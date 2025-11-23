Salariul minim ar putea crește la 6 300 lei în 2026: propunerea merge la Guvern
Banca Mea, 23 noiembrie 2025 12:00
Salariul minim pe țară ar putea ajunge la 6 300 lei în 2026, potrivit propunerii înaintate Guvernului de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în urma consultărilor cu partenerii sociali. Decizia vine după discuțiile purtate în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, iar ulterior în cadrul Grupului tehnic de lucru responsabil de stabilirea salariului...
11:45
Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune introducerea unui cod fiscal unic pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, ca alternativă la utilizarea IDNP-ului. Măsura urmărește creșterea protecției datelor personale și reducerea expunerii contribuabililor la riscuri de confidențialitate, scrie contabilșef.md. Inițiativa legislativă vizează modificarea Legii nr....
Creditarea încetinește: moldovenii și companiile au luat mai puține împrumuturi în octombrie # Banca Mea
În luna octombrie 2025, volumul total al creditelor noi acordate de bănci a scăzut la 7,04 miliarde lei, cu 2,7% mai puțin decât în luna precedentă, potrivit informației Băncii Naționale a Moldovei . Creditele în lei au reprezentat cea mai mare parte – 5 miliarde lei, în scădere cu 3,6% față de septembrie, iar cele mai solicitate au continuat să fie împrumuturile pe termen de 2–5 ani.
Victoriabank modernizează Sucursala nr. 25 Sângerei: activitatea continuă într-o locație temporară # Banca Mea
Victoriabank a anunțat inițierea lucrărilor de modernizare la Sucursala nr. 25 Sângerei, în perioada 24 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Procesul are drept scop îmbunătățirea condițiilor de deservire și adaptarea spațiului la standardele moderne ale băncii. Pe durata renovării, clienții vor fi deserviți într-o unitate provizorie, amplasată pe adresa: or. Sângerei, str. Independenței 146. Pentru...
Banca Națională a Moldovei a decis majorarea cu 1 punct procentual a amortizorului anticiclic, măsură care obligă băncile să constituie capital suplimentar atunci când creditarea crește peste nivelurile considerate sigure. Decizia vine după ce, în trimestrul I 2025, raportul dintre creditele acordate sectorului privat și PIB-ul ajustat sezonier a urcat la 103%, depășind tendința pe termen lung...
Maib - lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii # Banca Mea
Maib își consolidează poziția de lider în inovație și experiență pentru clienți, obținând trei distincții importante în cadrul International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și la care a participat pentru prima dată.Cea mai înaltă recunoaștere a competiției a fost câștigarea Medaliei de Aur la categoria „Best Digital Customer Experience”, care confirmă succesul...
România, principalul partener comercial al Moldovei: 29,6% din exporturi au ajuns peste Prut în 2025 # Banca Mea
Biroul Național de Statistică anunță că, în septembrie 2025, exporturile Moldovei au totalizat 345,4 mil. USD , iar importurile au ajuns la 937 mil. USD . Deficitul comercial din luna septembrie s-a ridicat la 591,6 mil. USD, cu 98,9 mil. USD mai mult decât în 2024. În ianuarie–septembrie 2025, exporturile au însumat 2,626 mld. USD , în timp ce importurile au urcat la 7,849 mld. USD , generând...
maib își consolidează poziția de lider în experiența clienților, după ce a obținut trei distincții la International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și care a reunit peste 390 de finaliști din mai mult de 50 de țări. Banca a câștigat Medalia de Aur la „Best Digital Customer Experience” pentru procesul de creditare online din aplicația maibank, apreciat pentru...
Monetăria Regală a Marii Britanii a lansat o monedă comemorativă în memoria lui Freddie Mercury # Banca Mea
Monetăria Regală a Marii Britanii a lansat o monedă comemorativă dedicată lui Freddie Mercury, marcând 40 de ani de la legendarul concert „Live Aid”, relatatează Digi24.ro. Designul monedei îl reprezintă pe solistul trupei Queen în timpul unui moment live și include semnătura acestuia. Unele versiuni includ elemente colorate, precum celebra jachetă galbenă purtată la Live Aid, iar Royal Mint...
Moldindconbank anunță extinderea validității tuturor cardurilor emise de instituție la 8 ani, dublu față de durata standard de 4 ani. Măsura reduce necesitatea de înlocuire frecventă a cardurilor și aduce un plus de confort pentru clienți, eliminând procedurile repetate de reemitere. Potrivit băncii, decizia are și un impact pozitiv asupra mediului, întrucât o perioadă de utilizare mai lungă...
