Pericol la volan: Poliția oprește mai mulți șoferi drogați sau beți — măsuri drastice la orizont
BreakingNews, 2 decembrie 2025 11:40
Într-o acțiune recentă de patrulare și control rutier, poliția a oprit mai mulți conducători auto aflați în stare de ebrietate alcoolică ori narcotică — un semnal de alarmă privind siguranța traficului. Printre cei opriți se numără persoane care circulau haotic, iar la testele efectuate s-au constatat concentrații ridicate de alcool sau prezența substanțelor interzise în … Articolul Pericol la volan: Poliția oprește mai mulți șoferi drogați sau beți — măsuri drastice la orizont apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 15 minute
11:40
Pericol la volan: Poliția oprește mai mulți șoferi drogați sau beți — măsuri drastice la orizont # BreakingNews
Într-o acțiune recentă de patrulare și control rutier, poliția a oprit mai mulți conducători auto aflați în stare de ebrietate alcoolică ori narcotică — un semnal de alarmă privind siguranța traficului. Printre cei opriți se numără persoane care circulau haotic, iar la testele efectuate s-au constatat concentrații ridicate de alcool sau prezența substanțelor interzise în … Articolul Pericol la volan: Poliția oprește mai mulți șoferi drogați sau beți — măsuri drastice la orizont apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
10:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță că în această săptămână urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, în cadrul căreia va fi prezentat, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru 2025. Ceban subliniază că salariile pentru muncitori trebuie votate obligatoriu de Consiliul Municipal, indiferent dacă orașul funcționează cu … Articolul Alertă la Primărie: Ceban cere CMC să aprobe urgent salariile pentru 2025 apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Record pentru Capitală: flota publică complet modernizată – confort și siguranță pentru toți! # BreakingNews
Municipiul Chișinău marchează o transformare majoră în domeniul transportului public, după ani în care parcul de troleibuze și autobuze era format în mare parte din vehicule învechite, depășite tehnic și dificil de întreținut. În trecut, majoritatea unităților aveau peste 10 ani de exploatare, se defectau frecvent, generau costuri suplimentare și ofereau condiții insuficiente de confort … Articolul Record pentru Capitală: flota publică complet modernizată – confort și siguranță pentru toți! apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un autoturism s‑a răsturnat în raionul Edineț după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Ulterior, poliția a intervenit și l-a testat cu etilotestul: rezultatul a indicat 0,60 mg/l alcool în aerul expirat. Conducătorul auto a fost reținut și documentat, iar vehiculul avariat a fost asigurat. Autoritățile reamintesc că orice depășire a limitei legale la volan … Articolul Beția la volan — dezastru evitat: alcoolemie detectată după un răsturn de mașină apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
09:40
Captură uriaşă: 20 kg de droguri, de 14 mil. lei, confiscate la Chișinău — un ucrainean reținut # BreakingNews
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 63 de ani, a fost reținut după ce poliția a confiscat peste 20 de kilograme de droguri sintetice — inclusiv PVP („sare”), mefedronă, MDMA, cocaină și pastile Ecstasy — ascunse într-un automobil adaptat special. Valoarea estimată a substanțelor, pe piața neagră, depășește 14 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi preluat … Articolul Captură uriaşă: 20 kg de droguri, de 14 mil. lei, confiscate la Chișinău — un ucrainean reținut apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Cuie pe autostradă și mașini incendiate — tâlharii au furat 2 milioane de euro dintr-o dubă blindată! # BreakingNews
Un jaf ca în filme a avut loc pe o autostradă din Italia, unde un grup organizat de hoți a pus în scenă o operațiune bine calculată pentru a fura două milioane de euro dintr-o dubă blindată. Infractorii au presărat cuie pe carosabil, iar apoi au incendiat două autoturisme pentru a bloca traficul și a … Articolul Cuie pe autostradă și mașini incendiate — tâlharii au furat 2 milioane de euro dintr-o dubă blindată! apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:40
Partidul Nostru își stabilește prioritățile la Briceni: Dezbateri despre dezvoltarea organizațiilor locale și reformarea Fondului de subvenții în agricultură # BreakingNews
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, împreună cu Livia Ojovan, membră a Consiliului Național al partidului, au avut duminică o întâlnire cu activiștii Partidului Nostru din raionul Briceni. A fost abordată agenda partidului în localitățile raionului, precum și situația actuală a agricultorilor din zonă. „Vreau să vă … Articolul Partidul Nostru își stabilește prioritățile la Briceni: Dezbateri despre dezvoltarea organizațiilor locale și reformarea Fondului de subvenții în agricultură apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Aeroportul Iași va avea o parcare dedicată transportului public din Republica Moldova # BreakingNews
