șef al misiunii diplomatice chineze, Dong Zhihua, va avea reședință la Chișinău. Alți șapte noi ambasadori agreați vor fi nerezidenți, conform serviciului de presă al administrației prezidențiale. Shoayb Casoo care va reprezenta Africa de Sud în
17:20
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat la Bruxelles că Ungaria consideră imposibilă detașarea de petrolul și gazele rusești până în 2027. El a criticat noul acord politic al Uniunii Europene privind eliminarea treptată a acestor resurse, pe care l-a descris drept o impunere. Oficialul a anunțat că Ungaria va contesta în fața Curții
17:20
Poliția, despre drona de la Pepeni: A fost găsită sâmbătă de localnic, iar miercuri a decis să o ducă acasă # Realitatea.md
Cetățeanul din Pepeni, care a găsit o dronă și a plimbat-o cu motocultorul prin sat a identificat de sâmbătă obiectul de zbor. Abia miercuri acesta a decis să transporte acasă echipamentul militar. Conform oamenilor legii, specialiștii secției Tehnico-Explozivǎ a Poliției urmează să examineze vehiculul în condiții speciale, pentru a stabili caracteristicile și eventualele riscuri asociate.
Acum 4 ore
17:00
Un tânăr de 19 ani din centrul țării a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru acte sexuale consimțite cu o minoră care nu împlinise 16 ani. Potrivit Procuraturii Generale, executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe o perioadă de trei ani. Pe durata acestei perioade, inculpatul va fi supus supravegherii probațiunii și va trebui
17:00
Criză politică la Sofia: Opoziția solicită demisia Guvernului și declanșarea alegerilor anticipate # Realitatea.md
Tensiunile politice din Bulgaria s-au amplificat după ce trei grupuri parlamentare au cerut demisia Guvernului condus de Prim-ministrul Rosen Zhelyazkov. Solicitarea este însoțită de apeluri pentru organizarea de alegeri anticipate, în contextul retragerii proiectului de buget pentru 2026 și al protestelor de amploare din întreaga țară, scrie MediaFax.ro. Opoziția a acuzat în Parlament că Executivul
16:50
„Cunoaște Chișinăul împreună cu Moș Crăciun”! De sărbători, micii pasageri pot descoperi basmele orașului din troleibuz # Realitatea.md
Moș Crăciun va fi ghid pentru micuții pasageri în troleibuzul turistic din Capitală. În perioada 6 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, copiii vor putea participa la excursii tematice prin Chișinău, împreună cu personajul din poveste. În fiecare weekend, de la ora 12:00, se vor organiza excursii în limba rusă. Începând cu ora 15:00, tururile
16:30
Drona de la Pepeni a fost găsită la hotarul localității cu satul Copăceni, pe un câmp. Cetățeanul a adus-o cu motocultorul aproape de locuința sa. Autoritățile locale s-au autosesizat și au solicitat intervenția forțelor de ordine, precizează administrația localității. Experții urmează să documenteze incidentul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Atunci
16:20
VIDEO Au legat și bătut o pensionară pentru 33 de mii de lei: Doi tineri cu antecedente penale, reținuți # Realitatea.md
Două persoane de 26 de ani, suspectate că ar fi comis un atac tâlhăresc în anul 2024 asupra unei pensionare de 88 de ani din satul Socola, raionul Șoldănești, au fost reținute. Suspecții sunt din același raion și au antecedente penale pentru diverse infracțiuni. „În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, la data de 19
15:40
Mamele se plâng că nu au primit indemnizația pentru copii. CNAS anunță când se transferă banii # Realitatea.md
Mai multe familii s-au plâns pe rețelele de socializare că nu li s-a achitat încă indemnizația pentru creșterea copiilor. Unii părinți afirmau că au telefonat la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și li s-a spus că există întârzieri, iar alții vehiculau falsul că plata pentru luna decembrie ar putea să nu fie transferată. Reprezentanții
15:40
Sportivele Uliana-Dumitrița Josanu, Uliana Dobrînina și Adeline Senic au obținut rezultate remarcabile la Cupa Mondială U20 la scrimă. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 28 – 30 noiembrie 2025, în orașul Samorin, Slovacia. Toate trei au cucerind medalii de aur. „În cadrul turneului final, sportivele noastre, Josanu Uliana-Dumitrița și Dobrînina Uliana, membre ale lotului național, au
15:20
Procurorul Cernei precizează când va fi audiat Vlad Plahotniuc în calitate de martor # Realitatea.md
Astăzi, 3 decembrie, instanța a acceptat doar 27 de persoane din 160 de pe lista înaintată de avocații lui Vladimir Plahotniuc pentru a fi audiate în calitate de martori în dosarul „Frauda bancară". Informația a fost confirmată de procurorul de caz, Alexandru Cernei. Potrivit acestuia, majoritatea persoanelor propuse de apărare nu au fost admise deoarece
Acum 6 ore
15:10
Bijuterie la digestie: un bărbat a încercat să fure un pandantiv Fabergé, înghițindu-l integral # Realitatea.md
Poliția din Noua Zeelandă investighează un incident în care un bărbat în vârstă de 32 de ani ar fi încercat să sustragă un pandantiv în valoare de 19.000 de dolari, înghițindu-l, informează CBS News. Incidentul a avut loc pe 28 noiembrie, la bijuteria Partridge din Auckland, iar bărbatul a fost arestat la câteva minute după