Moldindconbank extinde valabilitatea cardurilor la 8 ani și lansează un design modernizat # Banca Mea
Victoriabank anunță deschiderea procesului de recrutare pentru funcția de Șef/Șefă Secție – Secția Produse Retail, rol strategic în dezvoltarea portofoliului de produse dedicate persoanelor fizice. Potrivit băncii, persoana selectată va coordona activitatea secției și va contribui la proiectele de extindere și modernizare a ofertei Retail. Responsabilitățile includ elaborarea și optimizarea...
ProCredit Bank a depășit pragul de 1 miliard de lei acordați pentru finanțarea agriculturii # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova anunță că a depășit volumul de 1 miliard de lei acordați în finanțări destinate dezvoltării businessului agricol din Republica Moldova. Rezultatul reflectă atât solicitările crescute din partea antreprenorilor din agricultură, cât și strategia băncii de a sprijini investițiile pe termen lung în acest sector. Potrivit instituției, ProCredit Bank deține cea mai mare pondere...
Fraude la creditare: furtul de identitate, un risc tot mai des întâlnit în Moldova. Cum te protejezi? # Banca Mea
Tot mai mulți consumatori semnalează notificări privind datorii sau credite pe care nu le recunosc. Fenomenul indică o creștere a tentativelor de fraudă prin folosirea identității altor persoane. Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează asupra acestui risc și îndeamnă publicul să trateze cu maximă precauție protecția datelor personale. Furtul de identitate rămâne una dintre cele mai...
Innovate Moldova lansează un nou apel de granturi pentru companiile din industrii inovatoare # Banca Mea
Programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia și Regatul Unit și implementat de Foundation for Advancement of Moldova , a lansat Apelul de granturi RFA 2025-002, destinat companiilor care dezvoltă produse și servicii inovatoare în sectoare precum: textile avansate, automotive, inginerie, industrii creative și media digitală, prototipare și R&D, soluții de economie circulară, electronice și...
Victoriabank a fost desemnată „Top Angajator 2025” pe wherewework.md, arată datele publicate pe platforma specializată în evaluarea mediilor de lucru din Republica Moldova. Clasamentul este format exclusiv pe baza opiniilor anonime oferite de angajați, care evaluează cultura organizațională, nivelul de încredere în management, condițiile de lucru și oportunitățile de dezvoltare...
România rămâne statul membru UE cu cea mai ridicată inflație anuală în luna octombrie 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat, citate de Digi24.ro. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a coborât la 2,5%, de la 2,6% în septembrie, însă România a înregistrat un avans al prețurilor de 8,4%, cea mai mare valoare din blocul comunitar. Urmează Estonia și Letonia. Cele mai scăzute rate ale...
Clienții EuroCreditBank au la dispoziție aplicația mobilă ECBank, prin care pot accesa serviciile bancare de bază direct de pe telefon. Platforma oferă funcții precum verificarea soldurilor, efectuarea transferurilor, administrarea depozitelor și schimburi valutare într-un mediu securizat. Aplicația este disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android, oferind acces permanent — 24/7 — la conturile...
maib a lansat o promoție care reduce considerabil costurile inițiale pentru cei care planifică să cumpere, să renoveze sau să refinanțeze o locuință. Clienții care accesează un credit imobiliar maib primesc 50% cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale. Oferta se aplică atât pentru procurarea unei locuințe , cât și pentru renovare sau refinanțare. Doritorii pot opta și pentru o rată...
Sprijin în creștere pentru femeile antreprenoare: peste 11.800 beneficiare ale programelor ODA în ultimii patru ani # Banca Mea
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului marchează Ziua Internațională a Antreprenoriatului Feminin prin prezentarea rezultatelor programelor de sprijin dedicate femeilor din mediul de afaceri. Potrivit instituției, în ultimii patru ani, peste 11.800 de femei antreprenoare au beneficiat de programe ale Guvernului și ale partenerilor de dezvoltare – de la granturi pentru digitalizare și...
Diferențe de bani pentru familiile cu copii școlarizați: Ministerul Muncii recalculează ajutorul social # Banca Mea
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță corectarea unei erori tehnice care a afectat valoarea ajutorului social acordat unor familii cu copii din clasele I–IX. Instituția precizează că, în procesul de calculare a prestației, suportul financiar unic de 1000 de lei pentru școlarizarea elevilor nu a fost exclus automat din venitul declarat al gospodăriilor. Din acest motiv, familiile vizate...