Aeroportul Internațional Iași va avea o parcare dedicată transportului public din stânga Prutului, inclusiv pentru operatorii din Republica Moldova. Decizia lansării procedurii de proiectare a fost anunțată de directorul aerogării, Romeo Vatră, care a precizat că parcarea va deservi autocarele ce fac legătura între aeroport și orașe din ambele maluri ale Prutului. Potrivit acestuia, procedurile … Articolul Aeroportul Iași va avea o parcare dedicată transportului public din Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Ulei contaminat cu risc pentru sănătate, blocat în depozit înainte să ajungă la consumatori # BreakingNews
Un lot de 5.000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului, după ce analizele de laborator au arătat depășiri ale concentrațiilor admise de substanțe chimice contaminate. În produs au fost depistate niveluri ridicate de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) combinat cu esteri ai acizilor grași … Articolul Ulei contaminat cu risc pentru sănătate, blocat în depozit înainte să ajungă la consumatori apare prima dată în BreakingNews.
17:30
În Moldova ar putea fi interzise artificiile de iarnă din motive de siguranță publică # BreakingNews
În Republica Moldova este propusă interzicerea utilizării artificiilor în perioada sărbătorilor de iarnă, informează Moldpres. Inițiativa aparține avocatului poporului, Ceslav Panico, și avocatului poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi. Cei doi subliniază că artificiile au un impact negativ asupra mediului, afectează sănătatea populației – în special a copiilor, vârstnicilor și persoanelor sensibile la zgomote puternice … Articolul În Moldova ar putea fi interzise artificiile de iarnă din motive de siguranță publică apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili # BreakingNews
Autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane sub suspiciunea de ucidere din culpă în cazul incendiului devastator din ansamblul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po, în urma căruia au murit 151 de persoane – cel mai grav incident de acest tip din ultimele decenii, relatează The Guardian. În timp ce operațiunile de … Articolul Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Zece persoane au fost reținute în dosarul penal „Tux”, schemă financiară în urma căreia zeci de mii de persoane ar fi pierdut bani. Printre cei vizați se numără doi foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit acesteia, până în prezent au fost … Articolul Doi foști angajați ai MAI printre suspecții în schema financiară „Tux” apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu Statele Unite desfășurate pe 30 noiembrie în Florida au declarat că retragerea trupelor ucrainene din partea neocupată a Donbasului, ca precondiție pentru încheierea păcii, este imposibilă, au transmis surse informate pentru publicația RBC-Ucraina, citate de breakingnews.md cu referire la Digi24. Discuțiile s-au concentrat asupra „aspectelor problematice” ale unui posibil acord … Articolul Ucraina anunță linia roșie: nu își va retrage trupele din Donbas apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Festivalul Voluntarilor 2025: Concert special pe 5 decembrie la Radisson Blu Chișinău # BreakingNews
Ediția a III-a a Festivalului Municipal al Voluntarilor 2025 se va încheia pe 5 decembrie, odată cu marcarea Zilei Internaționale a Voluntariatului, printr-un concert dedicat tinerilor implicați în diverse acțiuni de voluntariat. Evenimentul va începe la ora 20:30, la Radisson Blu Chișinău, și își propune să celebreze implicarea, inițiativa și dedicarea tinerilor voluntari din municipiu. În ultimii ani, tot mai mulți tineri … Articolul Festivalul Voluntarilor 2025: Concert special pe 5 decembrie la Radisson Blu Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
16:10
VIDEO// Cetățean ucrainean reținut cu peste 20 kg de droguri sintetice ascunse în mașină # BreakingNews
Peste 20 de kilograme de droguri sintetice de mare risc, cu o valoare estimată de peste 14 milioane de lei pe piața neagră, au fost scoase din circuit de către polițiști. Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în colaborare cu procurorii sectorului Botanica, au documentat activitatea infracțională a unui cetățean ucrainean de 63 de ani, bănuit … Articolul VIDEO// Cetățean ucrainean reținut cu peste 20 kg de droguri sintetice ascunse în mașină apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Un bărbat de 38 de ani a murit după ce a fost lovit de un automobil în apropiere de satul Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi. Accidentul s-a produs duminică, 30 noiembrie. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui automobil de model „Șkoda Octavia”, a lovit pietonul. În urma traumelor suferite, … Articolul Bărbat de 38 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină la Cobusca Nouă apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Un nou drum la Bălți va fi reabilitat. Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră — pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum comod și sigur!” # BreakingNews
