/VIDEO/ Inundații fără precedent în Indonezia: Ciclonul Senyar a făcut circa 450 de morți
TV8, 1 decembrie 2025 21:10
/VIDEO/ Inundații fără precedent în Indonezia: Ciclonul Senyar a făcut circa 450 de morți
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:40
Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
20:40
20:10
20:00
Acum 4 ore
19:30
17:50
Acum 6 ore
17:20
16:50
16:20
16:10
Acum 8 ore
15:40
14:50
14:40
14:20
14:20
14:00
14:00
Acum 12 ore
13:20
12:50
12:20
12:00
12:00
11:30
10:40
09:30
Acum 24 ore
07:40
07:10
00:00
30 noiembrie 2025
22:30
22:00
Ieri
21:40
21:40
21:30
21:10
21:00
20:30
20:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.