15:00
Lista lui Plahotniuc, acceptată parțial de judecători. Avocatul Rogac acuză „încălcări grave” # Realitatea.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză „încălcări grave" după decizia instanței de a admite doar 27 din cei peste 160 de martori solicitați de apărare în dosarul fraudei bancare. Potrivit acestuia, limitarea numărului de martori reprezintă o încălcare a garanțiilor prevăzute de legislația națională și internațională. Rogac afirmă că apărarea a prezentat inițial o
14:50
Audieri în comisii parlamentare, privind auditul de la TRM. Există și o plângere la Procuratură pe numele lui Țurcanu # Realitatea.md
Pe 3 decembrie au avut loc audieri privind raportul Curții de Conturi la Teleradio Moldova în Comisia parlamentară mass-media. Ulterior, documentul ar urma să fie dezbătut și în plenul Parlamentului. Între timp, jurnalistul Mircea Surdu a publicat pe rețelele de socializare imaginea cu un document transmis la Procuratura Generală. Din fotografie nu este clar ce
14:40
Poliția belgiană i-a eliberat miercuri, 3 decembrie, pe fosta diplomată a Uniunii Europene, Federica Mogherini, și pe fostul șef al serviciului extern, Stefano Sannino, după ce aceștia au fost reținuți pentru interogatoriu într-o anchetă de fraudă, informează Politico. Mogherini, care ocupă funcția de rector al Colegiului Europei, Sannino și un alt membru al personalului Colegiului
14:30
Comisia Europeană oferă credite și garanții pentru proiecte mari: apelul de finanțare este deschis până pe 8 decembrie # Realitatea.md
Companiile din Republica Moldova, statele membre ale Uniunii Europene și din spațiul economic european pot depune dosarele pentru finanțare în cadrul Planului de Creștere până la data de 8 decembrie, transmite IPN. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă o valoare minimă de 10 milioane de euro și să includă o contribuție de cel
14:30
Presupusul autor al atacului de la Washington din 26 noiembrie, care a vizat doi militari din Garda Națională, a pledat marți nevinovat la acuzațiile aduse, inclusiv cea de omor, informează știrileprotv.ro. Rahmanullah Lakanwal, un afgan în vârstă de 29 de ani, rănit în timpul arestării sale la locul atacului din 26 noiembrie, a pledat „nevinovat"
14:30
Datoriile la subvenții au ajuns la 1,3 miliarde de lei. Catlabuga: fermierii investesc, iar asta ne bucură # Realitatea.md
Datoriile la subvenții sunt mari, dar asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, scrie bani.md. În pofida restanțelor existente, Ludmila Catlabuga a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de agricultori. „Guvernul își va asuma și va onora aceste angajamente. Vom avea un grafic clar
14:10
Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA la Bruxelles a fost anulată după vizita la Putin # Realitatea.md
O întâlnire planificată la Bruxelles între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și delegația americană formată din trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, a fost anulată. Anunțul vine după ce delegația americană a avut o întâlnire la Moscova cu președintele rus, Vladimir Putin, scrie unian.net. Potrivit presei ucrainene, președintele Zelenski […] Articolul Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA la Bruxelles a fost anulată după vizita la Putin apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
O persoană a decedat după ce ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit. Tragedia s-a produs astăzi, 3 decembrie, pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima este un bărbat de 56 de ani. Pe caz a fost inițiată o anchetă. Pentru […] Articolul Tragedie în Capitală. O persoană a murit după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlament propune introducerea unui moratoriu asupra închiderii instituțiilor de învățământ. Decizia vine după anunțul Ministerului Educației și Cercetării de a reorganiza 73 de școli mici, din care unele vor deveni grădinițe, altele școli primare, iar câteva vor combina ambele niveluri educaționale, transmite IPN. Potrivit deputatei fracțiunii, Ala Ursu-Antoci, închiderea școlilor poate […] Articolul Socialiștii propun oprirea procesului de închidere a școlilor mici din țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