Drumul municipal de pe strada I. Vieru va fi reabilitat pentru prima dată, anunță primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. Edilul s-a adresat locuitorilor de pe această stradă și ai străzilor adiacente pentru a-i informa despre începutul lucrărilor, începând dinspre strada Decebal. Aceasta este o etapă importantă pentru modernizarea infrastructurii și pentru siguranța și confortul locuitorilor. … Articolul Un nou drum la Bălți va fi reabilitat. Primarul Alexandr Petkov către bălțeni: „Facem aceste lucrări pentru dumneavoastră — pentru ca în fața caselor dvs. să existe un drum comod și sigur!” apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Trei persoane suspectate de implicare în omorul unui bărbat de 60 de ani, comis în septembrie 2025 în satul Horodiște, raionul Rezina, au fost identificate și plasate în arest preventiv. Victima, care locuia singură, a fost găsită decedată în locuința sa de către un vecin. Potrivit informațiilor Poliției, motivul crimei ar fi fost banii bărbatului, … Articolul VIDEO// Minor implicat într-un omor din Rezina, trei suspecți în arest preventiv apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Sportivii moldoveni Vitalie Spînu, Anastasia Spînu și Daniel Mutelică au obținut medalii de aur la turneul internațional din seria „Grand Prix” la karate shotokan. Vitalie și Anastasia Spînu au câștigat aurul la categoria Open, fiind recompensați cu premii în valoare de 4000 de lei fiecare. Daniel Mutelică s-a impus la categoria de vârstă 18–21 de … Articolul Trei medalii de aur pentru Moldova la „Grand Prix” Karate Shotokan apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Comunitatea internațională marchează anual, la 1 decembrie, Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA. Tema din acest an – „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA” – subliniază importanța solidarității și a inovației în contextul crizelor globale și al schimbărilor sociale. În Republica Moldova, în 2024 au fost raportate 880 de cazuri noi de infecție HIV, ceea … Articolul Peste 880 de cazuri noi de infecție HIV au fost înregistrate în Moldova anul trecut apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Ritualuri de magie neagră și trafic de organe utilizate pentru putere politică zguduie Africa # BreakingNews
Multe familii din Sierra Leone trăiesc în continuare sub teroare și traumă, după ce rudele lor au fost ucise de rețele implicate în traficul de organe și părți ale corpului folosite în ritualuri de magie neagră („juju”), în timp ce autorii scapă cel mai des nepedepsiți, arată o investigație BBC Africa Eye. Mama unui băiat … Articolul Ritualuri de magie neagră și trafic de organe utilizate pentru putere politică zguduie Africa apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Georgia ar fi folosit o substanță chimică din Primul Război Mondial pentru a reprima protestele # BreakingNews
Autoritățile din Georgia ar fi folosit o substanță chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali anul trecut, arată dovezile obținute de BBC, citate de News.ro. Potrivit sursei, participanții la protestele de la Tbilisi, declanșate după suspendarea cererii de aderare la Uniunea Europeană pe 28 noiembrie 2024, au acuzat arsuri severe ale … Articolul Georgia ar fi folosit o substanță chimică din Primul Război Mondial pentru a reprima protestele apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Un politician numit Adolf Hitler a fost reales în Namibia, dar a declarat că, recent, a fost obligat să-și schimbe numele din cauza atenției nedorite pe care acesta o atrage. Adolf Hitler Uunona, pe numele complet, a susținut că tatăl său nu era la curent cu acțiunile dictatorului german când i-a dat acest nume. Hitler, … Articolul Adolf Hitler a căștigat pentru a cincea oară alegerile din Namibia apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Plahotniuc anunță că va participa la ședințele de judecată în dosarul „furtul miliardului” # BreakingNews
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, anunță că a finalizat examinarea materialelor din dosarul în care este vizat în legătură cu frauda bancară cunoscută drept „furtul miliardului” și susține că va participa la următoarele ședințe de judecată. Declarația a fost făcută prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare de avocații … Articolul Plahotniuc anunță că va participa la ședințele de judecată în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un copil de trei ani din localitatea Slobozia a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut într-o fântână aflată în curtea unei gospodării. Incidentul s-a produs pe 28 noiembrie, în timp ce părinții se ocupau de treburile casnice. Potrivit informațiilor preliminare, tatăl lucra în grădină, iar cei doi copii, de cinci și … Articolul Un copil de trei ani, în moarte clinică după căderea într-o fântână apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Primăria cere respectarea legii bugetare: Guvernul întârzie, autoritățile locale rămân fără date # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra întârzierilor în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, după ce Guvernul a anunțat abia astăzi inițierea procedurii, cu un termen de consultare care se încheie mâine, la ora 17:00. Conform legislației în vigoare, Executivul trebuia să aprobe și să transmită Parlamentului proiectele legilor bugetare … Articolul Primăria cere respectarea legii bugetare: Guvernul întârzie, autoritățile locale rămân fără date apare prima dată în BreakingNews.
