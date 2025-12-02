S-a încheiat perioada de recepționare a cererilor pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și investiții pe etape
Oficial.md, 2 decembrie 2025 14:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că data de 1 decembrie 2025 a..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
14:40
S-a încheiat perioada de recepționare a cererilor pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și investiții pe etape # Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că data de 1 decembrie 2025 a..
Acum o oră
14:30
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) trage un semnal de alarmă privind creșterea accelerată a prețurilor..
14:30
Memorandumul de Înțelegere dintre IGSU și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei # Oficial.md
Astăzi, 2 decembrie 2025, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Agenția de Cooperare..
14:30
Circa 10 mii de locuitori ai comunelor Budești și Cruzești din municipiul Chișinău se bucură..
Acum 2 ore
14:00
Deputatul PSRM Petru Burduja a prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, bugetul de stat alternativ..
13:50
Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, unde va fi propus, conform..
13:50
„Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, va avea loc pe 15 decembrie la Chișinău # Oficial.md
Agenții economici sunt invitați să participe la „Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, care va..
13:20
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe...
13:20
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de..
Acum 4 ore
12:50
Ion Ceban: La nivel de Chișinău, în această lună va fi definitivat și prezentat Planul Antidrog # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că „datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul..
12:00
Irina Vlah: Instanța a respins cererea Partidului Republican „Inima Moldovei” de a anula restricția temporară, deși legea nu permite menținerea unei astfel de măsuri # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a oferit detalii despre ședința de judecată..
11:50
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza..
11:50
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată # Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în..
11:40
Primarul Capitalei: Mulțumesc tuturor echipelor care muncesc ca orașul să fie gata la timp și să-i întâmpine frumos pe cei mici și cei mari # Oficial.md
Chișinăul se pregătește de cea mai frumoasă perioadă din an, când îmbracă straie de sărbătoare...
Acum 6 ore
10:50
Alexandr Stoianoglo cere explicații procurorului general despre modul în care a fost gestionată drona depistată la Cuhureștii de Jos # Oficial.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo a expediat procurorului general o interpelare oficială privind modul în care a..
10:40
Sprijinul pentru refugiații în țara noastră, discutat de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanta Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați..
09:40
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, își anunță demisia din funcția pe care o deține. Primarul..
09:30
Pentru sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, la întreprinderile teritoriale din subordinea Agenției ”Moldsilva”, din..
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS)...
09:30
La Ministerul Afacerilor Interne a început magia iernii. Holurile instituției s-au transformat pentru o zi..
09:20
Schemă de evaziune fiscală de circa 8 mln. lei comisă de o companie de construcție – deconspirată # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de..
09:10
Legislativul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană # Oficial.md
Parlamentul va găzdui cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova –..
09:10
Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus că deputații fracțiunii socialiștilor au fost repartizați pe raioane...
Acum 8 ore
09:00
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul..
08:50
CEC a înregistrat un grup de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru..
08:30
Activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată # Oficial.md
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni..
08:10
Ion Ceban: A fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor..
Acum 24 ore
17:50
Timp de o sǎptǎmânǎ, Poliția a scos din circuit droguri de peste 20 milioane de..
16:40
Federația Moldovenească de Fotbal vă aduce în atenție calendarul competițiilor și evenimentelor programate pentru ultima..
16:10
Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova # Oficial.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu..
16:10
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 decembrie # Oficial.md
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763..
16:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 1 decembrie curent,..
15:20
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de..
15:10
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi nici la eventualele alegeri anticipate ale bașcanului # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” nu va participa la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi..
Ieri
15:00
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko # Oficial.md
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu șefa Delegației Uniunii..
14:40
În luna noiembrie, Parlamentul s-a întrunit în trei ședințe plenare. În cadrul acestora, deputații au..
14:30
Ilan Șor, președintele Blocului „Victorie”, aflat la Moscova, a anunțat despre închiderea proiectelor sale sociale..
14:30
Doina Gherman: Poporul nostru nu s-a vândut pe bani murdari furați tot de la noi, nu s-a lăsat mințit de promisiuni false # Oficial.md
„Șor poate o fi decis să întrerupă interferența sa în Moldova, dar instituțiile noastre nu..
14:20
MEC lansează a doua ediție a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!” # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne..
14:20
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită de la președinta Maia Sandu convocarea imediată a..
14:20
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu..
14:20
(VIDEO) Liderul MAN: Conform legii, Guvernul trebuia să aprobe și să prezinte Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul următor până la 15 octombrie # Oficial.md
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi..
14:10
Primarul Chișinăului: Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun # Oficial.md
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun..
14:10
În regiunea transnistreană, ieri, au avut loc alegeri locale și legislative. La cele 246 de..
14:10
Primăria Chișinău a început distribuirea cadourilor pentru copii din grădinițe și școli # Oficial.md
Primăria Chișinău a inițiat distribuirea celor 30.451 de cadouri destinate copiilor din instituțiile de educație..
12:10
Difuzorii de publicitate care intenționează să difuzeze publicitate politică pe parcursul anului 2026 vor depune declarații de intenție până pe 15 decembrie 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința difuzorilor de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor..
12:00
Ion Ceban: La mulți ani, România! La mulți ani ca stat și ca partener strategic al Republicii Moldova! # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională, a adresat un mesaj de felicitare cu..
11:50
Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei..
11:50
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova informează că, în contextul emiterii unei Directive de Navigabilitate..
11:30
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai Inspectoratului General al Poliției..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.