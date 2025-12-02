Superluna rece din 2025 se apropie: Când și de ce ultima lună plină a anului va fi atât de specială

16:00

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa „sunt lipsite de logică, dar și de probe”. Mai mult, principalii martori „care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați”. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că „ar fi fost capul unei grupări criminale care controla toate instituțiile statului, însă anchetatorii refuză să discute cu reprezentanții acestor instituții care puteau confirma sau infirma dacă au fost sau nu controlați de Plahotniuc.