13:20
VIDEO// Peste 20 de milioane de lei ridicate în ancheta privind finanțarea politică ilegală # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție anunță că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. … Articolul VIDEO// Peste 20 de milioane de lei ridicate în ancheta privind finanțarea politică ilegală apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Tânăr din Chișinău acuzat de omorul mamei sale ar putea primi până la 20 de ani de închisoare # BreakingNews
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău este judecat pentru omorul mamei sale, cadru didactic în învățământul primar. Potrivit Procuraturii, între cei doi existau conflicte familiale de mai mult timp, iar incidentul s-a produs în urma unei noi dispute. Procurorii susțin că, pe 17 iulie 2025, în timpul unui conflict în locuința familiei, tânărul … Articolul Tânăr din Chișinău acuzat de omorul mamei sale ar putea primi până la 20 de ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Justiția își face treaba: O femeie din Soroca a fost sancționată cu 50.000 de lei pentru tentativă de cumpărare a voturilor, în urma unei decizii recente a Judecătoriei Soroca. Dosarul a demonstrat eficiența autorităților în identificarea și sancționarea tentativelor de influențare ilegală a alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit anchetei, în perioada septembrie–octombrie 2024, femeia ar … Articolul Justiția lovește decisiv: 50.000 lei amendă pentru cumpărare de voturi în Soroca apare prima dată în BreakingNews.
13:00
PMAN devine centrul Crăciunului: Mii de oameni așteptați la lansarea Târgului de Iarnă # BreakingNews
Primăria Chișinău anunță că vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, va fi lansat cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Tot atunci va fi inaugurat principalul Pom de Crăciun al Capitalei, împreună cu toate decorațiunile de sărbători instalate în oraș. Locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt invitați să participe la … Articolul PMAN devine centrul Crăciunului: Mii de oameni așteptați la lansarea Târgului de Iarnă apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
11:40
Intervențiile IGC în ultimele 48 de ore: gestionarea incendiilor, violenței și a minorilor dispăruți la Chișinău # BreakingNews
Capitala a fost zguduită în doar două zile de un val de incidente — de la incendii, la violențe și minori dispăruți — care au provocat intervenții în lanț ale forțelor de ordine și salvare. În mai multe cazuri, pompierii au fost chemați de urgență să stingă focuri izbucnite în blocuri și localuri, iar echipe … Articolul Intervențiile IGC în ultimele 48 de ore: gestionarea incendiilor, violenței și a minorilor dispăruți la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Alertă alimentară: 5 tone de ulei de palmier contaminat, oprite de autorități înainte să ajungă la consumatori # BreakingNews
Autoritățile au intervenit rapid: un lot de peste 5 tone de ulei de palmier, depistat ca fiind contaminat – cu niveluri duble față de limita legală, a fost imediat oprit și retras de la comercializare. Decizia, luată pentru protejarea sănătății consumatorilor, vine ca un semnal de alarmă privind produsele ce ajung pe rafturile magazinelor. Oficialii spun … Articolul Alertă alimentară: 5 tone de ulei de palmier contaminat, oprite de autorități înainte să ajungă la consumatori apare prima dată în BreakingNews.