BANI.MD: Deficitul scade doar pentru că proiectele stau pe loc. Gavriliță recunoaște subexecutarea # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, anunță că rectificarea bugetară și ajustările făcute pe parcursul anului au permis acoperirea principalelor poziții de cheltuieli, iar execuția bugetară ar putea duce la un deficit mai mic decât cel planificat inițial, transmite BANI.MD. Potrivit lui, chiar dacă au fost aprobate credite și alocări suplimentare, unele proiecte vor continua să fie […] Articolul BANI.MD: Deficitul scade doar pentru că proiectele stau pe loc. Gavriliță recunoaște subexecutarea apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Google a lansat o actualizare a sistemului de operare Android care permite angajatorilor să arhiveze mesajele text ale angajaților. Noua funcție vizează mesajele RCS (Rich Communication Services), versiunea modernizată a SMS-urilor, care suportă imagini și videoclipuri, scrie The Independent. Companiile pot utiliza această funcție pentru a păstra evidența mesajelor pe dispozitivele de lucru, în scopul […] Articolul Șeful tău îți poate citi mesajele: Google lansează funcție controversată apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ședința CMC a început cu cvorum, dar s-a încheiat fără. PAS s-a supărat că Ion Ceban nu îi răspunde Zinaidei Popa # Realitatea.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a avut loc cu un nou scandal. Deși aleșii locali din Capitală ajunse la un numitor comun privind aprobarea ordinii de zi, reuniunea s-a încheiat în mai puțin de o oră. După ce a început dezbaterea primului subiect de pe ordinea de zi, Zinaida Popa a vrut să îi ofere […] Articolul Ședința CMC a început cu cvorum, dar s-a încheiat fără. PAS s-a supărat că Ion Ceban nu îi răspunde Zinaidei Popa apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Deschide.md: Rețeaua ”ȘOR” se prăbușește, iar activiștii sunt abandonați în timp ce liderii afișează lux și bunăstare # Realitatea.md
Rețeaua teritorială a grupării ”ȘOR” a intrat în colaps după anunțul lui Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”, relatează Deschide.MD. Potrivit sursei, activiștii de rând, mulți implicați în dosare privind finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au rămas fără remunerări, fără suport juridic și fără coordonare, în timp ce liderii locali ai blocului „Pobeda” își […] Articolul Deschide.md: Rețeaua ”ȘOR” se prăbușește, iar activiștii sunt abandonați în timp ce liderii afișează lux și bunăstare apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Directoarea „Coaliției Naționale Viață fără Violență”, Veronica Teleucă, anunță o creștere cu aproximativ 30% a adresărilor privind cazuri de violență împotriva fetelor și femeilor în organele de drept. În cadrul emisiunii ”Rezoomat” de la Rlive TV, Teleucă precizează că aproximativ 71% dintre femei trec, la un moment dat în viață, printr-o formă de violență, însă […] Articolul Numărul adresărilor pentru cazuri de violență în rândul femeilor a crescut cu 30% apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Alte cinci persoane, trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova # Realitatea.md
Alte cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024, au fost trimise în judecată. Învinuiții, printre care se află și o femeie, au vârste cuprinse între 27 și 50 de ani și […] Articolul Alte cinci persoane, trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Oficialii de la Kremlin au declarat marți, 3 decembrie, că președintele Vladimir Putin a analizat propunerile Statelor Unite privind încheierea războiului din Ucraina. Potrivit surselor ruse, unele dintre propunerile americane au fost acceptate, în timp ce altele au fost respinse. Declarațiile au fost făcute la o zi după întâlnirea de la Moscova dintre Vladimir Putin […] Articolul Putin dă undă verde parțială planului SUA pentru Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:40
Ploile au încetinit lucrările la stația electrică Chișinău. Junghietu: Se încearcă recuperarea acestora # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a recunoscut că ploile din ultimele zile au încetinit lucrările civile la stația electrică Chișinău, una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării. Oficialul a precizat că precipitațiile au îngreunat accesul utilajelor grele și intervențiile la sol, limitând astfel unele operațiuni planificate. „Ploaia totuși a avut un efect și a […] Articolul Ploile au încetinit lucrările la stația electrică Chișinău. Junghietu: Se încearcă recuperarea acestora apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Scandalul de fraudă din Bruxelles provoacă o criză de credibilitate pentru Ursula von der Leyen # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o criză majoră de credibilitate, după reținerea a doi foști oficiali europeni într-o anchetă de fraudă. Politico notează că situația a generat presiuni politice semnificative asupra liderului executivului european. Federica Mogherini, fostă șefă a diplomației UE și fostă vicepreședintă a Comisiei, este vizată de anchetă […] Articolul Scandalul de fraudă din Bruxelles provoacă o criză de credibilitate pentru Ursula von der Leyen apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
PAS propune extinderea criteriilor pentru repatrierea bunurilor: mai mulți cetățeni ar putea aduce automobilele # Realitatea.md
Fracțiunea PAS a înregistrat un nou proiect de lege care extinde criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, cu scopul de a facilita revenirea cetățenilor moldoveni din diasporă și de a le permite să-și aducă în țară bunurile, în special automobilele. Potrivit inițiativei, criteriile de eligibilitate pentru autovehiculele repatriate vor fi extinse astfel: vârsta […] Articolul PAS propune extinderea criteriilor pentru repatrierea bunurilor: mai mulți cetățeni ar putea aduce automobilele apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile în perioada stării de urgență # Realitatea.md