Săptămâna Bank Friday la Victoriabank: credite mai ieftine, depozite avantajoase și bonusuri la carduri # Banca Mea
Victoriabank lansează a șaptea ediție a campaniei Bank Friday, desfășurată în perioada 17–23 noiembrie, cu oferte speciale pentru persoanele fizice și juridice. Campania include reduceri, dobânzi preferențiale și bonusuri la o serie de produse bancare destinate consumatorilor și antreprenorilor. Oferte pentru persoane fizice Credit de consum negarantat – dobândă fixă 8,5%, DAE 8,84%. Credit de...
Noua campanie „TeamShe” de la Moldindconbank și Mastercard: premii pentru femeile care inspiră # Banca Mea
Moldindconbank, în parteneriat cu Mastercard, lansează promoția „#TeamShe – The Community Power”, o campanie dedicată comunității feminine, desfășurată în perioada 17 noiembrie 2025 – 17 februarie 2026. Prin această inițiativă, cliente noi și existente ale băncii pot participa la tombola care oferă 50 de premii, constând în acces la evenimentul „Pudra Card – The Community Power”, programat...
Începe Săptămâna Internațională de Conștientizare a Fraudelor: ce trebuie să știi pentru siguranța banilor tăi # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare a anunțat astăzi demararea International Fraud Awareness Week, o inițiativă globală dedicată informării publicului despre riscurile fraudelor financiare și metodele prin care acestea pot fi prevenite. Potrivit instituției, scopul acestei săptămâni tematice este creșterea nivelului de vigilență în rândul consumatorilor, astfel încât deciziile financiare să...
Mediul de afaceri se opune modificării controalelor în domeniul muncii: cere derogări punctuale, nu schimbarea regimului # Banca Mea
Camera de Comerț Americană din Moldova a transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale opinia comunității de afaceri asupra proiectului de lege care modifică modul de realizare a controlului de stat în domeniul muncii. Poziția completă poate fi consultată în scrisoarea de poziție. Potrivit mediului de afaceri, proiectul prevede excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii din sfera de...
Comerțbank anunță că utilizatorii pot achita facturile pentru serviciile comunale direct din aplicația mobilă CB Personal, disponibilă în App Store și Google Play. Soluția digitală simplifică procesul de plată și permite efectuarea tranzacțiilor în câteva secunde, fără vizite la ghișeu. Pentru a achita o factură, clienții trebuie să se conecteze în aplicație, să acceseze secțiunea „Plată...
Prețul polițelor RCA crește din 25 noiembrie. maib îi atenționează pe șoferi că încă pot cumpăra la tarifele actuale # Banca Mea
Din 25 noiembrie 2025, prețul polițelor RCA se va majora pentru mai multe categorii de vehicule. Schimbarea vine după actualizarea primei de asigurare de bază, decisă de Banca Națională a Moldovei prin Hotărârea nr. 234 din 8 octombrie 2025. Majorarea se va aplica diferit, în funcție de tipul vehiculului și nivelul de risc stabilit în reglementările BNM. Prețul final depinde oricum de câțiva...
Populația investește activ: 468 de persoane au plasat peste 22 milioane lei în obligațiuni de stat # Banca Mea
Platforma eVMS.md a înregistrat investiții de peste 22 milioane lei în perioada 3–12 noiembrie 2025, potrivit datelor Ministerului Finanțelor privind cea mai recentă rundă de plasare a valorilor mobiliare de stat pentru populație. În total, 468 de investitori au participat la subscriere și au realizat 521 de tranzacții. Cele mai multe plasamente au vizat obligațiunile de stat cu maturitate de 3...
Schimbare la vârful Energbank: Lilia Boico este noua Președintă a Comitetului de Conducere # Banca Mea
Energbank a anunțat desemnarea Liliei Boico în funcția de Președintă a Comitetului de Conducere, începând cu 13 noiembrie 2025. Cu o experiență de peste 23 de ani în sectorul financiar-bancar, Lilia Boico a deținut anterior funcția de Vicepreședintă a Comitetului de Conducere al Energbank, unde a coordonat domeniul experienței clienților și a contribuit la modernizarea operațională și digitală...