10:40
După ultimul atac sângeros asupra capitalei ucrainene, capitalele europene și întreaga lume asistă la reacția dură a Ucrainei: ambasada de la Kiev acuză direct Moscova că prin bombardamentele repetate își arată, spune ea, adevăratele intenţii — iar acest atac nu este doar un gest militar, ci un semnal politic de groază. Diplomații ucraineni avertizează că … Articolul „Ambasada Ucrainei denunță atacul asupra Kievului: „Acesta este răspunsul Rusiei” apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Unul dintre cei mai mari clarinetiști și pedagogi ai Republicii Moldova, Semion Duja, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani. Plecarea lui lasă un gol imens în lumea muzicii — pentru generații întregi de muzicieni, pentru colegi și pentru iubitorii de artă. Semion Duja a fost recunoscut ca „Artist al Poporului” și, … Articolul Semion Duja s-a stins din viață: clarinetistul care a încântat o întreagă generație apare prima dată în BreakingNews.
09:40
O noapte de distracție s-a transformat într-un coșmar în orașul Tula din Mexic: atacatori necunoscuți au deschis focul într-un bar din centrul localității, lăsând cel puțin 7 persoane fără viață și mai mulți răniți. Patrioții spera să petreacă — dar s-au trezit în mijlocul violenței brutale, cu gloanțe, panică și sânge. Surprinși de atac, clienții … Articolul Noapte de coșmar în Tula: masacru într-un bar, mai multe vieți curmate apare prima dată în BreakingNews.
09:10
O clădire din orașul Neuves-Maisons, în nord-estul Franței, a fost cuprinsă de un incendiu devastator în plină noapte; flăcările au mistuit imobilul cu trei niveluri, ducând la moartea a cinci persoane. Printre victime se numără un cuplu matur și trei tineri — inclusiv un adolescent — care nu au avut nicio șansă de salvare. Ajunși … Articolul Tragedie în Franța: 5 morți și un rănit după ce o clădire a fost mistuită de flăcări apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Ion Ceban anunță plantarea a noi arbori în Sîngera și investiții de peste 39 de milioane de lei în infrastructură # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că împreună cu echipa municipală, administrația locală și mai mulți locuitori din Sîngera, au participat astăzi la o acțiune de plantare a copacilor în preajma Liceului Teoretic „Al. cel Bun” și a grădiniței nr. 202. Evenimentul face parte din campania anuală de extindere a zonelor verzi din municipiu. Potrivit … Articolul Ion Ceban anunță plantarea a noi arbori în Sîngera și investiții de peste 39 de milioane de lei în infrastructură apare prima dată în BreakingNews.
28 noiembrie 2025
18:10
Polițiștii din Bălți au desfășurat o acțiune surpriză de supraveghere aeriană — folosind drona — și au sancționat imediat zeci de șoferi surprinși încălcând regulile de circulație. Echipajele de la sol și de sus au lucrat sincronizat: în doar câteva ore, acțiunea a scos la iveală abateri grave, de la depășirea vitezei la stationări neregulamentare … Articolul Supraveghere aeriană la Bălți: dronele poliției au descoperit șoferi indisciplinați apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane # BreakingNews
Chișinău, 28 noiembrie 2025: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider în Europa Centrală și de Est, a prezentat astăzi aeronava cu numărul 250, marcând un pas important în dezvoltarea companiei și poziționând-o la jumătatea drumului către obiectivul de 500 de aeronave. Această realizare confirmă ritmul accelerat al creșterii Wizz … Articolul Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane apare prima dată în BreakingNews.
16:20
La o lună după tragedia de la Regia Transport Electric, unde Vadim Munteanu, în vârstă de 31 de ani, și-a pierdut viața fiind strivit de un troleibuz, familia sa cere dreptate. Mama victimei, Tatiana, susține că fiul său lucra singur, fără echipament complet de protecție, iar troleibuzul era conectat la rețea — încălcări grave … Articolul Strivit de troleibuz la muncă: Mama băiatului acuză încălcări grave apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Scandalul armelor de la frontieră se adâncește: suspecții, trimiși după gratii pentru 30 de zile # BreakingNews
Un camion încărcat cu armament și muniții a fost reținut la punctul de trecere Albița — un caz care a declanșat o anchetă amplă. Autoritățile au identificat mai multe persoane implicate în transportul ilegal: exportatorul, brokerul vamal și firma de transport. Procurorii au cerut, și judecătorii au aprobat, aplicarea măsurii preventive: cei trei suspecți reținuți … Articolul Scandalul armelor de la frontieră se adâncește: suspecții, trimiși după gratii pentru 30 de zile apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată”. Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că jurnaliștii au obligația să informeze corect cetățenii și să nu distorsioneze realitatea. „Este un fals atunci când se manipulează cu astfel de minciuni. Condamn … Articolul Ion Ceban: ‘FALS! Primăria nu are datorii’ — Replica tăioasă pentru jurnaliști apare prima dată în BreakingNews.
