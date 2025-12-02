Două deflagrații s-au produs în urma încălcării regulilor de securitate antiincendiare

Oficial.md, 2 decembrie 2025 13:20

Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe...

Acum 10 minute
13:20
13:20
ANSA a reținut un lot de carne separată mecanic de pui contaminată cu Salmonella Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de..
Acum o oră
12:50
Ion Ceban: La nivel de Chișinău, în această lună va fi definitivat și prezentat Planul Antidrog Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că „datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul..
Acum 2 ore
12:00
Irina Vlah: Instanța a respins cererea Partidului Republican „Inima Moldovei” de a anula restricția temporară, deși legea nu permite menținerea unei astfel de măsuri Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a oferit detalii despre ședința de judecată..
11:50
Corupere electorală – încă un figurant, trimis pe banca acuzaților Oficial.md
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza..
11:50
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în..
11:40
Primarul Capitalei: Mulțumesc tuturor echipelor care muncesc ca orașul să fie gata la timp și să-i întâmpine frumos pe cei mici și cei mari Oficial.md
Chișinăul se pregătește de cea mai frumoasă perioadă din an, când îmbracă straie de sărbătoare...
Acum 4 ore
10:50
Alexandr Stoianoglo cere explicații procurorului general despre modul în care a fost gestionată drona depistată la Cuhureștii de Jos Oficial.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo a expediat procurorului general o interpelare oficială privind modul în care a..
10:40
Sprijinul pentru refugiații în țara noastră, discutat de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați..
09:40
Orhei rămâne fără primar Oficial.md
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, își anunță demisia din funcția pe care o deține. Primarul..
Acum 6 ore
09:30
„Moldsilva” dă startul vânzărilor pomilor de Crăciun Oficial.md
Pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției ”Moldsilva”, din..
09:30
Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS)...
09:30
MAI lansează campania „Când suntem împreună, magia sărbătorilor se simte” Oficial.md
La Ministerul Afacerilor Interne a început magia iernii. Holurile instituției s-au transformat pentru o zi..
09:20
Schemă de evaziune fiscală de circa 8 mln. lei comisă de o companie de construcție – deconspirată Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de..
09:10
Legislativul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană Oficial.md
Parlamentul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova –..
09:10
Igor Dodon: Deputații fracțiunii socialiștilor au fost repartizați pe raioane Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus că deputații fracțiunii socialiștilor au fost repartizați pe raioane...
09:00
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad” Oficial.md
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul..
08:50
CEC a înregistrat un grup de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru..
08:30
Activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată Oficial.md
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni..
08:10
Ion Ceban: A fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor..
Acum 24 ore
17:50
Poliția a scos din circut droguri de peste 20 mln. lei într-o săptămână Oficial.md
Timp de o sǎptǎmânǎ, Poliția a scos din circuit droguri de peste 20 milioane de..
16:40
Fotbalul moldovenesc în luna decembrie. Evenimente Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru ultima..
16:10
Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova Oficial.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu..
16:10
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 decembrie Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763..
16:00
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către CAPCS Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 1 decembrie curent,..
15:20
Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Elveției Oficial.md
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de..
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi nici la eventualele alegeri anticipate ale bașcanului Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi..
15:00
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu șefa Delegației Uniunii..
14:40
3 ședințe plenare desfășurate în noiembrie Oficial.md
În luna noiembrie, Parlamentul s-a întrunit în trei ședințe plenare. În cadrul acestora, deputații au..
14:30
Ilan Șor, despre închiderea proiectelor sale sociale în Moldova Oficial.md
Ilan Șor, președintele Blocului „Victorie”, aflat la Moscova, a anunțat despre închiderea proiectelor sale sociale..
14:30
Doina Gherman: Poporul nostru nu s-a vândut pe bani murdari furați tot de la noi, nu s-a lăsat mințit de promisiuni false Oficial.md
„Șor poate o fi decis să întrerupă interferența sa în Moldova, dar instituțiile noastre nu..
14:20
MEC lansează a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne..
14:20
PSRM solicită Președintelui țării convocarea Consiliului Suprem de Securitate Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a..
14:20
PAS din CMC: Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat Oficial.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu..
14:20
(VIDEO) Liderul MAN: Conform legii, Guvernul trebuia să aprobe și să prezinte Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul următor până la 15 octombrie Oficial.md
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi..
14:10
Primarul Chișinăului: Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun Oficial.md
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun..
14:10
Alegeri în regiunea transnistreană: Peste 100 mii alegători s-au prezentat la urne Oficial.md
În regiunea transnistreană, ieri, au avut loc alegeri locale și legislative. La cele 246 de..
14:10
Primăria Chișinău a început distribuirea cadourilor pentru copii din grădinițe și școli Oficial.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație..
Ieri
12:10
Difuzorii de publicitate care intenționează să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului 2026 vor depune declarații de intenție până pe 15 decembrie 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința difuzorilor de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor..
12:00
Ion Ceban: La mulți ani, România! La mulți ani ca stat și ca partener strategic al Republicii Moldova! Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare cu..
11:50
Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei..
11:50
Unele aeronave din familia Airbus A320 vor fi supuse unor inspecții tehnice preventive Oficial.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova informează că, în contextul emiterii unei Directive de Navigabilitate..
11:30
Patru persoane reținute pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie Oficial.md
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției..
11:20
Igor Grosu: Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României! Oficial.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei României. „Felicit..
11:20
PLDM: România și Republica Moldova sunt chemate să rămână împreună în apărarea valorilor libertății, democrației și demnității umane Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) adresează națiunii române cele mai sincere urări de pace,..
11:20
Un nou partid politic în Republica Moldova Oficial.md
În Republica Moldova, ieri, a fost constituit un nou partid – Partidul „Pentru Țară –..
10:10
Ulei de palmier contaminat reținut de inspectorii ANSA Oficial.md
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg,  a fost reținut de inspectorii..
10:10
Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți ai Serviciului Vamal Oficial.md
Începând de astăzi, Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct, Venituri și Control Vamal,..
10:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 987,5 mln. lei Oficial.md
În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:50
Sinteza: CNA a preluat în administrare, prin intermediul ARBI, a circa 18 mln. lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală,..