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte […] Articolul Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile în perioada stării de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
VIDEO Solicitarea de a interzice artificiile de sărbători: Ministerul Mediului nu recomandă să fie utilizate # Realitatea.md
Ministerul Mediului nu recomandă să fie utilizate artificiile de sărbători. Declarația a fost făcută de Gheorghe Hajder, după ce avocații poporului au solicitat interzicerea acestor obiecte pirotehnice. Oficialul a precizat că utilizarea focurilor de artificii cauzează mai multe daune. Conform lui, autoritățile caută soluții pentru aceste probleme. „Ministerul Mediului nu recomandă utilizarea focurilor de artificii, […] Articolul VIDEO Solicitarea de a interzice artificiile de sărbători: Ministerul Mediului nu recomandă să fie utilizate apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene pe motive de securitate # Realitatea.md
Statele Unite au suspendat toate cererile de imigrare depuse de imigranți din 19 țări non-europene, inclusiv procesarea cărților verzi și a cererilor de cetățenie. Măsura a fost justificată de administrația Trump prin motive de securitate națională și siguranță publică, scrie Reuters. Suspendarea vizează persoanele provenite din țări care se aflau deja sub o interdicție parțială […] Articolul SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 țări non-europene pe motive de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Șase focare de boli la animale confirmate în Moldova: ANSA avertizează asupra riscului ridicat # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a raportat, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, apariția a șase focare de boli animale pe teritoriul Republicii Moldova: două de Pestă porcină africană (PPA) și patru de rabie. Potrivit instituției, un focar de PPA a fost depistat la porci domestici în localitatea Berezovca, raionul Ocnița, iar […] Articolul Șase focare de boli la animale confirmate în Moldova: ANSA avertizează asupra riscului ridicat apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) confirmă desfășurarea perchezițiilor în Penitenciarului nr. 6 Soroca, unde un șef de secție a fost reținut pentru corupție. Instituția precizează că promovează o politică strictă de toleranță zero față de orice formă de corupție și ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și sancționarea acestora. „Integritatea constituie un principiu fundamental al […] Articolul ANP reacționează după cazul de corupție de la Penitenciarul nr. 6 Soroca apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Anul electoral a trecut! În 2026, moldovenii NU vor mai primi compensații la energia electrică # Realitatea.md
În anul 2026, cetățenii nu vor mai beneficia de compensații în factură la energia electrică, așa cum a fost pe parcursul acestui an. Despre aceasta a anunțat ministra muncii, Natalia Plugaru, după ședința de Guvern din 3 decembrie. ”Această compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Anul viitor nu prevedem această compensație […] Articolul Anul electoral a trecut! În 2026, moldovenii NU vor mai primi compensații la energia electrică apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a oferit un răspuns rezervat la amenințările lansate de Vladimir Putin la adresa Alianței, scrie SkyNews. Declarațiile au fost făcute miercuri, la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor NATO. Întrebat de jurnaliști despre afirmațiile președintelui Rusiei, Rutte a ales să nu comenteze în detaliu. El a spus […] Articolul „Nu comentez”: reacția lui Rutte după avertismentele dure ale lui Putin către NATO apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Cerințele de calitate pentru pâine și paste se schimbă. Guvernul introduce noi reguli pe piață # Realitatea.md
Cerințele de calitate pentru pâine și paste vor fi actualizate, după ce Guvernul a aprobat o hotărâre care introduce reguli noi pentru produsele fără gluten, pentru pastele și pâinea congelată și pentru modul de ambalare și etichetare a acestor produse. Printre noutăți se regăsesc cerințe clare pentru pâinea și pastele fără gluten, precum și pentru […] Articolul Cerințele de calitate pentru pâine și paste se schimbă. Guvernul introduce noi reguli pe piață apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Ministerul Apărării anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian # Realitatea.md
Ministerul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova va achiziționa sisteme noi de apărare, fiind în prezent în proces de identificare a unui contract. „Aceste sisteme sunt la o cerință foarte mare, vor fi sisteme noi, respectiv ele trebuie să fie produse. Nu pot să te duci să le i-ai să le aduci în […] Articolul VIDEO Ministerul Apărării anunță noi radare de ultimă generație pentru securitatea spațiului aerian apare prima dată în Realitatea.md.