13:40
O rețea de exploatare care funcționa chiar sub ochii londonezilor a fost destructurată, după ce opt români au fost găsiți ținuți în condiții de sclavie modernă. Printre victime se afla și un minor, un băiat de numai 15 ani, obligat să muncească ore în șir într-o spălătorie auto. Românii au fost ademeniți în Marea Britanie … Articolul Coșmar în Londra: opt români ținuți în sclavie, traficanții pedepsiți apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Grav accident pe traseul Chișinău–Hâncești: trei persoane transportate de urgență la spital # BreakingNews
În seara de 27 noiembrie, șoseaua dintre Chișinău și Hâncești a fost scena unui accident violent: un automobil a pierdut controlul într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul. Impactul a fost atât de puternic încât trei persoane au fost rănite grav și transportate de urgență la spital. … Articolul Grav accident pe traseul Chișinău–Hâncești: trei persoane transportate de urgență la spital apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. # BreakingNews
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea Partidului Nostru, economistul Denis Șova, în emisiunea „Glavnoie” de la TVC21. „Termenele pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană permanent se schimbă: inițial se … Articolul Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Medic din Ştefan Vodă condamnat: ginecolog trimis după gratii pentru moartea unei gravide # BreakingNews
Un caz cutremurător zguduie comunitatea medicală din Ştefan Vodă: un ginecolog a fost condamnat la închisoare după ce o gravidă și-a pierdut viața în urma unei intervenții efectuate de acesta. Decizia instanței subliniază gravitatea erorilor medicale și responsabilitatea strictă a medicilor față de pacienți. Potrivit verdictului, medicul nu a respectat protocoalele de siguranță pentru o … Articolul Medic din Ştefan Vodă condamnat: ginecolog trimis după gratii pentru moartea unei gravide apare prima dată în BreakingNews.
12:10
O operațiune de amploare a poliției din Chișinău s-a încheiat cu arestarea unui bărbat surprins în flagrant, în momentul în care încerca să ascundă droguri într-un ascunziș — acțiune organizată pentru distribuție ulterioară. Agenții specializați l-au observat plasând pachete suspecte, moment în care suspectul nu a avut timp să reacționeze: a fost imobilizat imediat. La … Articolul Captură în flagrant: bărbat prins când ascundea droguri în Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Tentativă periculoasă de traversare a Nistrului: bărbat de 28 de ani salvat de grăniceri, amendat ulterior # BreakingNews
Un bărbat de 28 de ani din Vinnița a avut parte de o experiență terifiantă după ce a încercat să traverseze ilegal râul Nistru pe o saltea gonflabilă. Din cauza curenților puternici și a temperaturilor scăzute, el a fost luat de apă și aproape s-a înecat. Grănicerii ucraineni aflați în patrulare de rutină l-au observat … Articolul Tentativă periculoasă de traversare a Nistrului: bărbat de 28 de ani salvat de grăniceri, amendat ulterior apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Investiție majoră în sănătate: Spitalul Municipal „Sfânta Treime” se modernizează complet # BreakingNews
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din Chișinău, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte medicale realizate în municipiu în ultimii ani. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, care pot funcționa simultan, și include o zonă de terapie intensivă postanestezică. Personalul … Articolul Investiție majoră în sănătate: Spitalul Municipal „Sfânta Treime” se modernizează complet apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Atac sângeros în DC: o gardistă moare, un coleg luptă pentru viață după un atac aproape de Casa Albă # BreakingNews
O lovitură violentă a cutremurat Washington-ul: o tânără de doar 20 de ani, membră a Gărzii Naționale americane, a fost împușcată mortal într-o zonă centrală — la doar câteva blocuri de Casa Albă. În aceeași ambuscadă, un alt soldat a fost rănit grav și luptă acum pentru viață. Ce se credea a fi o misiune … Articolul Atac sângeros în DC: o gardistă moare, un coleg luptă pentru viață după un atac aproape de Casa Albă apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.