25 noiembrie, termenul limită pentru raportările fiscale ale lunii octombrie. Ce formulare intră pe listă # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat anunță că data de 25 noiembrie 2025 este termenul limită pentru depunerea dărilor de seamă fiscale și achitarea obligațiilor aferente lunii octombrie. Până la această dată, trebuie să depui electronic prin portalul SFS următoarele formulare aferente lunii octombrie:impozitul pe venit: Forma IPC21, Forma IU17;TVA și accize: Forma TVA12; Forma ACZ09;taxa pentru mărfurile...
Credit Express de la FinComBank: până la 350 000 lei, dobânzi de la 9,25% și zero comisioane # Banca Mea
FinComBank pune la dispoziția clienților Creditul Express, un produs de finanțare pentru necesități personale, cu sume de până la 350 000 lei și termen de până la 5 ani. Creditele de până la 200 000 lei pot fi accesate fără gaj. Dobânda este de 9,75% anual, flotantă pentru clienții standard și 9,25% anual, flotantă pentru persoanele cu istorie pozitivă de credit sau pentru cele care primesc...
Agenții economici, sub lupă: peste 60% dintre controalele ISSPNPC au scos la iveală abateri. Amenzile depășesc 855 mii lei # Banca Mea
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a prezentat rezultatele activității pentru primele nouă luni ale anului 2025, iar cifrele arată o presiune tot mai mare asupra companiilor în ceea ce privește respectarea legislației de protecție a consumatorilor. În această perioadă, inspectorii au desfășurat 161 de controale planificate și inopinate...
ProCredit Bank îți pune la dispoziție platforma ProDigital, prin care îți deschizi contul bancar complet online, indiferent dacă ești în țară sau peste hotare. Procesul durează aproximativ 10 minute. Ai nevoie doar de telefon sau laptop și urmezi câțiva pași simpli, fără să mergi la bancă. Platforma funcționează transparent, iar banca precizează că nu aplică comisioane ascunse. După deschiderea...
Abateri la 7 case de schimb valutar. CNPF anunță intervenții și proceduri contravenționale # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat rezultatele controlului inopinat desfășurat în perioada 18–24 septembrie 2025 la unitățile de schimb valutar din mai multe regiuni ale țării. Autoritatea a verificat 48 de case de schimb din raioanele Fălești, Căușeni, Cimișlia, precum și din municipiile Ungheni, Bălți, Hâncești și Chișinău, pentru a evalua corectitudinea informațiilor afișate...
Românii reduc semnificativ investițiile în titlurile de stat FIDELIS: subscrieri mai mici cu aproape 40% # Banca Mea
Subscrierile în cadrul noii ediții a programului FIDELIS au totalizat echivalentul a 257,87 milioane euro, potrivit unei analize Profit.ro, scrie Profit.ro. Volumul este cu 39,85% mai mic față de ediția precedentă, din luna octombrie, când subscrierile au ajuns la 428,73 milioane euro. În total, aproape 14.000 de ordine au fost introduse în sistemul Bursei de Valori București. Deși în ultima zi...
Victoriabank a încheiat primele trei trimestre ale anului 2025 cu un profit net de 372 milioane lei, potrivit datelor publicate de bancă. Rezultatul consolidează poziția instituției pe locul trei în clasamentul băncilor sistemice din Republica Moldova. Banca a menționat creșterea cotelor de piață la active, credite și depozite, precum și finalizarea achiziției companiei de microfinanțare...
OTP Bank pune la dispoziția familiilor cardurile Visa Junior și Visa Junior Next, soluții care îi ajută pe copii să învețe gestionarea banilor, iar pe părinți îi ajută să păstreze controlul asupra cheltuielilor. Produsele includ beneficii financiare, zero comisioane și funcții care facilitează educația financiară, potrivit informațiilor publicate de bancă. Cardurile sunt destinate copiilor și...
Moldindconbank angajează vocea care îi va ghida clienții. Aplică pentru poziția de Specialist Suport 24/24 # Banca Mea
Moldindconbank anunță extinderea Direcției Suport 24/24 și deschiderea unor noi poziții full-time în cadrul serviciului dedicat clienților. Posturile presupun activitate exclusiv on-site în sediul central al băncii din Chișinău, iar candidații trebuie să fie disponibili pentru lucru în ture și să locuiască preferabil în municipiu sau în suburbii. Programul de lucruActivitatea se desfășoară în...
Comerțbank marchează 35 de ani de activitate: stabilitate, parteneriate și rezultate solide # Banca Mea
Comerțbank aniversează astăzi 35 de ani de la fondare. Banca transmite că acest moment reprezintă o etapă importantă în istoria sa, construită pe încrederea clienților și partenerilor. Instituția precizează că oferă o gamă completă de produse pentru persoane fizice și companii, cu accent pe finanțarea proiectelor investiționale și regionale. Comerțbank afirmă că relațiile cu băncile din...
Modificări importante la Declarația TVA pentru antreprenori: reguli noi pentru achizițiile de energie și gaze # Banca Mea
În Monitorul Oficial din 13 noiembrie este publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 529 din 4 noiembrie 2025, prin care se actualizează formularul Declarației privind TVA și Modul de completare aferent acestuia, scrie monitorulfiscal.md. Modificările sunt importante pentru antreprenorii care achiziționează gaze naturale, energie electrică sau servicii de acces la rețele energetice,...
Fondatorul Tesla, Elon Musk, a declarat că în viitor banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie. Potrivit Digi24.ro, Musk a afirmat, în cadrul unei adunări a acționarilor Tesla, că „poate că în viitor nu vor mai exista bani deloc. Sau vor exista, dar vor putea fi măsurați în wați”. Miliardarul le-a sugerat acționarilor să...
maib scoate la vânzare un imobil în Ocnița de peste 256 m². Licitația are loc pe 27 noiembrie # Banca Mea
maib anunță vânzarea prin licitație publică a unui bun imobil situat în orașul Ocnița, pe strada Independenței, 70. Licitația va avea loc joi, 27 noiembrie 2025, ora 14:00, la sediul maib din Chișinău . Ce se vinde: • încăpere nelocativă de 256,8 m² ; • rețele inginerești și alte bunuri conexe – cazangerie autonomă, rețea de gaz, sistem de securitate, rețea locală de calcul și...
Până la 3 milioane lei pentru propria locuință: Energbank simplifică drumul spre „Casa Ta” # Banca Mea
Energbank oferă posibilitatea de a accesa până la 3.000.000 lei prin creditul ipotecar „Casa Ta”, cu o dobândă fixă de 7,5% până la 20 ianuarie 2027 și DAE 7,73%. Pentru un credit de 2.000.000 lei contractat pe o perioadă de 20 de ani, rata lunară este de 16.112 lei, iar suma totală de rambursat – 3.866.852 lei. După 21 ianuarie 2027, dobânda devine flotantă, conform condițiilor stabilite de...
Moldindconbank a înregistrat cea mai mare creștere dintre băncile moldovenești în clasamentul SEE Top 100 Banks 2024, urcând șapte poziții, până pe locul 54 în topul celor mai mari bănci din Europa de Sud-Est. Potrivit raportului realizat de SeeNews, activele Moldindconbank au crescut cu 16,47%, atingând 1,87 miliarde de euro, cea mai dinamică evoluție din rândul instituțiilor financiare...
Antreprenorii pot depune online, gratuit, declarația privind beneficiarul efectiv până la 31 decembrie 2025 # Banca Mea
Agenția Servicii Publice anunță că antreprenorii, organizațiile necomerciale și gospodăriile țărănești pot depune online și gratuit declarația privind beneficiarul efectiv al companiei. Documentele trebuie semnate electronic și expediate prin e-mail până la 31 decembrie 2025. Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează, direct sau indirect, o companie ori organizație....
Profit stabil și active în creștere: cum arată sistemul bancar românesc în primele 6 luni din 2025 # Banca Mea
În primele șase luni ale anului 2025, cele mai mari bănci din România au raportat creșteri ale activelor cuprinse între 5% și 16%, peste nivelul inflației din aceeași perioadă. Activele totale ale sistemului bancar au ajuns la un nou record, de 894 miliarde lei, iar profitul sectorului s-a situat în jur de 7,4 miliarde lei, potrivit Ziarului Financiar. Pe primele trei poziții din clasamentul...
29 milioane lei pentru mediul de afaceri: Guvernul și Banca Mondială sprijină extinderea a 68 de companii # Banca Mea
Grupul Banca Mondială, împreună cu Guvernul Republicii Moldova, sprijină 68 de companii locale prin granturi în valoare totală de 28,9 milioane lei, acordate prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Investițiile mobilizate în economie sunt estimate la peste 45 de milioane lei. Din total, 57 de companii primesc finanțare nerambursabilă de la Guvern, în...
